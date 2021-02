Puerto Rico: Las Caras Lindas del Tite Curet

Se cumplen 95 años del natalicio de uno de los mas queridos compositores de Puerto Rico y el Caribe. Periodista, poeta y cronista, legó a la música popular legendarios temas y una hoja de vida solidaria e impecablemente boricua.

Cualquier melómano en el Caribe nombra al Tite Curet y al hacerlo la familiaridad se le sale por los poros. Y es que, sin medir los afectos por años, presencias o distancias, el Tite es parte de las emociones, intérprete fiel del sentimiento y vehículo perfecto para llevar a cualquiera de la mano por senderos de agudeza, lírica bañada de azul, dignidad pícara, que eso se vale, y una cierta ondulación rítmica que es inherente a su obra.

Hacedor virtual de unos cuantos paradigmas musicales, Tite Curet Alonso es una de las caras mas lindas de la música del Caribe. La Salsa le debe mucho de tanto que la ha nutrido y el campo de los compositores tiene con él la misma deuda, que es grande.

Siempre fue casi un milagro poder verlo sin sombrero. Él no decía que fuera para tapar la calva sino para que no se le fueran tan rápido las ideas. De igual forma siempre fue económico con las palabras y cuando las desbordaba tenían un matiz irónico muy especial. Siempre fue agudo. Muy agudo.

Catalino

Nació el 12 de febrero de 1926, en el barrio Hoyo Inglés de la población de Guayama, al sur de la Isla, sobre el Caribe. Tierra de caña de azúcar y de Ingenios en el pasado, Catalino tomó de su provincia la fertilidad, trasladándola al campo del conocimiento. La historia de su nación, su status, su coloniaje, fueron factores que incidieron en su formación y en la determinación de hacerse, con el tiempo, periodista, como su tío materno e inspirador, Amado Alonso.

Su madre era costurera. Su padre era músico y profesor de español. Ya desde la infancia transcurrida en Guayama evidenció su gusto por la música, como su padre. Solía escaparse del colegio para ver los ensayos de la orquesta del pueblo. Cogió el compás temprano, aunque no tan temprano lo evidenció ante el mundo. (Su primer tema conocido vio luz en 1965, cuando ya tenía 39 años de edad).

Cosas que pasan, los padres se separaron y Catalino marchó con su mamá para la capital de la isla, concretamente al Barrio Obrero de San Juan. Fue allí donde comenzó a estudiar teoría y solfeo. Con los estudios llegó el trabajo. Siempre le gustó el trabajo con las manos porque decía: “Quien no trabaja con sus manos corre el riesgo de perder la cabeza”.

Combinando estudios, trabajo y música Catalino se adentró en los círculos literarios y musicales de la capital boricua. Comenzó su trabajo en el Servicio Postal de Estados Unidos donde permaneció unos cuantos años, con estabilidad. Pero, paralelamente iba buscando el sendero de la música por la parte literaria. Mejor dicho: por todas partes. Trabajó en radio, trabajó para la televisión con el productor Tony Croato y se metió en varios “trabajitos” extras para tener mayores ingresos, porque de alguna manera había que sostenerse y darse algunos gustos.

Para 1965, con 39 años de edad ya Catalino Curet, 'Tite' como le decían, estaba buscando la vida en Nueva York y topándose con paisanos boricuas, sobre todo músicos. No solo buscaba la vida: buscaba salida para su vena autoral. Así le ofreció al vocalista Joe Quijano un tema, un son titulado “Efectivamente”. Ese año de 1965 Quijano lo grabó. El Tite comenzaba de esa manera un periplo muy intenso y enriquecedor tanto para él como para los músicos, la música y el pueblo melómano caribeño en particular.

