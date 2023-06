Archivan gran parte de los casos a Mariana Nogales en Puerto Rico

Los 49 casos criminales burdamente fabricados a la Licenciada Mariana Nogales Molinelli, representante a la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de Puerto Rico, a su distinguida madre Rita Molinelli y a su corporación de alquiler de viviendas, ha sido un vano intento por detener el vertiginoso crecimiento del MVC.

También es reflejo de una conspiración legal del Gobierno, al estilo “lawfare”, para intentar descarrilar la fundación y construcción de la Alianza de País, que representa la esperanza, para derrotar en las próximas elecciones del 2024, al bipartidismo colonial y anexionista.

Así lo han expuesto de manera magistral diversos sectores de asociaciones de abogados a nivel internacional, como la Asociación Americana de Juristas, desde sus sedes de Nueva York y Ginebra. Estos han denunciado internacionalmente el operativo como “una persecución política, un trato desigual, arbitrario y una expedición de pesca”.

Además, destacaron que Nogales Molinelli “ha sido una incansable luchadora en contra de la destrucción de los recursos naturales en Puerto Rico y se ha distinguido en la defensa de los derechos humanos, ambientales y civiles”. A su vez, reconocieron “su férrea oposición a la pena de muerte y a la Junta de Control Fiscal, impuesta en Puerto Rico por el Congreso de los Estados Unidos”.

Lo propio han expresado distinguidos letrados como el Licenciado César López Cintrón, antiguo fiscal especial y la Licenciada Mayra López Mulero, entre otros, quienes han sido entrevistados en programas de mucha audiencia en radio y televisión de manera protagónica en Puerto Rico.

En todos ellos se ha insistido en las violaciones del debido proceso de ley, en la investigación de sus planillas de contribución sobre ingresos, que son la médula de la conspiración gubernamental contra Nogales y el MVC.

De probarse dichos procedimientos ilegales del Fiscal Especial (FEI) en contra de Nogales, ejecutados sin la orden de un tribunal, “todos los casos se caerían de inmediato, como un juego de naipes, por el derecho a la protección de la vida privada, consagrada en la Constitución de Puerto Rico”, según López Cintrón.

Simultáneamente, ha sido muy revelador y transparente el mensaje en las redes sociales del Licenciado Luis F. Abreu Elías, amigo de la familia de Nogales, que por su interés reproducimos íntegramente:

“Génesis del injusto caso contra la legisladora Nogales, su mamá, y una corporación. Rita Molinelli (a quien considero mi amiga desde que éramos jóvenes en la UPR), hace unos años, enfermó y temía por su muerte.

Antes de ese hecho, su hija no poseía apartamento alguno en Palmas del Mar. Ante tal temor, donó varios apartamentos a su hija, lo que es totalmente legítimo. También se emitió una resolución corporativa, para que su hija ocupara posiciones en la corporación que manejaba el negocio de los apartamentos en Palmas.

Rita mejoró, y no se murió. Entonces siguió manejando, como oficial corporativo, todas las propiedades en Palmas, incluyendo las de su hija. De facto, su hija no hacía funciones en la corporación, a pesar de ser designada a varios puestos. No le interesaba bregar con esos asuntos.

De ñapa, vino un huracán y causó daños significativos en todos los apartamentos de la corporación que hacían imposible alquilarlos. Rita empezó a arreglarlos, poco a poco, y al año quedaban muchos sin arreglar.

Ese primer año y parte de otros, no se producía ingresos de alquiler y se empezó a producir muy poco, por lo que no se podía cobrar ni pagar a Hacienda por el alquiler que no ocurría.

Ante la querella de dos legisladores del PNP, Hacienda asume que estaban alquilados y le requiere a Rita el pago de uso por alquiler que no ocurría, pero que Hacienda asumía había, lo que era falso. Rita le explicó a Hacienda la situación y siguen con su falsa alegación.

De hecho, Rita le solicitó a Hacienda que enviaran un oficial a inspeccionar los apartamentos y vieran que no eran aptos para alquilar. De ahí las denuncias que se van a radicar. De ahí el olvido de la legisladora de no haber informado sobre esos activos, y de ahí viene la multa de ética que pagó.

A cualquier legislador que omita un activo en sus informes, Ética le concede 15 días para para corregir la falta, y se admite la corrección sin penalidad. Esa oportunidad no se le dio a Nogales. Así se fabrican esos casos. Antes se le fabricó caso al hermano de Rita, al Honorable Dr. Molinelli. Ahora al resto de la familia.”

Ladrón juzga por su condición y el partido anexionista corrupto, que controla la Oficina del Fiscal Especial, ya ha comenzado a pagar las consecuencias de esta monumental patraña, ante el país y la comunidad internacional.

¡La semana pasada se archivaron 47 de los 49 casos fabricados! Por eso, hace tiempo que el pueblo de Puerto Rico, ya no le cree a estos farsantes y sinvergüenzas, vestidos de políticos, que solo vienen a robarle al erario público. No nos detendrán. ¡El cambio va, con la Alianza de País en el 2024!