El surgimiento de la izquierda estadounidense: del Marxismo a la Resistencia ante Trump

"Muchas personas pensaron que la victoria de Trump desmoralizaría a las personas, pero ha generado precisamente lo contrario", afirmó en entrevista con teleSUR la periodista laboral Sarah Jaffe.

Ella fue una de los primeras en reportar desde el lugar de los hechos cuando se desarrollaron las protestas de Ocupa Wall Street en 2011, una periodista laboral antes que estuviese "de moda".

En la última década, Sarah Jaffe se ha movido por todo Estados Unidos, dando cobertura a movimientos sociales desde una iglesia en Ferguson, Missouri, piquetes de trabajadores de comida rápida en el Medio Oeste estadounidense, hasta los hogares de los organizadores en el corazón de Queens, luego del huracán Sandy.

En su nuevo libro titulado "Problemas necesarios: Estadounidenses en revuelta", argumenta que fue la crisis financiera de 2008 la que incentivó el aumento del activismo reciente en el país, politizando a los ciudadanos de a pie e instalando una conciencia de clase que ha puesto a movimientos como Black Lives Matter en la palestra.

Twitter / Sarah Jaffe

Tras la elección del extremoderechista protofascista Donald Trump, Jaffe comentó a teleSUR acerca de como puede movilizarse la izquierda en estos momentos, considerando historias de lucha y resistencia.

teleSUR: ¿Qué esperaba expresar a sus lectores cuando comenzó a escribir su libro?

He estado siguiendo a estos movimientos sociales desde la crisis financiera y observando las respuestas de la gente ante las situaciones, cómo eran los cambios en estas respuestas y qué tan diferente me parecía de lo que sucedió en un comienzo. El hecho de que estas cosas estén conectadas y que estuviesen conectadas a una crisis particular del capitalismo, pensé que no se estaba explicando bien. Se hablaba de todas estas situaciones de manera aislada, así que yo quería hablar sobre ellas en conjunto y en el contexto histórico particular en el que me parecía que se encontraban.

El libro se publicó antes de la elección de Donald Trump, y desde su toma de posesión hemos visto un conjunto de protestas en respuesta a la guerra relámpago de órdenes executivas. ¿Cambia Trump la naturaleza de la resistencia, su organización y movilización que pueda haber tenido lugar bajo otra presidencia democrática, o como lo fue durante Obama?

Mucha gente decía antes de la elección que había que votar por Hillary. El hecho de que las protestas se hayan vuelto de mayor magnitud bajo el mandato demócrata fue bueno para la izquierda, y mucha gente pensó que una vistoria de Trump desmoralizaría a la gente, y ha sido justamente lo contrario. Tengo amigos en Facebook que son, usted sabe, no son de mi círculo de amigos de izquierda, entonces cuando veo que mi Facebook está lleno de contenidos políticos, creo que es un barómetro interesante de estos tiempos. La gente que solía publicar sobre su perro o de su novia, o de su trabajo o cualquier cosa, ahora publican sobre la protesta a la que acaban de asistir. La gente que no se vio envuelta en nada, incluso en la época de Obama, incluso cuando movientos como Ocupa o Black Lives estaban presentes en todas las conversaciones del país, ahora hacen reuniones en sus casas para escribirle tarjetas de San Valentín a su senador para que de la cara (y así poderle gritar en su cara). Es un espacio distinto el de ahora, incluso al que trancurrió entre 2008 y 2016, se ha visto una vasta ampliación del movimiento social y su energía.

Existe un debate acerca del legado del Movimiento Ocupa Wall Street. ¿Cuál cree Usted que es este legado? ¿Cuáles sus éxitos y fracasos? De los cuales los movimientos y sus organizadores pueden aprender y aplicarlos hoy día...

Cuando estaba en la Universidad leyendo a Marx, y usted sabe, protestando por las fiestas de las fraternidades, las cosas divertidas que se hacen cuando uno es activista universitario, no había mucho más que conectar aparte de eso. No existía la idea de pertenecer a un movimiento mayor que hablara acerca de desafiar al sistema en el que vivimos. No quisiera simplificar diciendo cosas como "esto es lo que hizo Ocupa y esto lo hizo este otro movimiento", pero el punto central está en darse cuenta que estas cosas están conectadas y están conectadas a un cambio en la forma en la que vemos la política.

FRASE: La cosa que el "99 por cierto" hizo fue no dejar fuera a los de abajo, se identificó con los de abajo.

Ocupa no trajo el colapso de Wall Street, claramente porque Steven Mnuchin acaba de ser nombrado secretario del tesoro, así que Wall Street está nuevamente a cargo de nuestro dinero, siempre lo estuvieron. Lo que Ocupa Wall Street hizo y que fue realmente útil fue declararse ser "El 99% de engañados". De esta forma vamos a hablar de clase nuevamente, es una forma muy simplista de expresarlo, pero la cosa de este país es que siempre se ha hablado de clase en nuestro país en el marco populista, más que en un entorno marxista.