Así las cosas, Curet Alonso siguió trabajando en la Oficina Postal y escribiendo. Le ofreció al bolerista cubano Roberto Ledesma justamente un bolero al que tituló “El gran tirano” pero Ledesma no lo grabó. Dejó entonces la puerta abierta para que el Tite rehiciera el bolero para una voz de mujer. Fue así como comenzó realmente su triunfal carrera. Conoció a un productor discográfico de nombre Morris Pelman pero al que todos decían 'Pancho Cristal'. Pancho Cristal tenía su sello disquero: el sello Tico. El Tite le dio a Pancho Cristal ese bolero reconstruido. Pensaba en la voz de La Lupe, una bolerista de Santiago de Cuba, que le gustaba mucho por su forma de interpretar. Pancho Cristal cumplió con la encomienda y La Lupe grabó “La Tirana”. El tema se convirtió en éxito inmediatamente. El nombre de Tite Curet saltó a la palestra noticiosa al lado del de Guadalupe Victoria Yoly Raymond y al de Tito Puente, su arreglista y Director musical, quien formaba parte del sello de pancho Cristal. La cosa fue tan buena, que Tite le dio otros dos temas a La Lupe: “Puro teatro” y “Carcajada final”. Vendría poco tiempo después “Tiemblas”, bolero que le dio directamente a Tito Rodríguez y “Temes”, que grabó como los dioses Vitín Avilés.

La Lupe. La tirana

Pancho Cristal no se quiso quedar sin la calidad de compositor que asomaba y le ofreció al Tite la representación de su sello disquero, Tico, en Puerto Rico. El catálogo era excelente. Las cartas estuvieron, entonces, echadas.

La lista de voces y temas es inagotable. Catalino Curet Alonso compuso más de 3.000 piezas y contó con voces como las de La Lupe, Joe Quijano, Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Andy Montañéz, Justo Betancourt, Vitín Avilés, Ismael Miranda, Arabella, Celia Cruz, Willie Colón, y, por supuesto, Ismael Rivera.



Las Caracas Lindas

“Mi triste problema” , “Anacaona” , “Abran paso” , “Reunión en la cima” , “Marejada feliz” , “Barrunto” , “Piraña” , “Callejón”, “La dicha mía”, “Plantación adentro” , “De todas maneras rosas” , “La perla” , “Profesión esperanza” , “Periódico de ayer”, “Las caras lindas” , “Juanito Alimaña” y “Pasé la noche fumando” son solo una pequeña muestra de la contundencia autoral del nacido en Guayama.

Aunque muchos de sus temas pasaron al territorio de la Salsa y Tite Curet es personaje central e imprescindible cuando de salsa se habla no se puede decir que el Tite Curet Alonso fuera solo un autor salsero, aunque, como él decía: “Lo que se repite deja de ser casual”

Javier Santiago, de la Fundación Nacional para la Cultura Popular de Puerto Rico apunta que el Tite Curet hizo versiones al castellano de varios temas internacionales. Le puso letra en castellano a “Candilejas” de Charles Chaplin, que grabó el también boricua Wilkins e hizo una versión de “Si yo fuera rico” que fue un rotundo éxito en la voz de Chucho Avellanet. Curet también trabajó en las primeras versiones del portugués al castellano que fueran grabadas por el brasileño Nelson Ned. Siempre decía que el portugués era un español 'mal hablado' y fue traductor de Copacabana discos, de Brasil.

Legendaria resultó su devoción por el músico y compositor cubano Julio Gutiérrez, autor, entre otros temas de “Llanto de luna”, “Inolvidable”, “Qué es lo que pasa” y “Un poquito de tu amor”, entre otros.

Hay composiciones del Tite que han formado parte de bandas sonoras en el cine, como fue el caso en la película “Mujeres al borde de un ataque de nervios”.

Como si fuera poco desarrolló una excelente carrera periodística y radial. Su libro “De la vida misma” es altamente recomendable. Fue también cronista de la ciudad de San Juan.



Periódico de ayer



Reflexiones del Tite

“Muchos investigadores se han encargado de definir y clasificar mi obra, favor que me han hecho aunque nunca lo pedí. Lo cierto es que cada quien parece abordarme desde una óptica distinta; eso no es malo pero se cae en el terreno de la especulación. Yo soy simplemente un puertorriqueño y como tal actúo. La vida me ha presentado la oportunidad de expresar lo que otros hubieran querido, y eso es una tremenda responsabilidad, que yo no me busqué, pero que tengo. Me apena la ola de autores que encuentran códigos fáciles para tener éxito, sin comprender que el éxito verdadero radica en el esfuerzo de interpretación que se haga de las ganas del público, de la necesidad de servir de puente entre los anhelos y las realidades, sin concesiones de fondo que nos deformen a los ojos del mundo. No soy el único. Afortunadamente. Soy uno mas, por lo menos en mi país, donde nos empeñamos en preservar la identidad boricua”

