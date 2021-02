Biden el desmemoriado





Por lo tanto sería deseable que Biden y sus hampones que antes de exigir nada a nadie miren a su propia casa y liberen a todos sus presos políticos sin más demoras. Entre ellos los que llevan casi 20 años detenidos en la cárcel de la Base Naval de Guantánamo. Que recuerden los 36 años de injusta prisión del patriota boricua Oscar López Rivera; o las exorbitantes condenas aplicadas en contra de “Los 5 héroes cubanos” por denunciar las actividades terroristas de la mafia anticastrista en Miami. Y, de paso, que Biden y su equipo expliquen por qué si están tan interesados en resguardar la libertad de Navalny no muestran la misma preocupación por Julian Assange, a quien, por el contrario, quieren meter en una cárcel de por vida arrasando con todos los principios del debido proceso.



Navalny, hay que decirlo, es un típico producto de las estrategias de desestabilización de “gobiernos enemigos” urdidas por Washington; un hijo pródigo de las tácticas del “poder blando” apoyado por la inmensa parafernalia de agencias del gobierno federal de Estados Unidos; por sus dieciséis servicios de inteligencia (sí, ¡16!) destinados a espiar, neutralizar y destruir gobiernos o personajes indeseables para la Casa Blanca, y por las innumerables ONGs de ese país y de sus compinches europeos volcadas de lleno a lograr el “cambio de régimen” en Rusia. Se hace difícil imaginar cómo dos días después del arresto de Navalny se subió a la red un video de casi dos horas, hablado en ruso y que logró el milagro de registrar para un país cuya población total es de 144 millones de personas más de 100 millones de vistos en un par de días. Es decir, que desde los niños de 6 años hasta los más longevos habitantes de la Rusia rural (incluyendo analfabetos, gente que no tiene acceso a internet, personas internadas en hospitales, cárceles, enfermos terminales, sordomudos, ciegos, moribundos, etcétera) todos vieron ese video, repito, de una hora y 52 minutos de duración. Es cierto que puede subtitularse en inglés, y eso fue lo que yo hice. Pero dudo que mucha gente en Rusia haya obrado como yo lo hice debido a mi desconocimiento de la lengua de Tolstoi y Dostoievski. En él se expone lo que se denomina el más fastuoso palacio del mundo y se asegura -sin pruebas, obviamente- que su dueño es Putin y que lo adquirió con los dineros de la corrupción. Todo esto en medio de una catarata de denuncias y acusaciones difíciles de creer, por no decir absolutamente disparatadas y, además, sin evidencias que las respalden. ¡Hummm!, no quiero ser mal pensado pero sin dudas que aquí hay gato encerrado. Más que gato, aquí hay un elefante encerrado.

A continuación, comparto el listado de la AGJ:

Leonard Peltier es un activista del American Indian Movement (movimiento indígena americano, AIM, por sus siglas en inglés) quien ha estado privado de libertad por 43 años. Un caso típico de “lawfare” maniene a Peltier en la cárcel durante 35 por un crimen que no cometió. Más info en el documental de Robert Redford, “Incident at Oglala” o en

Mumia Abu Jamal fue arrestado en 1981. Según el estilo COINTELPRO (Programa de Contrainteligencia de EEUU), fue arrestado y condenado a muerte en un juicio injusto por el asesinato de un policía de Filadelfia. En libertad, Mumia fue un organizador y activista contra los abusos policiales en la comunidad afro-americana, y fue presidente de la Asociación de Periodistas Negros. Durante su encarcelamiento, ha publicado varios libros y otros comentarios, especialmente Live from Death Row (en vivo desde el corredor de la muerte) .

Simón Trinidad, también conocido como Ricardo Palmera, es un líder de muchos años de movimientos de masas para el cambio social, y fue uno de los principales negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP). Fue detenido en 2004 en Ecuador en el proceso de negociación con la ONU por su liberación de prisioneros de las FARC. Luego fue extraditado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y secuestro y sometido a cuatro juicios separados debido a la dificultad que tenía la acusación para obtener una condena.

