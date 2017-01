Inicia este lunes post temporada de liga venezolana de béisbol

Sin la presencia de los equipos de mayor popularidad, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas,comienza este lunes la post temporada de la liga venezolana de béisbol profesional 2016-2017.

Cardenales de Lara recibirán a los Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui a los Tiburones de La Guaira y Águilas del Zulia a los Tigres de Aragua, actuales monarcas, en tres series de enfrentamientos directos definidas por la ubicación de los conjuntos en la tabla de posiciones acumulada (primero vs sexto, segundo vs quinto y tercero vs cuarto).

>> Seis equipos en la post temporada de liga venezolana de béisbol

La ausencia de Leones y su archirrival, Navegantes -los mayores ganadores de títulos en el torneo venezolano con 20 y 12, respectivamente- solo había ocurrido una vez en la serie de 2007-2008.

Cardenales es el principal candidato al título, tras culminar en el primer lugar y lograr su boleto una semana antes del cierre de la fase previa, apoyado en el poder ofensivo de Jesús Montero, quien bateó para .338, del cubano Rangel Ravelo y el brasileño Paulo Orlando.

Hassan Pena fue la primera escogencia del Draft https://t.co/GmkJfgDofh — LVBP (@LVBP_Oficial) 31 de diciembre de 2016

Con una alineación de poder, los larenses optaron por reforzar su cuerpo de lanzadores con el cerrador cubano Hassan Peña de Magallanes -líder en salvados con 16-, Juan Carlos Gutiérrez y Franklin Morales de Leones.

>> Venezuela usará gorra tricolor en Clásico Mundial de Béisbol

En su serie ante Bravos, sexto clasificado, deberán dominar a la recién adquirida toletería de los eliminados capitalinos formada por Jesús Aguilar, el cubano Félix Pérez y el dominicano César Puello. Acompañarán a Breyvic Valera, pieza clave de los margariteños, y candidato al premio al Jugador Más Valioso de la temporada.

Los tres ganadores y el mejor perdedor de esta fase avanzarán a semifinales.