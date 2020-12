“Estados Unidos no quiere que Usted viaje con nosotros”

¿Por qué EEUU impidió que viajara como testigo para dar mi testimonio ante la Comisión de Verdad de Colombia?

El jefe 2003-2006 de la embajada colombiana en Estocolmo, encargado del espionaje a los refugiados colombianos era CARLOS HOLMES TRUJILLO, hoy ministro de defensa de Colombia.

“VIAJE NO AUTORIZADO” fue el mensaje que me dio HOMELAND SECURITY de EEUU en la pantalla del computador. Había solicitado la visa ESTA, que es para los ciudadanos con pasaporte de los países Schengen [1], para poder viajar a Suecia y ahí dar mi testimonio en un acto público ante Carlos Martín Berinstain, Comisionado Especial de la Comisión de Verdad de Colombia que en el exterior recibe los testimonios de las víctimas del Terrorismo de Estado.

El mensaje decía:

“No está autorizado para viajar a los Estados Unidos bajo el programa Visa Waiver Program. Tal vez pueda obtener una visa para su viaje a través del Departamento de Estado. Por favor visite el sitio web del United States Department of State http://www.travel.state.gov/ para obtener información adicional sobre cómo solicitar una visa”.

Al mismo tiempo, en Barcelona, la agencia de viaje informó al Instituto Catalán Internacional por la Paz (en catalán, Institut Català Internacional per la Pau, ICIP, un organismo del parlamento catalán) que el pasaje que había comprado ICIP había sido “cancelado sin explicación”.

Cuando recibí esa información me dio risa pero no me sorprendió, porque presentía el rechazo de EEUU de permitirme volar a Suecia y hacer un transbordo en Miami de tres horas para lo cual necesitaba la visa ESTA [2].

Los anfitriones en Suecia, dirigidos por el Fondo Sueco de DDHH y la Asociación Jaime Pardo Leal (AJPL), quedaron consternados. ICIP, que tiene relaciones con el Fondo sueco había financiado mi boleto para el vuelo, pero la vía de tránsito por EEUU quedó denegado.

ICIP hizo un nuevo intento y compró otro boleto a Iberia por la ruta Tegucigalpa-San Salvador-Madrid-Estocolmo, pese a muchísimas complicaciones que se presentaban por la pandemia mundial que agita al mundo.

Me quedé una noche en San Salvador y en la mañana del 9 de octubre tenía el vuelo programado a las 10.35 horas. Nos llamaron a la Puerta 7 para abordar y faltando 50 minutos volvieron a llamarme por los parlantes, al desk, donde un representante de Iberia me preguntó:

¿“Su pasaporte alguna vez fue robado”?

Me quedé un poco sorprendido por la pregunta y le contesté que no a la vez que le pregunté porque me hacía esa pregunta y lo vi un poco inquieto y nervioso al decirme:

“Puede ser que hayan clonado su pasaporte. Estados Unidos no quiere que Usted viaje con nosotros”.

– Pero ¿Iberia no es una empresa española independiente? ¿O será que pasamos por encima del territorio estadounidense? le pregunté.

“No, no pasamos por encima de EEUU y sí, Iberia es española”, respondió y nuevamente se fue a consultar con gente en Madrid. Regresó cuando faltaban 25 minutos, siempre con el celular en la mano, conectado con la capital española y preguntó nuevamente:

¿“Quien pagó el pasaje y cuál es su profesión”?

Expliqué:

– El ICIP, Instituto Catalán Internacional por la Paz, pagó el pasaje. Voy para Estocolmo para dar mi testimonio ante la Comisión de Verdad de Colombia, como uno de seis periodistas que fuimos víctimas de persecución en Colombia por parte del Estado y por la Policía Política Secreta, DAS-G3.

Y se fue. Mientras tanto los pasajeros ya estaban a bordo en el avión que los llevaría a Madrid.

Regresó el representante de Iberia y me pidió mi recibo (“tag”) de la maleta.

– ¿Ya me devuelven para Tegucigalpa? le pregunté.

