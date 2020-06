¿Participará Honduras en una guerra de EE.UU. contra Venezuela?

No es casual, dice Gilberto Ríos, dirigente del 800 infanteristas de EE.UU. se prepararon en EE.UU. para ser trasladados y desembarcados en Colombia, en la siguiente entrevista:

“Honduras siempre se ha comportado como una colonia, como un satélite a la política exterior norteamericana”, sostiene el dirigente de la izquierda hondureña.

Pero antes de tomarle el pulso, es importante ver la cronología y los movimientos militares de EE.UU. en Honduras y Colombia durante los primeros cuatro meses:

300 marines estadounidenses llegaron el 5 de junio de 2019 a Honduras y la base norteamericana de aviación Palmerola. La base tiene la pista de aterrizaje más larga de Centroamérica. Las tropas formaron parte de la Fuerza de Tarea Marina Aeroterrestre de Propósito Especial del Comando Sur (SPMAGTF-SC en inglés.

El Pentágono confirmó el miércoles 4 de septiembre 2019 la construcción de cuarteles militares en la base aérea Palmerola con una inversión de 21 millones de dólares. Nuestra fuente dice que son para las instalaciones militares, no para el aeropuerto o pista o cuarteles.

En Palmerola hay toda una ciudadela subterránea bajo la pista. La base es estratégica para los gringos, es un centro de comunicaciones y un enorme almacén de combustible para sus naves. Según cuenta la fuente incluso se mueven a su interior en vehículos eléctricos, lo que da una idea de sus dimensiones. Hasta cuentan con emisora de radio y televisión para mantenerse informados.

En una guerra de grandes dimensiones será, sin lugar a dudas, un objetivo militar a destruir. Por su carácter, dimensión y posición geográfica y estratégica en el centro de Centroamérica, es muy posible que ellos hayan emplazado misiles antiaéreos “El MIM-104 Patriot” o similares para defender este sitio, lo cual convierte a Honduras también a un blanco militar en una guerra entre las potencias.

El exjefe de la CIA, el actual secretario de Estado Mike Pompeo dijo en la capital colombiana el 20 de enero 2020 que EEUU emprenderá “más acciones” en apoyo del opositor Juan Guaidó en su lucha para sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela.

100 paracaidistas estadounidenses y paracaidistas colombianos ensayaron accionas conjuntas cerca de la frontera con Venezuela del 23-29 de enero 2020. Observadores de Brasil estaban presentes.

El 25 de marzo fue decomisado un enorme arsenal de armas en camino hacia los tres campamentos militares en el departamento colombiano Guajira. El desertor y general mayor venezolano Cliver Alcalá, residente desde hace dos años en Barranquilla asumió la responsabilidad del arsenal. Relató en directo a la emisora radial “W Radio” en Bogotá que el arsenal era parte de un contrato y acuerdo con Juan Guaidó. También sostuvo que la DEA estaba al tanto del plan de invasión a tierra venezolana.

El 1º de abril comenzó, bajo el mando de la 4ª Flota de Comando Sur, una gigantesca maniobra naval al frente las costas venezolanas. En ella participan 22 estados.

El 16 de abril anunció el mismo Pompeo que la bandera estadounidense se izaría nuevamente en la embajada gringa en Caracas.

El 3 de mayo caen abatidos ocho integrantes en un intento militar de invadir a Venezuela.

El 4 de mayo son detenidos una nueva expedición de ocho mercenarios, entre ellos los dos ex marines gringos Luke Alexander Denman y Airan Berry.

El 27 de mayo la embajada estadounidense en Tegucigalpa, Honduras insta a sus ciudadanos en Honduras de abandonar a Honduras, supuestamente por “alerta de salud”. La embajada ofrece seis salidas de vuelos entre 28 de mayo-2 de junio, ya reservados.

El 28 de mayo en Honduras es accionada una flotilla de ejercicio que involucró la participación del 1er Batallón, 228 Regimiento de Aviación y el uso de 10 helicópteros, incluyendo Chinooks CH-47, Blackhawks UH-60 y HH60 del Ejército de EE. UU. Dominan el cielo de la nación centroamericana que no permite los vuelos comerciales por la coronavirus.

El mismo día la embajada estadounidense en Bogotá informó que 800 infanteristas de las Fuerzas Especiales arribarán a Colombia los primeros días en junio para ensayar y asesorar a las Fuerzas Militares Colombianas, unas FFMM que sin duda tienen más experiencia en el campo de batalla que los mismos gringos después de un conflicto social y armado que ha durado más de medio siglo.

“Pista de aterrizaje más larga de Centroamérica”

Con estos antecedentes le preguntamos a Ríos:

¿Cuál es tu lectura sobre los masivos sobrevuelos de los diez helicópteros Black Hawk y Boeing CH-47 Chinookque? Algunos hondureños críticos a la política exterior del actual gobierno hondureño consideran que es una política subordinada al Comando Sur. ¿Qué validez tiene esa afirmación?

