Derechas III. El día que regresó el oscurantismo.

"Hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía, es justicia y lucha contra la impunidad. A los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Está en ustedes que nunca más la oscuridad vuelva a reinar en la Patria".

Discurso del ex presidente de la Nación, Néstor Kirhner, en su asunción de mando, el 25 de mayo del 2003.

Pero en diciembre del 2015 la oscuridad regresó, y hoy, a 25 de mayo del 2019, 16 años después de las palabras premonitorias y la asunción al gobierno de ese gran presidente y compañero, la derecha siempre agazapada y mentirosa, hace un culto del odio, la impostura y el cinismo sin límites.

En esta semana la masacre de cuatro jóvenes en San Miguel del Monte por la policía de gatillo fácil, que tanto reivindica la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, hecho que jamás contó con el repudio ni la presencia de la inepta gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

Lamentablemente estos guardianes del orden tienen antecedentes macabros, como las muertes de Santiago Maldonado, Luciano Arruga, Rafael Nahuel, los 44 marineros del Ara San Juan, y los cientos de miles de niños y jubilados que se agregan a los más de 4.500.000 pobres que este patético gobierno abandonó en la pobreza extrema.

También en estos días un energúmeno prendió fuego a dos indigentes que duermen en las calles, como tantas miles de familias. Mientras el periodismo cómplice y mentiroso( fake news ) omite esta tragedia, la población asiste a una serie de necesidades que no solo desordenan su vida, sino que los pone en la encrucijada de comer o no comer, o pagar la luz a cambio de los medicamentos que necesita, u otras necesidades imperiosas que el perverso plan económico y social se encargó de imponer.

Es el peor gobierno de la historia nacional, el advenimiento de la nueva derecha que tantos proclaman y se sienten apoyados por un gobierno entreguista y vende Patria, que lejos de las promesas seductoras con las que engañó a su electorado, hoy siente que puede reelegirse para determinar el fin de la República Argentina como Nación libre e independiente. Esta caterva de Ceo's y sus acólitos seguidores no solo llegaron al saqueo, a la destrucción del país, sino que le restaron soberanía. Prueba de ello es la entrega de los recursos naturales y los lugares más codiciados y privilegiados del mapa argentino, como el Noroeste, el litoral de agua dulce, que es patrullado por tropas israelíes, Vaca Muerta en la provincia de Neuquén (zona cordillerana) en manos del Comando Sur, o en el extremo Sur, las ricas en petróleo Islas Malvinas, hoy en manos de los ingleses , y simultáneamente reconocidos los kelpers como sus "habitantes naturales".

Su proyecto colonial no sólo lleva a la quiebra del país, a la descomposición social y económica de sus habitantes, al nefasto lugar común del "sálvese quién pueda", sino que como no tienen absolutamente logro alguno que demostrar, conlleva al odio, la sinrazón del enemigo interno o la estigmatización de todos aquellos que no conforman su espectro electoral o partidario. Siempre acompañados por aquellos medios encargados de la mentira sistemática y la intoxicación mental, la nueva Derecha no vacila en imponer su justicia selectiva- Law Fare - solo a sus opositores y una política económica que favorece exclusivamente a sus amigos ricos y políticos sirvientes. Llegaron a destruir, porque jamás supieron ni quisieron construcción alguna. Sabían de antemano que su discurso y la serie de promesas llevaban a la más cruel de las mentiras.

Para ello contrataron con suculentos sobres de dinero un grupo de pseudoperiodistas o mentirosos seriales que al igual que ellos, carecen de escrúpulos y poco y nada les interesa la otredad o la Patria, al mismo tiempo que una vasta red de lambiscones y oportunistas de la peor calaña, prefiere restringir ciertas comodidades a que los de abajo estén un poco mejor. Es el odio inoculado y la sociopatía de estos personajes lo que prevalece ante el ciudadano de a pie, o todo aquel que pertenezca a sectores vulnerables. La meritocracia, el supuesto "orden establecido", más la mentira y el odio cotidiano son las banderas de esta nueva derecha que no solo destruye y roba, sino que mata de hambre y asesina por medio de organismos represivos y gatillos fáciles que lejos de ser investigados, son felicitados por las máximas autoridades.

Mientras tanto, gran parte de la clase política timorata y claudicante (salvo contadas y honrosas excepciones) sigue siendo rehén de un festival electoral, que mas allá de roscas y alianzas, está cada día más lejos de interpretar las verdaderas necesidades de un pueblo que tiene hambre y es víctima del oscurantismo más siniestro que se pueda padecer.