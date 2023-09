La primera aventura musical de Román Chalbaud en el cine

Para 1963 Héctor Cabrera y Chelique Sarabia eran ampliamente conocidos y queridos por el público venezolano y eran carta exitosa donde se presentaran. Tal vez por eso el director de cine Román Chalbaud los llevó a su redil junto a otros talentosos músicos para que protagonizaran “Los Ángeles del Ritmo”, el segundo cuento, y el más ligero de la trilogía que terminó conformando “Cuentos para mayores”, la segunda película del afamado director venezolano.

LEA TAMBIÉN: Acuífero musical

Para ese momento cinematográfico ya Héctor Cabrera (Caracas, 13 de febrero de 1932), con 31 años y una espectacular estampa había grabado nada menos que el tema Rosario, de Ernesto Luis Rodríguez y Juan Vicente Torrealba, que le dio la vuelta al continente en un abrir y cerrar de ojos. Ya había salido a giras en Colombia y Puerto Rico, e incluso había grabado en Cuba y su repertorio con “Los Torrealberos” era de antología.

Por su parte José Enrique Sarabia, 'Chelique' no se quedaba atrás. Nacido en la hermosa isla de Margarita al oriente de Venezuela el 13 de marzo de 1940, ya había dado al mundo en 1955, a los 15 años de edad un tema que ha pasado a ser patrimonial y eterno: Ansiedad, y además ya estaba junto a Rosa Virginia Chacín componiendo para que la dulce voz venezolana entonara como nadie los temas que él estaba creando. Sarabia llegó a Caracas, procedente de un campo petrolero, para estudiar esa carrera, Petróleo, en la Escuela Técnica Industrial. Quien iba a decir que fue allí donde comenzó su extraordinario periplo musical, que lo condujo a programas radiales y de televisión y a ser promotor de otros valores de la música tradicional y popular de Venezuela.

En ese contexto aparece Román Chalbaud (10 de octubre de 1931. Mérida. Andes venezolanos). Dramaturgo, poeta, director, guionista, personaje fundamental en la historia del cine venezolano.

Ya había realizado su primer largo metraje en 1959, “Caín adolescente”, cuando después de sortear no pocas dificultades une su talento al del dramaturgo José Ignacio Cabrujas, hombre que ya había cambiado su carrera universitaria de Leyes por el teatro, la literatura, la cultura en general. Y estaba en plena efervescencia en el teatro universitario cuando Chalbaud lo convocó para el guión de “Cuentos para mayores”, escrito entre los dos para este filme que se estrenó en 1963 y que consta de tres cuentos, independientes entre ellos: La Historia del hombre bravo, Los Ángeles del Ritmo y La falsa oficina del Supernumerario.

Es en el segundo cuento donde aparecen Héctor Cabrera y Chelique Sarabia. Es el más liviano de los tres relatos y por eso fue precisamente el del medio de la película, para suavizarla y generar ingresos.

Se puede decir que es un cuento musical pero también denunciativo de cómo sin formación ética suficiente la música se puede ir por un barranco, en este caso con un grupo de jóvenes músicos aficionados que entran en el campo de la delincuencia menor.

La música de este segundo cuento pertenece a Chelique Sarabia contando con Héctor Cabrera en plan de cantante estelar. Obvio.

De la trilogía de “Cuentos para mayores” el cuento “Los Ángeles del Ritmo” no ha podido ser restaurado porque un funcionario de la Cinemateca Nacional de Venezuela decidió que era un cuento malo y según denuncia del propio Maestro Román Chalbaud no tomaron en cuenta los valores históricos de los personajes que allí intervienen. Lo que se escucha del audio está muy deteriorado y las imágenes no se ven pues además de maltratadas están en un blanco y negro que ya no permite distinguir.

Honores

Siempre tuvo claro lo que quería mostrar y siempre el amor por su país fue lo determinante. Creía en los Poderes Creadores del Pueblo y no le temblaba el pulso a la hora de la denuncia o la creación. Román Chalbaud creía en sí mismo.

Solía visitarnos y desde lo alto del parque Carabobo nos mostraba a todos la esquina donde estaba la pensión a la que llegó para encontrarse, entonces no lo sabía, con la Gloria.

Tenía todas las habilidades para el cine: fue dramaturgo, poeta, guionista, productor y sobre todo un director de armas tomar.

Deja el plano físico a pocas semanas de cumplir los 92 años, lúcido, aportante, sabiendo que siempre fue útil y que mostró a través del cine circunstancias y soluciones.

Entre sus obras cinematográficas están:

- La planta insolente (2014)

- Días de poder (2011)

- Zamora, tierra y hombres libres (2009)

- El Caracazo (2005)

- Pandemonium, la capital del infierno (1997)

- El corazón de las tinieblas (1990)

- Cuchillos de fuego (1990)

- La oveja negra (1987)

- Manón (1986)

- Ratón de ferretería (1985)

- Cangrejo II (1984)

- La gata borracha (1983)

- Cangrejo (1982)

- Bodas de papel (1979)

- El rebaño de los ángeles (1979)

- Carmen, la que contaba 16 años (1978)

- El pez que fuma (1977)

- Sagrado y obsceno (1976)

- La quema de Judas (1974)

- Chévere o La victoria de Wellington (1971)

- Cuentos para mayores (1963)

- Caín adolescente (1959)

Foto: Cortesía

Y en Televisión:

- Amores de barrio adentro (2005)

- Las González (2002)

- Guerra de mujeres (2001)

- Amantes de luna llena (2000)

- El perdón de los pecados (1996)

- Crónicas del asombro (1993)

- La historia del Cine Venezolano (1992)

- Joseph Conrad (1991)

- Tormento (1987)

- Piel de zapa (1978)

- La hija de Juana Crespo (1977)

- Tormento (1977)

- Boves, el urogallo (1974)

- La trepadora (1973)

- La doña (1972)

- Sacrificio de mujer (1972)

- Bárbara (1971)

- Niebla (1957)

- Marianela (1957)

- Bodas de sangre (1957)

- La piel de zapa (1956)

- Crimen y castigo (1956)

- El cuento venezolano televisado (1954)

- Teatro en el tiempo (1954)

- Donde nace el recuerdo (1953)

Fue laureado en muchos festivales cinematográficos y su obra permanecerá como herencia valiosa para la historia de Venezuela. Los nombres de José Ignacio Cabrujas, Hilda Vera y Miguel Ángel Landa entre otros muchos serán marco de su gloria junto al corazón de los venezolanos y latinoamericanos que reconocen su obra.

Todavía no se conoce como serán los actos de su siembra.