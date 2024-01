Presidente Maduro ofrece balance del 2023 y marca con perspectiva crítica los desafíos del nuevo año

Mientras el mundo sigue impactado por los conflictos de Ucrania y de Gaza, la actualidad no se ha detenido en Venezuela. Al contrario. Las noticias se han acelerado e incluso precipitado estas últimas semanas en Caracas que ha regresado a la primera plana de los grandes medios internacionales.

Después de los inesperados acuerdos entre el oficialismo y la oposición extraparlamentaria en Barbados en octubre pasado, y la suspensión, por parte de Washington, de algunas medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, se intensificaron las tensiones con Guyana cuando las autoridades de este país multiplicaron las provocaciones, en alianza con la empresa ExxonMobil y la Armada de Estados Unidos, en la región –reclamada por Venezuela desde hace dos siglos–, de la Guyana Esequiba.

Al referéndum exitoso sobre esta reclamación territorial del pasado 3 de diciembre siguieron los acuerdos de Argyle firmados entre los presidentes de Venezuela y de Guyana. Pero la llegada reciente de un navío de guerra en aguas de la región, en contradicción con los Acuerdos de Argyle, relanza dramáticamente las tensiones y los peligros.

En medio de estas turbulencias, Venezuela consiguió, el pasado 20 de diciembre, un gran ėxito diplomático al obtener la liberación de Alex Saab injustamente raptado y secuestrado por Estados Unidos desde hacía casi cuatro años. De todo esto, y de varios importantes temas más, nos propusimos hablar con el presidente Nicolás Maduro que, una vez más, con gran gentileza, accedió a concedernos esta entrevista ya tradicional del primero de enero.

Ignacio Ramonet (IR): Señor Presidente, buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista, que ya es como la número siete u ocho que hacemos como primera entrevista del año.

Presidente Nicolás Maduro (NM): Bueno, esta entrevista es muy buena porque siempre sirve de balance reflexivo de todos estos años difíciles, llenos de esfuerzos, de sacrificios; sirve de balance, y también de perspectiva de futuro. Así que siempre a tu disposición, Ramonet.

“Hemos resuelto el enigma Canserbero”

IR: Muchas gracias. Esta entrevista, en efecto, tiene el objetivo de hacer un poco el balance del año. En particular, el balance de los logros, de las victorias, de los avances que se han producido en Venezuela. Y también si pudiera usted definir algunas perspectivas. Lo vamos a ver a lo largo de la entrevista. Pero, si usted permite, primero quisiera empezar por algo que se sale un poco de nuestro tema, pero que ha impactado muchísimo sobre todo en los millones de jóvenes que son admiradores del cantante venezolano rapero Canserbero. Hace unos días nos hemos enterado de que el “enigma Canserbero” se ha resuelto. Se pensaba que Canserbero se había suicidado, pero la Fiscalía venezolana ha revelado que, en realidad, fue asesinado. ¿Cómo podría usted comentar esta información?

NM :Sí, verdaderamente ha sido un trabajo científico, profesional, de reconstrucción de los sucesos, de los hechos, que ha llevado a una conclusión contundente, definitiva, de quiénes son los responsables intelectuales y materiales del asesinato de este joven artista, de este creador venezolano que en tan poco tiempo de carrera musical como compositor tuvo un impacto tan grande en la juventud. Y lo sigue teniendo, y más que en la juventud, Ramonet, a mí me impresiona… Nosotros, Cilia y yo tenemos nietos y nietas de todas las edades, y nuestros nietos de ocho, nueve, diez, doce, trece años, catorce, quince años son conocedores y seguidores del arte, de la música, de la composición, de las letras de Canserbero. Me sorprende mucho.

IR: Sobre todo que él falleció hace ya unos ocho años ¿verdad?

NM: Hace nueve años ahora. Y me sorprende porque te confieso pues, yo que soy un hombre musical, soy más de la salsa, del rock, aunque estoy pendiente de las tendencias actuales... En el año 2023, entré en Spotify y tengo un playlist muy querido, concurrido, muy nutrido con música de todo tipo. Pero yo, hasta hace dos años quizás, no sabía quién era Canserbero... Y me enteré porque me lo explicaron mis nietos, y me pusieron canción por canción, analizamos canción por canción. Y desde ahí nació como un interés por el arte de Canserbero. En alguna oportunidad conversé con el Fiscal General, también admirador del arte de Canserbero, y él después de reunir un conjunto de elementos que conformaban una hipótesis sólida sobre lo que había sucedido… Todos los medios de comunicación y las redes habían manchado el nombre de Canserbero, habían dicho que era un homicida… Inclusive el antiguo Ministerio Público llegó a acusarlo después de muerto de homicida.

IR: Se le acusaba de haber cometido un homicidio antes de su suicidio.

NM: Sí, y entonces después impusieron la tesis completa del homicidio, suicidio, esquizofrenia y locura. Y a pesar de esa mancha que echaron sobre él, injusta, brutal, a pesar de eso, su nombre, su letra, su arte lo que hizo fue crecer y Canserbero hoy por hoy es reconocido en el mundo como, si no el principal, uno de los principales raperos en idioma español. Así que la investigación la abrió el Ministerio Público. Yo le manifesté y le entregué al Fiscal como siempre, pero en este caso en particular, todo el apoyo. Hizo todas las investigaciones con lo más avanzado de la ciencia forense, de la criminalística. Y los resultados han sido contundentes. La justicia se ha hecho, se ha reivindicado el nombre de un joven creador venezolano noble, y yo diría su nombre lo que hace es crecer ahora.

Yo conversé con sus familiares el día en que el Fiscal General Tarek William Saab dio los resultados ya, con los videos de la confesión de la asesina y del asesino, de los dos asesinos, y conversé con su familia, y su familia sentía un alivio en el alma. Su padre Cheo, sus hermanas, sus sobrinas. A ellos les di un abrazo por teléfono. Y les dije, bueno, él es un espíritu fuerte, allá donde esté Canserbero es un espíritu muy fuerte. Y ahora su nombre se acrecentará en la juventud de Venezuela, de América Latina, del Caribe, y mucho más allá. Así que se ha hecho justicia, cosa que habla muy bien del Ministerio Público de Venezuela.

“Hemos dinamizado mucho la política exterior"

IR: Este ha sido uno de los logros de estos últimos días del año 2023, pero como decíamos ha habido otros. 2023 era un año simbólico porque era el décimo año de su gobierno. En particular quisiera subrayar algunos contactos internacionales que ha tenido usted, algunos viajes al exterior, encuentros; en particular varios encuentros con el presidente Gustavo Petro de Colombia, quien organizó una conferencia sobre Venezuela en Bogotá; un encuentro con el presidente Lula, que ha regresado al poder recientemente en Brasil, usted estuvo en el encuentro que organizó Lula sobre América del Sur; otros viajes estratégicos, en particular a Turquía y a Arabia Saudita, y sobre todo el gran viaje muy importante a China, su encuentro con el presidente Xi Jinping. ¿Cómo se integran dentro de la geopolítica tradicional de la diplomacia de la revolución bolivariana estos contactos, estos viajes?

