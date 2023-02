Conversación con Ray Pérez, un grande de la Salsa

Después de unos cuantos años en los que las conversaciones eran por teléfono, volvimos a encontrar personalmente, y en su hogar, a Ray Pérez, indiscutible figura de la Salsa en Venezuela y el Caribe. Ray, fundador de “Los Dementes”, “Los Calvos”, “Los Kenya”, el Grupo “Casabe” y unos cuantos proyectos más, reside con tranquilidad en la población de Guarenas, bien cercana a Caracas, pero alejada de su ruido, de su afán capitalino.

La Guitarra

“Yo crecí con el amor por la guitarra. Es verdad que me inicié con la Tuba al lado de mi padre, Ramón Ernesto (Su madre se llamaba Asunción), pero lo mío era la guitarra. Digo más: con el tiempo yo me sacaba a las Chicas del Show de Renny para un local en Altamira (Caracas) y ellas se ponían al lado mío como almohadas mientras yo tocaba guitarra. Recuerdo que los famosos cantantes Rudy Márquez y Cherry Navarro me miraban, asombrados. No era de los bonitos, pero tenía mi con qué y cautivaba con la guitarra”.

“Lo mío primero fue la música tradicional, luego el rock and roll y cuando llegué a Maracaibo (zona occidental y petrolera) fue cuando me entró aquello de armar un combo. Luego vendría el piano, instrumento que también mi padre me inculcó y fíjate como es la vida: terminé ejecutando el piano, y lo hice bien, hasta el sol de hoy me mantengo frente a mi piano, que me ha dado inmensas satisfacciones”.

Una de esas satisfacciones en el tiempo la obtuvo con el Maestro Eduardo “Eddie” Palmieri.

La Salsa la traigo yo

“Una vez nos encontramos en ‘La Pelota’, el local de Salsa y Béisbol que había abierto el pelotero Paúl Casanova precisamente en la avenida Casanova de Caracas. Bueno, cuando supieron que Palmieri estaba allí todos los tecladistas se agolparon para tocar el piano, como queriendo figurar. A mí me dio pena eso y me fui para la barra. Yo no iba a tocar piano y mucho menos a competir con el Maestro. ¿Y sabes qué paso? Que Palmieri se vino también para la barra y nos sentamos a conversar de todo menos de música. Fue inolvidable”.

Ray Pérez, en primer plano, toca el piano mientras acompaña una velada caraqueña junto a “Eddie” Palmieri, al fondo, en las pailas.

Epifanio

Ramón Epifanio Pérez Rivas, Ray Pérez, nació en Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela, el 7 de abril de 1937, precisamente día de San Epifanio, que significa “el que despide brillantez”. Su padre fue músico y director de la banda musical del colegio San Juan Bosco, donde estudió su hijo y al que enseñó el manejo de la Tuba, complejo instrumento. Ya contaba con 12 años de edad. Aun así, Ray confiesa que le gustaban mucho la trompeta y el piano. La guitarra llegaría después. Lo cierto es que primero fue en él la música tradicional venezolana. Conformó un grupo con cuatro, tambor y maracas a los 14 años de edad, y ya no paró más.

El padre de Ray Pérez dirigió la banda musical del colegio San Juan Bosco. Allí Ray (a su lado, en la foto) aprendió a tocar la tuba.

Hacia 1955, cuando tenía Ray 18 años, falleció su padre y entonces el joven músico se puso a trabajar en una fábrica de máquinas de escribir y estudiaba de noche.

Maracaibo

Ray se fue a Maracaibo a estudiar música y estuvo tres años en el conservatorio de la ciudad. Fundó en 1965 su primera orquesta, “Ray Pérez y su Charanga”; bueno, en realidad era la génesis de “Los Dementes” pero no le dejaron usar ese título. Se sacó el clavo cuando llegó a Caracas y entonces escribió una historia musical a la que todavía faltan capítulos, porque Ray Pérez sigue activo, creando, y sobre todo siendo vanguardia del complejo movimiento de la Salsa en Venezuela.

Rómpelo

"Los Dementes" fue una de las agrupaciones más importantes de la década de los 60, años del creciente movimiento salsero en Venezuela. El grupo tenía composiciones propias y contaba con los arreglos del propio Ray Pérez. Su gran cantante fue Perucho Torcatt, quien en búsqueda de mejor fortuna viajó a Nueva York; no obstante pereció al poco tiempo de llegar a la ciudad que llaman La Gran Manzana. Por las filas de “Los Dementes” también desfilaron el timbalero Alfredo Padilla, el cantante Octavio Palacios (conocido artísticamente como “Nano Grand”), el trombonista César Monges “Albóndiga” (posterior fundador de La Dimensión Latina, junto a Oscar D´León), el percusionista Carlos “Nené” Quintero y su hermano Jesús, y el pianista Jesús “Cholo” Ortíz, entre otros.