Los presos políticos del Black Panther Party (Partido Panteras Negras), New Afrikan (Nuevo Afrikano) y del Black Liberation Army, (Ejército Negro de Liberación) fueron víctimas de las operaciones de COINTELPRO en los años 60 y 70, cuando el FBI trató de destruir el movimiento de liberación negro. Los actualmente encarcelados incluyen, pero no se limitan a:

Russell Maroon Shoats,

Jalil Muntaqim

Mutulu Shakur

Jamil Abdullah Al-Amin, anteriormente H. Rap ​​Brown,

Sundiata Acoli estuvo con Assata Shakur (quien escapó y encontró asilo político en Cuba)

Veronza Bowers, encarcelada por 40 años, fue declarada culpable de asesinato por la palabra de dos informantes del gobierno. No hubo testigos oculares ni evidencia independiente de estos informantes. En el juicio, dos familiares de los informantes dieron testimonio insistiendo que estaban mintiendo y esto fue ignorado.

Ed Poindexter fue blanco de Cointelpro, cumpliendo penas de cadena perpetua por cargos de asesinato de un policía de Omaha. Fue condenado por el testimonio de un adolescente que fue golpeado por la policía y amenazado con la silla eléctrica si no culpaba al crimen a Poindexter.

Romaine “Chip” Fitzgerald, el prisionero con más tiempo en la carcel del Partido de las Panteras Negras.

Kojo Bomani Sababu (Grailing Brown) fue activo con el Ejército de Liberación Negra, y es prisionero de guerra del New Afrikan. Sababu intentó liberar al prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera mientras ambos estaban encarcelados en Kansas, y fue condenado por conspiración.

Para obtener más información sobre los presos políticos del Partido Pantera Negra, el Nuevo Afrikano y el Ejército Negro de Liberación, vea los documentales: The FBI’s War on Black America: Cointelpro, Cointelpro 101, o visite el Centro de Recursos para Activistas de Prisiones y el Movimiento Jericho.

Los Water Protector Prisoners (Defensores del Agua) son Prisioneros del Imperio que han sido encarcelados para sus resistencia al oleoducto Dakota Access Pipeline y a sus amenazas al Rio Missouri y a pueblo Standing Rock Sioux. Actualmente hay dos personas todavía encarceladas. Para averiguar más acerca de sus casos.

Los Prisioneros Water Protectors encarcelados son:

Red Fawn Fallis fue condenado el 17 de julio de 2018 a 57 meses de prisión

Michael Rattler Markus está esperando de la sentencia el 27 de septiembre de

Fred “Muhammad” Burton fue encarcelado en 1970 durante una época de medidas policiales masivas contra activistas negros en Filadelfia, y enmarcado por el asesinato de un policía.

Richard Mafundi Lake fue un activista en Birmingham, Alabama durante el movimiento por los derechos civiles. Lake participó en el trabajo de defensa de la comunidad, convirtiéndolo en un objetivo continuo de la policía. Fue condenado a cadena perpetua bajo la regla de Habitual Offender (delincuente habitual) de Alabama en 1983. Lake ha continuado su activismo tras las rejas, enseñado una clase de historia negra y ayudado a fundar el fondo de defensa, Inmates for Action (reclusos por la acción).

David Gilbert es un activista radical de izquierda y fue miembro del Weather Underground, un grupo izquierdista militante activo en los años setenta. Ayudó a fundar la sección del grupo Students for a Democratic Society (Estudiantes para una Sociedad Democrática) en la Universidad de Columbia. Gilbert participó en 1981 en un asalto a un banco junto con miembros del Black Liberation Army (Ejército Negro de Liberación), y fue condenado a 75 años de prisión.

Jaan Karl Laaman era miembro del United Freedom Front (frente unido libertad), un grupo izquierdista clandestino que bombardeaba edificios gubernamentales y empresariales en la década de los 70, financiando sus tácticas mediante expropiaciones bancarias. Se opusieron fuertemente al apartheid sudafricano y al imperialismo estadounidense en Centroamérica. Laaman escribe y edita para la revista 4struggle. Capturado con Laaman, Tom Manning se murió en agosto 2019.