NM: En el mundo ya hay una nueva época. La época de los imperios occidentales está pasando ya, definitivamente, y el último de los imperios occidentales, el imperio estadounidense, está en un proceso de declive histórico que es estructural, es definitivo. Siempre Estados Unidos será una potencia si se mantiene unida, si no surgen de allí varios estados. Es una de las tendencias posibles, probables, que se pronostican dentro de unas décadas. Es como el Reino Unido, la Gran Bretaña fue un súper imperio militar, económico, comercial, naval… Y bueno, cesó, cayó, declinó… Pero aún es un país poderoso, importante.

Hoy por hoy ha surgido un mundo de mayor equilibrio como lo soñaba el Libertador Simón Bolívar, dicho sea de paso nos hallamos en la Casa Natal de nuestro héroe, de nuestro padre Libertador Simón Bolívar, y él desde muy temprano en el siglo XIX, hablaba de la necesidad de “construir un universo de equilibrio”, un “mundo de equilibrio”; y entonces fue cuando el Libertador concibió la estrategia que pudiéramos llamar hoy la “estrategia de un mundo multipolar”, donde nuestra América libertada por su espada, por su ejército, por nuestro ejército, fuera uno de los grandes bloques. De hecho Colombia la Grande, fundada en el Orinoco, el 17 de diciembre de 1819 nació como una potencia, una potencia atlántica, caribeña, pacífica (del océano Pacífico), amazónica, andina, que englobaba lo que hoy somos Venezuela, Colombia, Panamá y parte de Centroamérica y Ecuador. Nació como una potencia territorial, poblacional, militar, económica.

IR: Como otro Brasil casi…

NM: Sí, prácticamente, y además teniendo los dos brazos, uno sobre el Mar Caribe y el Atlántico, y el otro sobre el Pacífico, teniendo toda la Cordillera de los Andes, teniendo un espacio gigantesco sobre el Amazonas.

Y esa potencia estuvo llamada –como lo intentó el Libertador en el Congreso de Panamá de 1826–, a constituir un poderoso bloque de naciones, una unión de repúblicas… La traición se impuso, la intriga imperial se impuso, y el proyecto de Bolívar fue apuñalado, fue traicionado, fue mancillado, fue olvidado… Y luego, de donde debió haber nacido un poderoso bloque, quedaron existiendo diez, quince, veinte “republiquitas”, pudiéramos decir entre comillas, con el respeto a todos, pero quince “republiquitas”, todos por su lado, todos dominados.

Así que el concepto del “equilibrio del universo”, de un “mundo multipolar” que fue el gran sueño del gigante, de nuestro Libertador, hoy se está viendo su surgimiento. Y nosotros estamos atentos. El comandante Hugo Chávez habló de una “nueva geopolítica mundial”, y así lo dejó establecido: la diplomacia bolivariana de paz. Tiene como eje transversal la construcción de una nueva geopolítica mundial, de un nuevo eje de poder mundial, y la inserción de Venezuela en ese eje.

Desde América Latina en primer lugar, desde Suramérica, desde el Caribe y desde América Latina y el Caribe hacia el mundo. Por eso es que, este año, hemos dinamizado mucho la política exterior. Participamos en el intento que Lula ha hecho para refundar Unasur, muy importante que va avanzando paso a paso, no sin amenazas, ni conspiraciones imperiales, para que no se dé. Hemos participado de la consolidación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños este año, sólida Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Hemos participado en la Cumbre de Palenque con el presidente de México López Obrador para hablar de todo el tema del cambio climático, migración, desarrollo, independencia. Y recibimos el apoyo de toda América Central y parte de la América del Sur en el tema de las sanciones, para exigir el levantamiento de las sanciones.

“Nuestra visita a China fue monumental”

Y a nivel mundial hemos consolidado nuestra relación este año con mucha fortaleza, con Turquía, con la India, con Rusia, con China. Nuestra visita a China fue monumental. Yo he ido a China como canciller seis, siete veces, acompañando al comandante Chávez, y luego como presidente he ido también cinco, seis veces. Y te digo, el nivel de relaciones, de acuerdos firmados, y de políticas definidas entre el presidente Xi Jinping, entre China y Venezuela en esta visita de seis días, no tiene comparación, no tiene parangón. Primero que elevamos la relación a una relación estratégica de alto nivel “a toda prueba y para todo momento”.

IR: ¿Esa es la expresión que figura en el documento?

NM: Sí, esa es la expresión, es un concepto que, por primera vez, China se la atribuye a una relación de manera conjunta, a un país de América Latina y el Caribe. Lo cual eleva todo el nivel. Así que yo diría que vamos avanzando en medio del asedio imperial, en medio del ataque permanente, vamos avanzando en tejer el nuevo mundo.

Venezuela humildemente, modestamente, eso sí con la grandeza del pensamiento de Bolívar, con la grandeza de la nueva geopolítica mundial de Chávez, vamos perseverando en la construcción de un mundo multipolar, un mundo de países y de pueblos libres verdaderamente.

“A Alex Saab ya trataron de matarlo por orden de Iván Duque"

IR: Sr Presidente entre los logros de su gobierno, quisiera citar tres recientes. Primero: los Acuerdos de Barbados en octubre, que han permitido establecer un acuerdo con la oposición extraparlamentaria. Segundo: El referéndum sobre la Guayana Esequiba del 3 de diciembre, que ha sido una enorme victoria en materia de movilización. Y la reciente liberación del diplomático Alex Saab.

Sobre este último tema –sobre los otros dos, regresaremos después– quisiera que usted nos completara, porque usted ya ha hecho alguna declaración sobre ello, algunos detalles sobre cómo y cuán difícil fue la negociación para conseguir la liberación de Alex Saab.

NM: Primero, como hemos dicho: Alex Saab es un empresario de origen colombiano, que se estableció en Venezuela y comenzó a desarrollar un conjunto de inversiones muy importantes, se articuló en un momento dado, en el año 2011, a los planes de lo que sería la Gran Misión Vivienda Venezuela. Luego, en la etapa que me ha tocado a mí dirigir, él se fue involucrando en los planes sociales, pero sobre todo él comenzó jugando un papel muy importante, creciente, cuando llegaron las sanciones criminales.

IR: A partir del 2016.

NM: Sí, 16, 17, 18, porque se fue involucrando… Yo me he puesto a pensar… Primero es colombiano, tiene sangre colombiana; segundo tiene sangre palestina, por ahí le viene esa vena de rebeldía. Y él comenzó a trabajar con mucha habilidad para vencer las sanciones que se iban tomando contra Venezuela.

IR: ¿Por iniciativa propia? ¿Por patriotismo?

NM: Por iniciativa propia y también por un conjunto de políticas que yo implementé, convocando a los sectores privados para que, desde el capital, desde la inversión privada, pudiéramos echar adelante, dado que nos habían robado todas las cuentas bancarias, congeladas, Ramonet. Hay que ver que a un país le congelen todas las cuentas bancarias, no sólo se las congelen sino que le roben todo el dinero, más de 21.000 millones de dólares, que le congelen sus propiedades en el exterior, que le prohíban vender sus productos en el mundo, que le persigan su principal industria, la industria petrolera, lo cual nos hizo perder, yo siempre lo digo porque puede ser que haya gente que no lo escuche, nos hizo perder el 99% de los ingresos del país, pasamos de 54.000 millones de dólares aproximadamente, un año, a 700 millones de dólares el año siguiente… Y el objetivo manifiesto, directo, del imperialismo era hacer colapsar la sociedad y proceder a un cambio violento de gobierno, lo que ellos llaman en sus manuales estratégicos, un “cambio de régimen”. Y ahí es bueno, como decía Fidel, Fidel siempre nos decía: “Las crisis crean a los hombres”, “crean los liderazgos”.

