Colombia: Nuevos elementos en la muerte de Pedro Juan Moreno indican que fue asesinado. ¡Apuntan a Uribe! [1-2]

“Si no mataban a Pedro Juan no había reelección de Uribe” decía Germán Vargas Lleras [wikip], ex candidato presidencial 2010, al padre del piloto que también murió en la caída del helicóptero el 24 de febrero de 2006.

En el siguiente reportaje presentamos los elementos y personajes involucrados en uno de los acontecimientos más complejos que ha sacudido a la opinión pública colombiana. Primero un resumen:

· El helicóptero que cayó con sus cuatro víctimas era de la empresa Helicargo, cuyo dueño era Luis Guillermo Ángel Restrepo, narcoparamilitar que había servido tanto al Clan Ochoa del Cartel de Medellín como al paramilitarismo, bajo la jefatura de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna” y Carlos Castaño. Pero en la sombra está, dicen, Álvaro Uribe Vélez.

· Nancy Estér Zapata Orozco, trabajaba como administradora de un almacén de repuestos para avión en el hangar 70 en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Escribió un correo a su amiga Rebeca** diciendo que el helicóptero donde iba Pedro Juan Moreno fue saboteado por hombres del jefe paramilitar “Don Berna” y que el presidente Álvaro Uribe tenía conocimiento del sabotaje. El 1 de noviembre de 2007 fue asesinada Nancy y sobre su pecho tenía un letrero que decía; ¡“Aquí no se permiten sapas”!

· Su amiga Diana Christina Urrego de los Ríos fue torturada y asesinada en el hangar 25 en el mismo aeropuerto el 8 de septiembre de 2009. Tenía en común con Nancy que era amiga de Rebeca. Ésta última cometió el error de haberle comentado a Diana sobre el venidero aniversario de la muerte de Nancy y una concelebración religiosa para recordarla. Por eso Diana fue torturada para que hablara.

· Rebeca es la tercera mujer en este drama, amiga de las dos asesinadas. Receptora del correo de Nancy y la persona que tuvo contacto con Diana en horas de la mañana, el mismo día que la asesinaron. Rebeca fue buscada por los asesinos durante años lo que la obligó desplazarse a varias ciudades en Colombia. A final la ubicaron pero logró exiliarse con la ayuda de su comunidad cristiana antes que la mataran también.

Nancy Esthér Zapata fue asesinada el 1 de noviembre de 2006 en el hangar 70 y Diana Christina Urrego fue torturada y asesinada el 8 de septiembre de 2009 en el hangar 25.

EL 24 DE FEBRERO de 2006 MURIÓ en circunstancias extrañas Pedro Juan Moreno Villa, hombre adinerado del departamento de Antioquia, cuando cayó el helicóptero que lo trasladaba de Medellín a Apartadó, en la región bananera de Urabá. En el helicóptero Bell 206B también perdieron la vida Juan Gilberto Moreno (hijo de Pedro Juan), Ana María Palacio (Secretaria) y Jaime Taborda (Piloto). Las autoridades competentes decían que era una falla técnica.

Moreno fue un hombre de la extrema derecha `paisa´ (habitantes del departamento de Antioquia) que frecuentaba al campamento paramilitar de Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, de la cual también fue su asesor.

Era también “uña y mugre” –como dicen en Colombia- con Álvaro Uribe Vélez; especialmente cuando éste era gobernador de Antioquia en la década del 90. Los dos organizaban la legalización del paramilitarismo en las “Convivir” en Antioquia, pero antes de 2006 surgió una situación de enemistad entre los dos.

UN CORTO COMENTARIO a Diana Cristina, esa mañana del martes 8 de septiembre de 2009, sobre un venidero aniversario de la muerte de Nancy y una concelebración religiosa para recordarla, fue el motivo real del asesinato de Diana. Se reafirma Rebeca en que los asesinos de las dos amigas (Nancy Estér y Diana Cristina), torturaron a Diana con bolsas plásticas en la cabeza y la asesinaron en un baño del hangar 25 para descubrir la identidad de Rebeca y el lugar donde se hallaba.

