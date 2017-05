Correa pide mayor conciencia para enfrentar mentiras de prensa

El mandatario ecuatoriano recordó que la información es un derecho y no una mercancía a la que se le quitan y agregan ingredientes al gusto del que la elabora.

El presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, pidió mayor conciencia ciudadana para acabar con las mentiras de los medios de comunicación y los políticos.

Durante el Enlace Ciudadano 523, con el que culminó el programa sabatino de su gestión, Correa denunció "las principales mentiras que impuso la prensa mercantil" en sus diez años frente a la Presidencia.

El mandatario ecuatoriano apeló a "crecer en conciencia política y conciencia económica" en los próximos cuatro años en el Gobierno del electo presidente Lenín Moreno.

“Los próximos 4 años debemos crecer en conciencia política y conciencia ciudadana y rechazar a estos mentirosos”, @MashiRafael #Enlace523 — Enlace Ciudadano (@EnlaceEc) 20 de mayo de 2017

“Yo no como cuentos, para que me digan demócrata tengo que decir que la prensa es lo mejor del mundo, que todos los periodistas son honestos y están por encima del bien y el mal; no, compañeros, como en cualquier grupo humano, hay periodistas honestos que dejan la vida por cumplir con su deber, y hay los periodistas rocola, que le dan una moneda y les toca el disco que le pidan”, cuestionó.

Correa considera que el más grande adversario de su Gobierno fue "la prensa corrupta, mercantilista que nos ha tratado de engañar permanentemente, que ha hecho pensar que criticar a esos negocios dedicados a la comunicación es criticar la liberta de prensa".

"Eso es como decir que criticar al presidente es criticar la democracia”, aseveró. Asimismo, recordó que la información es un derecho y no una mercancía " a la que se le puede quitar o agregar ingredientes de acuerdo al gusto del que la elabora".

"Así son de prepotentes y arrogantes, sobre todo los dueños de los medios de comunicación que como es su empresa, 'mi' radio, 'mi' canal, 'mi' periódico, yo puedo presentar la información como me de la gana, eso se llama manipulación, censura, y atentado a los derechos de los ciudadanos", repudió.





Correa entregará el próximo 24 de mayo la Presidencia de Ecuador a Moreno, quien ganó las elecciones presidenciales el pasado 2 de abril.

>> Correa: Ecuador cumplió con su deber en el caso de Assange