Yo diría que, en esa crisis, surgió un hombre: Alex Saab, y comenzó él con importaciones traídas con su capital, comenzó a traer alimentos, las cajas CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) en los momentos difíciles del 2017, 2018. Y por eso lo sancionan a él y a toda su familia, a los hermanos, a la hermana, al papá, a la mamá, a todos los sancionan. Y lo empiezan a perseguir entonces… Y a las empresas en donde él, en México y en otros países, hacía las cajas CLAP, también las empiezan a perseguir, a amenazar con diferentes sanciones.

Cuando llegan los años 2019 y sobre todo el 2020, él venía cumpliendo un papel importante en tres rubros claves, sobre todo en 2020, cuando llega la cuarentena, la pandemia de Covid. Uno, seguir jugando un papel muy importante en la garantía de los CLAP, para ese entonces todavía no estábamos produciendo los CLAP en Venezuela, como nos tocó después, afortunadamente… Gracias al esfuerzo de miles de productores agrícolas, campesinos, campesinas, del campo venezolano, hoy estamos produciendo el 85% del alimento en Venezuela, un milagro agrícola ¿Logrado por quién? Por los trabajadores, por los productores… En aquel momento no. Traíamos del exterior el 90% de las cajas CLAP para atender a 7 millones de familias. Y él era un hombre clave en la articulación de esas importaciones.

Pero también, dado el bloqueo teníamos la refinería, las cuatro refinerías de Venezuela paradas, no conseguíamos un repuesto, no podíamos comprarlo, si lo conseguíamos, pon tú, si conseguíamos este repuesto en tal país, no teníamos una cuenta bancaria para pagarlo, por las sanciones… Después hicimos triangulaciones para resolver el tema y recuperar las cuatro refinerías de manera milagrosa y heroica, gracias a la ingeniería y al conocimiento de los trabajadores petroleros de Venezuela, y al apoyo de nuestros amigos en el mundo; importantes amigos en el mundo. Y entonces Alex Saab era un hombre para comenzar a traer el combustible a Venezuela.

Y además, él había logrado las conexiones en el mundo para traer las medicinas de los pacientes más necesitados, y particularmente las medicinas claves para el tema de la pandemia del coronavirus. Ahí es cuando lo secuestran.

IR: En Cabo Verde.

“Alex Saab posee la temeridad de un Che Guevara”

NM: Sí, en Cabo Verde. Dos días antes habían tratado de matarlo. Eso nunca se ha dicho… Dos días antes, un grupo de delincuentes contratado por Iván Duque de Colombia intentó matar a Alex Saab en su casa, en Caracas… Salvó su vida milagrosamente. Y luego él, con el empuje que lo lleva, porque es un hombre emprendedor, de empuje, de iniciativa, yo diría que temerario, te diría que Alex Saab tiene la temeridad de un Che Guevara de enfrentarse a los riesgos y a los peligros. Se fue, iba para Irán ¿A qué iba a Irán? A garantizar la gasolina por un año para Venezuela, 2020, 2021, mientras recuperábamos la refinería. ¿A qué iba a Irán? A conseguir medicinas trianguladas desde Irán. Y en el trayecto lo capturan, lo secuestran sin ningún tipo de elemento.

IR: Sin mandato judicial…

“Jamás he tenido un testaferro!”

NM: No, no había ninguna orden de captura internacional, en primer lugar. En segundo lugar, él tenía la protección de un pasaporte diplomático, funcionario diplomático de un gobierno legítimo, reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Cuando lo secuestran, violan las convenciones que protegen la inmunidad diplomática en el mundo, algo muy grave. Y luego, bueno todo lo que ya se conoce: las torturas…

Lo primero que ellos intentan –como él lo explicó– es que, en ese mes de julio, en plena cuarentena, le piden a él que, con una llamada, detenga los barcos de gasolina; que, con una llamada detenga los embarques con las medicinas… Hay una medicina clave, Ramonet, que es Remdesivir, que acababa de salir entonces como el gran antiviral contra el coronavirus. Y ellos estaban desesperados por detenerlo. Con el Remdesivir cuando llegó a Caracas, en julio de 2020 en adelante hasta nuestros días todavía, se salvaron miles de vidas de pacientes muy graves que estaban entubados a lo largo y ancho del país.

Y querían además que con una llamada Alex Saab parara las cajas CLAP, ¿para que hubiera qué? Mortandad por falta de medicina, hambruna y cero gasolina, como estuvimos a punto… De hecho, te puedo decir que de los cinco barcos que él contrató -nosotros se los pagábamos pero él los triangulaba-, de los cinco barcos de gasolina que venían sólo pudieron llegar, en junio de 2020, dos barcos… Inolvidable! Fue una fiesta para Venezuela… Los otros tres barcos los robó Estados Unidos… Robaditos! Se los llevaron para Estados Unidos… Piratas, corsarios, ladrones!

Luego vino toda la etapa de la tortura para que él, digamos, le diera validez a las infamias, a las mentiras que todavía por ahí dan vueltas… Porque portales basuras de la cloaca, como por ejemplo la cloaca Semana de Colombia, que es una cloaca de la oligarquía narcotraficante colombiana, la revista Semana todavía escribe: “Alex testaferro de Maduro”. Jamás he tenido un testaferro! Jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior. Jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás… Mis relaciones con los empresarios nacionales e internacionales han sido y son relaciones de trabajo por el país ; y tan fue así que jamás el imperialismo pudo mostrar, en tres años y medio teniéndolo secuestrado, jamás pudo mostrar una sola prueba falsa entre comillas, un papel falso sobre los supuestos testaferros, negocios sucios y toda la pudrición que ellos inventan en la cloaca de su justicia y en la cloaca de sus medios de comunicación.

Así que nosotros no dejamos atrás nunca a nadie, nunca abandonamos a nadie… Jamás! Siempre estamos, estuvimos al lado de su familia, de su esposa Camila que se convirtió de una mujer de la casa, de una ama de casa se convirtió en una lideresa de un poderoso movimiento, el movimiento Free Alex Saab; de sus hijos, de sus hijas, de toda su familia, al lado de su familia; de manera amorosa… De manera especial Cilia que prácticamente conversaba cada semana con Camilla, teníamos informaciones por aquí, por allá. Y como yo le dije a Alex cuando se bajó del carro y lo esperé ahí en la puerta dorada del Palacio de Miraflores: “Alex, yo sabía que este día iba a llegar. Y llegó.” ¿Un milagro? Un milagro como sólo podemos hacer los revolucionarios, que somos firmes y que enfrentamos al imperio con la verdad. Un milagro.

IR: Fue una bellísima victoria, Presidente. A través del mundo muchas personas se alegraron de esa liberación, porque habían militado por denunciar todas las falsedades que se dijeron sobre Alex Saab.

