Patiño: No hubo Consejo de Generales tras elecciones del 19F

"Es un acto fraudulento que haya salido un documento con la firma de respaldo del Consejo de Generales", dijo el titular de Defensa y recalcó que esa reunión no ocurrió.

"No existió esa reunión los días siguientes a las elecciones" que emitió un pronunciamiento sobre los resultados electorales del pasado 19 de febrero, aseveró este martes el ministro de Defensa de Ecuador, Ricardo Patiño.

Patiño aseguró que "es un acto fraudulento que haya salido un documento con la firma de respaldo del Consejo de Generales" en referencia a las declaraciones del excomandante del Ejército, Luis Castro sobre el supuesto encuentro.

Un día después de las elecciones del 19 de febrero, Castro aseguró que hubo una reunión del Consejo de Generales del Ejército, de la cual se emitió un comunicado para llamar a los organismos competentes del Estado a velar por el respeto a la voluntad de los votantes en las urnas.

El ministro de Defensa aseveró que nunca hubo una reunión del Consejo de Generales para adoptar esa postura sore los comicios. Patiño lo calificó como un “documento forjado” para hacer cree que había una posición conjunta del Ejército.

Patiño resaltó que para convocar el Consejo de Generales se debe seguir un procedimiento formal establecido en un reglamento y en la Ley de Defensa. "Se le olvidó (a Luis Castro) que el Consejo de Generales no es un bingo, una reunión de un club", dijo.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, también rechazó las declaraciones del excomandante Luis Castro."Tuve que remover a Gral. Castro por tomarse atribuciones que no le corresponden", dijo.

Correa recalcó que las Fuerzas Armadas "no son los árbitros de la democracia, lo que hizo el general Castro fue abusivo y no lo voy a permitir". Reiteró que no permitirá ese tipo de atribuciones.