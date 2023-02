Claves del discurso anual del presidente de Rusia

El presidente Vladímir Putin presentó este martes su mensaje anual a la nación en la Asamblea Federal, en el cual desarrolló una serie de acusaciones contra los intentos de Occidente de destruir a Rusia, mientras aseguró que la operación especial en Ucrania continuará hasta la victoria.

En su discurso, el mandatario reiteró que la operación militar especial está destinada a defender a la población rusoparlante y desnazificar al régimen de ese país, a pesar de que Occidente le importa un bledo defender a Ucrania y su intención es destruir a Rusia.

En varios apartados, Putin defendió su estrategia y mostró el fracaso de Occidente de pretender acabar con Rusia.

Putin sobre la operación especial: "Con buen paso y coherencia abordaremos los retos que tenemos por delante"



A continuación presentamos en las propias palabras de Putin las claves del discurso del mandatario ruso:

"En su apoyo incondicional a Ucrania, Occidente hace la vista gorda hacia el hecho de que las autoridades de Kiev alientan la ideología neonazi, porque no le importa a quien usa en su lucha contra Rusia".

“Los países del G7 han destinado 60.000 millones de dólares a ayudar a los países más pobres y 150.000 millones a las guerras. ¿Dónde está toda la palabrería sobre la mitigación de la pobreza, la ecología?”.

"Occidente ha desplegado contra nosotros no solo un frente militar, informativo, sino también económico. Pero no ha logrado nada y no logrará nada en ninguna parte", aseguró durante su discurso anual.

En su discurso, el mandatario señaló que el PIB de Rusia cayó un 2,1 %, agregando que se trata de una disminución mucho menor de la que había planeado Occidente, que predijo una caída del 20-25 %".

"Las empresas rusas han reconstruido la logística, han fortalecido los lazos con socios confiables, que son la mayoría", señaló.

"Ellos provocaron en sus propios países un crecimiento de precios, la pérdida de empleos, el cierre de empresas y una crisis energética, y les dicen a los ciudadanos que la culpa la tienen los rusos".

"¿Qué medidas emplearon contra nosotros en esta agresión sancionadora? Intentaron romper lazos con empresas rusas, desconectar el sistema financiero de los canales de comunicación para aplastar nuestra economía, privarnos del acceso a los mercados de exportaciones para los ingresos", destacó Putin.

"Tampoco se puede olvidar del robo de nuestras reservas en divisas, no puedo calificarlo de otra manera. Por otra parte, están los intentos de debilitar al rublo y provocar una inflación devastadora", aseveró.

"Sabemos que Occidente está involucrado directamente en los intentos del régimen de Kíev de atacar las bases de nuestra aviación estratégica", aseguró Putin.

"Los drones utilizados para ello fueron equipados y modernizados con la ayuda de especialistas de la OTAN" que además, "ahora quieren inspeccionar nuestras instalaciones de Defensa".

Putin anunció que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. "Reitero: no sale del acuerdo, sino que suspende su participación", explicó durante su discurso.

Putin recordó que "hace un año, con el fin de proteger a las personas en nuestras tierras históricas, para garantizar la seguridad de nuestro país, para eliminar la amenaza que representa el régimen neonazi que surgió en Ucrania después del golpe de 2014, se tomó la decisión de realizar una operación militar especial".

"Defendemos firmemente no solo nuestros intereses, sino también nuestra posición de que en el mundo moderno no debe haber división en los llamados países civilizados y todos lo demás", declaró el presidente.

"Necesitamos una asociación honesta, que en principio niegue cualquier exclusividad, sobre todo la agresiva", agregó.