“No, ¡Usted viajará con nosotros”!

Y así fue. No sé, pero en ese momento me hizo recordar las palabras del presidente Hugo Chávez cuando el 11 de septiembre del año 2008, en un acto de presentación y apoyo a las candidatas y los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la Gobernación y Alcaldías del estado Carabobo; que el Gobierno Bolivariano otorgaba un plazo de 72 horas al entonces embajador gringo en Venezuela, Patrick Duddy, para que abandonara nuestro país;

“¡VAYANSE AL CARAJO, YANKIES DE MIERDA”!

El primer secretario ERNESTO YAMHURE y el embajador, CARLOS HOLMES TRUJILLO. Yamhure resultaba de ser agente del grupo ilegal DAS-G3 y el encargado de la embajada de la Red de Sapos en Suecia bajo las órdenes del embajadar, Holmes Trujillo, hoy en día Ministro de Defensa de Colombia. Yamhure incluso fue desenmascarado por Emanuelsson de ser el asesor político y personal del jefe del paramilitarismo, CARLOS CASTAÑO.

EEUU ACTÚAN COMO SI FUERAN una Dictadura Mundial. Cada día exigen más control sobre los movimientos de pueblos y naciones, en el mundo. En el caso de vuelos todas las reservas de boletos que se hacen hoy en el mundo pasan por dos organismos que son SITATEX y Amadeus. Ellos reportan directamente a EEUU en las ciudades de Atlanta y Virginia y sus respectivos organismos de inteligencia militar y de seguridad estadounidense.

“Hay dos tipos de pasajeros que son rechazados por Homeland Security; los que son caracterizados por EEUU como terroristas o personas como tú, que has hechos reportajes desnudando los crímenes de EEUU en Colombia, Honduras y algunos otros países latinoamericanos. No te pueden detener, porque si fuera así te habrían extraditado desde Honduras. Pero no tienen absolutamente nada en contra de ti, aunque complican tus movimientos cuando vas a volar porque tus trabajos les caen mal”, me comentó una persona con conocimientos de las operaciones de EEUU en este tema.

MI GRAN PREOCUPACIÓN cuando llegué a Suecia, fue el regreso a Honduras que tenía para el 12 de noviembre. Discutí el tema ante la cancillería sueca y su vice jefe de la Sección Americana, Pontus Rosenberg. También tomé contacto con mi sindicato, la Federación Sindical de Periodistas de Suecia, SJF (Svenska Journalistförbundet), afiliada a la Federación Internacional de Periodistas con sede en Ginebra;

¿Qué haría yo si EEUU me impidiera regresar por la misma ruta?

Mi Federación Sindical, donde todos los periodistas y fotógrafos suecos somos miembros, hizo, a través de su abogada Tove Carlén, una fuerte declaración a la cancillería sueca expresando la preocupación, tanto por las maniobras de EEUU hacía mi persona como la situación mía y de mi fotógrafa y esposa, Miriam Huezo, en Honduras, donde hemos sido hostigados y señalados desde el golpe de estado militar en junio 2009:

“En la Federación de Periodistas Suecos tomamos muy en serio lo que pasó. Me pregunto si habría algo en lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera ayudar en este asunto. Dick Emanuelsson viajará de regreso a Honduras por la misma ruta el 12 de noviembre y nos preocupa que Estados Unidos intente impedir que vuelva a viajar”.

El Fondo Sueco de DDHH también entendió la gravedad de la actuación arbitraria de EEUU y a final compró un nuevo pasaje, esta vez por Panamá, mucho más al sur que El Salvador. Y así logré regresar a Honduras donde aterricé el 14 de noviembre.

¿POR QUÉ EEUU INTENTA impedirme volar en sus cercanías? No es la primera vez, otros periodistas o personas de la solidaridad internacional han sido prohibidos de volar por espacio aéreo de EEUU, aunque ni siquiera han hecho tránsito en su territorio. ¿Por qué somos objetos de interrogatorios por la policía civil y política cuando hacemos transbordo en aeropuertos como San José de Costa Rica o el mismo San Salvador?

