"Venezuela mostró la farsa que siempre fue Guaidó" Entrevista con Gleisi Hoffmann

"Solo tendremos una sociedad justa, igualitaria y democrática, cuando toda su población pueda participar en los procesos de toma de decisiones. Hoy, desafortunadamente, la política que decide los destinos del país está ocupada principalmente por hombres. Basta decir que aquí en la Cámara de Diputados de Brasil, de los 513 parlamentarios, solo 77 son mujeres ”, acusaba Gleisi Hoffmann en un video publicado en el canal de YouTube del partido de los trabajadores de Brasil. El 23 de abril de 2018, Gleisi Hoffmann, como presidenta del Partido de los Trabajadores, junto con la ex presidenta Dilma Rousseff, estaría presente en el lanzamiento del proyecto "Elas por Elas" (Ellas por Ellas), un proyecto diseñado por un grupo de mujeres dentro del partido y dirigido, entre otros por Gleisi.

Gleisi Hoffmann ya ha sido abogado, asesora en la Asamblea Legislativa de Paraná (ALEP), en el Ayuntamiento de Curitiba y en la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional en Brasilia. Fue secretaria ejecutiva de gestión financiera en Mato Grosso do Sul, secretaria municipal de gestión pública en Londrina. En 1989, se unió al PT. En 2003 fue nombrada para el puesto de directora financiera en Itaipu Binacional, era la primera vez que una mujer ocupaba este cargo. Pronto fue elegida secretaria de estado del consejo de mujeres y miembro del directorio nacional del PT. En 2008, se convirtió en la primera mujer presidenta del PT en Paraná. En 2010, se convirtió en la primera senadora mujer elegida por el estado de Paraná. En 2011 fue nombrada jefa de gabinete durante el gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff. En 2017, fue elegida por sus partidarios para liderar el bloque del PT en el Senado. También en 2017, fue elegida la primera mujer presidenta del Partido de los Trabajadores, reelegida en 2019 y ocupando el cargo hasta hoy.

Con antecedentes católicos, tuvo grandes influencias de la teoría de la liberación, que también la llevó a formar parte de la militancia estudiantil, convirtiéndose en presidenta de la Unión Estatal de Estudiantes Secundarios de Paraná (UPES) y rapidamente Directora de la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios (UBES). Fué la primera vez que una mujer ocupó ese cargo. Desde sus inicios, Gleisi defiende la igualdad de las mujeres dentro.

1. Usted ha tenido una fuerte influencia de la teoría de la liberación y otras fuentes teológicas del cristianismo que promulgan la igualdad, la solidaridad, el amor y la fraternidad como mecanismos de construcción social. ¿Cómo ve a estos líderes evangelistas que apoyan un gobierno (el de Bolsonaro) que defiende los privilegios de clase, la acumulación de riqueza, el terrorismo institucional y la idolatría política?

GH Son tumbas encaladas. Limpio por fuera y podrido por dentro. Desafortunadamente, la historia de la humanidad está llena de seres así. El mismo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo denuncia esto: “Aquellos que predican algo que no creen y no practican”, de hecho, tuve mucha influencia de la teología de la liberación y las enseñanzas cristianas para experimentar las cosas desde la lógica de pobres, pueblos oprimidos y la necesidad de traer las enseñanzas de Cristo el Libertador. No de esta religión, no de esos preceptos que estas personas que hablan en nombre de Dios o principios cristianos predican o hacen. Estas son verdaderas tumbas encaladas.

2. Usted ya era Ministro Principal de la Casa Civil durante el gobierno de Dilma Rousseff, fue líder del banco del PT en el parlamento, hoy es el presidente nacional del partido. ¿Crees que se necesitan más mujeres líderes en política?

GH Sin duda, la representatividad de las mujeres está muy por debajo de lo que realmente son en la sociedad. Las mujeres son la mitad de la población. Y esa mitad de la población está subrepresentada en política y toma de decisiones. Por lo tanto, no hay democracia para sostenerse si esto persiste. Es por eso que es muy importante que las mujeres estén presentes en la política, en puestos de representación, en puestos ejecutivos, ayudando a decidir la dirección de la vida en el país. Mi pelea siempre ha sido por eso. El equilibrio es lo que necesitamos para fortalecer la democracia.

3. ¿Cómo podría alguien que alguna vez fue parlamentaria y parte del ejecutivo, describir el sexismo y el machismo detrás de escena de la política institucional brasileña? ¿Cuántas veces te has sentido asediada o disminuida por ser mujer en los pasillos de las instituciones gubernamentales?

GH El machismo y el sexismo está todos sectores de la sociedad, no solo detrás de escena de la política. Quizás en política se manifieste de manera diferente porque es un espacio donde disputa el poder, y las mujeres siguen siendo una novedad, no son masivas, o al menos no representan lo que realmente son en la sociedad. Y a medida que se disputa el poder, y el juego se pone más duro, el machismo está velado. Es más fuerte en el sentido de tratar de anular a las mujeres, de no dejarlas hablar, de interrumpirlas, de no reconocer su competencia, de hacer chistes. El machismo se manifiesta principalmente por la forma masculina de hacer política, de ejercer el poder. y tomar decisiones. Por eso es importante que las mujeres ingresen en gran número en la política, en puestos ejecutivos de toma de decisiones. Todavía estamos subrepresentadas. Es el menor número de mujeres lo que hace difícil enfrentar este estado de cosas que se perpetúan en el mundo de la disputa por el poder y la política. Creo que cuando las mujeres entren en este mundo en masa, o al menos representen lo que son en la sociedad, el 50% o mas de las personas, todo eso tenderá a cambiar. Creo que veremos cambios esenciales en el mundo a partir de ahí.

