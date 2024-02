El alcalde comunista chileno que reta al gran capital farmacéutico

Desde el primer momento de su mandato como alcalde en la comuna Recoleta en Santiago Metropolitana, Daniel Jadue fue confrontado, no solamente de la derecha rancia sino también los grandes poderes de la industria, laboratorios y cadenas farmacéuticas, que hasta ese momento operaban prácticamente sin competencia. Su proyecto de una Farmacia Popular para TODOS fue y es un inmenso éxito que habría que enfrentar con el respaldo de los medios de comunicación cuyos dueños resultan ser también los del Poder de Chile.

La conspiración y el terrorismo mediático comenzó y se intensificó cuando el Partido Comunista de Chile lo propuso como candidato presidencial en 2021.

Pero permítame regresar al año 2015, el 5 de noviembre. El periodista Juan Pablo Figueroa del excelente portal CIPER (Centro de Investigación Periodística) reportó de un encuentro en el municipio de Recoleta con representantes de más 134 de los 345 municipios de Chile. La novedad, que no era novedad por que la Farmacia Popular en Recoleta ya había comenzado ya desde 2013 en esta comuna santiagueña.

Escribió Figueroa: “Basta mirar el cuadro de precios comparados que preparó la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Recoleta para entender por qué el nuevo programa social ha generado tanto interés en municipios de todo Chile y, a la vez, el rechazo de la industria farmacéutica”.

Y el reportero comparó los precios de varios medicamentos que se venden en Recoleta con los precios de los mismos productos de las tres principales cadenas de farmacias chilenas.

“Por ejemplo, el Acebrón es un anticoagulante que en las tres grandes cadenas de farmacias –Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand– se vende entre $13.790 y $14.810. En la farmacia municipal (Popular) de Recoleta, los usuarios inscritos podrán conseguirlo pagando más de diez veces menos: $1.280 (*ver Nota de la Redacción al final del reportaje). El Dazolin es un medicamento para el tratamiento del Alzheimer que en el mercado cuesta entre $58.880 y $73.890, pero en la nueva farmacia municipal de Recoleta se va a entregar a sólo $16 mil. Y el Ipran, un antidepresivo que las farmacias privadas venden entre $38.640 y $41.490, con la iniciativa de Jadue se podrá adquirir a $2.280”.

En vez de tener vergüenza por lucrarse a las enfermedades del pueblo y bajar los precios, el Poder Fáctico Farmacéutico y la derecha política comenzó una brutal campaña contra el alcalde Jadue. “El peligroso ejemplo de Recoleta y su alcalde comunista” tendría que ser impedido antes que comenzara regarse y contagiarse por todos los municipios de los 5000 kilómetros de Chile [VER CUADRO].

Y seguimos regresando en tiempo, esta vez a 2013.

DANIEL JADUE LLEVA TRES PERÍODOS como alcalde en el municipio de Recoleta, parte del Santiago Metropolitana. Su popularidad no está en discusión. Fue elegido 2012 con 41 por ciento, superando al candidato de la derecha con cuatro por ciento. En la siguiente elección obtuvo 56 por ciento para coronar sus tres períodos en las elecciones 2021 con casi 65 por ciento de los votos del pueblo en Recoleta.

Hace poco más de 11 años, creo que fue en agosto 2013 llegué a esta alcaldía. Lo que vi en esa época era una alcaldía común y corriente. No había mucha actividad alrededor. Llegó una delegación de trabajadores de recolección de basura y que tuvieron una reunión con el nuevo alcalde, cosa muy extraña porque los mandatarios anteriores de esta alcaldía antes del 2012 no recibían trabajadores en sus ilustres oficinas. Era una alcaldía bajo control del partido pinochetista, la UDI, La Unión Demócrata Independiente.

Y AHORA, CUANDO UNO LLEGA ACÁ el 2 de febrero de 2024 hay una inmensa actividad en la primera planta. Hay una Librería Popular. Hay actividades de venta de artesanía, por supuesto está la Farmacia Popular que se hizo muy popular y famosa, no solo en este municipio sino en todo en Chile. Y el promotor de este exitoso proyecto fue Daniel Jaude.

Es decir; lo que el alcalde comunista mostró, enseñó y confirmó fue el hecho que pudo ejecutar una política al servicio y beneficio a la mayoría del pueblo más humilde de Recoleta, aunque generalmente los gobiernos locales son bastante amarrados por los presupuestos que designe el gobierno central.

