Obama: Tenía sentido conmutar la sentencia de Manning

El presidente saliente de Estados Unidos (EE.UU.), Barack Obama, ofreció este miércoles su última conferencia de prensa como mandatario antes de dejar el cargo el próximo 20 de enero.

El mandatario respondió preguntas de los periodistas sobre la conmutación de la pena a Chelsea Manning, los supuestos hackers rusos y las relaciones con Rusia.

Obama consideró que tenía sentido conmutar la pena de Manning porque fue a juicio y tomó responsabilidad por su crimen. Además, su sentencia judicial fue desproporcionada. "Nadie tendrá la impresión de que si filtra documentos secretos no será castigado", aseguró sobre las preocupaciones de que otras personas difundan documentos gubernamentales.

Aclaró que no prestó atención al comentario de Julian Assange, presidente de WikiLeaks, sobre que aceptaba su extradición a EE.UU. si se liberaba a Manning, lo cual indicó no tuvo ningún peso en la decisión de conmutar a la exanalista.

Sanciones contra Rusia y situación en Ucrania

Sobre las sanciones contra Rusia, Obama dijo que estas fueron implementadas por la "invasión" en Ucrania, por lo que EE.UU. actuaba por la "libertad" y "soberanía" de esa nación. Irónicamente, Estados Unidos ha invadido países como Libia, Iraq y Siria, donde los bombardeos de la coalición internacional han dejado cientos de civiles muertos, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo.

"Es importante recordar que las acciones de Rusia en Ucrania son las causas de las sanciones. Esa es la importancia del papel de EE.UU. en el mundo, debemos preservar la soberanía de los países pequeños y a veces no hemos dado el ejemplo, pero casi siempre hemos estado en el lado correcto en estos asuntos. Porque si nosotros, uno de los poderes más grandes del mundo, no hacemos esto, pues China y Rusia no lo harán", dijo Obama.