NM: Ramonet, yo no puedo decir… pero yo recibí palabras de felicitación de gente que ni te imaginas, que seguramente está viendo esto, del mundo, ni te imaginas. Gente que me mandó felicitaciones. De gente en los Estados Unidos de Norteamérica. No voy a decir nombres, de grandes artistas mundiales… Algunos ni los conozco. Y me han llegado mensajes por aquí, mensajes por allá. Diciendo: así es como se trata a un hombre inocente. Nosotros hicimos un canje que fue trabajado, como decía José Martí: “En silencio ha tenido que ser.” Con la prudencia del caso, con la diplomacia del caso y logramos liberar de manera milagrosa a un hombre inocente. Y en el canje entregamos a un conjunto de convictos y confesos terroristas que habían cometido delitos y crímenes en el país, convictos y confesos. Fue el precio que pagamos por el secuestro. Por la libertad del secuestrado. Y creo que valió la pena ampliamente.

“Estamos construyendo un nuevo modelo económico diversificado que nos una independencia absoluta del mundo enterro"

IR: Sr Presidente, siguiendo con el balance del año: usted definió ocho líneas de trabajo muy importantes para el 2023. Y entre ellas las líneas de la economía. Yo quisiera preguntarle, ¿qué balance hace usted de ese planteamiento? ¿Cuáles son los principales logros conseguidos en esas ocho líneas de trabajo?

NM: Mira, yo pienso que el 2023 es un paso adelante también. Tenemos diez trimestres de crecimiento económico continuo que empezó a finales del 2021. Y hemos logrado mantener un crecimiento en lo que yo definí como la Agenda Económica Bolivariana, 18 motores, los 18 motores van paso a paso; esos 18 motores necesitan políticas públicas, incentivos, inversión, mercado nacional, mercado internacional, buena gestión pública, buena gestión privada, buena coordinación.

Creo que hemos logrado una coordinación perfecta con todos los actores económicos internos del país, y creo que tenemos un diálogo y un entendimiento muy elevado con actores económicos internacionales que están llegando con nuevas inversiones. Es un gran logro de estos años, que se consolida en el año 2023. Yo te tengo aquí algunos números importantes.

IR: El crecimiento en 2022 fue de 12% más o menos.

NM: Correcto.

IR: En el 2023 ¿Qué crecimiento ha tenido Venezuela?

NM: El Banco Central no ha dado cifras aún, aunque me dicen que pudiera cumplirse la expectativa de la CEPAL que es 4,5%. Son diez trimestres consecutivos de crecimiento. En medio del asedio todavía, y con inversión propia. Como yo digo, con las vísceras.

Un crecimiento del 5% de la actividad agrícola. Ya tenemos cinco trimestres consecutivos creciendo más de cinco puntos la actividad agrícola, produciendo nuestros alimentos. Y ya inclusive exportando parte de esos alimentos.

Un crecimiento del 4% durante diez trimestres de manera sostenida de toda la actividad manufacturera privada del país, en una recuperación sostenida, sostenible, todavía tiene mucho espacio para crecer todo el sector manufacturero.

Un crecimiento aproximado del 4% de la actividad comercial hasta el tercer trimestre. Este cuarto trimestre que acaba de terminar ahora en diciembre es un nivel mucho más elevado, ha habido una actividad comercial enloquecedora, con una fuerza impresionante.

La producción manufacturera de alimentos y bebidas, ha crecido por encima del 1.6%. Bueno, aquí tengo otros datos. No te voy a abrumar con todos los datos.

IR: Pero la tendencia es muy positiva…

NM: Sí, la tendencia es positiva. En la captura de pesca, en la recuperación de la capacidad de pesca del país, este año hemos crecido un 25%. En la actividad acuícola que también es una actividad a la que le hemos prestado una atención especial, este año crecimos un 20%. Solamente en el sector camarón, que es un sector exportador, creció el 98% en el año de 2023. Un incremento en la producción industrial, agroindustrial…

Y la llegada de importantes firmas europeas, estadounidenses, chinas, indias, etcétera, etcétera, para la inversión en petróleo, gas y empresas básicas.

Quiere decir que, en las condiciones que establecen nuestra Constitución y nuestras leyes, nos vamos elevando. La recaudación tributaria este año, creció un 25,8%, todavía yo diría, de acuerdo a las necesidades del país y a las expectativas de lo que tienen que ser nuestros planes sociales de recuperación del estado de bienestar social, todavía la recaudación tributaria –aunque ha crecido bastante este año–, todavía le falta mucho terreno por ganar, para garantizar ingresos que nos permitan mejorar los ingresos de los trabajadores, de las trabajadoras, la inversión social.

Este año estamos superando, hasta el mes de noviembre, los 5.181 millones de recaudación. Quiere decir que hay un conjunto de elementos muy importantes, la estabilidad cambiaria, el vencimiento de la hiperinflación de manera definitiva, hemos atajado la inflación como mal estructural de la economía de cien años, y con las políticas que vamos llevando tenemos serias perspectivas de mejorar ese elemento, esa variable en los meses y años que están por venir.

Aumentó un 91% la cartera de crédito en comparación con el año 2022. Un 91%. Todavía son cifras modestas que rondan los mil cuatrocientos millones de dólares. Venezuela necesitaría cuatro mil, seis mil, ocho mil millones de dólares, la cartera de crédito, o mucho más para la inversión; pero es algo que se ha logrado de manera sostenida, sostenida.

IR: Y todo esto en el marco de un país bloqueado y asediado. Lo cual tiene más mérito.

NM: Eso es bueno decirlo. Porque el país a pesar de los avances que hemos tenido en los Acuerdos de Barbados de los que ya vamos a conversar, y las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, Venezuela hoy por hoy no tiene cuentas en el exterior, hoy por hoy sigue siendo un país perseguido y asediado. Y todo esto lo hemos logrado con esfuerzo propio, nosotros solos, los venezolanos, te lo puedo decir, con orgullo te lo digo. Todo esto lo hemos logrado a pulmón propio. El sector privado, pequeño, mediano, grande con alguna inversión que viene llegando del exterior, con políticas públicas, consensuadas, correctas, pertinentes, justas, lo hemos ido logrando con esfuerzo propio, prácticamente solos en este mundo.

IR: ¿Sin inversión extranjera importante?

NM: Y diciendo como decía el gran Ho Chi Min en Vietnam, pensando con cabeza propia, caminando con pies propios y construyendo con nuestras manos propias, sin depender de nadie. ¿Tú sabes qué siente uno? Que estamos en una etapa –y te lo digo aquí en la casa donde nació Bolívar, el gigante de América– una etapa donde estamos construyendo un nuevo modelo económico diversificado que nos da una independencia absoluta del mundo entero, si fuese necesario. Otro elemento para tu análisis, y para el análisis de todos los que nos leen aquí en el mundo.

En el año 2023, Venezuela logró el nivel de abastecimiento interno, de su mercado interno, más alto de los últimos veinticinco años, 97% de abastecimiento en lo fundamental con producción propia, y con la actividad de los sectores económicos privados con importaciones complementarias, con una política muy clara de qué se importa, qué no se importa, y de protección del productor nacional.

