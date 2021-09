Siete datos curiosos sobre el escritor Eduardo Galeano

El 3 de septiembre de 1940, nació en Montevideo el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, quien es considerado como una de las mentes críticas más influyentes de la izquierda en Latinoamérica.

En sus obras, Galeano demuestra su compromiso con la realidad de los pueblos latinoamericanos e indaga en las raíces y en los mecanismos politico-sociales de Hispanoamérica.

Eduardo Galeano tenía más de un nombre. Tenía tres. Eduardo (el que lo acompañó toda la vida y lo consagró a la escritura y a la humildad), y los otros, Germán y María de los cuales no conservaría, ni siquiera para nombrar sus libros.

Conoce algunas curiosidades no tan difundidas de este autor trascendental de la estética literaria y la transformación cotidiana, en esa combinación que tanto hace falta de arte y política.

1

Se inició en el periodismo a los catorce años, en el semanario socialista El Sol, en el que publicaba dibujos y caricaturas políticas y firmaba como Gius.

2

En 1973 se exilió en Argentina, donde fundó la revista Crisis, y en 1976 continuó su exilio en España.

3

Su obra ha sido traducida a más de veinte lenguas.

4

Apasionado del futbol. Escribió diversos artículos como El fútbol a sol y sombra, y prefería al Boca Juniors, uno de los clubes más emblemáticos de Argentina. Cerrado por futbol, es un libro que compila la mayoría de los textos de Galeano sobre el tema.

5

Con tan solo 31 años escribió Las venas abiertas de América Latina.

6

Fundó y dirigió su propia editorial El Chanchito.

Según la Real Academia de la Lengua Española en algunas regiones chanchito significa “alcancía con forma de cerdo”.

7

En dos ocasiones, Galeano obtuvo el Premio Casa de las Américas (en 1975 y 1978) que otorga la institución cultural en Cuba de igual nombre.

Compartimos algunos fragmentos de textos de Eduardo Galeano para que este 3 de septiembre, día de su nacimiento lo tengas más cerca.

El cuerpo

La Iglesia dice: El cuerpo es una culpa.

La ciencia dice: El cuerpo es una máquina.

La publicidad dice: El cuerpo es un negocio.

El cuerpo dice: Yo soy una fiesta.

La uva y el vino

Un hombre de las viñas habló, en agonía, al oído de Marcela. Antes de morir, le reveló un secreto: —La uva —le susurró— está hecha de vino.

Marcela Pérez-Silva me lo contó, y yo pensé: Si la uva está hecha de vino, quizá nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos.

El arte para los niños

“Ella estaba sentada en una silla alta, ante un plato de sopa que le llegaba a la altura de los ojos. Tenía la nariz fruncida y los dientes apretados y los brazos cruzados. La madre pidió auxilio:

– Cuéntale un cuento, Onelio, pidió -. Cuéntale, tú que eres escritor.

Y Onelio Jorge Cardoso, esgrimiendo una cucharada de sopa, comenzó su relato:

– Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita. La pajarita tenía el piquito cerradito, cerradito, y la mamita le decía: «Te vas a quedar enanita, pajarita, si no comes la comidita.» Pero la pajarita no hacía caso a la mamita y no abría su piquito…

Y entonces la niña lo interrumpió:

-Qué pajarita de mierdita- opinó”.