– Lo más sorprendente de todo lo que hemos hecho en Recoleta, es que precisamente lo hicimos bajo la Constitución de Pinochet. Es decir, fuimos capaces de encontrar los intersticios de esa Constitución que permitieron que, en este nivel, en un gobierno local, no en el nivel nacional, ni el nivel regional el aparato del Estado comunal interviniera el mercado para abaratar, simplificar y facilitar la vida de sus habitantes, dice cuando nos sentamos en su amplia oficina en el sexto piso en un edificio que dejó a construir la derecha local anterior.

– Pero además, lo hicimos con una lógica completamente distinta al neoliberalismo, que usa el estado como un instrumento de dominación de clase. Y que, por lo tanto, se plantea como un estado impermeable a la ciudadanía. La ciudadanía no puede acceder al Estado, la ciudadanía está fuera del estado. Es distinto. Nosotros creemos que el pueblo es la ciudadanía y que la ciudadanía es el estado. Ellos son el estado. Ellos son los dueños de los recursos, son los que además deben definir las prioridades.

“Tres periodos de persecución”

– Claro, hay una diferencia fundamental. Antes el municipio estaba vacío. Hoy día está lleno de gente. Porque este edificio es de la ciudadanía, es de la comunidad y está al servicio de la comunidad y la comunidad así lo siente. Es significativamente distinto. Creo que somos quizás el único territorio en el mundo en donde el Partido Comunista gana elecciones con 65 % de los votos. Ha sido una experiencia bastante gratificante.

– Han sido tres periodos muy intensos con una persecución de los medios hegemónicos, con una persecución de los medios de extrema derecha, tanto los canales de televisión como los diarios. Ha sido también tiempo de persecución judicial. Porque los medios van instalando una percepción de las cuales el aparato de Justicia debe hacerse cargo. Cuando los medios ya te juzgan te ponen como culpable más allá de que nunca te hayan juzgado nadie. Los fiscales van adoptando convicciones completamente infundadas, que después se estrellan contra la realidad.

– Porque no las pueden comprobar. Pero parten del prejuicio, parten siempre del prejuicio. Eso convierte a la justicia en una parte determinante del instrumento dominación de clase. En este país se persigue de manera muy distinta a la pobreza y a los que son enemigos del sistema de cómo se, entre comillas, persigue a la riqueza y no a los que son amigos del sistema. Hace poco tiempo vimos quizá el ejemplo más triste de esto.

– A los vendedores ambulantes de las zonas populares se les persigue a los vendedores ambulantes del Barrio Alto, que son los hijos de los ricos que vienen aquí a comprar cereza. Se les denomina emprendedores en los medios de comunicación. Cuando uno mira también cómo se da la justicia, hay una cantidad de personas que están privadas de libertad de manera preventiva sin que hayan terminado los juicios. A los que son ricos habitualmente no les pasa eso. Claramente el neoliberalismo se ha verificado como un sistema de apartheid, un estado de dos sistemas; sistema para los pobres, y un sistema para los ricos. Es una parte económica, no es una parte racial. Pero no deja de ser una parte.

– Acá en Recoleta la gente siente que esa parte ya no existe. Los ricos y los pobres compran en la Farmacia Popular, compran la Óptica Popular y los ricos y los pobres vienen a la Librería Popular y efectivamente todos tienen por el hecho solamente de existir y deben ser seres humanos los mismos beneficios.

El sabotaje

· La apertura de la Farmacia Popular causó un enfrentamiento y de confrontación con los poderes económicos. Incluso instituciones del estado denunciaban sabotaje porque se unieron ellos, las cadenas de farmacias.

– Hubo sabotaje de las cadenas de farmacia, de los laboratorios presionados por las cadenas de los medios de comunicación que hasta el día de hoy afirman, que lo que tú viste abajo lleno, está quebrado y no funciona. Dicen todos los días que las Farmacias Populares quebraron y fracasaron. Y las Farmacias Populares están abiertas en todo el país y atienden a miles de personas. Esta tesis de la derecha de mentir, de mentir, de mentir, de tratar de destruir por la vía que sea, cualquier intento de tener alternativa al modelo que les permite seguir acumulando riqueza.

Por favor, aclara, porque ahí sale también en Wikipedia que ya tiene una inmensa deuda a un suministrador de medicamentos cuya factura no está pagada.