Así que creo que estamos dando pasos certeros. Siempre yo digo, claro falta mucho todavía, sobre todo para generar la riqueza, la platica que necesitamos para impactar salarios, ingresos. Hemos hecho de tripas corazón para mejorar el ingreso integral de los trabajadores, ingreso mínimo integral de los trabajadores. Y además completando un circuito con las Grandes Misiones y Misiones para proteger la salud pública, la educación pública, la construcción de 500 mil viviendas por año para proteger, con los CLAP y los programas alimentarios, el derecho a la alimentación del pueblo; y poner al ser humano en el centro y protegerlo integralmente mientras vamos recuperando la capacidad, no sólo de generar y producir bienes, productos, servicios, sino riqueza líquida, que hacia allá va dirigido nuestro esfuerzo principal, y sé que lo vamos a ir logrando. Estoy seguro de eso.

“Hemos desmantelado las mafias carcelarias”

IR: Sr Presidente, hay otro logro importante que usted no ha citado que es el de la seguridad. Durante mucho tiempo una de las críticas más sistemáticas de los medios internacionales, incluso para criticar a la revolución bolivariana, era decir que Venezuela era un país muy inseguro, muy peligroso, que Caracas era una ciudad dominada por el crimen, por la delincuencia; todo eso en cierta medida ha cambiado. Hoy día Caracas es una ciudad cada vez más apacible, cada vez más segura, las noches de Caracas han vuelto a revivir, lo constatan los turistas, los viajeros, los corresponsales extranjeros; es un logro enorme. Podría usted explicarnos, ¿cómo se ha conseguido esto que parecía casi imposible?

NM: Bueno se ha hecho un tremendo trabajo a partir de un concepto que son los Cuadrantes de Paz. Los Cuadrantes de Paz es un concepto territorial. Tenemos hoy tres mil Cuadrantes de Paz.

IR: ¿En todo el país?

NM: Sí, en todo el país. El Cuadrante de Paz reúne ¿A quién? Reúne a las fuerzas policiales y de seguridad, reúne el poder popular, todo el poder popular en su diversidad, y reúne todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad. Los Cuadrantes de Paz han dado un aporte para ir liberando los territorios donde había mayor índice de criminalidad y para ir estableciendo las normas de funcionamiento de comunidades de paz; cuadrantes de paz, comunidades de paz creo que es uno de los elementos.

El otro elemento tiene que ver con el trabajo de inteligencia para ir desarticulando las bandas criminales más peligrosas, que son como bandas de una nueva generación, bandas más armadas, más organizadas, con mucho dinero. Y hemos hecho un trabajo de inteligencia y de golpes quirúrgicos a las bandas en las distintas ciudades y lugares del país. Por ejemplo: en Caracas, es recordado el golpe quirúrgico que le dimos a la banda de un barrio que era conocido en el mundo, que era la Cota 905. Eso significó que, en Caracas, se establecieron climas de convivencia, de tranquilidad, de paz; porque ahí estaba un hervidero, la Cota 905, era un hervidero increíble, conectado con las bandas criminales de Colombia en la época de Iván Duque. Cuando entramos en su guarida lo primero que encontramos fue a unos veinte paramilitares colombianos en una montaña, entrenándose para una supuesta “insurrección popular” en Caracas que iban a encabezar ellos; por decirte algo.

Y en tercer lugar, este año 2023 se avanzó en desmantelar las mafias carcelarias, de cárceles muy emblemáticas en el centro del país, en el occidente, en Los Andes, en el oriente, en el sur del país.

Y creo que ha sido un golpe muy importante acabar con esas mafias carcelarias, quitarles ese centro de delito. Es una política, la llamamos Operación Gran Cacique Guaicaipuro, que se va a mantener.

Así que yo, en ese sentido, tengo una gran confianza en que vamos a seguir avanzando en Venezuela como un territorio de seguridad, un territorio de paz. Y yo siempre le hago un llamado al pueblo, esto no depende de un hombre, esto depende del esfuerzo mancomunado que hagamos en los Cuadrantes de Paz, es la fórmula.

Inclusive yo les he dicho a algunos gobiernos de América Latina. No voy a decir nombres. A algunos gobiernos de América Latina les he dicho: me gustaría compartir con ustedes la experiencia de los Cuadrantes de Paz para que ustedes vean que la fusión y la unión en el territorio de las fuerzas del orden, de las fuerzas policiales y de la organización social -en el caso de Venezuela del poder popular-, da grandes resultados.

“El presidente de Guyana se está burlando de Lula, Celac y de Caricom..."

IR: Señor Presidente, otro logro importante, lo citábamos antes, es el reciente referéndum sobre la Guayana Esequiba, que ha constituido un éxito porque se ha visto el apoyo que la población ha aportado a esa reivindicación. El éxito de ese referéndum obligó al presidente de Guyana a sentarse con usted a conversar directamente sobre el destino de la Guyana Esequiba. Pero desde entonces ha habido el envío de un navío de guerra británico que usted ha denunciado. Entonces, en estas circunstancias, ¿cómo ve usted el porvenir de las negociaciones con Guyana sobre la Guayana Esequiba?

NM: En este momento, pudiéramos decir, estamos pasando por un momento de turbulencia. Porque Guyana actúa no como la República Cooperativa de Guyana, Guyana está actuando como la “Guyana británica”, aceptando que una nave de guerra vaya hasta sus costas y desde sus costas amenace a Venezuela. Porque esa nave de guerra, desde que partió hacia sus costas, fue con una voz de amenaza a Venezuela. Y las declaraciones impertinentes, insolentes, de la Cancillería inglesa han sido para reafirmar su amenaza a Venezuela. Así que ellos actúan, el presidente de Guyana actúa como un presidente de una Guyana británica colonial. Actúa como un país maniatado, sometido. No acepto sus excusas, no las acepto! Él trata de excusarse, el presidente Irfaan Ali, diciendo que desde Guyana jamás van a amenazar a Venezuela. Pero es que no es él el que ha proferido una palabra de amenaza, son sus dueños, es el antiguo y declinado y putrefacto ex-imperio británico que ha mandado una nave… Ellos creen que Venezuela es la Venezuela en 1902, cuando vinieron con sus naves a bombardear Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira; cuando vinieron a masacrar al pueblo de Venezuela para imponerle el Laudo Arbitral de 1899, para cobrar las deudas ilegales, inmorales del siglo XIX. No, Venezuela no es la de 1902. La Venezuela que tenía Cipriano Castro. No, no. Es una Venezuela que tiene un poder militar para responder. Y lo digo con humildad, con sencillez. Porque conozco muy bien a los militares venezolanos. Y sé que dan su vida por defender la soberanía de este país, por proteger este país. Yo les he dicho, somos un pueblo de paz. Por las buenas todo. Por las malas, no nos busquen. No nos busquen!

Así que, ¿qué está haciendo el gobierno de Londres y qué está haciendo el presidente de Guyana? Burlarse del presidente Lula, burlarse del presidente de la CELAC, Ralph Gonsalves, burlarse de todos los países del Caricom… Eso es lo que han hecho, burlarse de ellos. Ellos se han burlado amenazando a Venezuela con una nave militar. Se han burlado, y le han dado una patada al Acuerdo de Argyle, le han dado una patada.

En estos momentos estamos en una situación de turbulencia. Que nosotros sabemos enfrentar. Porque nosotros no nacimos el día de los cobardes ¿Oíste Ramonet? Yo no nací el día de los cobardes, y sé muy bien como jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada qué tengo que hacer para defender la dignidad de Venezuela. Y aquí nadie nos va a venir a amenazar con barcos. Ni hoy ni nunca. No es la Venezuela en 1902. No se equivoquen con Venezuela. No se equivoquen!.

