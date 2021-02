Broadway se adapta al formato cinematográfico por la pandemia

Los famosos espectáculos musicales de Broadway se han plantean un salto al formato cinematográfico, debido al impacto que ha tenido la pandemia del nuevo coronavirus en el ámbito teatral.

Estados Unidos (EE.UU.) se mantuvo en los últimos meses entre los países con numerosos casos constantes de infectados y fallecidos por la Covid-19, lo que obliga a muchas compañías a buscar alternativas más seguras en el aspecto sanitario.

En este sentido, los grandes espectáculos del mayor exponente musical del mundo, Broadway, buscan nuevos escenarios en la pantalla. Un ejemplo, la adaptación de la famosa obra Come From Away al medio audiovisual.

El show de Irene Sankoff y David Hein, ganador de un Premio Tony, para su versión fílmica conservará su elenco principal, e iniciará su rodaje el próximo mes de mayo en el Teatro Gerald Schoenfeld de la ciudad de Nueva York. Además, contará con la dirección de filmación de Christopher Ashley y pretende estrenarse en su nuevo formato en septiembre de este año.

Según la información divulgada en los medios, la grabación será en vivo y contará con la producción de Come From Away Entertainment One (eOne), compañía que en el 2017 adquirió los derechos de la obra que ahora será adaptada al formato cinematográfico de la mano de la compañía de Mark Gordon y con las cámaras serán de RadicalMedi.

En cuánto a los escenarios de Broadway, estos siguen sin levantarse por efectos negativos de la Covid-19 contra el mundo de la cultura, el arte y el espectáculo, por lo que saca provecho de la vía virtual, y se abre otras posibilidades.