El correo electrónico que envió Nancy Zapata, decía en una parte lo siguiente (con sus fallas ortográficas):

“Te escribo volando porque sigo nerviosa porque parece que se dieron cuenta que los estaba oyendo. Ese senor berna volvio a llamar desde la carcel. Llama seguido y tiene sus guardspaldas con el, viven alla con esa gente adentro de itagui. Y como te dije ayer se pusieron muy peliparados conmigo porque los oi hablar de ese senorp Pedro juan moreno que te dije que se le cayo el helicopetero porque aqui les quitaron el repuesto y no se si el presi uribe dio la orden pero si sabia y ”Don Berna” también”.

Durante 14 años Rebeca ha sido perseguida por los autores del asesinato de Pedro Juan Moreno Villa.

El correo electrónico de Nancy Zapata a Rebeca, "La Tercera Mujer" en el caso de la muerte de Pedro Juan Moreno, amiga de las dos mujeres asesinadas en los hangares del aeropuerto Enrique Olaya Herrera.

La confesión de “Don Berna”

La periodista estadounidense María McFarland, directora ejecutiva de Drug Policy Alliance, autora en 2018 del libro «Aquí no hay muertos», donde cuenta que había recibido un correo de “Don Berna”, con sus errores ortográficos, confirmando prácticamente las palabras de Nancy Zapata en su última comunicación, que el autor intelectual de la muerte de Moreno era Uribe:

“Reciba un cordial saludo, sobre Pedro Juan Moreno, lo conocí personalmente ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las Auto Defensas, concretamente de un sitio llamado 21 donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al Elicoptero donde se movilizaba. Acción llebada a cabo por órdenes de Uribe”.

La fuente informativa y Rebeca

Este trasfondo es importante analizarlo para entender la complejidad del relato de una fuente del reportaje, vinculada con los derechos humanos, en el mes de diciembre 2007. Es decir, un año después de la muerte de Pedro Juan Moreno y 60 días después de la muerte de Nancy Zapata. Gracias a esa fuente que sirvió de puente y está en contacto directo con Rebeca, obtuve de ella el contenido del correo electrónico que Nancy Estér Zapata le dirigió y que publiqué el 29 de diciembre de 2007.

La fuente sigue en contacto con Rebeca y en la siguiente conversación con este reportero cuenta que los asesinos de Nancy Ester y Diana Cristina la han buscado durante todos estos años y cuyo hilo, según el ex jefe paramilitar “Don Berna” y otros, conduce hacia Álvaro Uribe Vélez, exmandatario colombiano. [1].

El correo electrónico que "Don Berna" envió a la norteamericana María Farland.

El correo electrónico

El 1 de noviembre de 2007, una empleada en el hangar 70 del aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, fue hallada muerta y en su cuerpo hallaron un letrero que decía: “Aquí no se permiten sapas”. Rebeca culminaba estudios en el exterior y fue la receptora del último mensaje que, desesperadamente, su amiga, Nancy Estér Zapata Orozco, envió:

“No resulta por alla trabajo? Yo estuve preguntando en otras partes pero ya uno tan vieja nada. Pero cualquier cosa es carino y me voy porque me voy. No aguanto esta tension se me esta cayendo hasta el pelo de los nervios. Yo no he dicho nada en la casa ni nada ni nadie sabe. Si puedo escribo mañana. Hasta luego. Nancy". [Véase todo el correo a final del texto].

A partir de ese hecho y sin medir las consecuencias de la información recibida por parte de Nancy, Rebeca se regresa de inmediato a Medellín y comienza a recibir extrañas llamadas de número no identificado durante diferentes horas del día y de las que no dejaban mensajes, por lo tanto nunca las respondió. Como consecuencia del artículo del periodista Alberto Aguirre (Cromos, noviembre 3, de 2007), referente a los hechos ocurridos con su amiga Nancy y la forma como las autoridades asumieron el caso, sumado a las advertencias de Nancy Estér sobre que la policía tenía vínculos con negocios oscuros en el aeropuerto Olaya Herrera, ella y su padre aceptan recibir ayuda desde el exterior.

La presentación delo libro de la norteamericana María McFairlane.

Reportaje que causó “demencial cacería”

El 29 de diciembre de 2007 publiqué la extensa investigación sobre la muerte de Pedro Juan Moreno Villa y la conexión con el asesinato de Nancy Estér Zapata Orozco. Las consecuencias no se hicieron esperar y tanto las autoridades judiciales colombianas como periodistas, “falsos” periodistas, hackers y pillos, iniciaron una incesante búsqueda de la identidad de la persona que había sido la receptora de los mensajes de Nancy Estér Zapata Orozco. Ciertos grupos religiosos fueron hostigados, posibles contactos de la víctima visitados y hasta amenazados. Esto obligó a Rebeca y a su familia a optar por el primer desplazamiento forzado hacia otra ciudad. Cada vez que el asesinato de Nancy Estér resurgía en la palestra pública, volvían a intensificarse las búsquedas y presiones por localizar a la persona receptora de los mensajes.

