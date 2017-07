El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este sábado con cortar subvenciones de la actual ley sanitaria para las aseguradoras y para los congresistas, si estos no aprueban velozmente su proyecto de ley de salud.

"¡Si la nueva ley de salud no se aprueba rápidamente, las ayudas para las compañías aseguradoras y las ayudas para los miembros del Congreso terminarán muy pronto!", advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter.

If a new HealthCare Bill is not approved quickly, BAILOUTS for Insurance Companies and BAILOUTS for Members of Congress will end very soon!