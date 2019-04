El 30 de mayo 2018 fue atacada la emisora Tu Nueva Radio Ya por la oposición armada. La intención no solo era de silenciarla sino matar a los 21 periodistas y trabajadores que en ese momento estaban totalmente encerrados, atacados con armas y morteros por las únicas dos salidas. El autor intelectual del ataque y el intento de homicidio fue el Canal “100 % Noticias” y su director Miguel Mora, transmitiendo en vivo, acusando a Radio Ya diciendo que desde esa radio estaban saliendo sandinistas armados para atacar a los estudiantes en la UCA y la facultad de Ingeniería.

El fin de semana pasado se reunió la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, el organismo de los magnates y corporaciones de los medios de comunicación en el norte- y el sur del continente Americano. En el panel estaba sentados Christina y Fernando Chamorro, esa antigua adinerada familia terrateniente, receptores a través de la Fundación Violeta Chamorro, ex presidenta de la nación en 1990, lluvias de millones de dólares de la USAID, NED, NDI, IRI o Hivos de la UE. Están, dicen, preocupados por la situación de la libertad de expresión pero jamás sintieron preocupación cuando Radio Ya y Radio Nicaragua, con 120 empleados fueron quemados por los opositores paramilitares que durante tres meses violaron, mataron, robaron y destruyeron el desarrollo económico que tenía Nicaragua hasta el 18 de abril de 2018.

“No existimos para ellos. Nunca recibimos absolutamente nada. Esperar de estas fuerzas de tareas terroristas de mediática, no. . . para nada no existimos”, dice el director de Radio Ya, cuando le entrevistamos en Managua y le preguntamos si SIP tomó contacto o expresó su solidaridad con la emisora y sus trabajadores. La respuesta fue sí, a Miguel Mora y el medio que instigaba a la muerte durante meses en Nicaragua, pues ahí está la SIP para exigir su libertad.

El pretexto del ataque creado por “100%”

Fueron dramáticas las palabras de la locutora de Radio Ya ese medio día fatal cuando comenzó el bombardeo de mortero y de bombas molotov, mezcladas tanto con gasolina como con pólvora. El incendio comenzó a consumir las instalaciones de la radio:

¡“. . . repetimos. . ., aquí en los estudios de Tú Nueva Radio Ya, que estamos siendo agredidos por vándalos que han venido en una gran cantidad en motocicletas! Andan con morteros armas, armas hechizas, piedras y bombas molotov. Nuevamente somos víctimas de esta agresión y repetimos, repetimos que está ya colapsando el techo de la parte de la entrada, totalmente llena de humo, en este momento, las…. Ustedes pueden ver en imágenes a través también de Canal 4 Multinoticias cómo están incendiando las instalaciones de Tú Nueva Radio Ya. ¡Hay mucho humo, mucho humo en el área de recepción”!

El periodista JACKSON OROZCO de “100% Noticia” había denunciado, que en Tú Nueva Radio Ya, “en el parqueo, estaba la Juventud Sandinista”. Desde Tú Nueva Radio Ya salieron los sandinistas armados para agredir a los universitarios al otro lado de la calle.

Fue así como el canal “100% Noticia” creó el pretexto político para el ataque, porque todo fue planeado en detalles. Primero la declaración del periodista Jackson y con ella la luz verde de la llegada de 40 motorizados, los opositores paramilitares con todo tipo de armas y bombas molotov y con “derecho" de atacar a la Radio Ya.

En ese momento trabajaban 21 seres humanos que de milagro no fueron consumidos por las llamas y balas de la “oposición pacífica” de Nicaragua, los “estudiantes auto convocados” que eran cualquier cosa, menos estudiantes.

