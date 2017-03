Piden a Barack Obama que opte por la presidencia de Francia

"Oui on peut! (¡Sí se puede!)", es la consigna homóloga del Yes we can con el cual Barack Obama basó su campaña presidencial a finales de 2008. Casi nueve años después los franceses piden que el estadounidense lance su candidatura para el Elíseo.

El petitorio en internet tiene ya más de 45.000 firmas y los organizadores esperan alcanzar un millón para el 15 de marzo.

En Francia cuelga un póster con la cara de Obama que dice "Oui on peut", "Sí se puede" en francés. Lo quieren de PRESIDENTE!!!! pic.twitter.com/l5OuiYFTsN — Antonio Ocampo Ortíz (@JAntonioOcampoO) 3 de marzo de 2017

La campaña para los comicios presidenciales de abril-mayo en Francia está dominada hasta ahora por investigaciones referidas a presuntos hechos de corrupción por parte de los candidatos Marine Le Pen y François Fillon.

>> Actos de corrupción signan campaña presidencial en Francia

Por tal, los organizadores dicen que quieren inyectar humor al proceso con el cual se busca sustituto al actual primer mandatario François Hollande.

Aunque es enormemente popular en Francia, Obama no tiene posibilidades de éxito. No es francés y por ello no puede tomar parte en la contienda.