Según fuentes consultadas, el hangar es ocupado por el Club Deportivo de Ultralivianos de Antioquia, una entidad privada con larga experiencia en el campo. A “Dianita”, como la llamaban cariñosamente en su lugar de trabajo, la vieron hasta la 1 de la tarde. Es decir, que entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche hora en que fue encontrado su cuerpo sin vida nadie la vio y nadie, tampoco, hizo uso durante 9 horas de ese servicio sanitario donde yacía su cuerpo, siendo un martes, día laborable, donde comúnmente hay empleados, alumnos, instructores, visitantes.

Los vuelos de la droga

Las autoridades fronterizas de los Estados Unidos han puesto en la mira desde hace varios años a las empresas de ultralivianos por la proliferación del transporte de drogas ilegales desde la frontera mexicana hacia territorio estadounidense.

Un piloto de ultraliviano puede ganarse entre 50 mil y hasta 200 mil dólares, según el peso de la carga, por “pasar, soltar y regresar” un cargamento de cocaína en horas de la noche. Generalmente, los ultralivianos no son fáciles de detectar por los radares debido a su tamaño y a que vuelan a muy baja altura.

Una fuente del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, que pidió su anonimato, me hizo hincapié en que el señor Luis Guillermo “Guillo” Ángel, propietario de Helicargo, también tenía vínculos con el club y que a raíz de un hecho de sangre ocurrido en el aeropuerto años atrás, la vigilancia se había incrementado, se requisaba y se pedía identificación a la entrada y salida del mismo. Igualmente se contaba con el servicio de cámaras de vigilancia.

El 8 de septiembre de 2009 fue encontrado en horas de la noche, en el hangar 25 del Club de Ultralivianos del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, el cuerpo sin vida de DIANA CRISTINA URREGO de los RÍOS, de 33 años de edad. Estaba atada de pies y manos y dos bolsas plásticas le cubrían la cabeza. No se halló su teléfono. Tomado de "laverdadnadamasquelaverdad.com".

Encargada de permisos y licencias

Un reporte de prensa de la periodista Gloria Gómez Ochoa de El Colombiano (septiembre 9 de 2009), cita al comandante de la Policía Metropolitana en que afirma que Diana Cristina Urrego “Era la directora Ejecutiva, la encargada de los permisos y licencias de los pilotos y toda clase de aviones”.

Existe otro detalle en ese reporte que asegura que personal de la portería vio a través de una ventana que el bolso de la víctima estaba en su oficina y el computador de la misma encendido. Además, su motocicleta permanecía parqueada donde siempre ella la dejaba.

Conforme con la misma nota, fuentes judiciales dijeron que el homicidio pudo ocurrir a las 5 de la tarde de ese martes. Entonces, ¿Quién estuvo con Diana Cristina entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde? Otro aparte del reporte periodístico dice que el novio de Diana y su tía, comenzaron a buscarla cuando ya siendo las 8 de la noche ella no llegaba a casa.

¿Quién interceptó el teléfono de Rebeca?

Rebeca aduce que el asesinato de Diana Cristina tuvo relación con el comentario sobre el venidero aniversario de Nancy y que le oficiarían un servicio religioso en su comunidad. Un corto comentario escrito a su amiga Diana Cristina Urrego de los Ríos esa mañana del martes 8 de septiembre de 2009.

Y se reafirma en que realmente ese fue el motivo del asesinato de Diana, porque los asesinos de sus dos amigas (Nancy Estér y Diana Cristina) descubrieron la identidad de Rebeca y el lugar donde se hallaba. Por eso después de ese día se desató una demencial cacería contra Rebeca, que la obligó a moverse clandestinamente de ciudad en ciudad con su familia hasta por fin lograr salir de Colombia.