4. Su viaje a Venezuela, un país que es claramente el objetivo principal de la derecha en América Latina, para honrar la toma de asunción del presidente Maduro, fue ampliamente criticado, especialmente en los sectores conservadores. Pero también hubo críticas incluso dentro del campo progresista. Después de ver lo que sucedió en Bolivia, donde hubo un claro golpe de estado y hoy se practica la persecución ideológica e incluso el endo racismo, ¿cree que la izquierda tal vez pueda comprender mejor la actitud del gobierno bolivariano para proteger las conquistas sociales y los derechos institucionales de la ultraderecha en ese país?

GH Eso espero. De hecho, si toda la izquierda latinoamericana respetase lo que sucedió en Venezuela, que fue una elección legítima para un presidente (pudiendo estar de acuerdo con él 100% o no), sería un gran logro. Ahora, lo que tenemos en Venezuela es una conciencia y organización popular más allá del sistema democrático de elección. La gente allí se da cuenta de lo que es la lucha popular, la organización, la importancia de defender al país a pesar de todos los boicots, de las dificultades que enfrenta Venezuela, que es un país que aún necesita desarrollarse. Venezuela necesita mucho apoyo popular para fortalecer su economía, para mejorar sus condiciones. Hoy el país recibe ayuda de otros países. Creo que esto es importante. Y el hecho de que Venezuela resistió, mostró la farsa de Guaidó y tuvo movilización popular, lo que hizo que pudiera enfrentar el poder absurdo del imperialismo estadounidense. El pueblo venezolano ha demostrado que está siendo sometido y ha logrado establecer un proceso de paz en sus fronteras. Brasil, con su pequeñez política, nunca podrá enfrentar la organización que tiene el pueblo venezolano.

5. En un momento en que los datos de la pandemia de Covid-19 muestran cómo el virus tiene el mayor impacto en la población negra, como resultado del racismo estructural de la sociedad brasileña, ¿Cómo ve la pasividad de la Secretaría Nacional de Políticas para Promover la Igualdad Racial (Seppir)?

Esa secretaria hoy prácticamente no existe. Existía en los gobiernos de Lula y Dilma, que tenían un compromiso efectivo de tener una Secretaría para la promoción de la igualdad racial. Que hubo un trabajo de política pública estructurado para esto. Hoy la secretaría es más un adorno del gobierno, quizás más un órgano para ocupar cargos con el fin de satisfacer los intereses políticos del grupo bolsonaro. Pero, de hecho, no tiene poder ni acción política para cambiar efectivamente la vida de los negros en Brasil. Brasil entró en una fase fascista y racista. El pueblo negro en Brasil, que es el que vive en las periferias, está siendo sometido a un genocidio solapado. Las políticas que conocíamos con Dilma y Lula fueron políticas extremadamente importantes, que cambiaron mucho la forma en que la sociedad brasileña se percibía a sí misma.

6. Hoy en día, se habla de interseccionalidad para entender que existen múltiples sistemas de opresión, y hay quienes sostienen que la lucha principal es la lucha de clases, es decir, las clases económicas, y que esa interseccionalidad solo sirve para dividir el campo progresista. ¿Dónde te colocas en este debate?

Creo que la lucha económica es una de las más importantes, porque define la posición del individuo en la sociedad. El que tiene posesión, el que tiene dinero, el que gobierna, es el que puede oprimir. Por lo tanto, es una lucha importante, es una lucha por la supervivencia de las personas. El derecho y el acceso a la alimentación, el empleo y los ingresos. Pero es obvio que está vinculado a muchas otras luchas, que traen incluso a ciertas clases para mantener el poder económico, otras formas de opresión, por ejemplo, machismo, prejuicios contra las mujeres, sexismo. Proviene de la ideología del capitalismo, que es el patriarcado, que termina llegando a todos los sectores de la sociedad, que son diferentes de lo que el patriarcado considera normal, como correcto. Hombres blancos ricos que dirigen el sistema. Y quien no está dentro de este concepto se vuelve diferente, y lo diferente tiene que ser combatido. Pero la principal diferencia es que no tienen acceso a un mínimo de dignidad, de supervivencia. Por lo tanto, la lucha económica es importante. Pero cuando hacemos la lucha de clases desde una perspectiva económica, también alcanzamos la ideología que la respalda.

7. ¿Cuál es la posición del PT con respecto a una posible solicitud de juicio político del presidente Bolsonaro?

A favor del juicio político. Estamos a favor de cualquier posibilidad prevista en la constitución de la expulsión de Bolsonaro. Lo que estamos defendiendo y queremos agregar a este proceso, es que se elimina, su sucesión depende de la participación popular, es decir, por el voto del pueblo. Es por eso que estamos defendiendo una enmienda constitucional que convoca elecciones, o elecciones que se celebrarán 90 días después de la destitución del presidente de la república. Cualquiera sea el tipo de expulsión, lucharemos por esta enmienda constitucional. Pero ya no podemos tener acuerdos en la cima, donde la democracia efectiva y concreta que interesa a la gente, donde la democracia que da acceso a la dignidad de la vida, la comida, el trabajo, el empleo, los ingresos, no es efectiva. Lo queremos.

8. ¿Cómo ve el futuro de Brasil después de la pandemia?

Lucho para que lleguemos al fin del neoliberalismo. El caso argentino nos abre una puerta de esperanza, para que volvamos a tener otro proyecto de desarrollo inclusivo que aborde la desigualdad, que mejore la vida de la gran mayoría de los brasileños.