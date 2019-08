Conversando con Daniel: Neo Contras incursionan desde Costa Rica y Honduras a Nicaragua

Un año después que la oposición había sido derrotada, la situación tiende a normalizarse en Nicaragua. Las heridas humanas y económicas fueron imborrables. La oposición intenta movilizar lo que le queda; pequeños grupos terroristas armados que incursionan desde territorio costarricense y hondureño. Pero lo más grave es la amenaza de una guerra económica de EEUU que la oposición vendepatria desea.

Trump no la decepciona y abre ahora un nuevo frente de guerra a través de un total bloqueo a Venezuela. Después vienen Cuba y Nicaragua, promete el mandatario estadounidense.

Internamente no hay duda que el Frente Sandinista y su gobierno, pese a toda guerra mediática internacional, está muy fuerte porque el intento de golpe de estado fue una dura y amarga lección que sacudió a los centenares de miles de militantes que posee el partido sandinista.

Cuatro días después del gigantesco acto en la Plaza de la Fe, pegadito al Lago de Managua, nos vimos con el Comandante, el presidente Daniel Ortega. Como siempre lo acompaña fielmente su vicepresidente, la incansable Rosario Murillo. Expresan calma en sus rostros, aunque Rosario siempre observa y absorbe cada palabra de los cuatro periodistas que hemos sido invitados para hablar y opinar sobre el proceso político y la perspectiva de desarrollarla en paz.

19 DE JULIO DE 2019, medio millón de sandinistas presentes en la Plaza.

Trump y Nicaragua

Éramos Max Blumenthal & Ben Norton (EEUU), el británico Steve Sweeney y este reportero. Los estadounidenses quieren saber sobre las declaraciones hostiles de Trump hacía Nicaragua pero también sobre qué piensan acerca de la candidatura del demócrata Bernie Sanders. El británico se refiere a los medios de comunicación británicos como The Guardian u otros que consideran al “presidente Ortega un dictador” y quiere saber: ¿Quién es Daniel Ortega?

El Comandante, con su rostro serio, como en la época de guerrillero, “sondeando y explorando el terreno”, se ríe un poco y comienza a relatar la dura vida de insurgente en la montaña o en la selva.

“No sabíamos quién iba a morir cuando planeábamos la acción guerrillera. Pero que sí, alguien de nosotros iba a morir, eso sí lo sabíamos”.

Es notorio que su humildad le impide hablar de sí mismo. Prefiere hablar sobre los esfuerzos de paz que su gobierno hace en todos los niveles de la vida nicaragüense. Trump y el Congreso amenaza con Nica.Act u otras acciones para estrangular la economía. Nadie niega que la situación es delicada. Un gigante económico como EEUU puede crear mucho daño a una nación con una economía tan pequeña y frágil como la nicaragüense.

“¿Cómo puede seguir avanzando Nicaragua con un gobierno tan agresivo como el de Washington”? le pregunta el periodista norteamericano Max Blumenthal.

Ortega le responde subrayando que la guerra es terrible, pero como también lo es la guerra económica.

“Eso es también terrorismo. Ahora agreden a Venezuela y a Nicaragua. Durante 60 años han agredido a Cuba con el bloqueo”.

Con Daniel, Dick y Miriam Emanuelsson, reportero y camarógrafa, respectivamente. | Foto: César Pérez

El sacrificio por la paz; ¡sus piernas!

En su discurso central en la Plaza de Fe el 19 de julio hizo mención a uno de los hechos históricos más hermosos pero al mismo tiempo uno de los más terribles; el caso del veterano de guerra de Vietnam, Brian Wilson. Miembro del Movimiento de Veteranos de Guerra de los Estados Unidos que se acostó el 1º de septiembre de 1987 con sus piernas sobre los rieles del tren que venía cargado de armas para Centroamérica. Había presenciado en Nicaragua el año anterior cómo once civiles fueron asesinados por la Contra en el norte del país. Ahora quería impedir la exportación de esas armas que asesinaban niños, viejitos e inocentes en Nicaragua.

