Trump podría recibir a radios y blogueros en ruedas de prensa

El presidente electo de estados Unidos, Donald Trump, está considerando mudar las ruedas de prensa de la sala James S. Brady (utilizada por los presidentes desde 1970 para informar a los medios), ubicada en el Ala Oeste de la Casa Blanca a otro sitio con más capacidad.

La propuesta de Trump permitirá que nuevos medios asistan a las conferencias, es posible que tanto blogueros como presentadores de radio puedan acudir a las ruedas de prensa.

Sean Spicer, quien ocupará la jefatura de prensa de la Casa Blanca, aseguró el domingo que debido al interés "desmedido" que causa la nueva Administración se realizará este cambio.

La revista estadounidense Esquire, señaló que el lugar elegido podría estar dentro del Edificio de la Oficina Ejecutiva de Eisenhower, justo al oeste de la Casa Blanca. "Sé que los cambios a veces son difíciles", dijo Spicer, "pero a veces los cambios son lo mejor".

Spicer explicó que la respuesta significaría "poder contar con más gente, ser más transparente y accesible". Además indicó que nuevos medios podrían también realizar preguntas durante las ruedas de prensa de Donald Trump, a parte de los medios tradicionales.

"Hay muchos presentadores de radio y blogueros que, en estos momentos, no caben y quizá no tengan una permanencia porque no son parte de la élite mediática de Washington", comentó Spicer. "Permitirles que puedan preguntar al presidente es algo positivo. Es más democrático".

El cuerpo de prensa de la Casa Blanca esta conformado por unos 200 periodistas. La sala de prensa Brady cuenta con 49 asientos para los principales medios de comunicación. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHAC, por sus siglas en inglés) es la que concede los sitios. The Guardian es uno de los medios que cuenta con este espacio.