“Nosotros vemos con mucha preocupación estos ejercicios de helicópteros militares que se están realizando a 60 kilómetros de la capital de la república en la base de Palmerola, que es la base norteamericana donde tienen la pista de aterrizaje más larga de Centroamérica. Honduras siempre se ha comportado como una colonia, como un satélite de la política exterior norteamericana. Recordemos que desde el primer golpe de estado que se llevó a cabo en América Latina en 1954, contra Jacobo Arbenz, pues ya EE.UU. utilizó a Honduras para que las tropas guatemaltecas se entrenaran y salieran desde territorio hondureño para invadir Guatemala.

Luego también tropas aerotransportadas salieron de Honduras en 1965 para el golpe de estado contra Juan Bosch de la República Dominicana. En los años 70´ el ejército hondureño fungió como retaguardia del ejército salvadoreño para combatir a la guerrilla del FMLN y en los 80’ fuimos la famosa base de la contrarrevolución nicaragüense.

Un portaviones continental

Honduras siempre ha sido lo que llamamos un portaviones continental, una verdadera política de agresión contra otros pueblos del mundo y sobre todo, con los pueblos de América Latina. En el año 2001, y por eso digo pueblos del mundo, también ejército hondureño fue a acompañar la invasión a Irak. Yo era fotógrafo por cierto en ese tiempo del periódico de El Libertador y me tocó estar en la base de Palmerola. Fue la primera vez que entré a la base y como hondureño me sentí totalmente como indignado pues, que esa base del territorio nacional uno tiene que entrar prácticamente como extranjero. Un policía militar de la guardia norteamericana, un tipo como de dos metros con un perro negro espantoso se hizo una inspección muy meticulosa a todo el equipo de los periodistas que entramos en esa ocasión. Fue pues bien penoso saber que en el territorio nacional hay una base norteamericana que prácticamente es un estado dentro del estado.

En el año 2009 con el Golpe de Estado contra el presidente Zelaya, la base de Palmerola fue la primera “estación” que tomó el avión luego de su secuestro en la casa y que lo llevaran al aeropuerto Toncontin (el aeropuerto internacional). Después pasó por la base aérea [de EE.UU.] de Palmerola, lo cual pues demuestra su naturaleza y su función en esta región”

Posición estratégica militar

“Yo pienso que hay que seguirle la pista como el Comando Sur ha ido después del golpe de estado y aferrándose a una estrategia regional de control militar. Honduras recordemos que es un país con tres fronteras terrestres; con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Pero también con nueve fronteras marítimas, de hecho tenemos fronteras incluso hasta con Colombia. Somos el país que geográficamente estamos más cercanos a Cuba en Centroamérica. Para EE.UU. es una posición estratégica militar sumamente importante”.

El gobierno de Tegucigalpa expulsó el año pasado el embajador venezolano y reconoció el del señor Juan Guaidó. ¿Cuál es el papel de Honduras en el mapa geopolítica de EEUU?

“Hay agregar otros elementos que son necesarios con esto de los ejercicios militares. Recordemos también aquel puente humanitario, entre comillas, ensayado entre Palmerola y la ciudad de Cúcuta en Colombia con el que se pretendía tener ensayos de cómo, desde Honduras, podría tenerse vuelos para una probable agresión contra Venezuela. Esto también se da en el marco de una pérdida de credibilidad del presidente norteamericano Donald Trump que tenía prácticamente asegurado, hasta el año pasado, su reelección para noviembre [2020]. Pero que con el tratamiento que le dio al tema de coronavirus, que ya ha provocado más de 100.000 muertes en EEUU y que lleva casi dos millones de infectados, y también ahora con el escándalo del asesinato del señor Georg Floyd, pues eso ha llevado a un descontrol mayor a un descontento que se está expresando de muchas maneras en las calles y en la opinión pública norteamericana”.

Trump y Obama

“Lo que deja todavía más apretada esa situación de Trump, que si bien es cierto tiene una retórica muy agresiva xenofóbica, racista y bastante digamos agresiva en general y no propia de un presidente o de un mandatario, lo cierto es que en las acciones de Trump lleva cuatro años sin invadir países, no representa el complejo militar-industrial, no ha sido tan deportador como lo fue Obama, por ejemplo. Y también los asesinatos por parte de la policía de negros en EEUU no han sido tan frecuentes como lo fue en el gobierno de Obama.

No quiero decir que sea bueno o que sea en general mejor que Obama, pero sí, hay que destacar estas características porque está enfrentando algunos poderes que si son los que viven de la guerra directamente”.

Presidente hondureño con Guaidó

“Entonces, ¿qué pasa? Que la alternativa de la guerra también se la vende a Trump ese sector de los halcones como una alternativa viable para subir su prestigio en estos meses que quedan para las elecciones generales de noviembre. Hay que también medir este análisis de lo que pasa en EE.UU. y lo que está pasando en Honduras y lo que está pasando con estos ejercicios militares de helicópteros como una respuesta, como una posibilidad a lo que está ocurriendo internamente en EE.UU.

