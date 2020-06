Covid 19: secretos cubanos (II y final)

Ha existido negligencia, dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en relación a un nuevo brote de la Covid-19 reportado en La Habana. Este hecho “nos ha demostrado que, aun con la experiencia que tenemos en el enfrentamiento a la enfermedad”, todavía cometemos errores, y cuando hay un descuido, “miren lo que sucede”, añadió. En efecto, cuando parecía que la pandemia iba en retirada, sin nuevos casos ni defunciones en la inmensa mayoría de las provincias, la capital cubana sufrió dos nuevos brotes. El lunes 1 de junio se reportaron 38 nuevos casos, la cifra más alta de los últimos 28 días, 32 de ellos debidos al nuevo foco de qué habló el presidente, causado por negligencias administrativas en la tienda La Época, donde una trabajadora estuvo asistiendo cinco días a laborar, a pesar de presentar síntomas. Díaz-Canel comentó que era el mayor brote enfrentado en el país. Mientras, el gobernador de La Habana explicó que de los 57 casos reportados en los dos últimos días, 44 corresponden al foco en la tienda, lo que ha modificado el ostensible descenso del mal que se venía observando en la capital.



Ese y otro foco surgido en los laboratorios farmacéuticos AICA,aparentemente provocados por la pareja de alguien infectado en La Época,ya están en proceso de control y abatimiento. Pero aportan una importante alerta no solo para Cuba, tal vez principalmente para otros países en etapas de contagio ascendente como México, donde la percepción de riesgo tiende a relajarse y la movilidad social a incrementarse considerablemente en cuanto se avanza hacia la “nueva normalidad”, o debido al cansancio provocado por el encierro de meses. Como ha dicho también Díaz-Canel, en la confianza está el peligro. El enérgico ataque a estos dos brotes ejemplifica cómo se desmantelan en la isla las cadenas de contagio. Todos los contactos conocidos de los infectados en esos dos focos están bajo vigilancia por el sistema de atención médica primaria y en algunos casos internados en centros de aislamiento. A la vez, en ambos casos se ha procedido a realizar muestras PCR a todos los trabajadores, mientras los infectados, según su estado, se encuentran ingresados en hospitales o en su casa, también bajo vigilancia del sistema de atención primaria. Cabe señalar que en Cuba se han realizado 110 349 pruebas PCR, o de biología molecular, de ellas 2107 positivas, que representan el 1.9 por ciento del total. En resumen, se mantienen ingresados confirmados 192 pacientes en total y de ellos 188 (97,9%) presentan evolución clínica estable. 176 de ellos pertenecen a La Habana por las razones explicadas.



Dada la situación de la capital, la autoridad sanitaria instruyó la realización de 1500 muestras diarias en el territorio en esta etapa para tener mucho más claro el panorama epidemiológico pues la gran cantidad de contagiados asintomáticos o con síntomas muy leves, no permite confiar solo en el resultado de la observación clínica de los pacientes.



Adicionalmente, Cuba está desarrollando un estudio único hasta ahora en nuestra región para obtener estimaciones precisas del estado inmunológico de la población, indagar la evolución de la pandemia a escala nacional e identificar los factores de riesgo más importantes. Se trata de ir a buscar nuevos casos con la Covid-19 aplicando más de 4 mil pruebas de anticuerpos a personas seleccionadas de forma aleatoria en unos 70 municipios, lo que permitirá llegará muchos lugares donde no se reportan signos de la enfermedad y detectar portadores y asintomáticos. Esta prueba se ha desarrollado en seis semanas con esfuerzos de varios centros de investigación. Se basa en una tecnología cubana preexistente,el Sistema Ultramicroanalítico (SUMA), cuya fiabilidad se ha demostrado a lo largo de los años frente a enfermedades infecciosas y otras.Para su aplicación se cuenta con 242 laboratorios y personal experimentado en todo el país. Esta acción, combinada con las muestras PCR permitirá adoptar las medidas epidemiológicas necesarias para evitar que se siga diseminando el patógeno. El SUMA es empleado por 300 laboratorios en 10 países de América Latina.



Cabe añadir que la Biomodulina-T mencionada en la primera parte de esta entrega, es probadamente eficaz desde 1994 para prevenir enfermedades respiratorias a repetición y ha sido muy exitosa en prevenir que contraigan el covid todas las personas a las que se les ha inyectado en los hogares de ancianos y otras seleccionadas, por lo que se proyecta extender su aplicación a otros grupos de riesgo en la isla.



Reitero, sin la previsión y el impulso personal de Fidel, Cuba no dispondría hoy de 95 mil galenos, la mayor proporción en el mundo por habitante, ni la exportación de servicios médicos fuera su primera fuente de divisas, sin desdeñar la exportación de productos biotecnológicos. Es ello lo que permite que hoy en México, casi 800 trabajadores sanitarios cubanos combaten el coronavirus en estrecha hermandad con sus colegas mexicanos.