A final del mes de julio de 2012 fuimos abordados, Miriam y yo, por dos policías civiles cuando estábamos en tránsito en el aeropuerto de San José de Costa Rica, regresando del Foro de Sao Paulo en Caracas. Nos llevaron a una oficina en la planta baja y ahí se encontraban cinco policías civiles más. Ahí estaban también nuestras cuatro maletas, que las habían sacado a pesar que estaban en tránsito a Tegucigalpa.

Video: Provocativa detención a Dick y Miriam Emanuelsson en de tránsito y escala de viaje en Costa Rica el 16 de julio 2012:

El 25 de abril 2017 cuando viajé con Miriam a Colombia por primera vez en once años, nos recibieron tres policías civiles en el tránsito del aeropuerto de San Salvador y a mí me llevaron para un interrogatorio con su jefe. Me decían que “sabemos todo de sus trabajos y viajes”. Me preguntaron sobre si habíamos “estado en Venezuela últimamente” y al final me preguntaron si quería “comenzar a trabajar con ellos”, es decir como agente vestido de periodista. Les expliqué que no estábamos en venta. Demoraron cinco días nuestras maletas para que llegaran a Bogotá.

“No eran policías al servicio del estado salvadoreño (durante el gobierno del FMLN) sino agentes secretos de la CIA que hacían trabajo adicional”, fue la conclusión de Bertha Oliva, coordinadora de COFADEH, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras cuando le conté lo que habíamos pasado.

A FINAL DEL MES DE MAYO 2012, agentes de la DEA en un helicóptero Black&Hawk y dos lanchas en el Rio Patuca, en la región de Mosquítia, Honduras, departamento de Gracias a Dios (vecino con Nicaragua en la costa atlántica) abrieron fuego contra una lancha de pasajeros. A bordo de esa lancha viajaban dos mujeres jóvenes embarazadas que iban a hacer un chequeo médico. Dos muchachos de 14 y 20 años respectivamente fueron masacrados, juntos con las dos mujeres, por los agentes de la DEA. Otros cinco pasajeros fueron heridos por las balas de la ametralladora del helicóptero y las metralletas de la otra lancha de la DEA, en el río.

Nosotros hablamos con un contacto de la Unidad Antinarcótico de la fiscalía hondureña que explicó que los agentes de los Comandos Cobras de la Policía de Honduras NO tienen derecho de abrir fuego desde los helicópteros de la DEA, solo los agentes gringos pueden hacerlo. Recién cuando el helicóptero aterriza en tierra firme y las puertas se abren, los “Cobras” pueden abrir fuego.

Con esa información llamé a la embajada Estadounidense en Tegucigalpa y hablé con el encargado del tema, STEPHEN POSIVAK que volteó la responsabilidad de los agentes de la DEA a los hondureños como responsables de la masacre de los indígenas miskitos ese día de mayo 2012. Le pregunté sobre la cámara infrarroja que cada nave de Black&Hawk posee, pero no quiso dar muchas declaraciones, apenas decir que los agentes estadounidenses no tenían nada que ver con la masacre.

Dos semanas después de la publicación de nuestro reportaje y la entrevista con el diplomático Posivak, Homeland Security de USA me revocó la visa ESTA de dos años. La había recibido en el mes de febrero 2012 cuando fui a Suecia porque mi hermana estaba muriendo enferma de cáncer. Volé en tránsito por Miami por ser lo más cercano y más barato.

DEA SIEMPRE NEGABA LA MASACRE pero todos los testigos decían lo contrario; que los agentes de la DEA habían abierto fuego con ametralladoras desde sus helicópteros.

En 2017 en un informe del congreso de EEUU y el Departamento de Justicia, fue aclarado todo por los inspectores del gobierno estadounidense, al reconocer que sí, los agentes de la DEA eran los autores de la masacre en Mosquítia. Y revelaron el video de la cámara con infrarrojo, del helicóptero.

