El Nokia 3310, el teléfono más querido y resistente de la historia, fue presentado durante el Congreso Mundial de Telefonía Móvil que se celebra en Barcelona (España).

El nuevo modelo cuenta con una batería más duradera (22 horas en conversación) y una carcasa indestructible. Podrá adquirirse por 59 euros (unos 62,37 dólares).

Además, tiene una modesta cámara y el inolvidable Snake, uno de los juegos más populares del teléfono que ahora cuenta con una presentación moderna.

¿Tiene WhatsApp?

No, el nuevo Nokia 3310 no tiene esta aplicación porque su sistema operativo no es compatible.