La reverenda Joy Powell era una constante activista contra la brutalidad policial, la violencia y la opresión en su comunidad. La policía de Rochester le advirtió que ella era un blanco debido a su discurso contra la corrupción. Rev. Joy, una mujer negra, fue condenada por robo y asalto por un jurado totalmente blanco; El Estado no proporcionó pruebas ni testigos oculares. Le dieron 16 años.

Ana Belén Montes era una analista de inteligencia del Pentágono que alertó al gobierno cubano de los planes que tenía el gobierno de Estados Unidos de agredir a Cuba militarmente. Belen Montes le dijo al juez que escuchó su caso: “Me involucré en la actividad que me llevó ante usted porque obedecí a mi conciencia más que a la ley … Hemos mostrado intolerancia y desprecio hacia Cuba durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas. Espero que mi caso de alguna manera aliente a nuestro gobierno a abandonar su hostilidad hacia Cuba ya trabajar con La Habana en un espíritu de tolerancia, respeto mutuo y entendimiento “. Fue arrestada en 2001, se declaró culpable de un cargo de espionaje y se encuentra recluida en régimen de aislamiento en una prision Fort Worth, Texas.

Jeremy Hammond fue arrestado en 2012 por la piratería de Strategic Forecasting, Inc. (Stratfor), filtrando información a Wikileaks mostrando que Stratfor espía a activistas de derechos humanos a instancias de corporaciones y del gobierno de Estados Unidos. Se le ha negado la libertad bajo fianza y se le ha mantenido en régimen de aislamiento, con una pena máxima de diez años.

Matthew DeHart trabajó como oficial de inteligencia para la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Estaba involucrado con Wikileaks y el grupo hacktivista Anonymous. Antes de su detención DeHart dirigió un servidor que albergaba documentos destinados a Wikileaks. Cuando documentos confidenciales sobre la CIA fueron subidos al servidor por un tercero anónimo, DeHart fue blanco del gobierno federal, y fue drogado e interrogado sobre los documentos. El gobierno federal presentó cargos contra él por pornografía infantil, lo que les permitió acceder a sus computadoras.

Amina Ali y Hawo Hassan fueron condenados por “apoyo material al terrorismo” en 2011 y condenados a 20 y 10 años respectivamente. Las dos mujeres de Rochester, Minnesota, habían recolectado ropa y recaudado dinero para ayudar a la gente indigente en su tierra natal. La fiscalía afirma que ayudó a al-Shabab, una organización islámica que lucha por liberar a Somalia de la dominación extranjera.

Shukri Abu-Baker y Ghassan Elashi, de la Holy Land Foundation (fundación tierra santa), fueron sentenciados en 2008 a 65 años de prisión. Otros tres de misma fundación fueron condenados a 13-20 años: Mohammad El-Mezain, Abdulrahman Odeh y Mufid Abdulqader. Todos fueron encarcelados por dar más de 12 millones de dolares a grupos de beneficencia en Palestina que financiaron hospitales, escuelas y alimentaron a pobres y huérfanos. El gobierno de Estados Unidos dijo que estos grupos estaban controlados por Hamas, un grupo que cataloga como una organización terrorista. Hamas es el gobierno elegido de Gaza. Algunos de estos mismos comités caritativos recibían financiamiento de los Estados Unidos, a través de USAID, hasta 2006. Testimonio fue dado en el caso por un agente del gobierno israelí cuya identidad y evidencia fue mantenida en secreto de la defensa. Esta fue la primera vez en la historia legal estadounidense que el testimonio se ha permitido de un testigo experto sin identidad, y por lo tanto inmune al perjurio. Los acusados ​​fueron absueltos en su primer juicio cuando el jurado no llego a una decisión unánime. http://freedomtogive.com

La Dra. Aafia Siddiqui es una neurocientífica paquistaní educada en Estados Unidos que fue condenada en un tribunal estadounidense por asalto con la intención de asesinar a sus interrogadores estadounidenses en Afganistán y sentenciada a 86 años de prisión. Cuatro parlamentarios británicos escribieron al presidente Obama “había una absoluta falta de evidencia concreta atando a la doctora Siddiqui al arma que supuestamente disparó contra un oficial estadounidense”, pidiendo su liberación inmediata. El arma que supuestamente disparó en la pequeña sala de interrogatorio no tenía sus huellas dactilares, ni había pruebas de que el arma fuera disparada.