El diplomático Stephen Posivak de la embajada de EEUU en Tegucigalpa mintió flagrantemente, pero como son gringos jamás reconocen ni pagan por sus crímenes de lesa humanidad. A diferencia de un reportero que solo investiga y publica los elementos y es perseguido y “sancionado”.

DAS-G3 tenía programada iniciar una guerra psicológica y de desprestigio en contra Emanuelsson con las tareas mencionadas en el faksimil arriba.

¿Y EL TESTIMONIO ante la Comisión de Verdad en el acto en Estocolmo?

Pues logré llegar al acto media hora después que se había iniciado. Los integrantes de la Asociación Jaime Pardo Leal, la organización colombiana que Álvaro Uribe prometió acabar con todos los medios posibles, entregó su testimonio ante el comisionado enviado especial a Suecia.

Sobre las amenazas de Uribe contra los exiliados colombianos en Suecia, Uribe subrayó en 2007, en un acto público:

“Y a estos criminales, a este psiquiatra y otros bandidos que son colombianos profesionales que viven por allá en Suecia y otros países, A TODOS, A TODOS TENEMOS QUE ACABARLOS”.

Video: El ex presidente Alvaro Uribe arremitió en un acto público 2008 en contra los refugiados politicos colombianos, exiliados en Suecia. Su declaración causó consternación entre los exiliados y la cancillería sueca condenó fuertemente el ataque de Uribe.

EN JULIO DE 2005 yo había llegado a Suecia para reemplazar colegas que estaban de vacaciones en el diario. Llegó el buque de la armada colombiana “Gloria” y en el muelle, en Estocolmo, estaba un grupo de unos diez colombianos de la Asociación, exiliados en Suecia, protestando contra la visita militar de Colombia.

Detrás de una construcción de Gloria estuvo el primer secretario de la embajada colombiana en Estocolmo, ERNESTO YAMHURE, sacando fotos tras fotos a los refugiados políticos, pero yo capté con mi lente de 400 mm su espionaje a los refugiados políticos en flagrancia. La carrera diplomática de Yamhure llegó con eso a su fin.

El jefe de Yamhure en esos años, encargado del espionaje en Estocolmo, era CARLOS HOLMES TRUJILLO, hoy ministro de defensa de Colombia.

Regresando a Colombia donde ya llevaba cinco años como reportero, la vida se hizo insoportable por las amenazas. Decidí salir del país definitivamente el 2 de diciembre de 2005, por exigencia de mis colegas, entre ellos Carlos Lozano y Álvaro Angarita, viejo amigo y camarada, del semanario Voz, también permanentemente amenazado. Me fui para Honduras.

Yamhure nunca me perdonó por haberlo desenmascarado como un simple espía a la colonia colombiana en Suecia. Pero no solo era un espía.

EN FEBRERO DE 2009, cuando reventó el escándalo de “las Chuzadas” (interceptaciones) en Colombia, a este humilde periodista, que había llevado cinco años en Colombia (2000-2005) como reportero, la Fiscalía reveló que seis periodistas habían sido víctimas por “las Chuzadas”. Los agentes del grupo ilegal y criminal DAS-G3 de la policía política secreta, habían documentado mi vida laboral y privada en 476 folios [3].

En los folios 124-125 que comienzan con la palabra “SECRETO” decía lo siguiente, a propósito de los sucesos en Estocolmo del 25 de julio 2005:

ASUNTO: Protesta en Estocolmo por la presencia del buque Gloria de la Armada Nacional de Colombia.

FUENTE: Habitual, confiable y con acceso a la información a través de terceros”.

El reporte de ERNESTO YAMHURE a la organización ilegal DAS-G3 el 7 de agosto 2005, registrado en el folio 124 en la carpeta elaborado por los agentes de la vida laboral y privada del periodista sueco Dick Emanuelsson durante su tiempo en Colombia.

El remitente fue el jefe del DAS-G3 de la embajada, el primer secretario ERNESTO YAMHURE. Pero consideremos la expresión en el reporte de la “FUENTE” de la información: “HABITUAL”. Quiere decir que la Red de sapos de la embajada ya estaba instalada y funcionaba bajo la jefatura del dúo Trujillo & Yamhure. Álvaro Uribe bautizó el espionaje estructurado como “Una Red de 100.000 amigos de Colombia en el Exterior”.

