EE.UU. expulsa a artista plástico argentino con residencia legal

El artista plástico argentino Juan García Mosqueda, propietario de una galería de arte en Nueva York , quien residía legalmente en Estados Unidos (EE.UU.) desde hace 10 años, fue deportado tras su breve viaje a Argentina el pasado 24 de febrero.

"Fui interrogado bajo juramento y amenazado con la posibilidad de que se me negara el ingreso al país por cinco años. El oficial de control de fronteras me negó el derecho a la asesoría legal, diciendo arrogantemente que los abogados no tenían jurisdicción allí", expresó Mosqueda en una carta en inglés titulada “La pared visible”, publicada en su cuenta de Instagram y compartida por diversos portales de noticias de arte.

El propietario de la galería de arte "Chamber" en Chelsea, suroeste de Manhattan, permaneció detenido en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, durante 14 horas en un procedimiento "deshumanizante y degradante en cada paso del camino" y finalmente fue "escoltado por dos oficiales armados directamente al avión, sin acceso a mis documentos hasta llegar a mi destino, Buenos Aires", dijo Mosqueda en la carta.

"Durante las próximas e insoportablemente dolorosas 14 horas, me prohibieron el uso de cualquier tipo de comunicación y el acceso a mis pertenencias, que fueron ferozmente examinadas sin ningún permiso. Me negaron comida. Me revisaron tres veces antes de poder ir al baño, en donde no tuve ninguna privacidad y estuve bajo vigilancia constante de un guardia", expresó el argentino.

En la carta, Mosqueda explicó que fue formado académicamente en EE.UU y que posee "numerosas propiedades en Nueva York" que a través de sus emprendimientos emplea a muchos estadounidenses y no estadounidenses.

El argentino consideró en su carta que esta "pesadilla" es "una clara evidencia de un sistema de inmigración fallado", llevado adelante por "una administración que está más interesada en echar a la gente que en aceptarla" e instó a que "exijan una reforma migratoria, exijan un sistema que no aliene, intimide y patee a los extranjeros, sino por el contrario, los acoja y los incentive a continuar invirtiendo y contribuyendo en su maravilloso país".

El veto inmigratorio decretado por Trump contra refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana fue suspendido hace casi un mes por la Justicia federal estadounidense y desde entonces el republicano prometió hacer algunas modificaciones para presentarlo nuevamente.

Trump también aseguró recientemente que la construcción del muro fronterizo con México iniciará muy pronto.

García Mosqueda estudió a los 29 años en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, trabajó en el departamento de arquitectura y diseño del museo MoMA de Nueva York y formó parte del equipo del diseñador estadounidense Murray Moss.



En 2014 fundó la galería Chamber en el barrio de Chelsea, un espacio que combina una fachada futurística con un interior ecléctico que busca recordar los antiguos salones de estar.