– Eso no tiene que ver con las Farmacias Populares sino con una Asociación Municipal que se financiaba sus costos operacionales y el riesgo de las cuotas que pagaban los municipios que eran socios de esa asociación. En tiempos de pandemia, que les pasó a todos los estados, se compraron mascarillas a 50 veces su valor cuando nadie tenía mascarilla en el mundo y era obligatorio tener mascarilla para la gente. A las tres semanas habían bajado de valor significativamente y no pudimos concurrir con el pago, porque, además, los municipios de derecha, principalmente, dejaron de pagar las cuotas e hicieron quebrar la Asociación. Eso está en un juicio en una investigación y es una quiebra además forzosa. No es que quiebra, nos pidieron la quiebra, nos liquidaron.

Conspirador sionista financió el sabotaje

– En el juicio, además, en la investigación se dio a conocer el hecho de que la intención era no cobrar, sino que hacer quebrar el proyecto. Le hicimos propuestas de pago en varias oportunidades, incluso hay un financista sionista que les pasó la plata a los acreedores para que no llegaran a acuerdo. Aquí hubo una confabulación bastante grande y ese proyecto fracasó. Pero porque le hicieron fracasar los alcaldes (sobre todo de la derecha, nota del redactor) que no quisieron seguir pagando las deudas cuando se dieron cuenta de que ese proyecto me había transformado en precandidato presidencial.

– Primero: las Farmacias Populares no tienen deudas, Segundo: no están quebradas y Tercero; siguen abaratando la vida de varios millones de personas en nuestro país.

En total llegaron a ser unos 150 municipios con Farmacias Populares. ¿Cuántos municipios hay en Chile?

– Hay más de 345 municipios y hay cerca de 190 con Farmacias Populares, comunales, vecinales porque a la gente derecha no le gusta ponerle “Popular”.

¿En esa asociación tú eras miembro también de la dirección?

– Ahí era presidente. Pues que era lógico, porque yo había ideado el tema y había convocado a otros alcaldes y algunos alcaldes le dieron muy buen uso a esa Asociación, otros la dejaron morir.

¿Dónde quedó el juicio, había alguna sentencia?

– No. Está en investigación de la quiebra que se hizo efectiva. Yo al final me allané a la quiebra porque no quería seguir yo asumiendo la responsabilidad que tenían más de 90 alcaldes que eran socios. Porque al único que golpea la prensa es al presidente.

Las otras “misiones populares” acá; la Óptica Popular, por ejemplo, ¿cómo funciona eso?

– Están todas funcionando en perfecto estado y han sido replicadas en muchos lugares. La Librería Popular mucho menos porque no es del interés de la cultura de este país el hecho que la cultura se entienda como un derecho.

– Se han replicado la Escuela Abierta, la Universidad Abierta y se ha replicado la Inmobiliaria Popular que está empezando a replicar ahora y se ha escalado a política nacional. Todas funcionan de manera perfecta.

Hablamos sobre la Universidad Abierta, pues los jóvenes comunistas por allá los años 2009, 2010 hasta 2011 donde personajes líderes de la lucha universitaria como Camila Vallejo y la otra compañera Karol Cariola, ¿ellas tienen alguna participación en este proyecto?

– No, ninguna. La Universidad Abierta tiene que ver con una necesidad de democratizar el saber y el conocimiento. No conduce a grados ni a títulos. Entrega los mismos cursos que dan las universidades tradicionales, pero sin requisito y sin pago de por medio.

– Se hacen en todas las escuelas municipales en el horario de la tarde en el marco del programa Escuela Abierta. Tiene que ver con la necesidad de crear una comunidad mucho más educada y mucho más consciente. Tienes clases de astronomía, de filosofía, de historia gratuitas y para quien quiera tomarla sin costo y sin requisitos previos.

¿Cómo se financia esto?

– Es solo a través de trabajo voluntario. No hay un aparato administrativo que depende de la municipalidad. Las clases que se hacen son solo con trabajos voluntarios. Ha sido una experiencia muy, muy novedosa pero también muy exitosa. Los profesores son quienes mejor la evalúan. Porque dicen que la experiencia académica al interior de las aulas universitarias es mucho menos enriquecedora que la experiencia académica abierta en comunidad.

Porque el tema de la educación en este país tan neoliberal es un problema muy grave, ¿no?