Yamhure no solo era un agente del DAS-G3. Tenía tareas adicionales.

"Visita marina sucia", era el título del recorte del diario AFTONBLADET, el vespituno más grande de Suecia donde el periodista sueco relató sobre el espionaje de ERNESTO YAMHURE a los refugiados colombianos en el país nórdico.

YAMHURE, el asesor político de CARLOS CASTAÑO, jefe paramilitar

A raíz de la revelación de Ernesto Yamhure como un enclave del DAS-G3 en la embajada colombiana en Estocolmo y su partida de la carrera diplomática, ese señor comenzó una campaña mediática en contra de mi persona, sin precedentes.

Entre el 27 de septiembre y el 20 de diciembre de 2007, ese hombre me tildó en muchos medios de comunicación colombiana de ser tanto el “embajador de las FARC en Europa”, como un “coordinador para recaudar recursos económicos para la organización terrorista de las Farc”.

“Él no es un periodista. Es un mugriento recadero del Secretariado [la dirección máxima de las extintas FARC, nota del redactor]. Se disfraza de reportero que publica sus notas en pasquines y en medios electrónicos que no cuentan con los recursos para cancelarle unos honorarios. Para cerrar con broche de oro, esta semana supimos cómo un grupo de sindicalistas daneses anunciaron la entrega de dos mil dólares a las Farc. Esta operación ilegal, por supuesto, estuvo coordinada e instigada por Emanuelsson, tal y como me lo pudo confirmar UNA FUENTE de altísima credibilidad”.

Ernesto Yamhure fue en realidad todo menos un diplomático. Fue amigo y asesor político personal de CARLOS CASTAÑO, máximo jefe de los escuadrones de la muerte, AUC, durante la peor época de matanzas y crímenes de lesa humanidad cometidos por la “Sexta División” de las FF.MM., como bautizó Human Rights Watch a los paramilitares colombianos.

Las revelaciones por este reportero de Yamhure no las hacen organismos de derechos humanos sino JUAN R. GARCÍA, hermano de Carlos Mauricio García Fernández, ex jefe paramilitar y ex oficial del ejército nacional, conocido como DOBLE CERO. Juan R. García era como Yamhure, también amigo y asesor político de Carlos Castaño. Posteriormente lo confirmaría otro jefe paramilitar, Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’.

EL 3 de FEBRERO 2009 RECIBÍ UN CORREO electrónico dirigido a mí, en donde el Sr. Juan R. García opinaba sobre algunos asuntos que yo había publicado y en donde el señor Yamhure estaba implicado. Se trataba de una Cumbre con los 70 máximos comandantes de las AUC en el año 2002. Me extrañó que Ernesto Yamhure, este ‘godo’ (conservador) estuviera presente en una reunión donde la seguridad física de esos paramilitares tendría que ser de la más alta prioridad y en donde no cualquier personaje tendría permiso para entrar. Pero ahí estaba el Sr. Yamhure, según García.

Le escribí al señor García y le pedí unas aclaraciones sobre el contenido de la carta del 3 de febrero 2009 y le hice las siguientes preguntas:

DE: Dice usted que Yamhure y Juan Rubín (argentino y también asesor político a las AUC) participaron en una cumbre en 2002 con 70 comandantes de las AUC. ¿En qué calidad participaron? ¿Asesores del Gobierno o de las AUC?

Juan R. García: Rubín (estuvo) en calidad de asesor de las AUC, Yamhure en calidad de asesor de Carlos Castaño, y yo en calidad de asesor de Carlos Castaño, de Fredy Rendón y de mi hermano Carlos Mauricio (jefe paramilitar Rodrigo Doblecero), quien no estaba presente (fue asesinado el 28 de mayo de 2004 en la ciudad de Santa Marta, Colombia, por sicarios de las AUC).