En torno a los caminos de su obra, Curet dijo: “Uno no puede hacer de un código una ley. Un tema amoroso, una guaracha, una plena pueden tener la misma intención social. “Temes” , a los efectos de la identidad tiene tanto valor como “Las caras lindas”. Se equivoca quien piensa que la canción social es la que habla de desigualdad o cambio de sistema solamente. Canción social es también un tema amoroso que descubra el conflicto de los sentimientos en una sociedad que prácticamente nos castra para amar, o por lo menos lo intenta. Un tema como “Piraña” no queda por debajo de “Profesión esperanza” . Es el hombre, el ser humano, el fin último de cada tema que escribo. Yo acudo a muchas imágenes para reforzar la idea de identidad, la raza, el amor, la esperanza, el barrio, la rumba. Todo en mi país y en el Caribe habla de lo mismo, de lo que somos como globalidad. Se aborda una parte, pero esa parte contiene el todo. Paradojas, pues.”

Confesó que al componer “Periódico de ayer” sacó a relucir su orgullo de periodista. Escribió columnas en diversas publicaciones boricuas e internacionales. Formó parte del Consejo de Redacción de la Revista de la Cultura Puertorriqueña y mantuvo programas radiales para hablar de un pasado siempre presente.

En Caracas, Venezuela, y ante un auditorio repleto de estudiantes dijo:“Siéntanse, mas que orgullosos, responsables de tener a Bolívar como guía”.

Con Catalino Curet Alonso tienen una deuda de gratitud infinidad de músicos del continente, bien por un consejo a tiempo, o por una producción impecable, o por una crítica justa, o por una carta con ideas, un relanzamiento o sencillamente por su ejemplo de autenticidad. En Cheo Feliciano e Ismael Rivera, por solo citar dos, hay una prueba contundente y agradecida

Mi triste problema

Catalino Curet estuvo casado y luego se separó. Dejó un hijo, Eduardo, y una hija, Ilda, y nietos. Mantuvo una fecunda relación amorosa con Norma Salazar, excelente cultora borincana dedicada al trabajo con los niños, a la labor literaria, a la artesanía y a la danza con ritmos de tradición boricua. Mantuvo ella al prestigioso grupo de danzas “Plenibom” (Plena y Bomba).

Ella supo mucho de los desvelos del Tite porque bien conoció que dentro de ese rostro casi impasible, de esa sonrisa indescifrable y debajo de ese infaltable sombrero había un hervidero de emociones, de discurso amoroso con filo político, y se mantuvo en vigilia junto a un hombre responsable con su obra.

La partida

Catalino Curet Alonso rindió tributo a la vida el martes 5 de agosto de 2003 a los 77 años de edad. Falleció en la ciudad de Maryland, Baltimore, EE.UU. como consecuencia de una afectación respiratoria que le generó un infarto, según comunicó su hija Ilda Curet, residente en esa ciudad junto a varios miembros de la familia.

Al conocerse la noticia el pueblo de Puerto Rico se volcó a las calles en señal de duelo. Debido a un litigio de derechos de su obra musical con la casa editora, los temas del Tite no podían ser radiados en su tierra natal. Sin embargo a petición del gobierno de la isla las partes litigantes suspendieron durante varios días las hostilidades y Puerto Rico pudo escuchar y cantar los temas del Tite, mientras esperaba sus restos mortales y lo lloraba.

Esos restos descansan en el cementerio de Santa María Magdalena de La Perla, en el viejo San Juan. “La Perla/ donde sepultan a los patriotas”. Su tumba es cercana a las de Rafael Hernández, Pedro Flóres y Daniel Santos.

Profesión, esperanza

Curet Alonso es, sin duda alguna uno de los más importantes compositores puertorriqueños y caribeños de la segunda mitad del siglo XX y un notable cronista de su tiempo. Fue un boricua ejemplar y amó a su tierra, a las caras lindas de su gente negra, que tiene como profesión, la esperanza...