Y hemos hablado de clase en términos de los medianos productores, los diligentes trabajadores estadounidenses. Donald Trump utiliza un lenguaje que tiene 200 años de historia en Estados Unidos, lo hemos visto utilizar esta verborrea diciendo "Haremos de América un país grandioso nuevamente, devolveremos los puestos de trabajo, vamos a sacar a esos inmigrantes parásitos, criminales, esos que no son trabajadores diligentes". Lo fundamental de este discurso es qus siempre permite culpar a otro inferior, en vez de a otro que es superior...esto le permitió a Donald Trump utilizar este lenguaje de forma exitosa.

La cosa que el "99 por cierto" hizo fue no dejar fuera a los de abajo, se identificó con los de abajo, en el sentido de que todos estamos siendo embaucados por los de arriba y esto no dejaba espacio para culpar al inmigrante mexicano que "se robó mi trabajo" o culpar a la "madre que vive de asistencia pública", lo cual es una táctica bipartisana favorita en lo que conozco al menos.

¿Puede hablarnos sobre la relación de los movimientos sociales de izquierda y la política electoral en Estados Unidos?, en especial respecto al bipartidismo electoral dels país y la decreciente diferencia entre estos. ¿Cree Usted que la izquierda debería ocupar el Partido Demócrata, intentar construir un nuevo partido de izquierda o existen otros caminos a la toma del poder?

-Risas- Soy solo una periodista, solo escribo sobre lo que la gente hace, no intento recomendarles lo que deben o no hacer. Ocasionalmente escribo sobre política electoral pero trato de no hacerlo porque a) es aburrido, b) es terrible, c) hay muchos periodistas que escriben sobre política electoral y hay pocos que escriben sobre movimientos sociales o asuntos laborales, así que contribuyo más haciendo lo que me gusta. Pero volviendo a 2015, no habría adivinado que Bernie Sanders fuese un contrincante viable para Hillary Clinton. Pensé que obtendría 10-15 por ciento del voto y que eso sería una gran victoria para la izquierda.

Joe Arpaio el político villano que había estado en el poder por mucho tiempo, hubo una campaña (en Arizona) y perdió. Al mismo tiempo que Trump era elegido, se deshicieron de Joe Arpaio, y uno de los del comité de campaña me dijo "Estamos claros en que el nuevo Comisario debe saber que no estamos de su lado, no votamos por él, votamos para salir de Arpaio". Esta campaña fue utilizada en Chicago en contra del Fiscal Estatal, en Cleveland en contra del Fiscal de Distrito. Son personas famosas por no haber procesado a policías que asesinaron en Chicago, a unas cuántas personas y en Cleveland, era el policía que mató a Tamir Rice, el niño de 12 años a quien disparó la policía por tener un arma de juguete.

Estas campañas están diseñadas para deshacerse de una persona verdaderamente tóxica sin apoyar a su remplazo, especialmente dado que muchos en el comité de campaña están en contra de las prisiones. Sin embargo, es complicado a mayor escala. ¿Pudieran estas campañas funcionar para elegir a alguien más - por favor que no sea Hillary? Si Trump ha sido presidente y ha hecho un desastre glorioso, como lo ha hecho hasta ahora, no lo se, es una posibilidad. Pero esto tampoco funcionó para deshacerse de George W. Bush. Son asuntos complicados para que la gente los medite cuando se involucra en política electoral.

Una de las ideas con la que se han obsesionado los medios es que la agenda de Resistir a Trump los próximos 4 años debería imitar las prácticas del Partido del Té. ¿Qué está mal en este planteamiento?

Ciertamente que el Partido del Té fue exitoso en muchas de las cosas que se propuso, pero lo que me frustra es que la estrategia del Partido del Té era toda tomada de la izquierda. El Partido del Té leía a Francis Fox Piven y Saul Alinsky, y ellos usaban esas tácticas. Así que cuando decimos "imitar las tácticas del partido del té", demuestra cuan desconectados estamos de nuestra propia historia.

La gran innovación del Partido del Té fue la organización comunitaria. Formaron grupos en las comunidades, estudiaron las leyes, hicieron ruido...y entonces dirigieron las primarias.

Es muy fácil fetichizar al Partido del Té, como es fácil hacerlo con el Movimiento de los Derechos Civiles...Tampoco somos la derecha, la izquierda no quiere cerrar opciones. Queremos que las cosas funcionen -bueno sí queremos eliminar algunas cosas, como las deportaciones, eso estaría bien.

El problema con el Partido Demócrata como institución es que no ha dado la batalla y peor aún, ha absorbido una estrategia fallida al cooptar las estrategias de la derecha, haciéndolas más suaves o más gentiles.

Es como las escuelas charter en vez de darle dinero público directamente a las escuelas privadas...Vemos todas estas cosas absorbidas en el ADN de la mayoría de los políticos demócratas...Si se les sugiere moverse a la izquierda, argumentan que pudieran perderlo todo. El único argumento que nos dan los demócratas es "oh, por dios, este tipo es terrible".

Y cuando ese es tu argumento, entonces mejor es no ir a votar.