– Por eso nace la Universidad Abierta. El conocimiento está absolutamente privatizado y es muy exclusivo. La universidad formal más barata que es la estatal cuesta 500 dólares al mes y el sueldo mínimo cuesta lo mismo (520 usd).

¿Y la Energía Popular, para terminar las misiones?

– Ese ha sido el proyecto que más lento se ha desarrollado porque tiene muchos obstáculos desde el aparato del Estado. Porque son ellos los que tienen que certificar la reinyección de la energía que produce el municipio a través del arriendo de los techos de los vecinos. Mientras ellos no se te certifiquen, no puedes empezar a descontar de la boleta municipal. Pero tenemos la firme convicción de llegar a autonomizar cerca de 5000 casas y convertirnos en una comuna soberana energéticamente.

¿Qué tipo de energía?

– Solar.

Quiero preguntarte sobre la campaña electoral presidencial del año 2021, que fue la primera vez que el Partido Comunista postuló un candidato presidencial desde cuando postuló a Pablo Neruda (que fue retirada en favor de Salvador Allende). Tu campaña fue bastante exitosa. Pero como tú dices, la campaña y la ofensiva anticomunista de 2021 fue fuerte.

– No solo la campaña. Yo creo que fue el hackeo de una primaria por el sector contrario al de la primaria. O sea, la derecha dejó caer a sus candidatos y vino a votar a nuestra primaria para evitar que nosotros ganáramos la primaria que era lo que indicaban todos los estudios que indicaban que ganábamos nosotros. Pero ellos decidieron detener al comunismo como un objetivo mucho más importante, al Partido Comunista de Chile como un objetivo mucho más importante, incluso que ganar el gobierno.

Sí, esa primaria es muy extraña . . .

– La derecha en Chile lo ha hecho siempre, muchas veces ha preferido votar por candidatos que no son de ellos, pero para evitar que haya transformaciones profundas en el país. Lo hicieron con (Eduardo) Frei (Montalva) en el 64´, y lo hicieron antes en otra oportunidad.

Si haces una lectura de estos dos años del gobierno de Boric, ¿cuál es la lectura tuya? ¿Qué habrías hecho diferente?

– A esa pregunta no me gusta responder, porque somos completamente distintos. El Partido Comunista es completamente distinto al Partido Socialista, que es que hoy día es el pilar fundamental del gobierno (de Boric) y que tiene la determinación de lo que se hace y lo que no se hace. Por lo tanto, esa es una discusión absolutamente innecesaria.

– Lo que sí es claramente es un gobierno que renunció a su programa.

¿En qué tema?

– En todos. Ha terminado cediendo respecto de la derecha. En la mayor parte de las reformas estructurales no ha podido llevar a cabo ninguna. Terminó aprobando con su venia el TPP11 (Reducción de barreras comerciales). Terminó haciendo un acuerdo con CORFO (La Corporación de Fomento de la Producción) CQM que cuando lo hizo el Gobierno de (Michel) Bachelet, o sea Codelco (Corporación Nacional del Cobre) y CQM, los mismos que están hoy día en el gobierno cuando el acuerdo fue CORFO y CQM en el gobierno de Bachelet dijeron que era una vergüenza, que de una u otra manera legitimaba la corrupción y le daba impunidad al yerno de Pinochet, que de una otra manera se apropió de manera ilegal de una empresa de todos los chilenos.

– Terminaron legitimando la Isapre (Instituciones de Salud Previsional, aseguradoras privadas de salud), y salvándola. Terminaron haciendo muchas cosas que yo tengo absoluta conciencia y convicción de que, si lo mismo que ellos han logrado lo hubiera planteado a la derecha, todos ellos hubieran votado en contra.

– Abrazaron la agenda de la derecha en el tema de seguridad. Piensa tú que antes decían que la zanja era absolutamente aberrante. Hoy día la están defendiendo.

La maniobra de la derecha se ha ejecutado, o mejor dicho: ¡"MISIÓN CUMPLIDA"!

¿Qué es la zanja?

– La zanja en la frontera para evitar el paso de los inmigrantes. Solo nos falta poner cocodrilos.

La traición al pueblo mapuche

– El tema mapuche en el sur es otra cosa con la que nunca podría estar de acuerdo. Fueron siempre contrario a la militarización de la Araucanía y se han transformado en el gobierno que más tiempo ha tenido a los militares en la Araucanía.

