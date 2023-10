Botero, es una historia de amor

El último de los artistas modernos de la generación emergida de “los años 50” en Colombia,

famoso por sus figuras rotundas, ha fallecido a los 91 años. La universal figura fue el pintor,

escultor y dibujante Fernando Botero.

Se recuerda, desde 1958, un óleo magistral: “Los obispos muertos”. Aquellos curas

voluminosos, decadentes y mustios, en el éxtasis de la quietud, pero no de la tranquilidad. En

la obra, Botero ironiza las jerarquías eclesiásticas en su pérdida de poder en el contexto

colombiano, aunque no único para la humanidad. Incluso a través del fondo, como de una

“montaña de cuerpos” de colores azul, morado y púrpura en los vestidos, como en la piel de

los hombres, ofrece una sensación de muerte. Irónicamente, se clasifica como él lo quiso,

Arte Naif.

“Yo he pintado cosas dramáticas. Siempre he buscado coherencia, estética, pero he pintado la

violencia, la tortura, la pasión de Cristo… Hay un placer distinto en la pintura dramática, la

pintura misma. El gozo mayor de la pintura, la belleza, no pone a reñir lo dramático y lo

placentero”, decía al tiempo que afirmaba: “El arte debe producir placer, cierta tendencia a un

sentimiento positivo”.

Infinita presencia

Será larga su ausencia, pero infinita su presencia. El maestro Fernando Botero ha muerto tras

haber sufrido recientemente una severa neumonía, de la cual intentaban recuperarlo en su

hogar ubicado en el principado de Mónaco.

Nacido en Medellín en 1932, fue un artista de formación autodidacta, que dedicó más de 70

años a su obra en todo el sentido de la palabra. No abandonó su empeño, aunque se desarrolló

en un difícil ambiente para un joven que quiso descubrir los misterios del arte, sin recibir

estímulos creativos, con escasa información y ningún recurso económico.

Viajó tempranamente a Europa a develar esos secretos, partiendo solamente de un exiguo

recurso monetario, proveniente de un concurso que había ganado. Por eso, su vida, “es la

historia inspiradora de una persona que empezó de la nada y que lo único que tenía claro era su vocación artística, su capacidad de trabajo, su pasión por lo que estaba haciendo. Todo eso

le permitió salir adelante y nadar muchas veces contra las corrientes predominantes en el

mundo del arte”, calificó su hija a propósito del documental: “Botero: una mirada íntima a la

vida y obra del maestro”.

Para los años 60, su búsqueda fue constante, aunque sus obras no tenían mucho éxito. En

aquellos momentos del laboratorio de la vanguardia contemporánea en Estados Unidos, los

acelerados cambios de gustos neoyorquinos, se imponía el arte abstracto, el expresionismo

abstracto y el pop art.

En el documental de marras, se explica cómo llegó a Nueva York, con 200 dólares en el

bolsillo, hasta que en un momento difícil sólo le quedaban 27 dólares en su cuenta de ahorros.

Dos de sus hijos, Lina y Juan Carlos -un reconocido escritor-, abren un depósito en la Gran

Manzana, que permaneció sellado por décadas. Con el descubrimiento de documentos,

bocetos y cartas, dan cuenta de las búsquedas y luchas de ese artista treintañero, que nadaba

en contra de las corrientes de su tiempo.

Botero también fue un incomprendido, aun así, quedan como testimonios sus propias notas,

dándose ánimo para depurar la maestría en su técnica, pero el incansable colombiano había

escogido otro derrotero opuesto a las tendencias pictóricas del momento.

Dos años después, en 1962, recibió quizás las primeras críticas positivas. La exposición

iniciática fue en el Milwaukee Art Center de Nueva York. Seguidamente comenzó una etapa

de muestras sucesivas entre Europa, los Estados Unidos y Colombia.

Luego comienza otra búsqueda, después de que en 1969 expusiera en París; un peregrinaje

por todo el mundo atiende a su necesidad de inspiración. La creatividad se incentiva y

paralelamente, su fama mundial aumentaba cada vez más. Se convirtió en el escultor vivo

más cotizado del planeta.

Las escalas de la vida

Un acto brutal transformó el antes y el después de su vida, con marcados y profundos

cambios en su obra. En 1974, su hijo Pedrito Botero de apenas cuatro años, perdió la vida en

un accidente de tráfico en España. Con profundo dolor y luto, más la pérdida de parte de su

mano derecha, Botero estuvo sin pintar por largos meses, hasta que pudo rehabilitarse con terapia física, para el uso de su extremidad. “Esa serie incluye ‘Pedrito a caballo’, que se

encuentra en el Museo de Antioquia, donde junto al pequeño se observa una casa de

muñecas, con dos figuras vestidas de luto, asomadas por las diminutas ventanas. Son sus

padres”, refiere la prensa colombiana a propósito del deceso del pintor.

Su enjundiosa trayectoria artística, llena de escalas, comenzó como ilustrador del periódico

“El Colombiano”. Nunca de desligó de su país natal, a pesar de que vivió en México, Nueva

York, Mónaco y París, con la convicción de que el arte local, es el más universal.

Adquirió fama además, con sus pinturas de luminosos colores y para la década de 1990,

irrumpió con las enormes esculturas de bronce en plazas e instituciones de muchos países del

mundo.

Foto: EFE

Sin embargo, nunca abandonó su estilo, ni siquiera cuando profundizó en las terribles torturas

de la prisión de Abu Ghraib. "Mi ira, mi desconcierto con esta situación fue creciendo. (...) Se

me volvió como una obsesión, durante nueve o diez meses no hice sino pensar, pintar, dibujar

Abu Ghraib, soñar Abu Ghraib", dijo a la prensa.

