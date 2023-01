Colombia: El terrorismo de Estado oligárquico asesinó a 6000 militantes de la Unión Patriótica (UP) entre 1984-2002, según la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) condenó está mañana al Estado colombiano por el exterminio de 6000 miembros de la Unión Patriótica (UP).

Recuerdo ese 3 de marzo como ayer cuando asesinaron a José Antequera, secretario general de la UP.

Salí de una entrevista con el sindicato de salud pública, ANTHOC en la Cra, 10a en pleno centro de Bogotá a las 3 y media por la tarde, creo que era un viernes.

Todo el mundo corría para todos lados para tomar el bus o taxis a sus casas, los negocios cerrando y pregunté que pasaba y la gente decía:

¡"MATARON A JOSÉ ANTEQUERA"!

José Antequera.

Unas horas más tarde, por ahí a las 19,00 horas de la noche ingresé al barrio Policarpa por Av. Caracas y los compañeros allá, fieles a las causas revolucionarias me llevaron al techo en el barrio al frente de Policarpa en la 10a para tener una mejor vista y sacar fotos del enfrentamiento entre el pueblo y el Estado terrorista.

Las balas silbaban al mismo tiempo que un grupo de muchachos subieron un compañero en la Paola de una camioneta, sin signos de vida.

Toda la calle hasta los hospitales de Juan de Dios y la Maternidad estaba tomada por el pueblo, enfurecido y dolido por la muerte infame de su líder de la UP y de la Juco (Juventud Comunista). La policía militarizada (ESMAD no existía en ese año) no pudo con las masas.

Hasta las 02,00 horas de la madrugada el pueblo se enfrentó a los enviados por el alcalde, el cínico Andrés Pastrana, fiel pitiyankie y representante del terrorismo de Estado y enemigo de la paz.

A final del mes de febrero, solo unos días antes del asesinato de Antequera mataron el 27 de febrero 1989 el querido secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista Colombiano, TEÓFILO FORERO, su esposa Leonilde Mora, el dirigente del PCC, Antonio Sotelo y José Antonio Toscano, conductor del vehículo.

ERA TODO UNA ÉPOCA DE MASACRES y asesinatos selectivos, pero en MASA, encabezada por JAIME PARDO LEAL, el primer presidente de la UP y el candidato presidencial que sacudió al bipartidista oligarca liberal-conservador en las elecciones de 1986. Lo asesinaron el 11 de noviembre de 1987.

En la oficina de la UP la compañera secretaria me mostró "sábanas" de papel impreso de todos los nombres y apellidos y lugares en Colombia donde habían sido asesinados miles de militantes de la UP (gran mayoría comunistas). Nombres, cifras, estadística fría pero de HORROR.

SOLO EN LA PEQUEÑA REGIÓN BANANERA de Urabá, en esa época con 256,000 habitantes asesinaron más de mil (1000) miembros del Partido Comunista Colombiano que era el PODER en esa región martirizada y víctima del militarismo, arrasada por el "Carnicero de Urabá", el general RITO ALEJO DEL RÍO, íntimamente ligado al entonces gobernador, ÁLVARO URIBE VÉLEZ. El PCC tenía las alcaldías en 7 de doce municipios en Urabá. Era poder en el sindicato bananero.

6 000 mártires y combatientes por la PAZ y el SOCIALISMO fueron silenciados 1984-2002, pero sus obras políticas siguen más vigente que nunca.