“Con EE.UU. siempre hemos buscado el diálogo, el entendimiento, la convivencia"

IR: Señor Presidente, después de los Acuerdos de Barbados, con la oposición extraparlamentaria, la Administración Biden se vio obligada a suspender una parte de las sanciones contra Venezuela. ¿Qué próximas etapas prevé usted en la vía de una normalización de las relaciones con Estados Unidos?

NM: Primero hay que decir dos cosas. En primer lugar, yo he promovido más de mil veces el diálogo con todos los sectores de la oposición. Estos diálogos con el sector extremista guaidosista de la oposición de ultraderecha, como yo la llamo, que es la oposición consentida y preferida de los Estados Unidos, es la oposición pro estadounidense, pitiyanqui… Reunida en la Plataforma Unitaria, la PUV. Esos diálogos yo los he promovido y los sostenemos de manera permanente, siempre y sin parar. Esos son los diálogos públicos que se conocen.

Pero en diálogos privados yo me he reunido con todos ellos. En el año 2020, 2021. Me hablaban pestes de Guaidó. Yo les decía: actúen, pero no se atrevían. Y sacan a Guaidó cuando ya es una basura putrefacta, ya huele muy mal Guaidó, y los gringos lo sacan del país, se lo llevan a Miami, multimillonario como está, robó a medio mundo, robó a los gringos, robó a la oposición, robó a todo el mundo; y lo sacan porque ya era inaguantable su desprestigio para ese sector de la oposición. Pero siempre hemos tenido diálogo con ellos. A pesar de que sectores de esa oposición se sientan a dialogar pero siguen por debajo conspirando, siempre siguen conspirando por debajo. Para buscar dar un golpe de Estado en Venezuela, para buscar matarme, etcétera, etcétera. Pero yo creo en el diálogo, permanentemente.

Y en segundo lugar con los Estados Unidos. El comandante Chávez siempre buscó y me enseñó a mí a buscar diálogo, entendimiento, y convivencia con los Estados Unidos de Norteamérica. Y es lo que hemos hecho siempre. Lo que hizo el comandante con Bill Clinton. Con George W. Bush dos veces, a pesar de que Bush dirigió un golpe de Estado aquí el once, doce, trece de abril del año 2002; es lo que se buscó con Barack Obama, el primer Obama. Ya el segundo Obama me tocó a mí, y ese segundo Obama es el que toma el decreto aquel declarando a Venezuela un “enemigo de Estados Unidos”. Cara a cara, face to face, Obama me dijo: “Maduro, eso fue un error, lo voy a corregir.” No lo corrigió. Yo le dije: “Obama el problema no eres tú, el problema es quien viene después de ti, que puede utilizar ese decreto para amenazarnos, sancionarnos o invadirnos.” Y fue lo que sucedió.

Con Donald Trump tuvimos la relación que todo el mundo sabe. Tomó 930 medidas de sanciones contra Venezuela. Le puso precio a mi cabeza, a esta cabecita que ves aquí, le pusieron un precio. Trataron de matarme en el año 2018, 4 de agosto, desde la Casa Blanca trataron de matarme. El día del atentado con drones estaban en la Casa Blanca, hoy se conoce esa verdad, esperando el resultado del atentado. Trataron de invadirnos varias veces, prepararon mercenarios desde Colombia. Y así y todo nosotros siempre buscamos el diálogo y tuvimos lazos de diálogo con el gobierno de Trump, tan es así que casi teníamos listo un canje para liberar a Alex Saab en esos días finales de Trump, antes de las elecciones. Así que cuando llega Biden, también. Siempre hemos querido un diálogo. Ojalá se avance. Ojalá.

Nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para establecer una nueva época en las relaciones con los Estados Unidos.

IR: ¿Hay etapas previstas?

NM: Hay ideas comunes, hay una ruta, una hoja de ruta establecida. Pero no pudiéramos decir, Ramonet, que Estados Unidos ha levantado ninguna sanción sobre Venezuela. Al contrario, las sanciones están vigentes. Estados Unidos lo que ha dado son unas licencias como si Venezuela se tratara de una colonia estadounidense. Unas licencias, como el tiempo de la Compañía Guipuzcoana, que tenía el control completo de este país y daba licencias de exportación, de importación ¿No? En esa época de los llamados blancos criollos, hasta que los blancos criollos se cansaron de la Compañía Guipuzcoana y declararon la independencia de toda la América. Más o menos algo así. El modelo que Estados Unidos pretende aplicar es un modelo tipo Compañía Guipuzcoana contra Venezuela. Dando licencia.

Pero nosotros somos muy firmes. Y se lo decimos a todos los gobiernos de América Latina, de la CELAC y del mundo: Venezuela exige el levantamiento completo y permanente de todas las sanciones ilegales, inmorales y criminales que hay sobre la economía y la sociedad. Todas. Y ese va a ser nuestro objetivo.

Y no vamos a descansar, vamos a perseverar como siempre lo hacemos hasta que lo logremos. Y en el camino ahí, viendo la bola mágica, creo que lo vamos a lograr.

“Los Brics son el futuro de la humanidad”

IR: Presidente hoy es primero de enero y a partir de hoy, los BRICS, esa organización formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que han constituido como una especie de nuevo poder o contrapoder, un poco en la línea de lo que usted citaba antes, de esta nueva geopolítica multipolar. A partir de hoy se incorporan o tenían que incorporarse seis nuevos países. De hecho se incorporan cinco concretamente: Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía. Porque debía incorporarse Argentina pero el nuevo presidente Javier Milei declinó la invitación. Por una parte me gustaría que usted nos diera su opinión sobre la importancia de los BRICS. Y por otra parte, si Venezuela podría ingresar en estos nuevos BRICS ampliados?

NM: Los BRICS son el futuro de la humanidad, ya los BRICS son un poder económico definitivo, tienen un poderoso banco, yo estuve en la sede del banco en Shanghái con su presidenta Dilma Rousseff, tenemos relaciones buenas, avanzando, con el Banco de los BRICS. No pude ir a la Cumbre de Sudáfrica por una otitis muy fuerte que tuve, lamentablemente. En la Cumbre de Sudáfrica, Venezuela fue aceptada como socio. Y yo aspiro a que en la próxima Cumbre de Rusia con el favor de Dios, siempre Dios por delante, Venezuela se incorpore a los BRICS+ como miembro permanente.

Nosotros apostamos a los BRICS como parte de ese mundo nuevo, el nuevo equilibrio, como parte del concepto geopolítico bolivariano de un mundo de equilibrio, de un mundo de iguales. Y además como parte del futuro de la humanidad para el desarrollo de las inversiones de los BRICS en Venezuela, para el desarrollo de grandes mercados para los productos de Venezuela, para el desarrollo de relaciones multidiversas en lo cultural, en lo político, en lo institucional, en lo social. Son grandes civilizaciones, la civilización china, rusa, india, nuestra hermana Brasil, nuestra hermana Sudáfrica, el África! Los cinco países son grandes civilizaciones y nosotros somos parte de la civilización mestiza del América del Sur, del Caribe, de América Latina. Así que los BRICS nos llenan de emoción.