El silencio mediático del intento de homicidio

Tu Nueva Radio Ya fue totalmente desbaratada y quemada. Los equipos de varios miles de dólares, se convirtieron en ceniza. Todo el mundo mediático lloraba o gritaba por “la libertad de prensa violada por el brutal régimen de Daniel Ortega”, decían los títulos en New York Times, CNN, El País o Le Monde, pero también en medios de izquierda. Todos, absolutamente TODOS los medios con poquísimas excepciones, condenaban al gobierno sandinista por ser un criminal en contra de los medios de comunicación en su país.

Pero tu como lector; ¿leíste o viste alguna entrevista con alguno de los 120 periodistas o trabajadores sobre los ataques y las quemas de Tú Nueva Radio Ya o Radio Nicaragua en los meses de mayo y junio 2018?

En entrevista con Denis Schwartz Galo, director por Radio Ya y el colega periodista Arlen Hernández, nos cuentan que ningún medio opositor o “independiente” nicaragüense preguntaron siquiera si había salido ileso del terrible atentado. Habría podido ser uno de los peores incendios en Centroamérica. Solo tres medios internacionales, un periodista estadounidense de un portal, Redfish de Alemania y nosotros, periodistas freelance sueco/hondureña cubrimos el ataque y la quema de Radio Ya el 30 de mayo de 2018.

Llegando a Nicaragua nos vimos con Denis Schwartz Galo, director de la radio y Arlen Hernández, periodista y reportera. Con Arlen habíamos topado en la madrugada del 28 de junio de 2009 cuando vimos los aviones de guerra volando a baja altura en la capital hondureña, Tegucigalpa. Las Fuerzas Armadas del mencionado país ejecutaron el golpe de estado. Y Arlen había sido enviado por Radio Ya a Tegucigalpa para cubrir el referendo sobre una consulta popular que le costó al presidente Manuel Zelaya el cargo de la presidencia.

“Querían quemarnos vivos”

Dick: ¿Tú estabas adentro de la radio el día por el ataque a Radio Ya?

Arlen: Sí, estábamos ese día haciendo nuestras labores. Eran como las 11.40 de la mañana. Cada quien haciendo lo suyo. En ese momento vimos que en uno de los canales de televisión, donde estaban diciendo muchas mentiras, estaban diciendo que desde nuestras instalaciones estaban saliendo personas armadas para atacar a los. . . algunos jóvenes que estaban en la Universidad Nacional de Ingeniería, que está aquí al lado, justificando un acto criminal. . .

Dick: ¿Cuál canal era?

Arlen: “100% Noticias”. Estábamos aquí alrededor de 21 compañeros y compañeras [una de ella embarazada] y ellos [”100% Noticias”] habían dicho que estaban saliendo personas armadas de nuestras instalaciones para agitar y sobre todo para justificar esa acción. Porque no solamente querían destruir las instalaciones, también quemarnos vivos en nosotros, asesinarnos.

Nosotros inmediatamente hicimos esa denuncia e interrumpimos la programación y comenzamos a denunciar; que desde “100% Noticias” con su periodista JACKSON OROZCO y su director MIGUEL MORA estaban diciendo mentiras para justificar un acto criminal, un acto terrorista en contra de esta radio que siempre le ha servido al pueblo, que siempre ha desarrollado actividades para llevar alegría, salud, progreso y ser parte de ese ese nuevo momento que está viviendo en Nicaragua con esta segunda etapa de Revolución.

Dick: ¿En ese momento había algunos tranques aquí afuera en la calle?

Arlen: En ese momento entendemos de que estos mismos terroristas ocuparon un bus y varias camionetas y troncos para bloquear, tanto la calle de la parte oeste, parte este y la parte norte para que no viniera ninguna unidad de bomberos a socorrernos. En ese momento estaban lanzando bombas molotov, balas con armas algunas artesanales.

Esto estaba en llamas. Nosotros cuando estábamos dentro comenzamos a tener dificultad para respirar porque el humo era demasiado espeso. En esos momentos, nuestro director llama al controlista y le dice que tenemos que abandonar la radio, que tenemos que salvar la vida. Que eso es lo más importante.

