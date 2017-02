Venezuela protestará por discriminación a deportista en Francia

La República Bolivariana de Venezuela presentará un reclamo al Gobierno de Francia por una campaña discriminatoria en contra del deportista Adrián Solano, quien fue deportado a Caracas, informó la noche de este miércoles la canciller venezolana Delcy Rodríguez.

"Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro presentaremos fuerte protesta al Gobierno francés por afrenta contra deportista venezolano", expresó Rodríguez en su cuenta en Twitter.

Siguiendo instrucciones del Pdte @NicolasMaduro presentaremos fuerte protesta al gobierno francés por afrenta contra deportista venezolano https://t.co/hrhlGYkQGY — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 23 de febrero de 2017

Solano se dirigía a Suecia para participar en el Campeonato Mundial de Esquí Lahti 2017. Al llegar a Francia fue detenido por los funcionarios de la nación europea, de quienes – detalló el venezolano – recibió un trato humillante.

"Por mi forma de vestir, mi cara o mis facciones me discriminaron. Ahora estoy en desventaja; perdí un mes de práctica en nieve. Lo intento de nuevo porque este es mi sueño", expresó Solano.

"No tomaron en cuenta el hecho de que iba a una competencia que está registrada a nivel mundial. Me hicieron perder un mes de mi entrenamiento, me hicieron perder cantidad de ventajas que tenía sobre mis compañeros. Esta fue la mayor violencia que tuvieron conmigo", agregó.

Ante esta situación, la canciller venezolana manifestó que "es absolutamente inadmisible las ofensas contra el gentilicio venezolano, producto de las campañas de desprestigio de la oposición violenta".