Nació el 12 de febrero de 1926, hace 95 años.

Falleció el 5 de agosto de 2003 cuando contaba con 77 años de edad.

Honores para él y su extraordinario legado.

100 temas del Tite Curet Alonso

El investigador musical y comunicador Gary Domínguez, de Cali, Colombia, hizo la siguiente recopilación de temas del Tite Curet. Es muy ilustrativa de la fertilidad autoral de Catalino Curet.

1. ADELANTE SIEMPRE VOY RAY BARRETTO con ADALBERTO SANTIAGO

2. ANACAONA CHEO FELICIANAO

3. ADIOS ADIOS PEDRO ARROYO

4. APELO ROBERTO ROENA y APOLLO SOUND

5. AQUELLA MUJER BOBBY VALENTIN con MARVIN SANTIAGO

6. AQUIE ESTOY YO CON MI SON FRANKIE HERNANDEZ

7. AQUI SE PUEDE AIRTO MORERA Version I RAY BARRETTO Version II

8. BABAILA PETE "El Conde" RODRIGUEZ

9. BARRA LIMPIA SONORA PONCEÑA y TOÑITO LEDEE

10. BARRUNTO WILLIE COLON y HECTOR LAVOE

11. BANDOLERA HECTOR LAVOE

12. BOCA MENTIROSA ANDY MONTAÑEZ

13. BUEN CORAZON BOBBY VALENTIN y CANO ESTREMERA

14. CHA CHA RI CHA WILLIE ROSARIO y GUILLO RIVERA

15. CAONABO TITE CURET ALONSO

16. CANDILEJAS WILKINS/GRACIELA

17. CABELLOS BLANCOS ORQ. MULENZE y PEDRO BRULL

18. CALLEJON ARABELLA DE VENEZUELA

19. CENIZAS LUIS "Perico" ORTIZ con MILLY QUEZADA

20. CAMARON JUSTO BETANCOURT I MARVIN SANTIAGO II

21. CON LOS POBRES ESTOY ROBERTO ROENA y APOLLO SOUND

22. CON MI VIEJO AMIGO LARRY HARLOW con ISMAEL MIRANDA

23. DE TODAS MANERAS ROSAS ISMAEL RIVERA con LOS CACHIMBOS

24. DISTINTO Y DIFERENTE JUSTO BETANCOURT y Grupo BORINCUBA

25. DON FULANO TITO RODRIGUEZ

26. EFECTIVAMENTE JOE QUIJANO

27. EL ECO DE UN TAMBOR DIMENSION LATINA/ANDY MONTAÑEZ

28. EL HIJO DE OBATALA RAY BARRETTO con TITO ALLEN

29. ELLA ESTA EN OTRA RUMBA JUSTO BETANCOURTH

30. ELLOS SE JUNTAN CORTIJO y su COMBO con MAELO

31. ESCUCHA UNA VOZ LATINA CONEXION LATINA (Alemania)

32. ESTACA DE GUAYACAN MARVIN SANTIAGO

33. ESTAMPA MARINA CHEO FELICIANO

34. EL ANTIFAZ WILLIE ROSARIO/ GIBERTO SANTAROSA

35. EL CANTAR DE LOS PIÑALES JOHNNY PACHECO/PETE "EL CONDE"

36. EL VERDADERO ANIVERSARIO EL COMBO DEL AYER

37. FELICITACIONES CHEO FELICIANO

38. FLOR DE LOS LINDOS CAMPOS RAY BARRETTO/ADALBERTO SANTIAGO

39. GALERA 3 ISMAEL MIRANDA

40. GUAGUANCO DEL ADIOS ROBERTO ROENA y APOLLO SOUND

41. HACE FURO CHEO FELICIANO

42. HERMANO HECTOR LA 2013 con VAN LESTER

43. HURACAN BOBBY VALENTIN/FRANKIE HERNANDEZ

44. ISADORA CELIA CRUZ con FANIA ALL STARS