El Dr. Abdelhaleem Ashqar fue encontrado culpable en 2007 de “negarse a colaborar con el gran jurado federal investigando al movimiento palestino anti-ocupación”. A pesar de haber sido absuelto de acusaciones iniciales de extorsión, fue condenado a 11 años de cárcel. El doctor Ashqar, antiguo profesor de la Universidad de Howard, ha sido víctima de la vigilancia, el hostigamiento y la intimidación del gobierno por su apoyo a Hamas y al pueblo de Palestina.

Brandon Baxter, Joshua “Skelly” Stafford, Connor Stevens y Doug Wright son los “Cleveland 4”. Fueron los activistas del movimiento Occupy (ocupar) de Cleveland, y detenidos el 30 de abril de 2012 por la planificación de volar un puente. Sin embargo, el FBI se había infiltrado en Occupy-Cleveland, creó el mismo plan, e incitó al grupo a participar en el tal. Occupy fué un movimiento descentralizado de protesta política contra la desigualdad social y económica, activo desde y entre 2011 y 2012. En muchas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Cleveland, los manifestantes de Occupy formaron campamentos a largo plazo en plazas y localidades centrales.

Los “OTAN 5” fueron encarcelados en mayo de 2012 antes de la cumbre de la OTAN en Chicago, en base de acusaciones de informantes de la policía encubierta. Jared Chase sigue en la cárcel.

Bill Dunne es un anti-autoritario que fue arrestado en 1979 por el intento de liberación de un prisionero político anarquista. Dunne es políticamente activo en la prisión. Organiza la carrera de solidaridad, 5k junto con la Anarchist Black Cross (cruz negra anarquista), ayuda a educar a sus compañeros encarcelados, y escribe y edita para la revista 4struggle.

Marius Mason (antes conocido como Marie Mason) es un preso político ambiental que cumple una condena de 22 años. En marzo de 2008, Marius fue arrestado por vandalismo de un laboratorio que creaba organismos genéticamente modificados para Monsanto. Fue acusado de incendio provocado por este y por dañar el equipo de tala de bosques en 1999 y 2000. Nadie resultó perjudicado por estas acciones. Marius se declaró culpable de cargos de incendio provocado, pero el juez aplicó un cargo de “potenciación del terrorismo”. Fue sentenciado a 22 años, y ahora está cumpliendo la sentencia más larga de cualquier preso del “Green Scare” (temor verde).

Abdul Azeez, Malik Smith y Hanif Shabazz Bey son de las Islas Vírgenes, ocupadas por los Estados Unidos, y son los tres miembros de los llamados Virgin Island Five ( los cinco de la Islas Virgenes) que aún están encarcelados. Después de un asesinato de ocho turistas estadounidenses en la isla durante un período de lucha anti-imperial contra los EE.UU., los cinco hombres fueron blancos de ataque contra la lucha anti-imperialista, falsamente acusados de asesinar y torturar a los estadounidenses. Se les dio ocho cadenas perpetuas consecutivas y actualmente están encarcelados en Arizona.

Byron Shane “Oso Blanco” Chubbuck es un miembro del clan lobo indígena Cherokee / Chocktaw. Expropió el dinero de más de una docena de bancos estadounidenses para ayudar a los zapatistas de Chiapas, México. Se le conoció como “Robin the Hood” (como referencia al personaje Robin Hood), porque les dejaba saber que estaba tomando el dinero para dar a los pobres.

