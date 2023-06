Riesgos para la salud de los edulcorantes

Esta nueva directriz de la OMS refiere que el uso seguido de edulcorantes no azucarados elevaría el riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y la mortalidad en personas adultas.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió una nueva directriz sobre los edulcorantes no azucarados, desaconsejando su uso ante los posibles riesgos que pueden generar a la salud.

Si bien muchas personas optan por los edulcorantes como una forma de mantener el peso, el organismo ha desaconsejado su consumo para este fin, pues argumenta que estos productos no aportan beneficios a largo plazo para reducir la grasa corporal.

“La recomendación se basa en los resultados de una revisión sistemática de la evidencia disponible, que sugiere que el uso de edulcorantes no azucarados no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños”, refiere una nota de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el tema.

Esta nueva directriz refiere que el uso seguido de estos edulcorantes elevaría el riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, así como la mortalidad en las personas adultas.

Los edulcorantes

Los edulcorantes son aditivos alimentarios o sustancias sintetizas usados para endulzar tanto alimentos como bebidas sin generar un aporte calórico.

Entre algunos de los edulcorantes que han sido mencionados por la OMS, por ejemplo, está el ciclamato sódico E-952. Es considerado unas 30 veces más dulce que el azúcar y usado en bebidas; es absorbido en cantidades pequeñas y se excreta a través de la orina.

En el caso de la sacarina E-954, esta endulza hasta 300 y 500 veces más que el azúcar, no tiene calorías, no se metaboliza y se elimina en la orina. Sin embargo, es considerada apta para quienes tienen diabetes, en las cantidades adecuadas.

Con respecto al aspartamo E-951, es 200 veces más dulce que el azúcar. Se descompone en ácido L-aspártico y L-fenilalanina, lo cual puede ser contraproducente en personas con fenilcetonuria, una alteración congénita del metabolismo que consiste en la incapacidad de sintetizar el aminoácido tirosina, a partir de la fenilalanina en el hígado.

Para el director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, Francesco Branca, las personas deben evaluar otras formas para reducir la ingesta de azúcares libres, y para ello recomienda entre las opciones “consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados".

Branca acotó que los edulcorantes no azucarados no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional.

Además, las autoridades sanitarias precisaron que entre los edulcorantes no nutritivos más comunes están: el acesulfamo-K, el aspartamo, el advantamo, los ciclamatos, el neotamo, la sacarina, la sucralosa, la estevia y sus derivados.

La recomendación dada por la OMS se aplica a todas las personas, exceptuando quienes padecen diabetes preexistente, “e incluye todos los edulcorantes no nutritivos sintéticos y naturales o modificados que no están clasificados como azúcares y se encuentran en alimentos y bebidas manufacturados, o que se venden solos para que los consumidores los añadan a alimentos y bebidas”.

De acuerdo con la OMS, la recomendación tampoco aplica a los productos de higiene y cuidado personal que cuentan con edulcorantes no azucarados, entre ellos el ente precisa medicamentos, pasta dental, cremas para la piel, “ni a los azúcares y alcoholes de azúcar (polioles) bajos en calorías, que son azúcares o derivados del azúcar que contienen calorías y, por tanto, no se consideran edulcorantes no azúcar”.

La directriz emitida forma parte de otras sobre dietas saludables, todo ello con el propósito de establecer hábitos alimenticios saludables, “mejorar la calidad de la dieta y disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles en todo el mundo”, resaltó la organización.