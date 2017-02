Dos técnicos de Unasur seguirán el escrutinio final en Ecuador

Los observadores electorales negaron que haya acusaciones formales de "fraude" y pidieron no empañar los comicios por el descontento de una organización política.

El coordinador de la Misión de Observación Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Alexander Vega, informó este lunes que dos técnicos se quedarán en Ecuador para dar seguimiento a los resultados electorales, que se darán completos en al menos tres días.

"Para la tranquilidad de la opinión Unasur ha delegado dos técnicos que se van a quedar ese día de los resultados", resaltó Vega.

La Unión Latinoamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Misión de Unasur entregaron este lunes al Consejo Nacional Electoral (CNE) los informes preliminares de los comicios generales realizados este domingo en Ecuador.

Vega explicó que el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, explicó que el 12 por ciento que hace falta por escrutar "resulta de ese seis por ciento de actas que no tuvieron lugar de transmisión y están llegando de las zonas rurales de Ecuador".

Destacó que la derecha ha realizado acusaciones de fraude desde antes de los comicios. Pidió no deslegitimar el proceso electoral porque falta el 12 por ciento del escrutinio.

Estamos seguros q los resultados serán transparentes a la opinion pública seguros del buen exito luego del resultado #AlexanderVega @unasur pic.twitter.com/BJspe4K0PL — Christian Salas M. (@CSalas_teleSUR) 20 de febrero de 2017

Por su parte, la representante de Uniore indicó que 30 miembros formaron parte de la misión de unión que acompañó los comicios de este domingo. Destacó que con esta misión "cumple 277 misiones de observación" en la región. "Unión es un organismo electoral que observa nosotros no podemos juzgar ni inmiscuirnos en los procesos electorales de cada país".

"No damos opiniones y tampoco podemos dar públicamente las observaciones por eso se entrega al pleno del organismo electoral y ellos estudian los resultados de la evaluación que hemos hecho. Dejemos al organismo electoral que haga su trabajo y solo aportamos nosotros algunas opiniones", dijo la representante de Uniore.

Ante las acusaciones de fraude electoral del candidato de derecha, Guillermo Lasso, que va perdiendo las elecciones, resaltó que no existe una denuncia formal y solo hubo una oralmente "pero no hemos recibido ninguna queja con pruebas". Explicó que "en los lugares de votación no hemos recibido ningún queja".

El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, tras recibir los informes indicó: "Tenemos que conocer nosotros primero los resultados y en su momento los daremos a conocer". Pidió que no empañen los comicios por la campaña de alguna organización políticas.

Pozo denunció que este domingo, durante el proceso electoral, fueron agredidos tres funcionarios del CNE en Guayas.

