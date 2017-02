Puigdemont asegura que diálogo de España fue "solo un anuncio"

"Nos merecíamos que la 'operación diálogo' no fuera solo un anuncio", aseveró el presidente de la Generalitat, en una entrevista difundida este domingo.

El presidente de la comunidad autónoma española de Cataluña, Carles Puigdemont, criticó la "operación diálogo" que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy por no concretarse en ninguna medida.

"Nos merecíamos que la operación diálogo no fuera sólo un anuncio. Que se hubiera concretado en los 45 puntos que le entregué al presidente Rajoy. Y ni siquiera en eso se ha avanzado", dijo en una entrevista difundida este domingo por el diario español La Vanguardia.

Asimismo, reafirmó su interés de un encuentro con el líder del Partido Popular (PP) para avanzar en un diálogo.

"Sería insólito que después de tanta apelación al diálogo no hubiera voluntad de vernos", afirmó Puigdemont.

Añadió que el diálogo con el Gobierno español no debe ser únicamente para abordar el tema del referendo.

"Yo no le pediré que acepte que hablemos obligatoriamente de referéndum, sino de Catalunya y España. Las relaciones no son buenas, ¿podemos ponernos de acuerdo en las causas? No puede ser un tabú para el Gobierno español debatir a fondo también sobre la idea de una Catalunya independiente", destacó.

El presidente catalán criticó la "desconexión" del PP con la "realidad catalana", que se hace evidente con "los pobres resultados electorales" del partido en la comunidad autónoma.

"El Gobierno no acepta la interlocución con el independentismo, cuando es la corriente política que aúna a más número de votantes… No se nos puede aislar ni tratarnos como ciudadanos de segunda. Existimos. Y Rajoy es nuestro presidente, también de los catalanes que votan independencia. Tiene el deber de interlocutar con nosotros, le guste o no", indicó.