“No paraban de lanzar balas y bombas molotov”

Y nosotros salimos de aquí bajo la bala, bajo los morteros, arriesgando en igual porque si nos quedábamos o nos corríamos, era igual el resultado. En un momento salimos por la parte oeste que es un espacio donde tal vez no era común que nosotros saliéramos. Pero era la respuesta más inmediata en el momento de emergencia.

Por ahí logramos salir en medio de una situación terrible porque no paraban ellos de lanzar balas y bombas molotov. Entonces otras personas que nos ayudaron conductores de buses nos escondieron en sus unidades. Otros compañeros que iban en un vehículo fueron seguidos.

En la zona de Plaza España, donde llevan cuatro compañeros cronistas y un periodista no fueron atacados porque había mucha gente. La gente estaba filmando porque en un centro comercial. Entonces se detuvieron de realizar una acción mayor.

Nosotros que íbamos con otros grupos de compañeros escondidos en el microbús, pues íbamos a alta velocidad. Y cómo el conductor conoce la zona, entonces logramos perderlos y por eso, pues, no nos quitaron la vida finalmente. Pero fue una situación muy terrible e incluso una de nuestras compañeras embarazada, que recientemente dio luz, también estuvo en riesgo ella y su bebé.

“Hay un gobierno que responde a las grandes mayorías”

Y bueno, aquí estamos firme, defendiendo la verdad, defendiendo todos estos avances que se están logrando en Nicaragua porque no queremos un retroceso. Porque eso significaría privatización de todos los servicios públicos, eso volvería a ocurrir. Por ejemplo como yo lo viví que cuando yo iba a recibir clases, yo lo recibí en el piso. Teníamos que llevar alguna tela para sentarnos y poder recibir clases. Hoy eso ha cambiado. Hay pupitres, hay aulas inteligentes para que nuestros niños y niñas reciban el pan del saber.

Así en todos los ámbitos de la vida en los diferentes rubros económicos. Todo ha ido cambiando porque hay un gobierno que responde a las grandes mayorías y está empeñado a que Nicaragua siga una senda de progreso espiritualidad y sobre todo prosperidad material y espiritual.

Dick: Denis, Usted estaba justamente esa mañana en una cita médica y cuando supo sobre la noticia. ¿Cómo lo sentía usted cuando 20 compañeros suyos estaban en peligro, rodeados por atrás y por la fachada adelante?

Denis: Pues con rabia recibir la información. Estaba saliendo de una clínica como tres kilómetros de la radio y lamentablemente no pude acercarme. Porque me alertaron los muchachos que no viniera porque yo sabía en qué andaba; ¡”Ni se acerque a la radio porque estamos rodeados” Nos están atacando por todos lados con morteros, con balas, con piedras y la situación está muy compleja, no va a llegar”!

UCA, la Universidad antisandinista de los Jesuitas

Además de ¿cómo? Estábamos bloqueados por el lado Metrocentro, por un lado del central y por atrás de que va a dar hacia la Universidad de Ingeniería. Entonces no hay entrada y yo quería venir. Pero me dijeron ¡no! porque todo lo del sector de la UCA (Universidad golpista de los Jesuitas) está la gente ahí concentrada y otros atacándonos.

La UCA fue un factor como que se involucró de lleno en el fallido intento golpe de estado que se dio en Nicaragua. Y que se venía gestando desde 2006, cuando vieron que el Frente Sandinista tenía fuerza como para ganar elecciones. Dieron solidez y más cuerpo en el 2007, preparando a gente para el manejo de los `Fake News´, de las redes sociales que fue donde empezaron.

Yo recuerdo como el 2007-2008 que nos estaban atacando a través de las redes sociales ofendiéndonos, diciendo que todas las noticias que aquí sacábamos se burlaba de nuestro pueblo, que todo es pura mentira que somos una radio que hacemos mofa de la situación que ocurre a los pobres con los delitos.

