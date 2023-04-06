Icono de reloj 16 de octubre, 2025

Putin propone a la Duma ratificación el Tratado de asociación estratégica con Venezuela

La alianza indica el deseo de Caracas y Moscú de expandir el comercio, la economía, las inversiones, así como la cooperación en ciencia, cultura y tecnología para desarrollar y robustecer una colaboración de múltiples facetas que sea beneficiosa para ambos.

peru represion

Represión policial a protesta en Perú dejó al menos un muerto y varios heridos

La muerte de Mauricio Ruiz Sanz, también fue confirmada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que expresó su "profunda indignación y solidaridad con su familia".

0 hernan marin

Hernán Marín: Cumaná, alma y canto

Hernán Marín ha sido un verdadero embajador de la música oriental de Venezuela, capturando la esencia de esta rica tradición en cada una de sus interpretaciones.

lin

China defiende cooperación con Rusia como «legítima» frente a presión de EE. UU.

El portavoz de la cancillería reiteró que China ha mantenido una posición "objetiva y justa" y una postura "clara y abierta" respecto a la "crisis ucraniana", una neutralidad que, según él, es "ampliamente reconocida".

3ead7c03708ef2f4c529decbc5b5cea8e355073f

Pese a protestas, Parlamento griego aprueba ley con jornadas laborales de hasta 13 horas diarias

La medida es rechazada por sindicatos y la izquierda. La califican como un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores.

zelensky starmer

Rusia acusa a Reino Unido de ayudar a Ucrania en ataques contra bases aéreas

El servicio de inteligencia ruso afirmó que agentes británicos participaron en la planificación de los ataques a aeródromos rusos perpetrados en junio pasado y denunció planes de sabotaje contra infraestructuras.

trump 3

Jueza bloquea temporalmente despidos ordenados por Trump durante cierre del Gobierno

Trabajadores federales sostienen que violan sus derechos constitucionales y laborales. Sindicatos interpusieron demandas legales para impugnarlos.

onu afganistan

ONU celebra un alto el fuego entre Afganistán y Pakistán tras una semana de combates

La Unama instó a Afganistán y Pakistán a "dar un fin duradero a las hostilidades para proteger a los civiles", recordándoles sus "obligaciones bajo el derecho internacional".

hon 1

Autoridades hondureñas elevan a 13 la cifra de muertos por fuertes lluvias

Debido a su situación geográfica, Honduras es muy vulnerable a desastres naturales y entre los meses de septiembre y noviembre, es común que se vea afectada por tormentas tropicales, huracanes y vaguadas en el Caribe.

peru 1

Policía peruana reprime nueva protesta en la capital y otras ciudades del país

En el centro histórico de Lima, los jóvenes de la llamada 'Generación Z', junto a otros grupos sociales, partidos y sindicatos laborales, se dirigieron marchando hacia el exterior del Parlamento e intentaron derribar las vallas de seguridad que la Policía había instalado para restringir la entrada al edificio del Congreso.

María Corina Machado el premio Nobel “Definitivo” | El comentario de Monedero

El Premio Nobel de la Paz ha perdido su credibilidad. Al galardonar a figuras como María Corina Machado, quien pide la invasión de su propio país Venezuela y apoya regímenes g3n0c1d4s, el premio observa como un instrumento de la geopolítica estadounidense. Hoy el politólogo Juan Carlos Monedero, señala como esta no es la primera vez que premian a criminales de gu3rr4 y golpistas, demostrando que lejos de promover la paz, lo que hace es blanquear la gu3rr4 y el intervencionismo occidental.