“No podremos olvidar jamás a nuestro Hermano Brian Wilson, que perdió sus piernas cuando hacía lucha por la Paz en los Estados Unidos, y se iban a acostar él con otros Hermanos sobre los rieles donde venían los trenes cargados de armas para Centroamérica. Ahí se acostaban ellos para que no pasaran los trenes. Y sin ningún sentido de humanidad el Alto Mando y el Gobierno norteamericano dijeron; “que les echen el tren”. Y les echaron el tren, y ahí perdió las piernas Brian Wilson, ¡un Héroe de la Paz!” subrayó Ortega en la Plaza, con los veteranos de guerra presentes.

Ante nosotros repetía varias veces las palabras esenciales del discurso de la Plaza: “Estos son Tiempos en el que tenemos que unirnos todos, los nicaragüenses, los centroamericanos, los mesoamericanos, los latinoamericanos y caribeños, con el Pueblo norteamericano, para luchar por la Paz en toda NuestrAmérica”.

Un comandante en Estocolmo 1985

No es desde Estocolmo pero es de esa época y con la misma fisionomía.

Fue la segunda vez que topé con el Comandante Ortega. La primera fue en el mes de mayo de 1985 cuando vino a Estocolmo, Suecia, invitado por el Ministro de Estado, Olof Palme, asesinado nueve meses después por los que se sospecha eran agentes de la CIA.

En la Casa del Pueblo en Estocolmo, repleta con dos mil personas presentes, Daniel y Rosario fueron recibidos en el escenario por 150 niños pioneros, organización de la Juventud Comunista Sueca. Recibieron el pañuelo rojo de los pioneros con sus tres puntos, caracterizándolos como “Paz, Amistad y Solidaridad”.

La intentona golpista del año pasado fue una repetición de otros “golpes suaves”, es decir, la lluvia de millones de dólares para preparar y formar “Jóvenes como líderes en democracia”, pero al estilo de la de los EEUU. No es un secreto que gran parte de los “tranqueros” (los de las barricadas) eran jóvenes y además de las clases populares. Muchos eran reclutados desde las pandillas delincuenciales. Pero los jóvenes que orientaban y dirigían las falsas cuentas en las redes sociales, eran jóvenes mayormente de otras clases sociales que habían sido preparados desde el 2013 por los diferentes organismos de la CIA y el Departamento de Estado.

La Revolución y su juventud

–*¿Qué se puede hacer para que la juventud nicaragüense, que era muy joven en 1979 o que no habían nacido, para que sepa quién es el amigo y quien es el enemigo de su futuro”? le pregunto al presidente.

“El Frente Sandinista estuvo afuera del gobierno durante 17 años pero siempre llenamos la Plaza el 19 de julio. ¿Por qué? Porque el pueblo sandinista que había luchado y combatido era como una familia, crecido con niños que acompañaban a la Plaza. La mayoría eran jóvenes desempleados, el resultado del revanchismo [de los gobiernos liberales]. Cuando retomamos el gobierno [10 de enero] 2007, introducimos programas sociales para la juventud, acompañándola hombro a hombro. Eran en sectores como educación (“el 6 %” del presupuesto nacional a las universidades). Construimos casas para jóvenes familias”, relata el presidente y agrega:

“Es fundamental para la conciencia de la juventud conociendo la historia, sus héroes para involucrarla [en el proceso]. Pero por el otro lado tenemos un enemigo poderoso que mete y mete recursos para sembrar el caos y terror”.

Dos jovenes sandinistas entre decenas de miles jovenes el 19 de julio.

“Nosotros promovemos la reconciliación mientras ellos [de la oposición] promueve el odio en la juventud. Ya desde el 2007 ellos crearon bandas de terror que han asesinado centenares de campesinos, diciendo que ellos son ´patriotas que luchan contra una dictadura´. Lo celebran en Florida. Pero ninguno habla de los derechos humanos de los campesinos asesinados. Tenemos la lista de todos los asesinados. Cuando una caravana de sandinistas regresó del evento el 19 de julio de 2014, fueron emboscados por esa banda armada con AKA-47 [en la Panamericana norte, en la comunidad Las Calabazas del departamento de Matagalpa]. Seis muertos y 19 heridos entre niños y adultos. ¿Dónde estaban los organismos de derechos humanos? ¿Dónde estaba la ONU? ¿Dónde estaba la OEA?”

