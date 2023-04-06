Putin propone a la Duma ratificación el Tratado de asociación estratégica con Venezuela
La alianza indica el deseo de Caracas y Moscú de expandir el comercio, la economía, las inversiones, así como la cooperación en ciencia, cultura y tecnología para desarrollar y robustecer una colaboración de múltiples facetas que sea beneficiosa para ambos.
Represión policial a protesta en Perú dejó al menos un muerto y varios heridos
La muerte de Mauricio Ruiz Sanz, también fue confirmada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que expresó su "profunda indignación y solidaridad con su familia".
Hernán Marín: Cumaná, alma y canto
Hernán Marín ha sido un verdadero embajador de la música oriental de Venezuela, capturando la esencia de esta rica tradición en cada una de sus interpretaciones.
China defiende cooperación con Rusia como «legítima» frente a presión de EE. UU.
El portavoz de la cancillería reiteró que China ha mantenido una posición "objetiva y justa" y una postura "clara y abierta" respecto a la "crisis ucraniana", una neutralidad que, según él, es "ampliamente reconocida".
Pese a protestas, Parlamento griego aprueba ley con jornadas laborales de hasta 13 horas diarias
La medida es rechazada por sindicatos y la izquierda. La califican como un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores.
Rusia acusa a Reino Unido de ayudar a Ucrania en ataques contra bases aéreas
El servicio de inteligencia ruso afirmó que agentes británicos participaron en la planificación de los ataques a aeródromos rusos perpetrados en junio pasado y denunció planes de sabotaje contra infraestructuras.
Jueza bloquea temporalmente despidos ordenados por Trump durante cierre del Gobierno
Trabajadores federales sostienen que violan sus derechos constitucionales y laborales. Sindicatos interpusieron demandas legales para impugnarlos.
ONU celebra un alto el fuego entre Afganistán y Pakistán tras una semana de combates
La Unama instó a Afganistán y Pakistán a "dar un fin duradero a las hostilidades para proteger a los civiles", recordándoles sus "obligaciones bajo el derecho internacional".
Autoridades hondureñas elevan a 13 la cifra de muertos por fuertes lluvias
Debido a su situación geográfica, Honduras es muy vulnerable a desastres naturales y entre los meses de septiembre y noviembre, es común que se vea afectada por tormentas tropicales, huracanes y vaguadas en el Caribe.
Policía peruana reprime nueva protesta en la capital y otras ciudades del país
En el centro histórico de Lima, los jóvenes de la llamada 'Generación Z', junto a otros grupos sociales, partidos y sindicatos laborales, se dirigieron marchando hacia el exterior del Parlamento e intentaron derribar las vallas de seguridad que la Policía había instalado para restringir la entrada al edificio del Congreso.
Conflicto Oriente MedioVer todo
Hamás entregó anoche a la Cruz Roja los cuerpos de cuatro rehenes, como parte del acuerdo con Israel.
La apertura de corredores humanitarios forma parte de la primera fase del acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás.
El bloque reafirmó su apoyo al Estado palestino y exigió a la comunidad internacional que los responsables de la agresión rindan cuentas ante la justicia internacional.
La medida forma parte de la primera fase de un intercambio que contempla la liberación de rehenes israelíes y la salida de presos palestinos hacia Egipto.
Según anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel, el alto el fuego en la Franja de Gaza entró en vigor a las 09:00 GMT.
