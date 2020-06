“Brasil tiene un presidente fascista y lunático”

“Nuestro Ministro del Medio Ambiente está vendiendo y destruyendo la selva amazónica de una manera aterradora. Los pueblos indígenas de Brasil están seriamente amenazados por un gobierno de extrema derecha que dice abiertamente que los odia. La política internacional de Brasil está controlada por lunáticos que creen que la Tierra es plana. No tenemos un Ministro de Salud en medio de la mayor pandemia del siglo y el Presidente repite en todo momento que la gente salga a la calle como si nada sucediera. Estamos enterrados en tantos problemas que es imposible luchar contra todos ellos. El sentimiento del brasileño consciente es de pura desesperación.”

Tal vez este sea el momento más frágil de la democracia brasileña desde el final de la dictadura. El presidente Bolsonaro junto a casi todo su gabinete instigan a grupos de la extrema derecha a marchar pidiendo por la vuelta de la dictadura que lo coloque a él como líder supremo del país con el apoyo militar. El discurso cada vez más radicalizado del bolsonarismo se suma a la inacción total para contener las consecuencias del Coronavirus en el país, lo que llevó a Brasil a convertirse en el segundo peor país del mundo en enfrentar la pandemia.

Con este escenario, Los actores de casi todo el espectro político del país defienden las instituciones que garantizan el funcionamiento democrático dentro del estado. Uno de ellos es Felipe Neto, quien comenzó su carrera como influencer digital en 2010 y hoy es uno de los influencers digitales más influyentes del mundo. Tiene casi 39 millones de seguidores en Youtube, 12 millones de seguidores en Twitter y similar cantidad en instagram. El Covid-19 aceleró aún más el proceso de introducción de redes sociales en la intimidad y la vida cotidiana de las personas. Hoy, las redes se han convertido en fuentes de información e interconexión.Felipe es consciente de eso y usa su poder en las redes sociales para contrarrestar el poder de la maquinaria de robots que el gobierno de Bolsonaro financia con fondos públicos.

En entrevista, el youtuber toma una posición sobre este tema y fala del grave momento institucional que Brasil vive bajo el gobierno de Bolsonaro, su família y sus aliados, las amenazas a artistas, políticos de la oposición, pensadores, la concentración de la información en las plataformas digitales y el rol que deben cumplir los influenciadores bajo gobiernos de la extrema derecha.

Entrevista con Felipe Neto:

1. El mundo ve con gran preocupación la forma en que Brasil ha estado lidiando con la pandemia? ¿Cuál es su evaluación de la situación?

Tenemos un presidente fascista y lunáico. Despidió al Ministro de Salud porque era médico y pidió a la gente que respetara el aislamiento. El presidente no quería aislamiento, por lo que lo echó. Luego, nombró a otro médico, pero también estaba a favor del aislamiento y aún se negaba a poner hidroxicloroquina como tratamiento oficial, precisamente por la falta de apoyo científico. Entonces, el presidente también lo despidió. Como solución, Jair Bolsonaro puso el Ministerio de Salud a cargo de personal militar obediente, que puso la hidroxicloroquina como tratamiento oficial y ya no habló sobre el aislamiento. La situación está en caos. Brasil tiene un número creciente de muertes cada día y todas las ciudades han comenzado a abrir tiendas, centros comerciales, plazas y eventos. Tenemos el peor presidente del mundo en la lucha contra la pandemia y los brasileños conscientes están en pánico. No sabemos lo que va a pasar.

2. ¿Cómo tocó el coronavirus tu vida? ¿Hay alguien que conozca que haya sido infectado con la enfermedad?

Afortunadamente, ningún amigo o miembro de la familia pasó por esto, solo conocidos más distantes. No he pisado la acera en más de 3 meses, al igual que la mayoría de mis familiares y amigos cercanos. Lo más importante en este momento ha sido cuidar la salud mental. El aislamiento es un medicamento amargo con numerosos efectos secundarios, pero es el único capaz de contener el progreso de la enfermedad. Desafortunadamente, nuestro presidente se niega a aceptar esto y Brasil continúa batiendo los récords de defunción en el mundo. Ya somos el segundo país con más muertes y las cifras siguen aumentando.

3. "Un influencer que no habla ahora es cómplice. Estamos oficialmente en contra de un régimen fascista y cualquiera que guarde silencio contra el fascismo es un fascista" Ese fue un llamado de usted a otros influencers en redes sociales. ¿Esta llamada tuvo alguna repercusión? ¿Has oído hablar de alguien que cambió su posición de ese discurso?