Un helicóptero de una empresa al servicio del Cartel de Medellín, el paramilitarismo y al presidente Uribe voló, aterrizó, recogió los cuerpos y pidió al padre del piloto que cremara el cuerpo de su hijo en forma “express”

Éste es el círculo de personas que se movían alrededor de Pedro Juan Moreno y Álvaro Uribe, varios de la mafia narcoparamilitar de Medellín e incluso un ex ministro y un embajador uribista. Veremos uno por uno:

Luis Guillermo Ángel Restrepo, dueño de la empresa Helicargo del helicóptero que voló y cayó el 24 de febrero 2006 donde murieron cuatro personas. El “Guillo” tiene un pasado en el cartel de Medellín y nexos directos con los máximos jefes del paramilitarismo colombiano. Fue contratado por el entonces presidente Álvaro Uribe de trasladar los jefes paramilitares al punto de concentración en el 2002. Tomado parte de `La Verdad nada más que la Verdad´.

DIEGO MURILLO BEJARANO

Ex miembro del Ejército Popular de Liberación, EPL. Conocido con el alias “Don Berna” o “Adolfo Paz”. Sicario al servicio de los hermanos Galeano, socios de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Miembro de “Los PEPES”, jefe de la banda sicarial “La Terraza”, jefe de “La Oficina” de Envigado. Comandante de los bloques paramilitares “Cacique Nutibara” y "Héroes de Granada”. Según testimonio escrito brindado por él a la periodista estadounidense María McFarland, directora ejecutiva de Drug Policy Alliance, autora en 2018 del libro «Aquí no hay muertos», donde cuenta que había recibido un correo de “Don Berna”, con sus errores ortográficos, confirmando prácticamente las palabras de Nancy Zapata en su última comunicación, que el autor intelectual de la muerte de Moreno era Uribe:

“Reciba un cordial saludo, sobre Pedro Juan Moreno, lo conocí personalmente ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las Auto Defensas, concretamente de un sitio llamado 21 donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al Elicoptero donde se movilizaba. Acción llebada a cabo por órdenes de Uribe”.

FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE

Era el Director del Departamento de Aeronáutica Civil, AEROCIVIL, nombrado por Uribe en 2005 y quien por los años de la caída del helicóptero de Pedro Juan Moreno (2006) fue quien anunció el reporte final de la Aeronáutica que decía que “una percepción equivocada del comandante de la aeronave respecto de su posición vertical con el terreno, que sumado con una pérdida de la alerta situacional horizontal, lo (al piloto) indujeron a conducir la aeronave hacia una montaña sin asumir el riesgo que estaba corriendo”.

Fernando Sanclemente es el mismo personaje que Iván Duque designó embajador de Colombia en Uruguay y en cuya finca en Guasca, a 40 kilómetros de Bogotá, fueron encontrados el 12 de febrero 2020 tres laboratorios de cocaína, según el diario El Tiempo [2].

Relata el artículo que “En uno de los puntos de colaboración, dijo el abogado, los mayordomos aseguran que Sanclemente `sí, tenía conocimiento de las actividades ilícitas que se desarrollaban en la propiedad´, es decir, sabía de los tres laboratorios para procesar cocaína y lo que allí se estaba haciendo”.

LUIS GUILLERMO “GUILLO” ÁNGEL RESTREPO

En una columna de Yohir Akerman el 10 marzo de 2018 en El Espectador, titulada: “La compañía” [3], el columnista hace una descripción muy interesante y detallada. Publica parte de la declaración de Don Berna que en palabras más, palabras menos, nombra a “Guillo” Ángel casi como el “Comandante de la Fuerza Aérea de las AUC”, tan ligado estaba con el paramilitarismo el dueño de la empresa Helicargo que poseía el helicóptero BELL 206 B.

Escribe Akerman: “Guillo” Ángel, es uno de los 12 narcotraficantes que fueron indultados en 1993 a cambio de su colaboración con la justicia en el desmantelamiento del cartel de Medellín. Helicargo fue la empresa escogida por el gobierno de Uribe Vélez para transportar en sus helicópteros a los narcoparamilitares que se desmovilizaron en la zona de Ralito”.

Fuentes del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, que pidieron el anonimato, lo vinculan también con el Club de Ultralivianos donde trabajaba Diana Cristina Urrego de los Ríos.

José Tavorda, el padre del piloto que murió en la caída del helicóptero. La excelente periodista Adriana Villegas entrevistó a Tavorda que no estaba de acuerdo como fue procesado el caso de la muerte de su hiho y los demás tres personas.

