Obama pide "coraje político" para salvar ley de salud en EE.UU.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, demandó de los miembros del Congreso un "coraje político" para evitar la derogación de la ley sanitaria que él impulsó en 2010, después de que los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaran un proyecto para tal fin.

Durante su intervención al ser galardonado en los Premios Perfiles de Coraje, en la Biblioteca John F. Kennedy de Boston, Obama elogió a los legisladores que votaron a favor de su reforma 7 años atrás, especialmente a aquellos que perdieron sus asientos al hacerlo.

