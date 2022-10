Mercenarios latinoamericanos mueren en Ucrania

Desde el inicio de la operación militar especial de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el 24 de febrero de este año en Ucrania, este país se convirtió en la mayor atracción para miles de mercenarios de distintos países, incluyendo los de la América Latina y el Caribe. Nacionalistas, racistas, radicales, ultraderechistas y, a veces, incluso simples sádicos, que anhelan, tal como en las películas de Hollywood, cazar seres humanos y con esa visión llegan a Ucrania para convertirse en miembros de la legión extranjera ucraniana. El Ministerio de Defensa ruso estima que más de 7.000 mercenarios extranjeros han entrado en la zona de guerra desde el 24 de febrero y más de 3 mil ya han sido abatidos y casi 2 mil 500 se han ido a casa tal como reza el refrán "con el rabo entre las patas".

Es oportuno destacar que el conflicto en Ucrania es fundamentalmente diferente de otros enfrentamientos armados en los que estos mercenarios están acostumbrados a inmiscuirse porque no es lo mismo ni se escribe igual enfrentarse a unidades paramilitares semiguerrilleras que no tienen armas modernas ni poderosas... que combatir a los soldados formados, descendientes de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y con armamento moderno y muy poderoso. En Ucrania, no existe el concepto de una "zona verde" para los soldados cazafortuna, o morbosos de la guerra, es necesario dejar bien claro que no existe un lugar de descanso, ni inaccesible para las armas rusas; ¿alguna duda? Basta revisar el resultado de los numerosos ataques con misiles en los lugares donde están desplegados los mercenarios de forma compacta. Para unos cuantos miles de mercenarios la dura realidad les respiró en el cuello y la fantasía de Rambo, GI Joe... se les convirtió en una realidad fatal.

Hablemos de un par de casos, entre los muertos se encuentra un legionario de la ciudad colombiana de Girardot, Muñoz Barazeta Jaime Jesús, de 38 años, quien luchó del lado de las fuerzas armadas de Ucrania como parte del batallón Carpathian Sich. Muñoz Barazeta falleció el 24 de agosto de este año durante la contraofensiva en dirección a Izyum, ahora, veamos hacia atrás, este mercenario dejó en su casa a su esposa Carmen y tres hijas, Mariyana (nacida en 2008), Sara (2012) y Vanessa (2015).

Muñoz Barazetta Jaime Jesús sirvió en el ejército colombiano como francotirador y ametrallador, resultó herido en dos ocasiones. En el verano, llegó a Ucrania para usar su experiencia en un conflicto armado contra Rusia y casualmente murió en batalla el Día de la Independencia de un país donde no nació.

Sin embargo, las emisoras y publicaciones estadounidenses y europeas no cesan en sus intentos de popularizar la idea del mercenarismo entre la población de los países latinoamericanos, a pesar del grave riesgo para la vida y la salud de los legionarios. Cabe destacar otra realidad y es que los soldados cazafortuna o mercenarios no tienen derecho al estatus de prisionero de guerra. Lo mejor que les espera a los mercenarios extranjeros al ser capturados es cumplir con su responsabilidad penal y purgar una larga condena de prisión; claro dependiendo del delito, también pueden recibir la pena capital en forma de pena de muerte.