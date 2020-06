Conozca la vida de Michael Jackson a 11 años de su muerte

Tras 49 años de carrera sobre los escenarios de Estados Unidos (EE.UU.) y el resto del mundo, el 25 de junio de 2009 falleció la estrella del pop estadounidense, Michael Jackson, hecho que conmovió a todos sus seguidores.

Calificado como "Rey del Pop", nació en Indiana (norte) un 29 de agosto de 1958 y fue el octavo de diez hijos. No obstante, su talento resaltó entre sus hermanos en la banda The Jackson 5, donde comenzó su carrera como cantante a mediados de 1960.

Luego de numerosas giras y varias producciones musicales junto a la banda familiar formada por su padre, Jackson decidió emprender un nuevo camino musical como solista.

Consiguió reconocimiento mundial con su sexto álbum de estudio, Thriller, publicado el 30 de noviembre de 1982. Hasta el momento sigue siendo el disco de larga duración (LP) con más ventas en la historia de la música colocando en el mercado 65 millones de copias en todo el mundo.

In Memoriam: Michael Jackson August 29, 1958 – June 25, 2009 pic.twitter.com/nz3J76uJOw — Michael Jackson (@michaeljackson) June 25, 2020

En 1979 presentó Off the Wall con el que se convirtió en el primer artista en solitario en tener cuatro sencillos del mismo álbum dentro de los diez primeros puestos 10 del Billboard Hot 100. Después continuaron otros álbumes exitosos como Bad (1987), Dangerous (1991) y HIStory (1995).

Michael Jackson es reconocido por el libro de los récords Guinness como el artista más exitoso de todos los tiempos, lo que también le valió su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, y también fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y en el Salón de la Fama de la Danza como el único bailarín de música pop y rock.

Cosechó 13 premios Grammy, el premio Grammy Leyenda, el premio Grammy a la carrera artística, 26 premios American Music, incluyendo el de Artista del siglo y Artista de los años 1980, 13 sencillos número uno en EE.UU. durante su carrera en solitario y ventas estimadas de más de 350 millones de producciones musicales en todo el mundo.

Si bien su talento le llevó a triunfar en varios escenarios del mundo, su vida no estuvo ajena a controvertidas polémicas.

Cambio radical de aspecto físico

El cantante de origen afroamericano llamó la atención del mundo entero cuando cambió su tez oscura a un color de piel blanco.

También se especulaba de un supuesto padecimiento de vitiligo debido a una entrevista que el artista concedió a la presentadora, Oprah Winfrey, a quien confesó que había heredado una enfermedad de piel de su padre, por la cual debía usar gran cantidad de maquillaje para emparejar su color.

No obstante, los cambios en su imagen trascendieron el color de su piel, ya que paulatinamente se fue realizando distintos procedimientos estéticos y cirugías, como las de su nariz, que culminaron conformando su estilo único.

Los cambios en su imagen conformaron el estilo único de Michael Jackson. FOTO: Diario Libre

Acusaciones de pedofilia

La polémica sobre la presunta preferencia a la pedofilia de Jackson se intensificó en 1993 cuando el artista fue acusado de abusar sexualmente de un niño de 13 años llamado Jordan Chandler.

A pesar de que el caso Chandler fue resuelto con un acuerdo de 23 millones de dólares, posteriormente, Jackson recibió más acusaciones de abuso sexual por parte de Gavin Arvizo, Wade Robson y James Safechuck, entre otros.

Los hijos de Michael Jackson

Prince Michael I, Paris y Prince Michael II (Blanket), llevan el apellido Jackson tras nacer fruto de la relación del Rey del Pop con Debbie Rowe.

Sin embargo, la identidad de los hijos de Jackson era un misterio, incluso luego de su muerte. El intérprete de "We Are the World" cubría los rostros de sus hijos para que no fueran captados por los medios de comunicación. En una ocasión, la madre de los niños reveló que estos no eran hijos de Jackson, sino de un donante de esperma.

Otro escándalo ocurrió en el año 2002, cuando el cantante se encontraba en Berlín, la capital alemana. En esa ocasión, el artista estaba cargando a su pequeño hijo Blanket, en un balcón. El bebé casi se le cae de los brazos a la estrella del pop, provocando los gritos de los observadores y la crítica de los medios respecto a que puso en riesgo la vida de su hijo.

Prince Michael I, Paris y Prince Michael II (Blanket), llevan el apellido Jackson. FOTO: Los40.com

Problemas financieros

A pesar de los éxitos y la fama del Rey del pop, los problemas financieros lo agobiaron en varios momentos de su vida.

Al parecer, Michael Jackson gastaba 20 millones de dólares más de lo que ganaba. A principios del año 2000 los gastos judiciales y las deudas casi provocan la bancarrota del artista.

La muerte del Rey del pop

Desde que el talentoso artista estadounidense falleció el 25 de junio del 2009, los rumores sobre su muerte han cubierto gran espacio de los medios de comunicación, e incluso algunas personas aseguran que el Rey del Pop continúa con vida.

Michael Jackson fue encontrado sin vida en su habitación, no obstante, su médico Conrad Muray, fue acusado de asesinar al artista de forma involuntaria, al suministrarle una sobredosis de medicamento.

El funeral de Jackson ha sido visualizado por unas 2.500 millones de personas, convirtiéndose en el más visto de la historia.