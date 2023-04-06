María Corina Machado el premio Nobel “Definitivo” | El comentario de Monedero

El Premio Nobel de la Paz ha perdido su credibilidad. Al galardonar a figuras como María Corina Machado, quien pide la invasión de su propio país Venezuela y apoya regímenes g3n0c1d4s, el premio observa como un instrumento de la geopolítica estadounidense. Hoy el politólogo Juan Carlos Monedero, señala como esta no es la primera vez que premian a criminales de gu3rr4 y golpistas, demostrando que lejos de promover la paz, lo que hace es blanquear la gu3rr4 y el intervencionismo occidental.