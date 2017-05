Canciller venezolana: La Constituyente es fundamental para derrotar la violencia

La canciller Delcy Rodríguez invitó al pueblo de Venezuela a unirse para avanzar en el proceso constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro a favor de la paz.

"Todos los venezolanos y las venezolanas nos vamos a unir en una sola bandera para decir: Constituyente sí, balas no; Constituyente sí, violencia no; Constituyente sí, odio no. Ese es el llamado que nos ha dado y encomendado el presidente Nicolás Maduro”, agregó Rodríguez desde el estado Barinas en una asamblea popular para la Constituyente.

La diplomática recordó que la defensa de la soberanía y el derecho de la patria a su autodeterminación es fundamental, porque la derecha interna, subordinada a los intereses imperiales, emplea un plan para imponer un sistema neoliberal y entreguista, similar a la que imperó durante los gobiernos anteriores a la Revolución Bolivariana.

Incluyendo todos los sectores del Poder Popular en el diálogo constituyentista construiremos una Cultura de Paz y Soberanía @Adan_Coromoto pic.twitter.com/dzoVmNrxIT — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 20 de mayo de 2017

"Que nadie se quede en la casa porque tenemos una tarea esencial, que es la defensa de Venezuela. No es un evento electoral cualquiera, es el mayor evento electoral que haya conocido Venezuela en los últimos años, es una elección para todos los venezolanos y venezolanas que nos oponemos a la violencia y que queremos la paz para nuestros hijos y que queremos también defender la soberanía de Venezuela frente a los agentes intervencionista", aseveró.

La iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, contemplada en la Carta Magna de Venezuela de 1999, busca establecer una agenda de diálogo para dirimir las diferencias e instaurar un estado de paz y estabilidad, frente a las acciones violentas propiciadas por grupos opositores de ese país que se niegan a participar en los debates.