La Radio Sandinista del Pueblo-Pueblo

Nada que ver. Lo que utilizamos es el lenguaje nicaragüense. Porque Radio Ya es bien nicaragüense, somos muy ´jodones ´, los nicaragüenses y eso es lo que tratamos de transmitir con la variada programación que tenemos. No perder nuestra identidad, siempre aunque estamos un peligro estamos dándonos bromas, estamos jodiendo, como decimos. Entonces empezaron a atacarnos por las redes, como creando este ambiente. Inclusive las escuelas o las facultades de comunicación hacían estudios para sacar todo lo negativo de esta radio. Que se quedan sorprendidos, asustados porque somos el primer lugar si actuamos con ese tipo de lenguaje. Entonces un estudio que lo venían haciendo para preparar periodistas, que trabajando es la ética, que nosotros somos una basura.

Y ya ves, que servimos a nuestra comunidad con diferentes acciones sociales, de diversión culturales. Celebramos aniversarios de los barrios, el Día de la Madre, el Día del Padre, el día del Niño, les damos atenciones médicas. Vistes hoy con el montón de niños que estamos celebrando sus cumpleaños del mes, de bodas masivas, hacemos la vuelta a Tiscapa con los tricicleros. Siempre estamos en esa conjugación con nuestro pueblo porque somos una radio que nacimos para servir. Desde nuestro nacimiento ha sido eso, tenemos vocación de servicio. Y eso se manifiesta también en el ser sandinista porque los sandinistas tenemos esa vocación, de servirle a los demás.

Recuerdo antes de que ocurriera todo esto que aquí venía gente de la Contra a pedirnos ayuda. Y nosotros se la dábamos con mucho gusto y con mucho amor, porque no odiamos al ser humano. Tal vez su ideología es diferente a la nuestra, pero les queremos.

Dick: ¿Es la época de la reconciliación?

Exacto, el único capaz de dar reconciliación en Nicaragua es el Frente Sandinista. No hay otro partido. Los otros solo buscan como destruir a ser su puchito y que ese puchito sea el que sobresalga económicamente, socialmente. El Frente Sandinista no, es para un gobierno para todos.

“Han bloqueado la publicidad”

Entonces volviendo a la situación de la quema de la radio, pues fueron preparando esas condiciones con ofensa y deslegitimando a todo lo que hacíamos hasta que se dio el desemboque en abril [2018].

Y lamentablemente para nosotros fue o ha sido una tragedia terrible. Porque nos han bloqueado también la publicidad. Hay una orden de la organización de publicistas en Nicaragua de no darnos ningún anuncio.

Dick: ¿Estrangularla económicamente?

Si, y de eso vivimos. Entonces es absurdo que pregone libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de mercado y perdón pero ¿dónde está la libertad para nosotros? Como que hay derechos humanos para la derecha. Pero derechos humanos para la izquierda no existen.

Y si somos seres humanos también. Ha habido y existe una contradicción muy fuerte porque lo que quisieron acallar la radio, no lo consiguieron. Estuvimos fuera del aire dos horas y media.

Dos veces atacada

Nos atacaron que decía cinco veces, dos que se hicieron realidad, el 28 de mayo y el 30 de mayo, que en Nicaragua es el Día de la Madre que se vio todo el odio que han fomentado fuerzas externas. Lamentablemente tenemos hijos traidores a la patria, hijos traidores al ser social nicaragüense. Es doloroso, duele mucho que se ha fragmentado esa unidad como esta reconciliación que el Frente Sandinista venía trabajando muy bien con la empresa privada, con los sindicatos y con el gobierno.

Y que ahora resentimos porque para poder mediar esto tiene que ver esa cultura de paz, de reconciliación, de entendimiento y que está impulsando el gobierno.