Este reportero acaba de venir de allá (la Araucanía) y de haber cubierto un juicio en contra dos imputados y líderes mapuches. Ahí estuvo sentada al lado el fiscal la delegada enviada especial de Boric, pidiendo dos años más de cárcel a los dos imputados y hablando con un discurso muy ofensivo contra los mapuches.

Al mismo tiempo está la ex colega suya de alcaldía de Maipú, Cathy Barriga, que ha robado 35 millones de dólares de la alcaldía y ella está negociando se va a estar presa en la casa con internet y celular mientras los dos mapuches allá están encerrados en una cárcel, acusados por extorsión de 18 millones de pesos (19,000 dólares), una suma que era un acuerdo entre el consorcio forestal, incluso con un mediador que tenía pero que nunca apareció como testigo en el juicio. Los dos dirigentes mapuches llegaron a un acuerdo, que históricamente siempre han hecho de forma verbal con los poderosos latifundistas en regiones que además, mucho de ellos tienen un antepasado en Patria Libertad (grupo neonazi-paramilitar en los 70´) y unos de los implicados de los latifundistas fue condenado en el asesinato del jefe del ejército René Schneider, en octubre de 1970.

– Tengo absolutamente claro, que la justicia en Chile actúa como instrumento de dominación de clase, como en todos los estados nacionales. Que la mayor parte de las veces no es justa, y que tiene una mirada distinta para los pueblos originarios, para los enemigos del sistema, para las víctimas del modelo que para los dueños del modelo.

El genocidio contra Palestina

Tú tienes descendencia de Palestina, tu padre y madre venían de Palestina hace muchos años y aquí en Recoleta se asentaron. El conflicto y el genocidio que vemos día tras día desde, no solamente desde el 7 de octubre sino prácticamente desde 1947, es una barbaridad lo que lo que impacta al mundo. La grandísima mayoría de los gobiernos occidentales están en favor a ese genocidio mientras el pueblo entero del planeta está en favor al pueblo palestino y dicen ¡“Ya basta”!

– Los estados nacionales son la superestructura política del capitalismo. Son instrumentos de dominación del gran capital transnacional. Los gobiernos hacen lo que el capital transnacional manda.

– En Gaza hoy día se está discutiendo la posibilidad de construir un canal alternativo al canal de Suez que es el canal Ben Gurión. Se está discutiendo la capacidad de repoblar Gaza con balnearios turísticos en el Mediterráneo con orientación Norte, en barrios que podrían ser tremendamente exclusivos para los desarrolladores inmobiliarios, tanto norteamericanos como europeos y como israelíes.

– La discusión finalmente es una discusión económica en donde el pueblo palestino siempre ha llevado todas las de perder. Porque occidente no tiene valores ni principios. Occidente solo tiene intereses.

– Efectivamente todos los países que avalan este genocidio han cometido genocidio antes. Son socios, tienen la misma lógica de mirar el mundo a través del lente deformante de las cruzadas. Ellos son la civilización, el resto somos la barbarie. Los civilizados hacen muchas más barbaridades que la barbarie. Habitualmente los civilizados cometen muchas más barbaridades que la barbarie.

– Piensa tú que Estados Unidos, el principal promotor y ejecutor directo, no es indirecto de este genocidio lanzó las bombas (atómicas) en Hiroshima y Nagasaki y destruyó a todos sus pueblos originarios. Alemania, para qué decirlo, defiende a los israelíes y quiere que los palestinos paguen las culpas del nazismo. Podríamos seguir nombrando, hay muchos ejemplos, Canadá, Italia... Yo creo que no hay ni uno que se salve.

– El mundo tiene que reaccionar. Pero el mundo desde la base tiene que reaccionar, y tiene que arrancar de raíz el modelo que nos está gobernando a escala mundial. Si no, esto va a continuar.

Boric y Palestina

¿Cuál es la posición del presidente Boric en el tema de Palestina? ¿Perfil bajo?

– Es un poco ambigua. Porque defiende mucho la causa palestina pero también asume la narrativa de Israel. Dice que es un gobierno que le preocupa mucho los derechos humanos. Ha sido muy duro con algunos países latinoamericanos, que entre comillas están en la discusión sobre el cumplimiento de los derechos humanos.

– No sé qué es lo más grave, si lo uno o lo otro. Yo tengo una posición clarísima. Claramente la respuesta no ha sido la que uno esperaría. Yo hubiese esperado que rompiera relaciones con Israel. Uno no puede mantener relaciones con un estado genocida. No puede sencillamente, no puede. Tú lo validas cuando lo haces.

