Presidente Maduro ordena atención médica a joven quemado por grupos violentos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este sábado la atención médica inmediata para un joven que fue quemado por grupos violentos durante una manifestación en Caracas (capital), informó el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas.

El hecho ocurrió en los alrededores de la plaza Altamira, municipio Chacao, que desde principios del pasado mes de abril es escenario de violencia y vandalismo .

Se trata de Orlando José Figuera, de 21 años, quien presenta quemaduras de primero y segundo grado en 80 por ciento de su cuerpo. Asimismo, recibió una herida por arma blanca “en región temporo parietal derecha con sangrado activo y heridas por arma blanca en hemitórax superior izquierdo, tórax posterior derecho, flanco izquierdo posible quirúrgico, comisura labial derecha”, según el parte médico.

@NicolasMaduro ordenó atención médica inmediata a joven quemado en 70% de su cuerpo por guarimberos, quienes además lo habrían apuñaleado pic.twitter.com/A9JLZybsaj — Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 20 de mayo de 2017



Villegas también destacó que el joven fue apuñalado por estos grupos violentos.

Jóvenes de barrios contratados para guarimbear se exponen a ser confundidos con "infiltrados", lo cual puede costarles vida o integridad pic.twitter.com/TCScOt3G4P — Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 20 de mayo de 2017



Asimismo, el ministro difundió un video que captó en el instante en que el joven es incendiado.

LOCURA CRECIENTE • Prenden fuego a un ser humano en "manifestación pacífica" de oposición en Caracas Venezuela. Fascismo inoculado. pic.twitter.com/gG3DHGgmtD — Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 20 de mayo de 2017

Por su parte, el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz añadió que el joven fue trasladado Hospital Domingo Luciani para ser atendido "luego del abominable acto violento".

Dentro de la información suministrada a través de su cuenta en Twitter, el Ministerio apunta que el joven denunció haber sido víctima de "estos grupos bajo sustancias estupefacientes", responsables de haberle arrojado la gasolina en todo el cuerpo.

Ante los actos de violencia promovidos por sectores de la oposición, la canciller Delcy Rodríguez insistió este sábado: "Todos los venezolanos y las venezolanas nos vamos a unir en una sola bandera para decir: Constituyente sí, balas no; Constituyente sí, violencia no; Constituyente sí, odio no. Ese es el llamado que nos ha dado y encomendado el presidente Nicolás Maduro”.

La iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, contemplada en la Carta Magna de Venezuela de 1999, busca establecer una agenda de diálogo para dirimir las diferencias e instaurar un estado de paz y estabilidad, frente a las acciones violentas propiciadas por grupos opositores de ese país que se niegan a participar en los debates.