Dick: Hay que decirlo que la UCA, [la universidad] es dirigida por los jesuitas acá en Nicaragua. Entraron de lleno en la intentona golpista. Además fue una de las universidades que no tocaron absolutamente nada, mientras la universidad pública UNAN en gran parte fue destruida.

Denis: Y la UCA ha sido favorecida con un 6 por ciento [en su presupuesto] del estado. Entonces, ahora están diciendo que ha sido siempre elitista, entonces ¿para qué le van a dar el 6% a esta universidad? De ahí salió el odio. Y no solamente de ahí.

El Papa y los obispos que resquebraron los proyectos sociales

Es doloroso, porque yo soy católico, por lo menos mi creencia desde pequeño ha sido esa. Y ver obispos que organizaron a la acción cínica, como lo digo yo y ellos le llama a la acción ´cívica´, hayan fomentado. . . esa a juntar a semejantes víboras desde la iglesia católica, una parte de los obispos que se jactan de ello que lo organizaron para formar parte de este fallido intento golpe de estado.

Es como incomprensible si el papá Francisco ha dicho hay que trabajar por los pobres, hay que estar al lado de los pobres. Pero ellos han venido a resquebrajar todos los proyectos sociales, que son para los pobres en Nicaragua. El llevarle el plato de comida y el trabajo, la energía eléctrica, la salud a los pobres le molesta a los sacerdotes en Nicaragua. ¿Habrase visto eso? Es algo que me pone chiquito el corazón, no entiendo ¿por qué hay obispo insensible o que buscaron desde un inicio la guerra contra el Frente Sandinista?

Dick: El 28 el 30 de mayo ya había un preacuerdo, por lo menos en la Mesa de Negociaciones del supuesto diálogo por parte de los obispos en la Conferencia Episcopal.

Denis: El gobierno les llamó a que ellos formaran parte de que fueran garantes de las conversaciones. Pero vimos que desde un inicio no formaron lo que quería. Querían que la policía regresara a los cuarteles . . . y si, lo lograron.

La policía cumplió, el gobierno cumplió el acuerdo en el diálogo mientras la decisión de tumbar los tranques quedó intacto peroaumentaron la cantidad de tranques.

Dick: ¿Y cómo fui acá? ¿La UCA está cerca?

Arlen: ¡Está aquí en frente, al frente! La Universidad Centroamericana está en frente.

Dick: ¿Han dicho que son autoconvocados, son pacíficos manifestantes y ustedes tienen la otra experiencia contraria?

Arlen: ¡Nada que ver! E incluso ellos coludidos con medios internacionales, agencias internacionales estuvieron aquí. Y no hicieron ni siquiera cobertura y ni siquiera nos preguntaron a nosotros; ¿”Están vivos? ¿Qué les pasó? Simplemente ellos ir viendo o siendo puente y siendo partes de las noticias falsas, sobre todo como para decir en el mundo de que Nicaragua ya no va a ver Frente Sandinista o que la Radio Ya que ha servido siempre al pueblo, estaba acabada.

Pero no denunciaron ello que íbamos a morir más de 21 compañeros y compañeras aquí en las instalaciones. Sólo se dedicaron a hacer las imágenes, hacer el circo, como les decimos nosotros, parte del terrorismo mediático a través de los medios de comunicación. Pero jamás nos buscaron y nos preguntaron ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿quiénes fueron? ¿cómo se siente? ¿cómo han superado a estas alturas esta situación? Porque deja traumas, evidentemente.

Y ellos, la Universidad Centroamericana, algunas universidades privadas se sumaron a esta intentona golpista. No lo lograron. A nosotros nos quemaron nuestras instalaciones, estamos vivos nosotros, nosotros estamos en frente siempre con nuestro trabajo en el servicio de la comunidad y siempre en defensa de la verdad y en defensa de este proceso que vive Nicaragua.