VARGAS LLERAS Y RODRIGO LARA

Akerman cita a la periodista Adriana Villegas Botero que publicó una extensa conversación con el señor José Taborda Restrepo, papá del capitán Jaime Taborda quien murió el 24 de febrero 2006 en Urabá. Hay varios elementos que indican que fue un homicidio”.

En el Hotel Varuna “. . . se reunió con Rodrigo Lara Restrepo y Vargas Lleras, quienes le dijeron: “queremos contarle muchas cosas que sabe todo Bogotá y a lo mejor usted no”.

A continuación Lara le dijo: “a su hijo lo mataron. No fue accidente”. Y le narró que “dicen que a las 3:00 a.m. entró al Olaya Herrera el dueño de Helicargo, Luis Guillermo Ángel Restrepo, y parece que entró a eso, a envenenar el helicóptero”. Lara le advirtió a don José que Ángel era “un mafioso peligroso del jet set bogotano con tentáculos en todo el país. Aquí en Manizales tiene tentáculos y usted corre peligro si dice eso”, según lo que relata Adriana Villegas en su crónica [4].

EL MISMO “GUILLO” HABÍA llamado tres veces al padre del piloto muerto, tratando de convencerle de cremar el cuerpo del hijo. Dos veces se negó don José Taborda Restrepo pero a la tercera vez cedió. Ya con la cremación era imposible detectar rastros de envenenamiento.

Las palabras de Vargas Lleras reforzaron aún más el supuesto decisivo motivo por la muerte de Pedro Juan Moreno:

“Es que en síntesis, si no mataban a Pedro Juan no había reelección de Uribe”.

Y la periodista entrega otro elemento para que al lector saque su propia conclusión:

“El siniestro fue el 24 de febrero; Uribe fue reelegido el 28 de mayo. Pedro Juan Moreno y el entonces presidente Álvaro Uribe habían sido muy cercanos pero se habían distanciado y desde el periódico, La Otra Verdad, Moreno venía haciendo denuncias sobre Uribe y su círculo cercano”.

“CANSADO, EN 2014 DECIDIÓ IR a la Fiscalía en Manizales y contar todo lo que sabía, con nombres, fuentes y detalles. Enviaron entonces un investigador desde Medellín para tomarle testimonio y el técnico dijo que buscaría inmediatamente a Lara Restrepo. Nunca más volvió a saber del caso”.

Villegas concluyó que sería “muy fácil revisar en registros, documentos o cámaras para comprobar si ese señor Ángel estuvo esa madrugada en el aeropuerto. A esa hora había celadores, aseadoras; alguien lo tuvo que ver. Pero yo creo que ya no va a pasar nada. Eso se va a quedar así”, dice el papá del piloto, con la serenidad del que ha vivido lo suficiente como para saber que el golpe más duro que podía darle la vida ya había ocurrido.

BODA DEL HIJO DE URIBE

Por su lado Yohir Akerman habla sobre la cercanía de Uribe y cita la periodista María Jimena Duzán, que en otra crónica en la Revista Semana habla sobre la familia de “Guillo” Ángel con la familia del expresidente a través del hermano de “Guillo”, Juan Gonzalo, que fue uno de los invitados a la fiesta de matrimonio de Uribe. [5].

El dueño de la empresa Helicargo no solamente era un piloto favorito de Uribe, Vicente Castaño y las AUC, sino también del Clan Ochoa, del Cartel de Medellín.

HABLA “DON BERNA” EN MIAMI

”Don Berna”, en un interrogatorio realizado en agosto de 2013 en la Prisión Federal de Miami, declaraba a los detectives que “Guillo” Ángel fue piloto de los Ochoa, fue miembro de Los Pepes [que combatían a Pablo Escobar] y luego se vincula, debido a esa relación con nosotros, a la estructura de la autodefensa; él era el que trasladaba a Carlos y Vicente (Castaño) en los helicópteros (…) lo que le digo es que esa empresa estaba al servicio de las autodefensas”. [6].

Y sigue Yohir Akerman:

“No para ahí. “Don Berna” dejó claro en esa indagatoria que “Guillo” Ángel era parte orgánica de las autodefensas” y que él sabía que “era muy cercano al Gobierno, tenía unos contratos con el Ejército; no sé qué estará haciendo, una persona muy cuestionada, hasta ahora ha salido incólume de todo ese tipo de investigaciones”. [7].