Álvaro Luna Hernández es un organizador comunitario chicano y activista de prisiones. Fue Coordinador Nacional del Comité de Defensa Ricardo Aldape Guerra y participó en el activismo contra la brutalidad policial en Houston. Fue continuamente atacado por la policía, que en 1996 intentó arrestarlo por un cargo de robo que luego fue retirado. La policía utilizó la violencia para arrestarlo, pero después de una persecución de un día, fue en última instancia Luna Hernández el que fue condenado a 50 años de prisión por acusaciones falsas de amenazar a un sheriff mientras se resistía a la detención.

Ramsey Muñiz es un activista chicano que se postuló como gobernador de Texas en 1972 y 1974 como candidato del Partido Raza Unida. Raza Unida es un partido político activo en los años setenta en el suroeste estadounidense, centrado en las cuestiones de la clase obrera y el nacionalismo chicano. Los miembros se enfrentaron a la represión por plantear una seria amenaza al statu quo de los dos partidos dominantes. Muñiz enfrentó dos cargos criminales relacionados con drogas y se declaró culpable antes de que se implementara la ley de “three strikes” (tres transgresiones). En 1994, fue a prisión de por vida por su “tercera transgresión”. Muñiz y sus partidarios sostienen que la acusación que lo envió a la cárcel de por vida fue un fabricación del estado.

http://www.freeramsey.com/

Josh Williams fue un manifestante activo con el movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan) en Ferguson, Missouri. Participó en las protestas contra la brutalidad policial, provocada por el disparo mortal a un adolescente desarmado por un policía. A la edad de 19 años, Williams fue sentenciado a 8 años de prisión por incendio provocado y dos cargos de robo. Entró en una tienda QuickTrip, que había sido previamente dañada por otros saqueadores, y encendió fuegos dentro y fuera de la tienda. Su sorprendentemente larga sentencia por un juez de la ciudad de St Louis tenía por objeto intimidar a otros activistas contra la brutalidad policial. Williams será liberado en 2021.

http://www.riverfronttimes.com/newsblog/2015/12/11/ferguson-protesters-express-shock-at-eight-year-sentence-for-joshua-williams

Stephen Kelly permanece encerrado en el centro de detención del condado de Glynn en Brunswick, Georgia, donde está esperando sentencia por su parte en la acción directa de King’s Bay Ploughshares por desarme nuclear.

http://www.nukeresister.org/inside-out/

Fran Thompson es un defensor ecológico desde hace mucho tiempo. Está en la cárcel por asesinato después de defenderse con éxito, matando a un hombre que había amenazado con asesinarla y había entrado en su casa. Lo que hizo fue un acto de defensa personal contra el sistema patriarcal, y también fue atacada por su defensa ecológica, incluido el hecho de que no se le permitía declararse en defensa propia.

Steve Donziger es un abogado que ganó un juicio de $ 9.5 mil millones contra Chevron debido al daño ecológico que causaron en Ecuador. Desde ese momento, Chevron ha eliminado sus activos, haciendo que la sentencia sea inaplicable, y ha llevado a cabo apelaciones y una demanda judicial agresiva una campaña de desprestigio contra Donziger. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en espera de juicio.

Joseph Mahmoud Dibee fue arrestado el 10 de agosto de 2018 por su participación en una serie de incendios provocados y otros actos de sabotaje entre 1995 y 2001 por motivos de defensa ecológica y derechos de los animales. Dibee era parte de los Earth and Animal Liberation Fronts (Frentes de Liberación de la Tierra y Liberación Animal). Entre las acusaciones en su contra están el incendio provocado de una planta empacadora de carne en Redmond, Oregón, y una planta eléctrica en Bend, Oregón.

Los reclusos de Guantánamo son prisioneros detenidos indefinidamente sin juicio, la mayoría desde 2002. La Prisión de Guantánamo, parte de la base estadounidense que ocupa ilegalmente tierras cubanas, es notoria por sus condiciones inhumanas y degradantes y el uso sistémico de la tortura. Según la organización, Witness Against Torture (testigo contra la tortura) hay todavía 55 presos en la prisión, a pesar de que 16 de ellos ya fueron declarados prontos para ser liberados.