Los medios y periodistas ´tarifados´

Dick: ¿Cómo fue la convivencia con otros colegas de la prensa opositora? Nosotros recordamos desde Honduras y del golpe de estado [2009], que había periodistas tarifados, oficialistas que apoyaron completamente al golpe de estado en Honduras. Hemos seguido diariamente también la cobertura que tenía La Prensa, El Nuevo Diario, no tanto el canal, es decir “100% Noticias”, lo que aquí el nicaragüense en común lo llama “100 % Mentiras”, cuyo director Miguel Mora incluso hablaba sobre el nombre del policía que lo paró en su carro y recordó el nombre del policía que poco tiempo después fue secuestrado, torturado y quemado por los terroristas en Masaya. Pero ¿cómo ha sido la convivencia cuando se da por ejemplo una rueda de prensa, o de algún otro evento donde topan con los otros colegas? ¿Se arreglan con puños, o?

Arlen: No, es como que les da vergüenza. No, te vengan a la cara pues no te vengan al ojo.

Dick: Porque una cosa es la línea política que pone el director y el dueño de los medios de comunicación y la otra cosa es la conciencia misma de cada de nuestros colegas, aunque sean ´tarifados´, como les decimos nosotros en Honduras.

Arlen: Sí, en principio quiero decirle, que desde haciendo uso de la libertad de expresión se cometieron delitos, delitos muy graves. Desde muertes y destrucciones a bienes públicos y privados como la destrucción de la economía que venía pujante en Nicaragua, casi de un 5 por ciento anual, el turismo, también, que venía a más de un millón de turistas de Nicaragua. Pero ya se va reactivando.

¡Todo el mundo aquí dice lo que quiere!

Desde esa libertad de expresión, incluso se dijo y se llamó a matar al presidente, ¡a matar al comandante Daniel! Entonces, ¿cómo es posible que ellos digan que son presos políticos? Pero no son presos políticos. Simplemente desde una profesión, valiéndose de la libertad de expresión que siempre se ha respetado en este país, ¡todo el mundo aquí dice lo que quiere!

Es por eso que también vemos a través de las redes sociales evidencia de como ellos decían y mentían, A través de la libertad de expresión de ese derecho de todo ciudadano que tenemos aquí en Nicaragua, ellos cometieron delitos graves, delitos que están penados en nuestra constitución.

Dick: El periodista tiene una responsabilidad social como comunicador con la sociedad.

Arlen: Así es. Por ejemplo en el caso de “100% Mentiras”, con su director Miguel Mora y todos los sus secuaces, y lo decimos así porque se daban a la tarea de llamar a periodistas; “A ver; ¿cuánto querés? Dame tu número de cuenta, ¡ya te vamos a depositar! ¡Vamos a botar al gobierno”!

Entonces es una acción criminal. Porque en principio el país y este pueblo ha elegido legítimamente a un gobierno y se ha mantenido durante estos años desde el 2007. Porque realmente ve que hay un avance, de que Usted vaya al hospital y tener derecho a tu medicina a tener derecho a una atención de mayor calidad y que se va trabajando todos los días exámenes de laboratorio.

“No te saludan, bajan la mirada” los periodistas ´tarifados´

Por ejemplo aquí en Tú Nueva Radio Ya tuvimos una experiencia, varias experiencias antes del 2006 cuando mucha gente venía a pedir para hacerse una tomografía [que costaba] 600-700 dólares. Hoy eso es gratuito en el sistema público, de nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. Es algo cotidiano hacerse un tipo de exámenes. Ya no tienen que vender su finca o vender su terreno para poderse hacer ese examen. Hoy lo tienen libremente.

Entonces todo eso es lo que le da esa posibilidad y ese derecho al pueblo de elegir a sus autoridades. Y han sido estas autoridades electas a través del voto popular, a través de la democracia tradicional y participativa que tenemos en Nicaragua y que nosotros, como periodistas, primero somos seres humanos, nuestros valores vienen desde el hogar, tenemos que respetar, independientemente de nuestras diferencias. Pero el que otra persona piensa diferente que yo, entonces no te da derecho a hacer daño.

