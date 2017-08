Más de lo mismo en el mensaje a la nación de PPK.

El 28 de julio en el Congreso de la República ante la máxima representación nacional, entre ellos los 130 congresistas, autoridades de los 3 poderes del Estado, embajadores, representantes de la sociedad civil ,etc. Se dió por inicio el mensaje a la nación, con una duración de una hora y 15 minutos, desde mi punto de vista y de la ciudadanía en general fue más de lo mismo, lo único bueno que hizo un mea culpa por faltas de comunicación hacia la población de su primer año de gestión, siendo asi entonces nos encontramos ante una disyuntiva e incertidumbre en que no se ven los resultados esperados de su tan llamado y mentado gabinete tecnócrata neoliberal y lobista de lujo.

Dado pues las circunstancias este discurso huérfano de propuestas no se incluyo la tan llamada reforma en varios aspectos de la actividad económica e impulso a la economía, ni un ápice en la reforma educativa y de salud, tampoco de la reforma del sistema judicial ni del impulso a la ya estancada economía venida a menos, ni la creación de nuevos puestos de trabajo dentro de las principales actividades económicas del país. Este discurso acéfalo ( sin cabeza, sin sentido de ser y ver las cosas ), llama pues a la reflexión en como el Estado peruano no tiene iniciativa ni voluntad política en luchar contra la corrupción del sonado caso Lava Jato, donde ya ha habido 2 procuradoras anticorrupción destituidas por el mismo gobierno a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la huelga médica y de los profesores del magisterio que no tiene visos de solución y no se mencionó para nada en el discurso presidencial la solución a estas paralizaciones y se corre el peligro de que millones de niños y adolescentes pierdan el año escolar 2017 y los pobres pacientes que se atienden en los hospitales públicos de la red MINSA ( Ministerio de Salud ) corran el riesgo a que sus enfermedades y sus citas se pospongan para un tiempo indeterminado.

Sollamente propuso la creación de una autoridad de transporte único en las principales ciudades para solucionar el caótico problema del tránsito, pero no dijo como y bajo que presupuesto saldría el dinero para proponer esta reforma del transporte público, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura fue lo único que propuso como un proyecto de ley enviado al Congreso para su pronta aprobación, pues muchos jueces y fiscales en el país son cuestionados por la ciudadanía en emitir sendas y polémicas resoluciones judiciales en dar libertad a corruptos de saco y corbata y delincuentes reincidentes .

La reconstrucción con cambios del Fenómeno del Niño Costero que va a paso de tortuga es otro de los errores cometidos por esta administración, un trabajo a mediano plazo , pero sin la coordinación respectiva con los gobiernos locales y regionales para poder acelerar la construcción de hospitales, centros educativos, viviendas, etc; que habían colapsado por este fenómeno natural sin precedentes en la historia peruana donde 14 regiones fueron las más debastadas y donde la desaceleración económica bajó a 2 puntos porcentuales en el PBI.

Vemos pues un panorama nada alentador y pesimismo por parte de la ciudadanía en el inicio de este segundo año de mandato de PPK con una mayoría de fujimoristas en el Congreso de la República, alentando a promover obstruccionismo a los proyectos que impulsa el ejecutivo, un gobierno disfrazado de cogobierno que el partido oficialsita no quiere ver, una parálisis sin rumbo y perspectiva de cambio, y un tufillo de lobys ministeriales que añade incapacidad de gestión desde las más altas esferas de la burocracia estatal.