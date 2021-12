Honduras-EE.UU.: sobre un HP y escuadrones de la muerte

En casos de “elecciones normales” en Centroamérica, a excepción de Nicaragua después de la Revolución de 1979, suelen ser los presidentes liberales de derecha los que se preocupan y miran hacia el Norte, mientras los directores de la prensa local escriben sus editoriales sobre “por qué no una invitación a la Casa Blanca, o al menos un funcionario, puede ser de bajo nivel, del Departamento de Estado, pero aun así, no se nos puede tratar de modo tan degradante, históricamente siempre hemos sido leales a Estados Unidos en todos los organismos internacionales”.

“Nuestro HP”

Pero… como dijo el presidente Franklin Roosevelt en 1933 sobre Anastasio Somoza, el dictador de Estados Unidos (EE.UU.) en Nicaragua: “You are right, he is a son of a bitch, but he is our son of a bitch” (Es un HP, pero es nuestro HP).

El Tribunal Electoral de Honduras ha declarado que no anunciará el resultado final de las elecciones hasta que se haya contado el 100 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales (al momento de redactar estas líneas ya se ha contado el 98,7 por ciento de los sufragios).

La candidata izquierdista Xiomara Castro tiene 1.7 millones de votos, la cifra más alta en la historia parlamentaria de Honduras, completamente inexpugnable. Inmediatamente después de las elecciones fue felicitada por la Embajada.

El embajador de la muerte

Durante la primera mitad de la década de 1980 (1981-1984), el inquilino de la Embajada era el mítico halcón de guerra John Dimitri Negroponte. Un par de décadas más tarde lo pusieron a cargo de los 27 Servicios de Inteligencia estadounidenses en el continente americano. Su Centro de Comando fue una excolonia holandesa, la isla de Curazao, unos kilómetros por delante del principal “objetivo político” de Estados Unidos en 2021, Venezuela.

Durante los cuatro años de Negroponte como embajador en Honduras, el presupuesto militar del país aumentó de casi cuatro millones de dólares a más de 70. Honduras se militarizó en todos los niveles. Se creó un Escuadrón de la Muerte con efectivos seleccionados “de las mejores unidades del Ejército y la Policía” y enviados en 1981 a una base aérea secreta en Carolina del Sur, en EE.UU. Eran aproximadamente 200 nuevos “agentes” hondureños.

Allí fueron preparados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y militares argentinos, profesionales de la ”Guerra Sucia”, con experiencia en el exterminio físico de 30.000 jóvenes argentinos en la Operacion Cóndor, cuyo arquitecto fue EE.UU. bajo la batuta de Henry Kissinger, la mano derecha del presidente Richard Nixon.

El “contingente” hondureño estaba listo luego de seis meses de entrenamiento en, entre otras cosas, el Manual de Tortura de la CIA. Fue nombrado “Batallón 3-16”.

Doscientas víctimas

El Escuadrón comenzó inmediatamente su trabajo bajo la aprobación silenciosa del embajador Negroponte. El “3-16” operó e hizo sus detenciones nocturnas, torturó y ejecutó a unos 200 de los principales líderes de la izquierda y el movimiento popular hondureño.

El objetivo de la CIA era evitar la creación de una guerrilla como la de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. No importaba si la víctima tenía que ver con algún movimiento armado; solo la sospecha era suficiente para erradicar físicamente cualquier opositor.

Las confesiones de uno de los tenientes del “3-16” son espeluznantes e idénticas a los horribles testimonios de Argentina, Uruguay o Chile, el último país donde uno de los herederos políticos de Pinochet quiere tomar el domingo 19 de diciembre el manto fascista del dictador y de EE.UU.

En 1984, el Departamento de Estado consideró que Negroponte había realizado su “Misión Cumplida” y fue llamado a regresar a Estados Unidos para nuevas “misiones” en otras partes del mundo.

“Operacion Yakarta”

Sus colegas genocidas de la CIA habían terminado previamente su genocidio en Indonesia, donde habían liquidado físicamente a más de un millón de miembros del tercer partido comunista más grande del mundo, el PCI, un partido que operaba dentro de la democracia representativa de la democracia burguesa.

La masacre de Indonesia fue denominada por la CIA como “Operación Yakarta” [1].