GENERAL RITO ALEJO DEL RÍO

El 1º de junio 2010, el general en retiro Rito Alejo del Río, en una audiencia por el asesinato del líder campesino Marino López Mena, sostenía que la muerte del ex asesor del presidente Álvaro Uribe, Pedro Juan Moreno, producida el 24 de febrero de 2006 no fue un accidente sino un asesinato, reportaba Colprensa el 2 de junio de 2010.

“Según la declaración del comandante retirado de la brigada XVII del Ejército, durante la época en la que murió Moreno, quien aspiraba a una candidatura al Senado, había muchas presiones que indicarían que su muerte no fue accidental sino intencional. Sin embargo, no precisó mayores detalles sobre este hecho”.

DANIEL RENDÓN HERRERA, ALIAS ‘DON MARIO’:

No es solamente el jefe paramilitar “Don Berna” ha sostenido que la muerte de Pedro Juan Moreno ha sido un asesinato y que Álvaro Uribe está implicado. Su compañero de armas, el excomandante paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, le dio detalles a la Fiscalía General, el 5 de octubre de 2015, sobre una reunión celebrada en la finca ‘La 35’, ubicada en el Urabá Antioqueño, a la que asistieron Carlos Castaño Gil, el comandante paramilitar Carlos Arturo Salom Rueda, alias ‘JL’; un grupo de ganaderos y el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, cuenta el blog “Observadores DDHH -Parapolítica y JEP”.

En su extensa declaración aseguró que el entonces Gobernador de Antioquia [Álvaro Uribe] se reunió con los jefes paramilitares Pedro Hasbum y Carlos Castaño y asistió a eventos deportivos en el municipio de Apartadó en los que participan miembros de las autodefensas”.

Pedro Moreno era el enlace entre la Casa Castaño y el grupo ideológico de las AUC, `Los 12 Apóstoles´, un sangriento grupo paramilitar creado por Santiago Uribe, el hermano menor de Álvaro Uribe.

A la reunión entre Uribe y los jefes paramilitares asistió también Óscar Iván Palacio Tamayo.

El paramilitar Antonio López, alias `Job´ (arriba) entró a la Casa Presidencial por el sótano. Se reunió con el conservador Óscar Iván Palacio Tamayo, padre de de Ana María Palacio, muerta en el mismo helicóptero el 24 de febrero 2006. ´Job´ fue asesinado ¿por saber demasiado?

ÓSCAR IVÁN PALACIO TAMAYO

El abogado Óscar Iván Palacio Tamayo es padre de Ana María Palacio, muerta en el mismo helicóptero el 24 de febrero 2006. Fue secretario de Servicios Administrativos en la Gobernación de Uribe cuando Moreno Villa ocupó la Secretaría de Gobierno. Fue el asistente de Pedro Juan Moreno.

Palacio es un conservador fiel a Álvaro Uribe desde que trabajó en la gobernación de Antioquia, pero Palacio considera que no ha sido investigado suficientemente el caso de la muerte de su hija y las demás personas.

EL PARAMILITAR `JOB´ y ÓSCAR IVÁN PALACIO TAMAYO

A mediados del año 2007, es decir unos 14-15 meses después que cayera el helicóptero, Palacio conoció a Antonio López, alias “Job”, que durante años fue la mano derecha de jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”. Palacio y “Job” se reunieron varias veces. Le contó a `Job´ de la tragedia de su hija. `Job´, por su lado, “le aseguró que tenía información sobre lo que supuestamente había pasado en el accidente. Posteriormente, le presentó al apoderado de “Don Berna”, el abogado Diego Álvarez. Motivado por resolver las dudas sobre el accidente, Palacio estrechó sus lazos con los emisarios de “Don Berna”.

En abril de 2008 Antonio López, `Job´, junto con Diego Álvarez, ingresaron a la Casa presidencial de Nariño por el sótano, lo que fue descubierto por la prensa. Los enlaces entre Uribe, el jefe paramilitar `Job´ y su jefe “Don Berna”, el verdadero Capo Mafioso y ´boss´ de la Oficina de Envigado en Medellín, salieron a flote. “¡Cómo era posible que un sangriento paramilitar tenga las puertas abiertas a la Casa Presidencial, aunque sea por el sótano”! fue el reclamo de los colombianos indignados.

