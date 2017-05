Rusia rechaza ampliación del club de las potencias nucleares

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo que es inadmisible que Corea del Norte realice ensayos nucleares y de misiles, sin embargo, manifestó que es necesario retomar el diálogo.

"Rusia se opone rotundamente a la ampliación del club de potencias nucleares, en particular, la adhesión de Corea del Norte", expresó Putin en una rueda de prensa cuando se encontraba en China.

Asimismo, el primer mandatario ruso dijo "consideramos inaceptables tanto los ensayos nucleares como los de misiles". Sin embargo, aclaró que es fundamental "volver al diálogo con la República Popular Democrática de Corea, dejar de intimidarla y encontrar soluciones pacíficas a estos problemas".

El presidente ruso manifestó que las pruebas hechas por Corea del Norte no representan un peligro para Rusia, no obstante, estas tienen un talante "provocador" que "no refleja nada bueno".

Putin ha dejado claro que las armas nucleares pueden ser peligrosas y contraproducentes para el mundo.

Por otro lado, Pyongyang confirmó el pasado domingo que la prueba balística realizada había sido un éxito. El proyectil cayó en el mar de Japón (mar del Este) después de transitar una distancia de 787 kilómetros. Los expertos sostienen que el proyectil podría alcanzar la isla estadounidense de Guam o Hawái.