El paso que ha dado Javier Milei desde Argentina es llevar a Argentina al siglo XIX. Yo lo vengo diciendo. Se lo digo a los argentinos y se lo digo al mundo, el proyecto de Milei es un constructo que han hecho para clavarle las garras a Argentina, sacarla del mundo multipolar, convertirla en vasalla del mundo unipolar imperial, y convertirla en una nueva colonia desde América del Sur, destruir el Estado, destruir su economía, destruir su identidad; y el paso que ha dado de sacar a Argentina de esa enormidad que son los BRICS es una de las cosas más torpes e imbéciles que ha hecho Milei contra Argentina. Porque sacando a Argentina de los BRICS está actuando contra los argentinos, contra el trabajador argentino, contra el empresario argentino. Ahí se demuestra lo que es un proyecto colonial retrógrado del siglo XIX, un proyecto fracasado desde su arranque. Y se demuestra lo que es la diplomacia bolivariana, la geopolítica mundial, la nueva geopolítica que, desde Venezuela, con nuestra revolución vamos llevando adelante.

Así que yo aspiro más temprano que tarde, pasar de ser socio de los BRICS a ser miembro pleno de los BRICS.

“Lo que se está cometiendo en Palestina no tienen nombre ... "

IR: Señor Presidente, el mundo vive hoy impactado por dos grandes conflictos: Ucrania y Gaza. Sobre Ucrania desde el primer momento Venezuela decidió no tomar partido defendiendo un proyecto diplomático de búsqueda de una solución negociada. Y sobre el conflicto Palestina-Israel, desde 2009 Caracas rompió relaciones con Israel. ¿Considera usted que Venezuela, en los dos casos, tomó la decisión correcta? Por otra parte ¿Cómo ve usted la evolución de estos dos conflictos?

NM: Pienso que estas dos guerras están unidas por el gran negocio del aparato militar estadounidense y el aparato militar israelí que están totalmente vinculados. Los grandes dueños del aparato militar estadounidense son inversionistas israelíes. Y creo que esas dos guerras han beneficiado a los fabricantes de la sangre, de la muerte, de las armas.

Una guerra es de amenaza contra Rusia… Dos décadas enteras lleva Rusia advirtiendo contra la amenaza de la encerrona estratégica que estaban tratando de hacerle desde Ucrania, y desde los países de la Europa Oriental, y sencillamente la actitud de los fachos, los Milei de Ucrania, los fachos de Ucrania, y todo el grupo neonazi de manera confesional… Son neonazis confesionales pues, todo el grupo que asaltó el poder en Kiev en 2014, lo que hizo fue ponerse al servicio de la estrategia de provocación contra Rusia.

Todas las guerras, digamos, deben evitarse y en el caso de la guerra de Ucrania debería buscarse una solución de paz, pero no la quieren buscar, quieren arrodillar y humillar a Rusia. Y a esta altura, Rusia les está ganando la guerra a toda la OTAN, a pesar de todos sus gastos militares. En medio de un enorme esfuerzo porque la han sancionado económicamente, lo decía el presidente Vladimir Putin recientemente, Rusia le ganó la guerra económica a las sanciones, y Rusia tiene hoy mejores indicadores económicos de crecimiento, de estabilidad económica, de florecimiento económico que toda Europa, inclusive que Estados Unidos, hoy por hoy. Lo cual dice la gran fortaleza interna de Rusia como nación potencia, nación productiva, de su economía. Y sencillamente Occidente está obsesionado con la rusofobia, con la idea de destruir a Rusia. Ahí hay un solo camino: que se sienten a hablar con Putin, con Rusia, sobre la base del respeto y se llegue a un acuerdo que satisfaga la necesidad de garantizar la seguridad y la paz para Rusia y para toda la región.

En el caso del conflicto en Palestina, ya no queda ninguna duda. Es un genocidio contra un pueblo. Un genocidio que tiene más de setenta y cinco años, ahora es abierto, brutal. Y prácticamente no hay nada, ni nadie que levante una voz. Lo peor del genocidio es el silencio cómplice que hay con este genocidio. El silencio cómplice de las élites europeas. La actividad cómplice de las élites estadounidenses fabricando armas y armas y armas para bombardear y matar a palestinos inocentes. Más de veintiún mil palestinos asesinados. Once mil de ellos niños. Parece que fueron detrás de los niños, a exterminarlos. Más de seis mil mujeres.

De verdad lo que se está cometiendo en Palestina no tiene nombre, solamente es comparable con el propio Holocausto judío que vivieron los pueblos judíos en la época de Hitler, en la época nazi. No hay forma. Debería funcionar la justicia internacional. Pero sencillamente no le vemos la cara a la justicia internacional. Un genocidio a plena luz del día transmitido en vivo y directo por las redes sociales. Y no pasa nada.

Veremos… porque todos estos genocidios, todas estas brutalidades quizás no se paguen ahora, quizás se paguen en el futuro. Y el mundo que está surgiendo le pase un día la cuenta a todos los que promovieron este genocidio hoy por hoy. Nosotros somos solidarios. Sobre todo en toda esta época de Navidad. Hemos tenido muy presente a los niños y a niñas de Palestina. Ahí donde nació el niño Jesús no se pudo salvar a la Navidad, Ramonet, el 24 de diciembre cerraron todos los lugares en Belén. Y el pesebre con el niño Jesús rodeado de tanques. Ese es el símbolo: el niño masacrado, Herodes otra vez. Pero veremos qué nos depara el futuro de la lucha y resistencia del pueblo palestino, y la lucha y resistencia de nuestro pueblo.

"Quien gane la batalla en las redes ganará la guerra cultural"

IR: Señor Presidente para ir terminando, quisiera hacerle una pregunta que se sale de la política. De los presidentes que conozco, usted es quien más ha reflexionado sobre la relación a los medios de comunicación. Tiene usted un programa de televisión con mucho éxito que ha lanzado recientemente Con Maduro plus, y está muy presente en las redes. ¿Cómo es su relación con los medios? ¿Qué objetivos busca usted? ¿Y qué relación piensa usted que un mandatario debe hoy tener con los medios?

NM: Es vital poder comunicarse. Y como tú mismo lo explicas, lo escuché de ti: estamos en una nueva época comunicacional. Tú mismo lo explicas, yo lo he tomado como ejemplo y se lo he explicado a nuestro pueblo. Ha habido cinco grandes momentos comunicacionales en la humanidad.

La primera cuando la humanidad, el homo sapiens empezó a hablar y a comunicarse por la palabra, en todos los lugares donde el homo sapiens existía en el planeta Tierra.

La segunda, cuando el Homo Sapiens empezó a escribir. Y se empezó a comunicar a través de la escritura. Primero de símbolos y después de una escritura, en China, en la India, etcétera.

Tercero, cuando vino la imprenta y entonces se pudo escribir, y salieron los libros, los periódicos y podía circular un periódico de un continente a otro.

Cuarto, un momento comunicacional muy vinculado al siglo XX, surgimiento del cine, la radio, la televisión, que fueron dominantes prácticamente todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Nuestro comandante Chávez fue un maestro en el manejo de los medios de comunicación tradicionales y fue el iniciador en la era del Twitter, maestro con @chavezcandanga, en la primera red social masiva que fue Twitter.