María Corina Machado el premio Nobel “Definitivo” | El comentario de Monedero
Madre Carmen Rendiles, la primera santa venezolana
José Gregorio Hernández, la velita de fe del pueblo venezolano
La sombra del N4rc0 en la política Argentina
Presidente transitorio en Perú tras vacancia de Boluarte | #PuentesInformativos
OrbeArte: Claudia Delgado y Ángel Fernández
Cibertropas en Honduras | Podcast especial #HondurasDecide2025
Claudia Sheinbaum, su primer año de presidencia de México | El mundo según Ramonet
Fracaso de los Gobiernos neoliberales | Mundo Conexo Podcast
Trump guerra contra sí mismo | El comentario de Monedero
Isnotú: Tierra de santos y sabios
¿Qué Significa la Intercepción de la Flotilla Global Sumud? #PuenteInformativos
Las Izquierdas latinoamericanas y el imperativo de la unidad | El mundo según Ramonet
El rol de la mujer en la política hondureña | Podcast especial #HondurasDecide2025
Astropanita presenta en el 80° período de sesiones de la Asamblea General ONU
Defensa de la dignidad en tiempos de represión | Mundo Conexo Podcast
Guerra entre la Unión Europea y Rusia | EL comentario de Monedero
Países de la UE formalizan reconocimiento de Palestina en la ONU | #PuentesInformativos
#EnVivo | Bipartidismo y los retos del Gobierno en Honduras | Podcast especial #HondurasDecide2025
La triste crisis de la ONU | El mundo según Ramonet
Protestas ciudadanas contra el neoliberalismo y la opresión | Mundo Conexo Podcast
Injerencia de EE.UU. en el Caribe.
Robert Redford contra Donald Trump | El comentario de Monedero
#ENVIVO: teleSUR desde la #Fitelven2025: IA y Talento Joven con Alejandro Moreno
#ENVIVO: Movilnet avanza en las telecomunicaciones en Venezuela
OrbeArte: Dayana y Gabriel
#EnVivo | Panorama político en Honduras | Podcast especial #HondurasDecide2025
La IA al alcance de todos | teleSUR desde la Fitelven
Venezuela rechaza intervención extranjera #PuentesInformativos
#ENVIVO| Impulso de la Revolución Digital. TeleSUR Podcast en la #FITELVEN2025
Crece la solidaridad con Palestina | El mundo según Ramonet
EE.UU. viola la soberanía de los pueblos | Mundo Conexo Podcast
Charlie Kirk y uno de los suyos | El comentario de Monedero
Fitelven 2025
Bolsonaro es condenado por conspiración golpista #PuentesInformativos
Francia bajo presión | El mundo según Ramonet
Resistencia al neoliberalismo mundial | Mundo Conexo Podcast
Videojuegos: ¿Aliados o enemigos?
Cuando Europa pedalea y navega con palestina | El comentario de Monedero
OrbeArte: Dúo La Llave
Vietnam y China celebran 80 años de historia #PuentesInformativos
¡Venezuela no se toca! | El mundo Según Ramonet
Cumbre de Shanghái: Un Contrapeso al Dominio Occidental | Mundo Conexo Podcast
Zombies en Caracas, vampiros en Washington, traidores por doquier | El comentario de Monedero
Vietnam celebra 80 años de la Revolución de agosto | Programa Especial
Informe de Gobierno de primer año de Claudia Sheinbaum
OrbeArte: Valentina Becerra
Putin asistirá a la Cumbre de la OCS en China | #PuentesInformativos
Karina y Javier Milei en el centro la controversia por corrupción
La cultura como escenario geopolítico | El mundo según Ramonet
La manipulación mediática contra la soberanía de Venezuela | Mundo Conexo Podcast
El cártel de Disneylandia | El comentario de Monedero
OrbeArte: Hermanos Bogado
Escalada de tensiones en América Latina #PuentesInformativos
¿Por qué arden los bosques de España? | El Mundo Según Ramonet
Argentinos marchan contra los vetos de Milei
Pueblos indígenas defienden su territorio | Mundo Conexo Podcast
Entre Alaska, Washington, un circo y el cementerio | El comentario de Monedero
teleSUR donde está la noticia | Ignacio Lemus en Voces de teleSUR
OrbeArte: Johhan Hernández
Putin y Trump se reúnen #PuentesInformativos
Israel sigue matando periodistas | El mundo según Ramonet
La violencia como arma contra la soberanía | Mundo Conexo
SOY POR FIDEL | Interpretada por Raúl Torres y Vania Borges
Luis II de Baviera, Donald Trump y una piscina | El comentario de Monedero
Orbearte: Amaranta y Eduardo
El periodismo transciende | Voces teleSUR con Aissa García
Economía venezolana se consolida como la de mayor crecimiento en la región. #PuentesInformativos
La capitulación de Europa | El mundo según Ramonet
La verdadera política mundial de Trump | Mundo Conexo Podcast
¿Qué queda de Europa? Un balance desolador | El comentario de Monedero
OrbeArte: Kike Segnini
Justicia colombiana declara culpable a Álvaro Uribe Vélez. #PuentesInformativos
Soberanía, justicia social y solidaridad internacional. Mundo Conexo Podcast
No importa el periodista, importa la noticia | Voces teleSUR con Adriana Sivori
Gala-Concierto "El Nacimiento de un Mundo" en el marco del 20 aniversario de teleSUR
Venezuela decide por la soberanía
Venezuela consolida su democracia participativa | El comentario de Monedero
ÚLTIMA HORA | Resultados electorales oficiales del CNE de las elecciones municipales
#Envivo Declaración de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda
Nuestros corresponsables frente a las adversidades | Voces teleSUR con Paola Dragnic
TeleSUR, 20 Años: Testimonios que construyen memoria
Más de 200 periodistas asesinados y bloqueo de ayuda alimentaria en Gaza. #PuentesInformativos
OrbeArte: Edson Velandia
El rescate de los 252 venezolanos en El Salvador
En Colombia no hace falta Superman | El comentario de Monedero
20 años creciendo a la par de la tecnología | Voces teleSUR con Freddy Morales
El Salvador hundido sin DD.HH. | Mundo Conexo Podcast