OpiniónVer todo
Ante la guerra inminenteAldemaro Barrios Romero
Trump y la geopolítica de la turbulenciaJorge Elbaum
La Paz tiene rostro de mujer.Alfonso Insuasty
Cuando María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, la “paz” perdió su significadoMichelle Ellner
Narco y poder en Argentina: las conexiones que desnudan al gobierno de MileiEmilia Trabucco
Multimedia del SUR
María Corina Machado el premio Nobel “Definitivo” | El comentario de Monedero
El Premio Nobel de la Paz ha perdido su credibilidad. Al galardonar a figuras como María Corina Machado, quien pide la invasión de su propio país Venezuela y apoya regímenes g3n0c1d4s, el premio observa como un instrumento de la geopolítica estadounidense. Hoy el politólogo Juan Carlos Monedero, señala como esta no es la primera vez que premian a criminales de gu3rr4 y golpistas, demostrando que lejos de promover la paz, lo que hace es blanquear la gu3rr4 y el intervencionismo occidental.
teleSUR en TikTok
En profundidadVer todo
Hernán Marín ha sido un verdadero embajador de la música oriental de Venezuela, capturando la esencia de esta rica tradición en cada una de sus interpretaciones.
El analista internacional William Serafino describe las divergencias hacia el interior de la Administración Trump entre el movimiento MAGA y los halcones con Marco Rubio a la cabeza.
Expertos de la OMM y Naciones Unidas advierten que el ritmo de intensificación de fenómenos climáticos en Asia supera el promedio global.
En medio de crecientes movilizaciones, cierres viales en varias provincias del país y represión a los manifestantes, el paro nacional continúa en Ecuador.
“La situación en Haití es dramática y desgarradora, especialmente porque ocurre en el hemisferio occidental, donde no debería existir esta magnitud de hambre y violencia”, dijo Lola Castro, directora regional para América Latina y el Caribe del PMA.
ALBA de los PueblosVer todo
El bloque reafirmó su apoyo al Estado palestino y exigió a la comunidad internacional que los responsables de la agresión rindan cuentas ante la justicia internacional.
La incursión de aeronaves estadounidenses a 75 kilómetros de las costas, constituye una violación a la soberanía de Venezuela e intento de desestabilización regional.
La víspera, La Habana expresó profunda preocupación y rechazo a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, impuesta por el Gobierno de Estados Unidos a la República Dominicana.
La alianza latinoamericana acusa a la Unión Europea de vulnerar la soberanía de Nicaragua y afectar directamente a su población con medidas unilaterales.
El bloque condenó de manera categórica el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, al introducir destructores, cruceros lanzamisiles y submarinos nucleares.
Ruta a ChinaVer todo
Una declaración de la presidencia fue emitida este lunes para la Conferencia Mundial de Líderes sobre la Mujer, que es celebrada conjuntamente por China y ONU Mujeres en Beijing el 13 y 14 de octubre.
El presidente chino, Xi Jinping, pronunció hoy lunes un discurso en la ceremonia de apertura de la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer, celebrada en Beijing.
Mujeres procedentes de distintos rincones del mundo están redefiniendo la fuerza femenina con sus historias inspiradoras a través de los continentes y las culturas.
En la sede de la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer, que se celebra en el corazón de Beijing, la capital de China, se respira una energía única.
El presidente chino, Xi Jinping, presentó este lunes 13 de octubre cuatro propuestas para acelerar el proceso de desarrollo integral de las mujeres.
BricsVer todo
Portavoz del Kremlin resalta que los BRICS nunca han planeado nada contra terceros países ni contra sus monedas, y que el bloque busca previsibilidad y equilibrio global, no confrontación ni hegemonías económicas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil destacó que la iniciativa de Piauí refuerza el compromiso de Brasil con las tecnologías digitales.
La industria nutracéutica de la India se prepara para una fuerte expansión en los próximos 5 años, con una valoración de mercado que se proyecta duplicar de unos 30.000 millones de dólares en 2024 a casi 60.000 millones para 2030, según análisis recientes del sector.
La transición hacia la “Industria 4.0”, la Cuarta Revolución Industrial, requiere no solo una actualización tecnológica, sino también una nueva comprensión del sistema de formación de ingenieros.
Rusia tiene la intención de duplicar su comercio con los países africanos para 2030, según anunció Pável Kalmychek, director del Departamento de Desarrollo de la Cooperación Bilateral en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación de Rusia.