A principios del 2003, las torturas, abusos y humillaciones a reclusos iraquíes por un grupo

de soldados estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib en Irak, por el personal de la

Compañía 372 de la Policía Militar de los Estados Unidos, agentes de la CIA (Agencia Central

de Inteligencia de los Estados Unidos) y contratistas militares involucrados en la ocupación

de Irak, resultaron un escándalo mediático, que reveló el uso de estas inhumanas prácticas en

otros centros penitenciarios.

Pintó 79 estremecedores cuadros, inspirados en la crueldad del abuso contra los presos en la

cárcel iraquí, comparados por su intensión con el ‘Guernica’ de Picasso, en defensa de la

dignidad humana y por la necesidad de marcar en la memoria colectiva, un episodio

denigrante para que no se repita jamás. Fernando Botero recibió el Doctorado Honoris Causa

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México, donde presentó por

primera vez su colección de pinturas sobre "Abu Ghraib"; y su enorme escultura en bronce titulada "Caballo", en 2008.

Botero por doquier

El Museo Botero, de Bogotá, ha honrado sus condiciones: óptimo mantenimiento y entrada

gratis; es aqui donde se pueden apreciar obras del célebre antioqueño, que forman parte de su

colección personal de esculturas y pinturas universales.

Por su parte, Medellín lugar donde nació Botero, está maravillosamente poblada por 23

esculturas en lugares comunitarios y jardines de antesala a los edificios, así como en el

Museo de Antioquia, que atesora 189 piezas de su colección de arte, con esa manera única de

ver el mundo y el uso tan especial de la proporción y el color.

“La Gorda Gertrudis” expuesta alegremente en su sensualidad, más conocida que por su

nombre oficial: ‘Figura Reclinada 92’, está en la plaza de la Iglesia y Convento de Santo

Domingo, de Cartagena de Indias. Desde allí, quizás, surgió una leyenda: ‘se augura suerte en

el amor para quien toque los pechos de la gorda’, así es el imaginario popular a quien Botero

se ofrece.

Cuentan que no hay que salir de Latinoamérica para verlo. Está presente en el Museo de Arte

Contemporáneo de Caracas, Venezuela, con 15 obras. Una escultura de silueta

inconfundible, se ve en Argentina en el Parque Thays, de Buenos Aires. También está en

Puerto Rico, en Panamá y Chile, donde el Caballo de Botero, evocador de los gauchos de la

Patagonia, recibe a los visitantes a la entrada del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago.

En España se le aprecia con la adquisición de la Fundación Telefónica de una edición de tres

vaciados idénticos de la escultura "La Mano", cedida posteriormente a la ciudad de Madrid, para su exposición pública. El CentroCentro, un espacio cultural ubicado en Cibeles, de la

capital española, ofreció la mayor retrospectiva dedicada a Botero.

Foto: EFE

En 1992, una muestra de sus esculturas se exhibió en el Paseo de Recoletos. Al finalizar la

exposición, el autor donó al Ayuntamiento una obra ubicada actualmente en la plaza de

Colón: la "Mujer con Espejo" y vendió su "Rapto de Europa"; a la compañía líder en el

mundo en gestión de infraestructuras aeroportuarias por volumen de pasajeros, AENA, que lo

instaló en el Aeropuerto de Barajas. Así se encuentran otras obras importantes, en Palma de

Mallorca, Oviedo y La Coruña.

En Lisboa, la “Maternidad", está en el jardín dedicado a la cantante de fados Amália

Rodrigues. Brevemente cubierta por un manto, la Venus de Londres, muestra una particular

suavidad para ser una escultura de bronce. Con sus cinco toneladas, el encargo de la ciudad en 1989, fue ubicada en Exchange Square, cerca de la estación de Liverpool Street y goza de

gran popularidad.

El Principado de Liechtenstein, ubicado entre Suiza y Austria, tiene en Vaduz, su capital de

160 kilómetros cuadrados; una pieza XXL de Botero, expuesta en el Museum of Arts.

En Mónaco, lugar de una de sus residencias, Botero tuvo un estudio en la Quai Antoine

Premier. En la pequeña ciudad-estado independiente, ubicada en la costa mediterránea de

Francia, justo en los Jardines de Montecarlo -su distrito principal- se pueden ver a ‘Adán y

Eva’, entre palmeras, naranjos, tulipanes y fuentes.

También “El Pájaro” luce muy bien en la entrada de la sede del United Overseas Bank, frente

al río Singapur, y así por cualquier lado del mundo, donde pueda sorprendernos la maravilla

de su obra.

Mi barrio

En particular, a su ciudad natal -Medellín- regresó en 2015. Aquella que sería su última visita

pública, fue con motivo de la inauguración de su exposición “El circo de Botero”. Una

década y media después de que los vagones del metro circularan con su firma, aquel vagón de

la Cultura Metro, sirvió de plataforma de transporte para Botero y estaba dedicado al pasajero

más cotizado del mercado del arte, que ahora volvía como un profeta a su tierra.

“Hacia allá queda mi barrio, Boston, aquella es la parte del Centro”, le señala a su esposa, la

pintora griega Sophía Varí, segunda copa;era de su vida, después de la madre de sus hijos,

Gloria Zea, ex directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá.

Precisamente, Fernando Botero Angulo se fue de esta vida, apenas unos meses después de

enterrar a su esposa Sophía Varí. Aquella mujer casada, que desde que se vieron por primera

vez en una cena, le cambió la vida. El antioqueño que llenó de amor su alma, ahora tampoco

supo vivir sin ella.