En el caso de nuestros encuentros con otros periodistas, que responden a intereses económicos personales, pues cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos en diferentes conferencias de prensa o actividad no te dan a cara. O no te saludan. Como que no estás ahí. Pero claro, a nosotros no nos importa, porque nosotros sabemos del lado de la acera en que estamos. Y estamos en el lado correcto de la historia. Estamos defendiendo la paz a la que tenemos derecho en Nicaragua. Tiene derecho a vivir en paz, Nicaragua tiene derecho a desarrollarse.

En ese círculo de conferencias de prensa, cuando vemos que estas personas fueron parte del cómplice del engranaje del intento fallido del golpe, ellos se quedan callados, no te saludan, bajan la mirada y esa es su acción.

¿Por qué? Porque ellos saben que han hecho y sobre todo, pues muchas de esas personas que decían ser conocidas, al menos ni siquiera nos llamaron para preguntar ¿Cómo estás? ¿Estás vivo? en el momento que nos dañaron y que quemaron nuestras instalaciones.

El papel de la anticomunista SIP

Dick: ¿Alguna vez la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, llamó para solidarizarse con ustedes? Porque en el mes de octubre del año pasado, le dieron un premio a Miguel Mora “por su valentía y por un periodismo independiente”, un premio a un canal que mentía flagrantemente. Y como la compañera Arlen cuenta, que “100% Noticias” decían, el día del ataque, que desde adentro [de RadioYa] salieron “sandinistas armados para atacar a los universitarios para provocar un ataque a Radio Ya”.

Denis: No existimos para ellos [la SIP]. Lo que ocurrió, como que está bien hecho más bien, lo le dan su firma y le ponen sin duda el precio que creo yo, que estas fuerzas de tarea de terroristas de la comunicación disfrutan con que no hagan daño a los medios de izquierda o progresistas. Para que, no existimos. Nunca recibimos absolutamente nada, más que de nuestros medios del Poder Ciudadano [gobierno] que sí, pues la solidaridad y el acompañamiento y ya vieron dónde estamos ubicados que estamos pasando, estamos ahí para mientras construimos aquí, a ver que cuánto tiempo nos va a llevar y. . . Esperar de estas fuerzas de tareas terroristas de mediática, no. . . para nada, no existimos.

Premiar a alguien por fomentar el odio e incitar a que hagan daño, no sólo a personas sino a bienes del Estado, a bienes privados ahí pues, existe el aval de para lo que están hecho ellos, que es distorsionar la verdad.

Y han venido construyendo muchas mentiras que ya lo hemos visto cómo han afectado, pues no solamente en este caso a Nicaragua la cantidad de información falsa que ellos dan. Si ustedes pasan por el aeropuerto van a ver libros que venden de los que fueron parte del intento golpe de estado, que son escritores. Ahí están. Si esto hubiera sido una dictadura no hubiese ningún libro de ese tipo. Como antes en la época de Somoza no podía haber ningún libro que hablara de Sandino. Ahora de estos contrarrevolucionarios con estas fuerzas de tarea de choque mediático, ahí están haciendo libremente su trabajo.

El papel de EEUU como arquitecto golpista

Dick: El reportero estadounidense e investigador Max Blumenthal investigaba en los archivos en los EEUU donde él constató de que USAID y NED, IRI y el NDI ya estaban financiando a 5 mil estudiantes nicaragüenses para prepararlos justamente para las redes sociales, la mentira, el ´Fakenews´ etc. Además financiaba con millones de dólares al Grupo CINCO y el Confidencial de Fernando Chamorro. Pero financiando una prensa opositora que tiene la tarea de tumbar al gobierno, pues en cualquier país del mundo significaría traición a la patria con severas sentencias.