“Tenemos un enemigo muy poderoso que trabaja incansablemente, que intenta de destruir el proceso revolucionario. Ellos tratan de reclutar los jóvenes para destruir el trabajo del gobierno, financiando a pandilleros muy pobres y humildes. Están articulados y entrenados por antiguos miembros de la ex Contra y ex Guardias Somocistas. Tenían no solamente capacidad para dirigir y organizar operaciones en contra la población sandinista sino también a la Policía”, subraya el presidente con un rostro serio.

Observadores Electorales internacionales quienes observaron las elecciones a las alcaldías de Nicaragua 2008 junto con los magistrados del Consejo Supremo Electoral. El trabajo para perfeccionar el proceso electoral continúa, sostiene el presidente Ortega.

Reforma electoral

–* Usted habló en el acto del 19 de julio sobre la necesidad de una reforma electoral. ¿Qué contenido tendría tal reforma”?

“Sobre el tema de la reforma electoral, pues en Nicaragua ha habido varios procesos de reformas electorales con los cambios de gobiernos. La primera transición pacífica en Nicaragua fue en el 1990 cuando nosotros teníamos el poder. Todo el Consejo Superior Electoral [era de] sandinista, decían [los enemigos políticos] y que no había forma que nosotros perdiéramos elecciones `porque controlan todo´. Pero sí, mostramos que éramos respetuosos al voto del pueblo” [en la derrota electoral 1990].

“Para esas elecciones se hicieron algunas reformas. Luego con los gobiernos liberales se siguieron trabajando reformas con el fin de mejorar de punto de vista, sobre todo legal, técnico y organizativo aspecto en el proceso. Dar mayor claridad al tema electoral. Lógicamente eso demanda otros recursos. Por eso esto tiene que ser un gradual proceso. Hace muchos años habíamos acordado un proceso de reforma electoral a las elecciones 2021. Es el tema que tenemos pendientes de abordar para que las elecciones 2021 se vaya, a mayor certeza con la mayor seguridad, para que tengamos un sistema electoral mucho mejor que lo anteriormente. Lógicamente contar con un sistema electoral con otros recursos tecnológicos para poder contar con un sistema electoral sólido que nos esté demandando reformas continuas. En esa dirección queremos avanzar”.

Los ex Contras están en Honduras

El 26 de junio del año en curso fueron asesinados Edgar Montenegro y su hijo, Yalmar Antonio Zeledón Olivas, de 31 años. El 13 de julio fue asesinado Francisco Sobalvarro. Lo común de los tres nicaragüenses es que fueron asesinados en el municipio de Trojes, pero no en Nicaragua sino en territorio hondureño a solo unos metros de la frontera con Nicaragua.

En los 80´, en la aldea Yamales, unos kilómetros de Trojes se encontraba la base militar más grande y la última de la Contra. En total la Contra representaba alrededor de 25.000 hombres, entrenados, financiados y respaldados por la CIA y EEUU con el beneplácito del Estado y Ejército hondureño.

El aspecto en común es que Montenegro padre y Sobalvarro eran ex comandantes de la Contra de la década de los 80´. Montenegro era el alias “Comandante Cabezón” y Sobalvarro era “el Comandante Berman”.

Montenegro salió en las redes sociales el 23 de mayo, publicando en un video vestido con camuflaje militar “US-Army”, rodeado de unos 7-8 personas encapuchadas y armadas con AKA-47. Montenegro dio un breve discurso donde subrayaba su respaldo político a la oposición nicaragüense en diálogo con el gobierno. Un mes después fue muerto, en el territorio hondureño mencionado.

Según el diario opositor nicaragüense, La Prensa, los tres eran del departamento de Jinotega y se habían refugiado en Trojes a mediado del año pasado. En Nicaragua los dos primeros fueron acusados de haber liderado tranques (barricadas) y de haber asesinado a Héctor Moreno, militante sandinista de Wiwilí. Cuando los tranques fueron derribados, los Contras se refugiaron en Trojes, Honduras.