– Uno no puede ser parte de la intervención de las grandes potencias en países como Venezuela y Cuba. Uno no puede subordinarse a los intereses de la OTAN en ninguna parte del mundo. Cuando tú haces eso ya estás subordinado a los intereses norteamericanos.

· Explícanos sobre el conflicto que tuviste con la compañera del mismo partido, el Partido Comunista, Carmen Hertz sobre el tema palestino-israelita. ¿Cómo ha terminado eso?

– No he tenido ningún conflicto con ella.

Ella reaccionó ante una declaración tuya.

– Yo no tengo nada que decir de ese conflicto. Lo que sí, es que hago uso de mi libertad de expresión, siempre dentro de la línea del partido. Carmen es una defensora eterna de Israel. Cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades sobre las posiciones que toma. Es complejo que una persona, que siempre ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos, asuma la narrativa israelí y termine defendiendo a un estado genocida.

¿Vas a postular ahora en las próximas elecciones, en las elecciones que vienen?

– No, la ley me lo impide. No puedo ser candidato absolutamente a nada. En este país algunos son partidarios de limitar la democracia para supuestamente defender la democracia. No soy partidario de aquello. Pero tengo que respetar, son las reglas del juego. Así que este año espero colaborar a la elección de la mayor cantidad de alcaldes y alcaldesas del Partido Comunista y de la izquierda. A la mayor cantidad de concejalas y concejales de consejeras y consejeros regionales y a la mayor cantidad de gobernadores o gobernadoras regionales del partido y de la izquierda chilena.

¿Y aquí en Recoleta hay un buen candidato?

– Está Fares Jadue Leiva (PCCh) que es la primera mayoría en el concejo, que fue director de Desarrollo Comunitario durante casi ocho años. Es un estupendo candidato, además continuador de todas nuestras políticas. Creo que es lejos el mejor candidato para darle continuidad a un proyecto que ha sido tremendamente exitoso que hasta el día de hoy es muy bien valorado por la comunidad.

– Un año después vienen las elecciones parlamentarias y presidenciales. Veremos qué dice el pueblo de Chile y el partido acerca del rol que pueda jugar yo ahí. Pero eso es una decisión colectiva y que tiene que ver con los liderazgos que escoja el pueblo para seguir transformando Chile. Si el pueblo no quiere transformaciones, seguramente buscaré una alternativa distinta.

La Farmacia con nombre de un mártir miliciano

Nos despedimos y nos vamos al primer piso de la alcaldía donde está la Farmacia Popular y Carolina Olmedo, especializada en químico farmacéutico y la encargada desde el 2017.

La farmacia tiene su propio nombre, Ricardo Cristian Silva Soto. Él era un integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, el brazo armado (milicia) del Partido Comunista de Chile, PCCh. Silva fue fríamente ejecutado en indefensión por la policía política secreta, CNI, el 16 de junio de 1987, junto con otros seis integrantes del grupo. El grupo había sido detenido el día anterior. El general Salas Wenzel dio la orden a Álvaro Corbalán, comandante del Cuartel Borgoño de la CNI y encargado de la División Antisubversiva de fusilarlos. Y así fue. La acción fue bautizada como “OPERACIÓN ALBANIA”.

Carolina Olmedo está orgullosa que la Farmacia Popular en Recoleta no solo ha sobrevivido los ataques, sino que ha crecido mucho.

– Como supervisora de los servicios sí, aquí hay gente que viene todo el día. Nosotros atendemos en la farmacia entre 150 a 200 personas diarias. En total son 43,000 habitantes de Recoleta inscritos. Los que hacen uso efectivo del servicio son entre 5000 a 6000 personas al mes. Esa es la cantidad de usuarios que atendemos mensualmente.

¿Hay algún tipo de relación con el hospital muy grande acá en dentro del municipio?

– Sí, nosotros tenemos dentro de la comuna del sector Norte donde está el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, está el Hospital San José, que es el hospital más grande del sector Norte (de Santiago).

– También llegan muchos usuarios derivados del nivel terciario. Porque no encuentran los medicamentos en el hospital o buscando algún tipo de solución a la adquisición de sus medicamentos. En ese sentido nosotros sí le damos obviamente la atención a los usuarios, viendo eso sí, que se permanezca la atención gratuita que la entrega gratuita de los medicamentos como corresponde.