Y estamos en un quinto momento comunicacional, decisivo, total, dominante: el de las redes sociales. Hoy por hoy, lo que es Instagram, Facebook, TikTok y lo que ahora se llama X en menor medida, y YouTube son las redes sociales dominantes. Donde la gente interactúa por horas, donde la gente se informa, y donde la gente se comunica. Cualquier ser humano en el barrio más apartado de Caracas, de Shanghái, de Ciudad de México, de Nueva York, a esta hora que estamos hablando, agarra su Instagram, agarra su TikTok, agarra su Facebook y lanza un mensaje. Y muchas veces sucede que ese mensaje se hace viral. A veces se hace viral por el contenido, lo llamativo de lo que lanza. Otras veces se hace viral por los algoritmos de los propios dueños, de los que son dueños invisibles.

Antes tú sabías quién era dueño de Venevisión aquí en Venezuela, quién era el dueño de Televen, quién era el dueño de no sé qué radio, el dueño de “El Nacional”, Miguel Otero Silva, tu amigo. Ahora tú no sabes dónde vive, ni quién es el dueño, quién es el jefe de TikTok en Venezuela. ¿Dónde? Dime. Si tienes una queja, si TikTok hizo esto, esto y esto contra mi familia ¿A dónde voy? ¿Qué ley lo regula? Ese es un tema que hay que estudiar.

Por eso yo digo que hay que construir un nuevo sistema. Le he dicho al pueblo de Venezuela: hay que construir un nuevo sistema de comunicación, de influencia permanente. Y lo he llamado el sistema RCMP –Redes, Calles, Medios y Paredes–. Ahí te lo dejo. Y yo hago mi esfuerzo, hago mi aporte para mantener un TikTok vivo, activo, atractivo con cosas para mantener mis otras redes sociales, para mantener una voz distinta en esas redes que dominan los poderes transnacionales, y para comunicarnos en las redes. Pero no podemos quedarnos ahí, debemos seguir comunicándonos en las calles, y en los medios tradicionales, y en las paredes, para que las paredes también hablen.

Así que es un tema vital de la nueva época que no hay que descuidar, es prioritario. Quien gane la batalla en las redes, en las calles, en los medios, y en las paredes, ganará la batalla de las ideas, como decía Fidel, ganará la batalla política, ganará la guerra cultural. Es decisivo.

"Este año 2024. el pueblo venezolano le va a dar una nueva lección a la derecha oligárquica"

IR: Sr Presidente, última pregunta: 2024 va a ser un año electoral excepcional en el mundo. Va a haber elecciones en casi setenta y cinco países. Más de 4 mil millones de personas van a estar movilizadas por las elecciones. Elecciones en Estados Unidos, en Rusia, en la India, en Ucrania. En América Latina va a haber elecciones en México, en Uruguay, en Panamá, en El Salvador, en República Dominicana… y también en Venezuela. La oposición ya ha designado a unos nueve candidatos, al parecer. Y los analistas dan por descontada la candidatura de usted... Así que quisiera preguntarle si será usted, efectivamente, el candidato del chavismo a la elección presidencial de 2024?

NM: Yo lo que te puedo decir es que es prematuro todavía. Apenas el año empieza. Solo Dios sabe… No Diosdado, Dios. Esperemos que se definan los escenarios electorales del proceso que va a haber este año, y estoy seguro que, con la bendición de Dios, tomaremos la mejor decisión.

Yo soy presidente no porque yo tenga un ego, y algún día dije: “quiero ser presidente”. O porque yo tenga la sangre azul. O mi apellido Maduro, sangre azul, amos del valle, o yo nací para ser presidente, como estos patiquines politiqueros y politiqueras de la oligarquía rancia, que se creen predestinados para ser presidentes o presidentas porque tienen la sangre azul y el apellido. Yo soy un hombre de a pie, en la vida me he encontrado con los caminos para defender una idea, una causa, un proyecto. Y en ese camino nos encontramos con el maestro más grande, el maestro de maestros, inolvidable nuestro querido comandante Hugo Chávez, nuestro padre, un padre para todos, que construyó un proyecto, trajo a Bolívar, Bolívar, otra vez Bolívar. Trajo a Bolívar al siglo XXI y lo convirtió en proyecto de Patria Grande, en proyecto de país, lo convirtió en conciencia de pueblo.

Nosotros, o por lo menos yo, digo nosotros porque formo parte de un colectivo, formo parte de una causa histórica. Yo no soy yo, soy parte de una causa histórica, soy parte de un proyecto nacional, soy parte de un poderoso movimiento popular de millones de hombres y de mujeres. Soy parte de un equipo: el Alto Mando Político Militar de la Revolución. Yo no me debo a mí mismo, yo no impongo un ego, una predestinación. No. ¿Por qué fui presidente? Bueno porque al comandante Chávez, en un momento dado, le tocó, por una enfermedad muy grave, tomar una decisión… Y así fue, y el pueblo lo ratificó en unas elecciones heroicas, 14 de abril 2013. Y luego me sometí a las pruebas de una guerra brutal, y cuando llegó el año 2017 –acuérdate de las guarimbas, cuatro meses de violencia, intentos de golpes de estado, intentos de matarme– trajimos la Constituyente. Se impuso la paz con la Constitución en la mano. Y luego ganamos de manera seguida la elección de gobernadores. Le dimos lo que se llama en Venezuela una “pela” a toda la oposición unida. Ellos estaban envalentonados. Yo me acuerdo de Ramos Allup (del partido Acción Democrática): “De veintitrés gobernaciones vamos a ganar veinticinco”, afirmaba Ramos Allup.

De veintitrés ganamos diecinueve… Los estados más grandes e importantes del país… Milagro popular, milagro chavista. Y luego ganamos el 10 de diciembre de ese año las alcaldías, el 80% de las alcaldías. Y en el 2018, cuando se despuntó el 2018, dimos un debate en el movimiento popular venezolano, en el poder popular, en el Gran Polo Patriótico, en el glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela, y por ellos yo fui otra vez candidato. Porque ellos lo decidieron, no porque yo dije “estoy predestinado”, “tengo la sangre azul”, “soy más chévere”, “soy indispensable”.

Así que aquí, en esta decisión sobre mi eventual candidatura en 2024, nunca estará por delante ni ambiciones personalistas, ni individualistas, ni ego, ni sangre azul, estarán los intereses de la patria. Y cuando se tome la decisión, sea la que sea, saldremos todos a conquistar… Lo que sí te puedo decir hoy, lo que yo sí te puedo afirmar hoy, es que este año 2024, el pueblo de Venezuela le va a dar una nueva lección a los imperios del mundo, a la derecha oligárquica, a los extremistas, que no olvidarán durante décadas.

El movimiento popular, las fuerzas populares y todo nuestro país se preparan para una gran victoria electoral y para que venga un nuevo tiempo de revolución con el Plan Nacional Simón Bolívar, y con los proyectos históricos que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Eso sí te lo puedo asegurar: 2024 será un año de grandes triunfos que abrirán las puertas a grandes logros de futuro para 2025 y más adelante.

IR: Pues muchas gracias Sr Presidente. Sólo desearle un feliz año nuevo, y lo mejor para usted, para su familia, para su país. Con la esperanza de una nueva cita el año próximo.

NM: Seguro. Nos veremos. Feliz año.