Denis: Estos que se han autoexiliado, que no están haciendo de por puro gusto. Es doloroso, si Honduras uso Palmerola (con emisoras en la base de EEUU en Honduras) en la década del 80´, ahora utilizan a San José [de Costa Rica] para mediáticamente lanzar venenos y mentiras contra Nicaragua. No los han dejado de financiar. Ahí están recibiendo su buena cantidad de plata, como antes ocurrió también en la década de los 80´ que estaba Radio Impacto y otras radios contrarrevolucionarias. Igual están usando ahora.

Pero desde el punto de vista mediático, esta gente se preparó desde antes. Te lo decía como el 2006 ya venían preparándose para todo lo que iban a coordinar con sus mentiras. Lo siguen haciendo. ¿Hasta dónde lo va a permitir Costa Rica, no sé? ¿Hasta que le llegue a la revolución también? Pero es doloroso.

Te decía que gente o periodistas que algunos formamos nosotros, hayan vendido su consciencia al mejor postor. O en este caso EEUU, que los siguen financiando para desestabilizar el gobierno.

Los Chamorros reciben ahora la “millonada” USD a su cuenta tica

Dick: Es obvio que han hecho las nuevas instalaciones en San José de Costa Rica, ahí está tanto Confidencial como el canal 100% Noticias que transmite desde allá hacia acá por internet. La Radio Ya transmite temporalmente desde las instalaciones de Radio Sandino mientras se pueden reconstruir en otra parte de las instalaciones. . . no sé ¿cómo, pero. . .?

Denis: Nos quedaríamos aquí mismo, donde están estas ruinas que con el amor y el cariño igual que como que estuviera el edificio bien. ¡Aquí estamos, y aquí vamos a seguir! ¡Aquí vamos a estar!

Ahí en una ampliación aquí en la pista de la [carretera] Resistencia Juan Pablo II, que se llama Pista de la Resistencia Sandinista. Después se bautizó como Pista Juan Pablo II que va a ser a diez carriles. Entonces nos va a arrancar un poco más de la mitad. Quiere decir que vamos para allá.

Pero este es un punto estratégico para nosotros, porque es accesible a nuestros oyentes. Porque aquí les damos todo ese tipo de atención que requiera en un momento más complejo y la manera más fácil de llegar a este medio es en esta vía, en este camino en que nos encontramos.

Dick: ¿Cuál es el plan en este. . ?

Estamos esperando que la alcaldía ya arranque lo que va a llevarse de este edificio para empezar a construir donde tenemos el parqueo y que. . . a ver si hacemos este edificio de uno o dos pisos ya pensando en mejor protección.

Igual apoyamos a los estudiantes con el 6%. Aquí nos caían las bombas lacrimógenas, lo refugiábamos pero ahora hubo disque “estudiantes”, entre comillas, que nos vinieron a quemar. Y algunos de ellos hasta los tenemos becados en algunas universidades. Porque damos becas. Pero como te digo, vendiendo su conciencia al mejor postor o los engañaron emocionalmente, los trabajaron y la juventud, acordáte que lo primordial es la emoción. Te venden una falsa idea que te hacen creer ese sueño que no es posible porque el gobierno todo lo que hace por el desarrollo humano también es importante. Y caer nuevamente en manos de nuevo al neoliberalismo en este país es retroceder.

Dick: Muchísimas gracias colegas y amigos, estamos ante unos retos que . . .

Denis: Agradecemos que hayan venido, porque apenas son el tercer medio que se preocupa por contar nuestra historia de tantos que existen, sin incluir a nuestros medios por el poder de la familia y la comunidad. Tres medios internacionales, digamos Max Blumenthal que estuvo con nosotros, de Redfish que vino de Europa [Alemania] y ahora pues también que me da gusto que hayan venido Dick y Miriam desde Suecia o que estén en tierra centroamericana. Pero como el amor y el cariño de siempre, ¡aquí están nuestras manos tendidas para todos!