45. JUAN ALBAÑIL CHEO FELICIANO

46. JUANITO ALIMAÑA HECTOR LAVOE con WILLIE COLON

47. LA CURA FRANKIE RUIZ

48. LA ESENCIA DEL GUAGUANCO WILLIE ROSARIO I "EL CONDE" II

49. LA OPORTUNIDAD ISMAEL MIRANDA con LARRY HARLOW

50. LA OPORTUNIDAD ISMAEL RIVERA

51. LA PALABRA ADIOS RUBEN BLADES con FANIA ALL STARS

52. LA PERLA ISMAEL RIVERA

53. LA TIRANA LA LUPE

54. LAMENTO DE CONCEPCION ROBERTO ROENA y APOLLO SOUND

55. LAS CARAS LINDAS ISMAEL RIVERA

56. LAS MUJERES SON DE AZUCAR SONORA PONCEÑA/LUIGUI TEXIDOR

57. LOS ENTIERROS CHEO FELICIANO

58. LUZ NEGRA SONORA PONCEÑA/MIGUEL ORTIZ

59. LLEVAME ADALBERTO SANTIAGO

60. MAREJADA FELIZ ROBERTO ROENA y APOLLO SOUND

61. ME PONGO YO DESCARGA BORICUA/FRANK FERRER

62. MOREJON FRANKIE HERNANDEZ

63. MI MUSICA ISMAEL RIVERA

64. MI TRISTE PROBLEMA CHEO FELICIANO

65. NABORI CHEO FELICIANO

66. NOCHE COMO BOCA'E LOBO SONORA PONCENA/LUIGUI TEXIDOR

67. PA'COLOMBIA WILLIE COLON y HECTORLAVOE

68. PA' LOS PONCEÑOS SONORA PONCEÑA/TITO GOMEZ

69. PA' QUE AFINQUEN CHEO FELICIANO

70. PART-TIME LOVER BOBBY VALENTIN

71. PASE LA NOCHE FUMANDO WILLIE COLON y HECTOR LAVOE

72. PEDREGAL JUSTO BETANCOURT

73. PENAS DE AMOR BOBBY RODRIGUEZ y LA COMPAÑIA

74. PERIODICO DE AYER HECTOR LAVOE

75. PIANO MAN ISMAEL QUINTANA/ FANIA ALL STARS

76. PIRAÑA WILLIE COLON y HECTOR LAVOE

77. PLANTACION ADENTRO WILLIE COLON y RUBEN BLADES

78. POR QUÉ ADORÉ MARKOLINO Y CHIVIRICO/TRUCO&ZAPEROCO

79. PLANTE BANDERA TOMMY OLIVENCIA con CHAMACO RAMIREZ

80. PRESENCIA JUSTO BETANCOURT y Grupo BORINCUBA

81. PRIMOROSO CANTAR JHONNY PACHECO y PETE "El Conde" RODRIGUEZ

82. PROFESION ESPERANZA ISMAEL RIVERA

83. PUEBLO LATINO PETE "El Conde" RODRIGUEZ con FANIA ALL STARS

84. PUNTO BARE PETE "El Conde" RODRIGUEZ

85. PRIMER MONTUNO ANDY HARLOW con JOHNNY VAZQUEZ

86. PURO TEATRO LA LUPE

87. QUE ME LO DEN EN VIDA ROBERTO ROENA y APOLLO SOUND

88. REUNION EN LA CIMA ANDY MONTAÑEZ con LA PUERTO RICO ALL STARS

89. SALI PORQUE SALI CHEO FELICIANO

90. SALOME CHEO FELICIANO

91. SALSALUDANDO CHEO FELICIANO

92. SABOREA LEBRON BROTHERS

93. SOBRE UNA TUMBA HUMILDE CHEO FELICIANO

94. SUSANA JOSE FELICIANO

95. TEMES VITIN AVILES

96. TIEMBLAS TITO RODRIGUEZ

97. TOMATERO KIM DE LOS SANTOS

98. TU,LOCO,LOCO Y YO TRANQUILO ROBERTO ROENA y APOLLO SOUND

99. VALE MAS UN GUAGUANCO RAY BARRETTO y RUBEN BLADES

100. VETE Y PREGONA JUSTO BETANCOURT