¿“Red de Casas de Seguridad del terrorismo”?

Sergio Rivera, dirigente magisterial en Honduras y hermano de uno de los desaparecidos en los 80´ cuando “el Hombre Fuerte” era John Dimitri Negroponte, se recuerda que “Cabezón” dirigía en esa década nefasta para Honduras, una comunidad en esa región llamada “Nueva Nicaragua”.

Entrevistamos al jefe de Acnur en Honduras, Andrés Celis, un colombiano que dirige la oficina del organismo de la ONU desde hace tres años en Tegucigalpa. Admite que los asesinados ex Contras no tenían protección por parte de Acnur. No habían solicitado refugio, dice, de las autoridades de la Migración hondureñas. Pero Acnur se encargó de trasladar los restos de los muertos contrarrevolucionarios desde Tegucigalpa hasta el lugar de origen en Wiwilí, un hecho que contrasta con los casos de hondureños, salvadoreños o guatemaltecos muertos en la frontera con EEUU o que son asesinados en su camino hacia el Norte.

En otra investigación nuestra del mes pasado, la jefa del Centro de Desarrollo Humano, (CDH) Adelina Vázquez, ONG que Acnur encarga para asistir a los nicaragüenses refugiados en Honduras, admite que CDH busca crear, con la asistencia de las iglesias, casas hondureñas donde los nicaragüenses puedan tener un refugio, pero extrañamente cerca la frontera.

Por eso existe ahora en Honduras una preocupación en los sectores sociales y populares que esa red de casas puede ser algo similar como en los 80´, cuando la Contra tenía bases militares en Honduras justo en la frontera.

En la aldea Yamales, unos kilómetros de Trojes se encontraba la base militar más grande y la última de la Contra en territorio hondureño.

Neo Contras incursionan desde Costa Rica

Tomamos el pulso al Comandante Ortega sobre el entre los estados centroamericanos espinoso tema:

– *¿Hay sectores internos y externos de la oposición que quieren provocar un rearmamento y crear focos armados, incursionando desde territorio hondureño a Nicaragua para golpear la normalización de la paz en el país?

“Ya lo hicieron desde Costa Rica. Incursionaron e hicieron una emboscada a una patrulla de la policía que había sido llamada para cubrir un delito. Desde Costa Rica entraron con armas de guerra. Y ya en los poblados fronterizos en el lado nicaragüense tendieron la emboscada. De una casa de una comarca [similar a región] y de ahí llamaron a la policía diciendo que `andaban unos delincuentes robando ahí ganado´. La policía salió en la madrugada para investigar, porque es una zona difícil de llegar y había que caminar un buen trecho. Y la policía fue emboscada y ahí asesinaron cinco policías, otros compañeros fueron heridos”.

“En la frontera con Honduras hay elementos vinculados con el narcotráfico. Organizaron redes desde el año 2007 cuando retomamos el poder. Fueron asesinando dirigentes sandinistas, alcaldes sandinistas, campesinos que no querían colaborar con ellos. Más de 450 asesinados desde 2007 hasta abril 2018.

“Esa gente armada se incorporó para organizar y ayudaba organizar la acción armada en los tranques. Realizaron ataques diarios a los escuadrones de la policía que se encontraba sin salir [en sus estaciones de policía] con orden de no responder [al fuego]. Hay gente de siempre que está por el terrorismo y la violencia, pero la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense está en contra”.

Dice el Comandante y repite, enfáticamente, que los pueblos latinoamericanos y del mundo deben unirse antes que sea demasiado tarde.

Vicepresidente Rosario Murillo y el Comandante y presidente Daniel Ortega en el evento con los periodistas internacionales.

Profunda división opositora

Algunos días posteriormente varios líderes de los nicaragüenses refugiados en Costa Rica, en una reunión en un hotel lujoso en la capital con voceros de la Alianza opositora les gritan que los “exiliados” han sido “abandonados, y nosotros hicimos el trabajo en los tranques”, subrayan. Varios de ellos reclaman armas para 3000 personas en Costa Rica.

La desesperación opositora en el exilio es notoria y una división visible con los contratistas en Managua.