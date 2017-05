Vargas Lleras lidera intención de voto presidencial en Colombia

El ex vicepresidente renunció a su cargo para no quedar inhabilitado para los comicios presidenciales que se esperan para el año 2018.

La encuestadora Datexco publicó los resultados del reciente estudio "Pulso País" en el que revela que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras lidera la intención de voto a la presidencia de Colombia con más de 16 por ciento. De acuerdo al estudio 13 por ciento de los colombianos nunca votaría por el ex vicepresidente colombiano.

La encuesta preguntó al público: "Si la elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos ¿Usted por cuál de ellos votaría?". En los resultados, Vargas obtuvo 16,5 por ciento de apoyo, seguido por Sergio Fajardo con 12,1 por ciento y Gustavo Petro 7,6 por ciento.

>> Vicepresidente colombiano renuncia para optar a la presidencia

En el mismo trabajo se evaluó la popularidad del presidente Juan Manuel Santos quien tiene una imagen desfavorable del 71 por ciento de los encuestados. 63 por ciento no entiende el modelo de país que el presidente propone y el mismo porcentaje desaprueba su gestión medioambiental.77 por ciento está en total desacuerdo con la gestión en materia de educación.



El mandato del presidente Santos, se inclinó al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), sin embargo, 51,3 por ciento de la población no es optimista sobre que se logre la paz y el 78,3 por ciento no cree que se logre un proceso de paz con el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

>> Venezuela rechaza protesta de Colombia por polémica con Vargas Lleras

Así mismo, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, cuenta con un 46 por ciento de imagen desfavorable que se ha ido incrementando con 6 punto en relación a la pasada encuesta.