Se engrosa la lista de aliados de Temer en casos de corrupción

Roberto Derzié, quien fue nombrado vicepresidente de la Caja Económica Federal, y el ex ministro jefe de gabinete, Geddel Vieira Lima, están en el centro de un operativo de la policía brasileña sobre sobornos.

Una operación de la policía federal brasileña que comenzó a inicios de la semana pasada sigue la pista sobre la presunta participación en hechos de corrupción de dos colaboradores del círculo íntimo del presidente interino, Michel Temer.

Roberto Derzié, quien fue nombrado vicepresidente de la Caja Económica Federal en diciembre último a instancias de un pedido que habría realizado el propio Temer, está vinculado a un grupo de personas que cobraba sobornos por la “gestión” de créditos de esa entidad bancaria oficial.

Bautizado como “Cui Bono” (“a quien beneficia”, en latín), el operativo policial lleva también hasta el ex ministro jefe de gabinete, Geddel Vieira Lima, quien renunció al puesto en noviembre último.

El informe del fiscal Anselmo Cordeiro Lopes entregado al juez federal de Brasilia Vallysnei de Souza Oliveira, involucra al aliado de Temer en un soborno por un crédito de 50 millones de reales (16 millones de dólares) entregados por la Caja a empresas implicadas con el esquema de corrupción.

Derzié ya se había desempeñado en la institución hasta 2015 cuando pasó a trabajar directamente con el presidente, por entonces en la vicepresidencia del país, en la articulación política: era el viceministro del propio Temer en el momento en que éste asumió el comando de la Secretaría de Relaciones Institucionales, a pedido de su ex jefa, la presidenta constitucional, Dilma Rousseff. Posteriormente, Derzié fue despedido por la propia Dilma, a principios de 2016. Y Temer lo reintegró a su antiguo puesto en la Caja en diciembre pasado. El préstamo, entre tanto, fue concedido al grupo Constantino, propietario de la compañía aérea Gol.

Según revelaron los informes de los fiscales, el esquema funcionaba del siguiente modo: un “representante” del grupo constituido por el ex ministro Geddel Vieira y el ex diputado Eduardo Cunha ofrecía a las grandes empresas créditos de hasta 100 millones de reales (unos 35 millones de dólares de la época). El informe del fiscal acusa a Geddel y Cunha de quedarse con 10 por ciento del negocio, junto a Derzié y otros. La función de Derzié, a la sazón un ejecutivo en el banco, consistía en “facilitar” la operación.

En algunos casos, los empresarios recibieron propuestas “complicadas”: les darían 30% del monto crediticio, pero les garantizaban que no tendrían que pagar ni un peso por ese “préstamo”. El 70 por ciento restante iba a las manos del grupo delictivo, según afirma el informe judicial. Algunos dueños de empresa prefirieron no entrar en ese tipo de “gestiones” porque ellos tenían que poner, como garantía, sus bienes empresariales y personales.

En un mundo donde la política es cambiante no tenían cómo garantizar que después no les embargaran las propiedades. Derzié aparece en mensajes de texto enviados entre Geddel y Cunha. Fueron encontrados en un celular secuestrado en la casa del ex presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, que hoy está en prisión por otra caso de corrupción.

Entre las firmas mencionadas por los investigadores del caso, figuran empresas del sector alimenticio, como Betin, JBS y Marfrig; pero también participaron de los ramos de concesionarias de peaje y emprendimientos inmobiliarios.

Según los fiscales, el esquema de corrupción tenía como favorito al Partido del Movimiento Democrático, que presidió Temer hasta ascender a la jefatura del Estado por cuenta del impeachment contra Rousseff. Tanto Geddel Vieira como Eduardo Cunha fueron dirigentes de esa agrupación y promotores del juicio parlamentario contra la mandataria Dilma Rousseff.