“Ya sabemos cuál ha sido el comportamiento de Juan Orlando Hernández, que es el presidente de facto que tiene el régimen en Honduras. Ha sido totalmente alineado al Grupo de Lima, a las líneas políticas de Washington. Pero además, ésta semana incluso tuvo el atrevimiento, la desfachatez de reunirse con Juan Guaidó vía virtual y reconociéndolo siempre como el presidente de Venezuela, con lo que nosotros consideramos como un total absurdo”.

Ensayando nuevas tecnologías de la guerra

· Los dos aeropuertos internacionales de Tegucigalpa y San Pedro Sula están cerrados desde hace casi dos meses. Pero todas las semanas el gobierno de Trump está enviando vuelos con hondureños deportados desde EEUU y no se sabe si tiene o no Covid-19. La embajada estadounidense en Tegucigalpa acaba de publicar un comunicado en donde recomiendan a todos sus connacionales de reservar su vuelo de regreso a EEUU dizque por la expansión del virus. ¿Cómo interpretas ese hecho con la lógica de realizar esos sobrevuelos con helicópteros militares en el cielo hondureño desde la base Palmerola?

“El movimiento de los helicópteros para nosotros no tiene nada que ver con la pandemia. Podrían ir a cruzarse que están realizando misiones humanitarias pero claramente son ensayos militares, están ejercitando pilotos con las nuevas tecnologías norteamericanas de la guerra y eso a nosotros nos tiene preocupado.

El comunicado de esta semana de la embajada fue de decirles a sus ciudadanos que salieran del país. Si bien Honduras no está haciendo un buen manejo del Covid-19. Creo que EEUU tampoco es un lugar para estar en estos momentos. Muchas de sus ciudades son de las más contagiadas del coronavirus en el mundo. Así que para nosotros el mensaje tendría que hacer de otra manera, dadas las circunstancias y las reflexiones que hicimos con respecto a los otros elementos de contexto”.

Honduras más cerca a Cuba y Nicaragua

“Nos parece que esto tiene que ver más bien con un avance en su política militar y que claramente tiene objetivos, no solamente Venezuela. Yo quiero recordar lo que dije anteriormente; somos geográficamente más cercanos a Cuba y también tenemos frontera con Nicaragua. Digamos que el eje del mal para ultraderecha norteamericana son nuestros tres países que mantienen un sistema socialista, que ha sido opuesto a las políticas norteamericanas y que claramente han estado en asedio permanente. Si bien Trump no ha invadido, ha generado una enorme cantidad de sanciones contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua que han sido casi tan lesivas o más lesivas de lo que podría ser una agresión militar, tal vez no una agresión militar de gran envergadura, pero si han causado enormes daños a su población. Lo mismo que el gobierno de Trump lo ha hecho contra Irán, Rusia y contra China. No es parte de una forma de la guerra de nueva generación que está acompañada de todo lo que conocemos como Fakenews. Pero que también es este mecanismo de agresión económica que genera también problemas internos en los países a la vez, como comentamos. En estos días ha estado habiendo mucho más conflictos en el campo en Colombia lo que puede atizar condiciones propicias para una agresión militar”.

Crear una cabeza de playa para la invasión

“También el ejército Bolivariano de Venezuela reportó la captura de más mercenarios que ha estado contratando el gobierno de EEUU directamente, incluso ligados al propio presidente Trump. Apareció alguien de la Guardia Presidencial capturado en la operación que el ejército bolivariano desarrolló en lo que parecía ser una invasión, queriendo crear una cabeza de playa en una escaramuza un conflicto que dé inicio a una agresión militar de mayor envergadura.

En medio de la pandemia puede haber una agresión militar, por supuesto, en medio de la pandemia podría ser una excusa importante para EE.UU. para salir de sus líos internos que generalmente es eso lo que hacen con la guerra, salir de sus problemas económicos sociales y políticos internos y puede no desarrollar un sentimiento de patriotismo en torno a estas situaciones y además de querer culpar de la situación económica norteamericana de que la situación económica, en realidad el capitalismo global que está en una evidente crisis con estos intentos o preámbulos de lo que puede ser una invasión militar”.

Tierras de la esposa del general Morazán

¿Qué futuro tiene la base militar estadounidense Palmerola para la oposición política en Honduras?

“Sí la oposición política llegar al poder en Honduras nos parece que debería totalmente nacionalizarse las tierras que incluso, se dice, fueron hace 200 años de la esposa del general Francisco Morazán, María Francisca Úrsula Josefa Lastiri Lozano, que de verdad fue una mujer muy comprometida con la lucha Morazánica, que se casó con Morazán. Su esposo primero era mayor, falleció y heredó una gran cantidad de tierras. Ella venía también de una familia pudiente, según dicen la literatura y ella dedicó toda esa fortuna a la lucha Morazánica a la lucha por la liberación de Centroamérica. Es una gran contradicción que en esas mismas tierras esté puesta, está plantada una base norteamericana.

“Esa es la situación. Me parece que hay que estar con un ojo abierto, que el imperialismo, como bien dice nuestro gran guía, Ernesto Che Guevara; Siempre tenemos que tener los ojos abiertos y «No se puede confiar en el Imperialismo pero, ni tantico así», es decir, ni un poquito en el imperialismo”.