DE: Usted ha escrito que “…y a la luz de los estudios de Ernesto Yamhure, quien se aprovechó de la confianza que como a su asesor y amigo le tuvo Carlos Castaño...”. ¿Yamhure era amigo y asesor de Carlos Castaño o se refiere a Usted?

Juan R. García: Yamhure era amigo y asesor de Carlos Castaño, y como tal tuvo acceso a información sobre las AUC, que luego utilizó para una tesis sobre esa organización y sus debilidades frente al Gobierno para una negociación.

NINGUNO DE LOS MEDIOS COLOMBIANOS “pararon bolas” por la bomba política. Yamhure siguió escupiendo su odio anticomunista en columnas dominicales, crónicas radiales y “comentarios a la Gran Prensa” de la oligarquía como Caracol y RCN, como “analista político”.

Solo Maureén Maya S., periodista colombiana e investigadora social lo registró en una columna:

“Emanuelsson fue sindicado por Yamhure de ser ´embajador de las FARC en Europa´ y de organizar e instigar a los terroristas en ese continente. (. . .) ¿Por qué la entrevista realizada por este mismo periodista al asesor paramilitar Juan R. García no condujo a la apertura de un proceso formal contra Yamhure? ¿Muerto Castaño, (si es que lo está) Yamhure siguió consultando a otros jefes paramilitares para acomodar el contenido de sus columnas a los intereses de este grupo armado?”.

Fue primero en agosto de 2011 cuando Vladimir Flórez, conocido por el seudónimo de «Vladdo», caricaturista de la Revista Semana, obtuvo una memoria de USB con un intercambio de chats entre Yamhure y Castaño cuando la “gran prensa” reaccionó y canceló los contratos con el “analista político y diplomático paramilitar”, Ernesto Yamhure.

Ironía de la vida

Ante este escándalo, la Unidad Antiterrorista de la Fiscalía Colombiana NO expidió una orden de captura para interrogar al señor que había sido el asesor político de un personaje como Castaño, que la Fiscalía había señalado como responsable por 150.000 asesinatos de colombianos. Yamhure lógicamente era tan responsable por esas matanzas increíbles, como Castaño, quizás aún más como “autor intelectual”.

No, la propia fiscalía pedía a Yamhure venir a la Fiscalía para preguntarle sobre sus nexos con Castaño y las AUC. Yamhure nunca fue fotografiado con esposas ante la prensa ni con el Escudo del DAS en la espalda. Era protegido por Uribe y los máximos jefes del Terrorismo de Estado Colombiano.

Yamhure no quiso ir a responder a las preguntas de la fiscalía. Compró un pasaje para Miami y voló. Las autoridades de HOMELAND SECURITY no pusieron ningún obstáculo por su aterrizaje, sino que dijeron:

¡“Bienvenido, Sr. Yamhure al País de las Maravillas”!

Y AHÍ QUEDÓ EL GODO COLOMBIANO, haciendo negocio con su compinche, el ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, alias el Uribito, pensado como heredero de la presidencia de Uribe. Fue demasiado, hasta para la fiscalía y el Poder Judicial Colombiano, porque Arias fue sentenciado a 17 años de cárcel por corrupto y amigo de los terratenientes, regalando a esos mismos las tierras despojadas de los campesinos por los paramilitares. En Colombia son cinco millones (5.000.000) campesinos desplazados.

Sin embargo, encarcelado Arias, Yamhure sigue en Miami su ruta y alianza con empresarios de la costa atlántica colombiana, un nido de la mafia corrupta y con dudosa hoja de vida. Dice un artículo este mismo día que ahora Yamhure está en compañía con el empresario Alex Saab, de Barranquilla y el abogado Abelardo de la Espriella, mano derecha del ex presidente Álvaro Uribe.

Yamhure haciendo negocio en Miami y yo negado por Homeland Security. Solo era una sencilla visa de tránsito de tres horas, esperando hacer transbordo en el aeropuerto de Miami. Solo iba entregar mi testimonio a la Comisión de Verdad de Colombia. Pero parece que me consideraban como "un riesgo de la Seguridad Nacional de EEUU".

¿Qué lo que es que temen?