Ray Pérez también fundó "Los Calvos", con Carlos Yánez, “El Negrito Calaven” en la parte vocal, y luego “Los Kenyas”, con Calaven y Carlín Rodríguez como vocalistas. El hermano de Calaven, Rodrigo Perdomo, también participó como cantante con Ray, pero en la orquesta “Casabe”, que estaba formada además por los excelentes cantantes Nano Grand y Guido Gómez. El baterista Alberto Naranjo también trabajó con Ray Pérez, antes de brillar con su proyecto propio, el “Trabuco Venezolano”, en la década de los 70. Ray Pérez ha dejado para la cultura salsera temas clásicos como “Floro”, “Vete de mi vida”, “Oigan los cueros”, “Guajira Boogaloo”, “El dictador” y “Rómpelo”, entre otros.

El dictador

En su actualidad cuenta que le han hecho dos operaciones y eso le limita, pero sigue activo, moviéndose, batallando y creando.

Ray, buen gerente y organizador, tiene a un selecto grupo de músicos amigos en varias ciudades del continente y del mundo. “Me sale un contrato, los llamo según sea el sitio, y listo: ellos tienen mi repertorio, mis arreglos y las ganas. En Europa tengo la orquesta armada desde hace años. Con esa orquesta me presento en Alemania, Italia, Suiza, España, en fin, en Europa; en Colombia las que ya comenté y también en EE.UU. tengo banda conformada para cuando me presento en esos lares”.

A sus 86 años de edad, El Maestro sigue activo, moviéndose, batallando y creando.

Discográficas

Para la cantidad de agrupaciones que conformó, e inclusive, para la cantidad de orquestas y vocalistas para los que arregló y produjo (entre ellos Orlando Contreras, Anselmo López, Julio Jaramillo, etc.), Ray Pérez diseminó su labor en decenas de sellos discográficos, desde Prodansa, el primero en sacar un disco de “Los Dementes”, hasta Pyraphon, el sello fundado por el propio Ray Pérez en Caracas, con el que hizo muchas producciones para grupos venezolanos.

“Yo sigo produciendo pero guillao, allá atrás” (Se refiere a un estudio en su propio hogar, donde está su piano, implementos para escribir, un poderoso equipo de sonido y las paredes abarrotadas de distinciones, reconocimientos, premios y fotos del propio Ray Pérez en distintas etapa de su fructífera vida, incluyendo una donde posa con la banda musical de su colegio, dirigida por su padre, y donde Ray tocó la Tuba).

Uno de los primeros fonogramas de Ray Pérez con "Los Dementes".

“Mi arranque discográfico no fue pagado por ningún sello. La primera grabación fue bajo mi peculio cuando llegué a Caracas, procedente de Maracaibo (donde Ray residió durante tres años y donde conformó al germen de Los Dementes). Fui a todas las casas disqueras y ninguna quiso mi producción”. Ray cuenta que entonces se encontró con un amigo de la zona caraqueña del 23 de enero quien le propuso hablar con el dueño de un pequeño sello, Prodansa, donde su amigo trabajaba. Así lo hizo y ese señor, José María Chacón, le dijo que sí. “A los tres días teníamos el disco, el primer disco mío ʽLlegaron Los Dementesʼ, hecho por mi cuenta”.

A partir de Prodansa, y ante el arrollador éxito de “Alerta mundo: Llegaron Los Dementes” (10.000 Lp's vendidos en una semana, apenas salió) comenzaron, entonces sí a llegar las ofertas discográficas”. Fueron muchas sus producciones con diferentes sellos discográficos, tanto venezolanos como internacionales, incluyendo el sello Fania Récord. “Con todos los sellos me la llevé muy bien”. Y es así. Ray Pérez, próximo a sus 86 años, se la sigue llevando bien con todo el mundo, en plena actividad y preparado para comerse con éxito este 2023.

Una foto entre amigos selló el diálogo entre Ray Pérez y la autora de este trabajo.

Fue una tarde de buena conversación, de sacar recuerdos y de no permitir grabaciones porque habló con sinceridad, descarnadamente, de varios episodios de su vida musical y de la vida musical de la Salsa en Venezuela y el continente.

Se mantiene activo, con claridad meridiana acerca de los derroteros de la música popular. Compartimos sus criterios. Parece que en la Salsa el arte se extinguió para dar paso al comercio, pero hay que batallar. Hay que batallar.