Varios influencers comenzaron a tomar una posición después de este video, pero no puedo creer que fue simplemente por mi video. No quiero y no necesito ese crédito. Mi video fue solo un elemento en la lucha contra el fascismo. Creo que todo Brasil se está dando cuenta de la realidad, abre los ojos y sale a luchar contra el autoritarismo y la opresión. Solo eso importa.

4. Youtube es parte de Google, que hoy está acusado de crear un monopolio de información dentro de los canales digitales de transmisión. ¿Cómo ves la plataforma de youtube, considerando que hay otros con una cobertura mucho menor como Dailymotion y Vimeo? ¿Cuál crees que fue el secreto que reveló Youtube en relación con las otras plataformas?

La idea de monopolio, en mi opinión, no es cierta. La información actual se distribuye en innumerables frentes diferentes en el entorno digital. Además de los numerosos medios de prensa, las noticias y los difusores de información más importantes hoy en día no pertenecen a Google: Facebook, Twitter y Whatsapp. En cuanto a Youtube, podemos decir que se ha consolidado como un líder absoluto en el consumo de videos en Internet, especialmente cuando hablamos de entretenimiento, fidelización de canales y clases (tutoriales). Facebook e Instagram luchan en el exterior, pero tienen otra forma de consumo, al igual que TikTok. Creo que el gran secreto de que YouTube ha desencadenado este liderazgo fue que la plataforma vio que necesitaba profesionalizar el mercado de producción audiovisual para Internet y creó el sistema de remuneración para los creadores. Esto es lo que hizo que la inversión y la aparición de youtubers y empresas se dedicaran 100% a crear contenido para la plataforma.

5. Hace unos años se creó un proyecto en Argentina y Chile para crear un medio latinoamericano para reemplazar a Facebook. ¿Qué potencial ves en la región para crear medios digitales?

Es imposible predecir cuál será el próximo gran éxito en Internet, pero hoy en día es mucho más complicado competir en un entorno de redes sociales que en la primera década del siglo. Crear algo nuevo debe ofrecer una nueva solución para algo que la gente todavía no sabe que está buscando. Este fue el caso de TikTok, que todavía tardó años en consolidarse. No creo que la simple oferta de una nueva red social, basada en la geolocalización, resulte en un gran éxito.

6. Netocracia es un término acuñado por el tecnólogo sueco Alexander Bard. Básicamente, el término se refiere al poder de concentración de capital simbólico que un "líder de opinión" (como usted) puede poseer y que condiciona la opinión que otros actores de las redes sociales podrían tener. La crítica a la netocracia es que puede terminar alejando a estos líderes de opinión de los problemas que realmente involucran a la población general de una nación. En otras palabras, estos líderes de opinión, con tanto poder, podrían terminar hablando de cosas que no son parte de los problemas cotidianos de la gente común. ¿Como te cuidas de esto?

No sé cómo van las cosas fuera de Brasil, pero dentro de nuestro escenario, lo que sucedió fue todo lo contrario. Con un presidente fascista y un escenario de autoritarismo y opresión que crece cada día en el país, una parte considerable de aquellos que tienen voz en Internet callaron. Era necesario que algunos "líderes de opinión", como yo, se hicieran públicos y exigieran, pidiendo que todos tomaran una posición contra el fascismo, para que las cosas finalmente comenzaran a moverse en la oposición digital del país. Creo que tengo una gran responsabilidad con el hecho de que tengo tantos seguidores y esa responsabilidad es estudiar tanto como sea posible para poder seguir el desarrollo político y social de nuestra nación e influenciar, dentro de esta gran burbuja mía, cuestiones tales como: libertad, combate contra el prejuicio, lucha por más igualdad social y justicia.

7. Una crítica a los medios nuevos y digitales es la sobreproducción de información. Parece que todos los días todo cambia muy rápido y nada es estable. ¿Qué temas crees que siempre permanecerán en tu agenda? ¿De qué temas crees que necesitas hablar repetidamente? ¿Y qué temas aún no ha abordado y cree que deben abordarse con urgencia?