Nueva embajada gigante y base militar

EE.UU. está construyendo una de las embajadas más grandes del mundo en el boulevard Los Próceres, en la capital de Honduras, Tegucigalpa. Con sorpresa en el rostro, los capitalinos se preguntan: “¿Para qué ese interés en una nación con solo 9.5 millones de habitantes y una superficie de 112.000 kilómetros cuadrados”?

Bajo el saliente Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, la base militar más grande de Estados Unidos en América Latina, Soto Cano (o Palmerola, como la llaman los hondureños), se ha ampliado con espacio para otros 700 Boinas Verdes de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense. El costo fue de 24 millones de dólares. Pero desde esa base, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos puede llegar a todos los países de América del Sur y el Caribe con sus bombarderos.

La guerra anticolonial de Francisco Morazán

La base está ubicada en una de tantas tierras fértiles, en este caso en el valle del departamento de Comayagua. Esas tierras eran propiedad de la esposa adinerada del héroe nacional, el Libertador de Centroamérica, Francisco Morazán. Ella vendió la tierra para financiar la guerra de su esposo contra el colonialismo español. La “inversión” dio sus frutos.

Pero con los años y la influencia estadounidense en Honduras, el valle fue ocupado para la construcción de la base militar. Posteriormente fue utilizada por Estados Unidos contra los movimientos de liberación de los países vecinos en la década de 1980. Negroponte fue el araña en la guerra de EE.UU. contra la Nicaragua Sandinista y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador.

Pero hoy, desde EE.UU. llegan a Honduras gestos de paz y recomendaciones para “trabajar juntos entre los dos países”.

Tras la aplastante victoria electoral de Xiomara Castro el pasado 28 de noviembre, los hondureños están sorprendidos por las felicitaciones a esta “socialista revolucionaria”, tanto a través de la Embajada, la cuenta Twitter de Antony Blinken (secretario de Estado) y la visita de dos días (12-13 de diciembre) de la subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de EE.UU., Uzra Zeya.

La CIA también estuvo

La delegación estadounidense también incluyó a Mark Feierstein, subdirector para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), la “agencia de asistencia” de la CIA, que “hoy hace abiertamente lo que hizo la CIA en secreto”, como dijo uno de los fundadores de la NED (Fundación Nacional para la Democracia), una de varias subagencias de la Usaid, si recordamos las operaciones realizadas de la CIA en Honduras durante el mandato de John Negroponte como embajador en el país.

No fue la primera vez que Feierstein visitó a Honduras. El 16 de noviembre de 2011, poco más de dos años después del golpe militar contra el expresidente Manuel Zelaya, este sonriente representante de Usaid llegó a Honduras. Pero, ¿por qué, si Usaid es una “agencia de ayuda asistencial”, por qué llegó como una ”sombra” o “abrigo” del entonces jefe del Comando Sur Militar de Estados Unidos, general Douglas Fraser?

Durante la reunión con el entonces presidente hondureño Porfirio Lobo, el enviado estadounidense prometió cuatro nuevos aviones de combate a la Fuerza Aérea Hondureña, la misma Fuerza Aérea que voló a baja altura sobre la capital en la madrugada del 28 de junio de 2009 para intimidar al pueblo de Honduras de no salir de sus casas para protestar en la Casa Presidencial contra el golpe de Estado militar.

Ahora el mismo Feierstein vuelve a visitar Honduras, esta vez en compañía de uno de los principales ejecutivos del Departamento de Estado para la política de Seguridad de EE.UU.

Por lo tanto, no hay nada bueno que esperar de la repentina bondad y las lindas pero falsas “felicitaciones” de EE.UU. a Xiomara. Los yanquis creen que pueden engañar y manipular a Xiomara.

Pero una vez más los imperialistas del Norte están cometiendo un error de cálculo. Porque Xiomara y el partido Libre tienen 12 años de experiencia acerca de las maniobras gringas en la nación más importante geoestratégicamente del continente americano.

Eso no quiere decir que Libre y Xiomara no quieren tener buenas relaciones con el “Vecino del Norte”. Y creo que hoy saben aplicar muy bien la famosa tesis del genio de la Revolución de Octubre 1917, Vladimir Ilich Lenin, quien decía que “hay que aprovechar las contradicciones del enemigo de clase”.

Notas:

[1] Indonesia desde las tres guerras blancas de terror hasta la Resistencia Popular.

