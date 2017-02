La nueva realidad de las cárceles en Venezuela

Nuevo Código Penitenciario

El 28 de diciembre de 2015 fue publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Extraordinaria N° 6207 el Código Orgánico Penitenciario que tiene como objetivo impulsar, promover, regular y desarrollar la organización, administración, funcionamiento y control del sistema penitenciario, de conformidad con las normas, principios y valores consagrados en la Constitución venezolana.



El reglamento estipula el respeto a los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos, a fines de garantizar a las personas privadas de libertad su rehabilitación integral, progresiva y el respeto a sus derechos humanos, al hacer posible su transformación y reinserción social. Este Código Orgánico tiene 172 artículos, Disposición Derogatoria Única, Dos Disposiciones Transitorias y Única Disposición Final.

>> Policía ingresa a cárcel brasileña para dividir a reclusos



La ministra para Asuntos Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, informó el 27 de diciembre de 2016 que en los últimos cinco años y medio, 96 cárceles del país han sido pacificadas, inauguradas e intervenidas, y aseguró que el sistema penitenciario venezolano “es el mejor del mundo”.



Varela indicó que ha trazado para 2017 tres líneas de acción: Romper con el bloqueo informativo de los logros en materia penitenciaria; producción a gran escala para trascender y contribuir con la economía productiva con 56.000 privados de libertad y cero tolerancia a la reincidencia.



La funcionaria del Gobierno venezolano indicó que 98 por ciento de los centros penitenciarios están bajo el nuevo modelo y recalcó que el sistema que mantienen “transforma al ser humano para no delinquir”.



“Sí, tenemos un régimen que transforma al ser humano, ya lo estamos enseñando a que no debe salir a delinquir. Por eso hay un trato más riguroso para las personas que no entiendan que es así. He hablado con los privados de libertad y les digo que no nos vamos a calar reincidentes, así de sencillo”, agregó.