En este momento, la lucha es por el mantenimiento de la libertad del pueblo brasileño y la lucha contra el proyecto fascista de poder que se está desarrollando. Casi toda mi energía de combate se centra en esto, pero Brasil también tiene problemas muy serios como resultado de un gobierno tan nefasto. Nuestro Ministro de Derechos Humanos y Familia se niega a crear campañas de sensibilización sexual para los jóvenes y prefiere invertir en acciones que les indiquen a los adolescentes que no tengan relaciones sexuales. Nuestro Ministro del Medio Ambiente está vendiendo y destruyendo la selva amazónica de una manera aterradora. Los pueblos indígenas de Brasil están seriamente amenazados por un gobierno que dice abiertamente que los odia. La política internacional de Brasil está controlada por lunáticos que creen que la Tierra es plana. No tenemos un Ministro de Salud en medio de la mayor pandemia del siglo y el Presidente repite en todo momento que la gente salga a la calle como si nada sucediera. Estamos enterrados en tantos problemas que es imposible luchar contra todos ellos. El sentimiento del brasileño consciente es de pura desesperación.

8. El filósofo Byung-Chul Han habla sobre el peligro de lanzar información sobre nuestra vida privada en las redes sociales. Que esto podría utilizarse en el futuro (y ya se ha utilizado con fines políticos) para crear un "big data" con el fin de controlar a la población. ¿Cómo usted, como alguien con tanta exposición pública, maneja su vida privada?

Mis seguidores se quejan mucho de que muestro muy poco de mi vida personal en las redes sociales. Soy un creador de contenido en Youtube, trato a mi canal como una emisora, una empresa. Todo lo que creo allí está pensado y hago todo lo posible para evitar esta línea de "reality show". Creo que una de las principales razones para consolidarme en YouTube durante tantos años es porque mi enfoque siempre ha estado en el contenido que produzco y no en cómo mostrar mi vida personal a las personas. Quiero que al público le guste lo que hago, no quién soy a diario. En cuanto a "big data", es algo de lo que difícilmente podemos escapar y que denota la importancia de tener gobiernos activos y que interviene para el bienestar de la población. Si no hubiera sido por la investigación estadounidense en Facebook y la participación en la fuga de datos para empresas como Cambridge Analytica, ¿se habría solucionado? Los gobiernos deben comunicarse cada vez más para la preservación y el mantenimiento de la seguridad pública dentro del entorno digital, como ya hemos visto que el liberalismo total resulta en la venta de datos personales e incluso en la manipulación de las elecciones.

9. Marcia Tiburi, Jean Wyllys y Debora Diniz, entre otros, tuvieron que abandonar el país debido a las amenazas de las milicias bolsonaristas. ¿Alguna vez has sido amenazado? ¿Cual es la consequência de tus posiciones políticas?

He sido amenazado y tuve que sacar a mi madre del país, porque ella también fue amenazada. Esta fue una amenaza más grave, pero tratamos con amenazas menos serias todo el tiempo. La militancia orquestada por Olavo de Carvalho (Filosofo “Gurú” de Bolsonaro) y el liderazgo que estableció en el país es extremadamente violenta. Creen que están en una guerra contra el comunismo, son reaccionarios de la Guerra Fría. Y, desafortunadamente, las personas que creen que están librando una guerra pueden hacer cualquier cosa para ganarla. La situación en Brasil empeora cada día y podría explotar en cualquier momento.

10. En una entrevista para televisión, usted dijo que la gente necesita tener la humildad para disculparse. ¿Cómo sintió la disculpa del ex presidente Lula con respecto a sus comentarios sobre el Coronavirus y la importancia del estado?

No creo que sea hora de hablar de Lula. El ex presidente no ocupa ningún cargo público hoy y no estamos en un período electoral que tenga influencia en su posición. Estamos en el momento de luchar contra un fascista loco directamente responsable de la muerte de miles de brasileños en esta pandemia. Necesitamos unidad en esta lucha.

11. ¿Quién te influenció más en tus posicionamientos políticos dentro de tu mundo privado?

Soy progresista, por lo que tiendo a comunicarme más con políticos progresistas. Sin embargo, insisto, incluso para mis amigos políticos, que no los mencionaré públicamente. Tal vez algún día cambie, pero este no es el momento.

12. ¿Cómo ve el futuro de Brasil en dos años? ¿Puedes hacer este ejercicio lúdico en futurología?

Es imposible de predecir, porque Jair Bolsonaro es una bomba de tiempo. Sabemos que explotará, pero aún no sabemos dónde explotará y cuáles serán las consecuencias de esa explosión. Lo único que sé es que, sin un frente antifascista amplio, sin una lucha firme contra este lunático, Brasil será derrotado.