Tres meses después, a final del mes de julio 2008, fue asesinado Antonio López, alias ´Job´, por dos hombres motorizados mientras almorzaba en el restaurante Angus Brangus, en el sector de Las Palmas en Medellín. Y con el asesinato de Job, el tema de la hija de Palacios quedó en el olvido. [8]

DIEGO FERNANDO MURILLO, alias “Don Berna” fue extraditado a EEUU el 13 de mayo de 2008, es decir medio año después de la muerte de Nancy Zapata. Ha dicho que quiere adherirse a La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si es así tendría que hablar sobre todos los crímenes que cometió y la verdad de los casos como el de Pedro Juan Moreno y Nancy Zapata.

**Identidad cambiada por petición de la víctima

PRÓXIMA ENTREGA:

¿Hasta donde han llegado las investigaciones de la Fiscalía? [2-2]

[1] Viernes, 4 de enero de 2008

Colombia: Pedro Juan Moreno Villa habría sido asesinado

https://colomdick.blogspot.com/2008/01/colombia-pedro-juan-moreno-villa-habra.html

[2] 'Mayordomos probarán que Sanclemente sabía de laboratorios de coca'.

El Tiempo, 27 de febrero 2021.

https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/mayordomos-de-la-finca-de-fernando-sanclemente-dicen-que-embajador-si-sabia-de-laboratorios-de-coca-569861

[3] 10 de marzo de 2018

La compañía. Por Yohir Akerman.

https://www.elespectador.com/opinion/la-compania-columna-743711/

[4]. La Patria. Marzo 4, 2018

El papá del piloto. Por Adriana Villegas Botero

https://www.lapatria.com/node/412217

[5] Semana, 11/9/2009

El fantasma de Pablo Escobar. Por: María Jimena Duzán

http://www.semana.com/opinion/articulo/el-fantasma-pablo-escobar/107355-3

[6]. Fiscalía.

”Don Berna” interrogado

https://drive.google.com/file/d/0B8fT9yEHESXwNU1kTXJBUExiRnBSTldEY0RGTmZzNXNubW1v/view?usp=sharing

[7]. “Don Berna” sobre “Guillmo” Ángel.

https://drive.google.com/file/d/0B8fT9yEHESXwZVJIRFlydlFYNXlBZ3k0ZnczTjR3ZHMzTGJF/view?usp=sharing

[8] Por Observadores DDHH -Parapolítica y JEP.

https://observadoresddhhyparapolitica.blogspot.com/2016/02/quien-mato-pedro-juan-moreno-ex-aliado.html

El correo electrónico completo de Nancy Estér Zapata:

“Te escribo volando porque sigo nerviosa porque parece que se dieron cuenta que los estaba oyendo. Ese senor berna volvio a llamar desede la carcel. Llama seguido y tiene sus guardspaldas con el, viven alla con esa gente adentro de itagui. Y como te dije ayer se pusieron muy peliparados conmigo porque los oi hablar de ese senorpPedro juan moreno que te dije que se le cayo el helicopetero porque aqui les quitaron el repuesto y no se si el presi uribe dio la orden pero si sabia y don berna tambien. Aca se roban todo, los repuestos lde las avionetas y helicopteros se los quitan y los venden sin importarles que se caigan con gente adentro, el vendedor de seguros tiene todo arreglado y les pagan. Me da miedo contarlo a la poiciia y militares porque ellos vienen aca por comision por cruces de los respuestos que les roban a los mismos aviones y heli de ellos, Aca esta la gente de la oficina de envigado apoderada de todo el oalya herrera o sea lo que maneja don berna y como estan con guerra con el tal macaco se cuidan mucho de hablar defrente a los empleados. Pero me toca oir y como me tapo las orejas?

Hace dos dias se llevaron los cuerpos de esas muchachas a enterrarlos a envigado en donde tienen su propio cementerio privado de la catedral. Eso alla es como campos de paz pero la gente cree que es para orar y no, alla los entierran. Ya estan matando los transportadores y porque no les venden los negocios. Y ese alacalde callado y haciendose el loco. Esto esta horrible.

No resulta por alla trabajo? Yo estuve preguntando en otras partes pero ya uno tan vieja nada. Pero cualquier cosa es carino y me voy porque me voy. No aguanto esta tension se me esta cayendo hasta el pelo de los nervios. Yo no he dicho nada en la casa ni nada ni nadie sabe. Si puedo escribo manana.

Hasta luego.

Nancy”