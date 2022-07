Pregones Zulianos para un Centenario

De Rafael Rincón González, el gran defensor del gentilicio y de la tradición de Maracaibo plasmada en su música y su cultura se cumplirá el centenario de su natalicio el 30 de septiembre. La ciudad se prepara con Pregones Zulianos para festejarlo.

Rafael Rincón González es uno de los más exquisitos referentes de la musicalidad de Maracaibo, la capital del estado Zulia donde nació en la emblemática zona de El Saladillo el 30 de septiembre de 1922. Detrás de la Basílica estaba el hogar del pintor Neptalí e Inés Delia, cantante de alta valoración. Era la casa marcada con el número 18 de la calle “Los Biombos”. Allí transcurrió su infancia y allí desarrolló sus primeros intentos musicales. Con el tiempo le asignarían un título que unía a sus padres: Pintor musical del Zulia.

Comenzó desde niño a componer porque le preocupaba la onda extranjerizante que ya se hacía notoria en su estado deformando la cultura de su ciudad natal cuando comenzaron las empresas petroleras a perforar en el estado y y a penetrar el sistema de valores tradicionales y culturales con la industria masiva del entretenimiento: Radio, disco, cine, moda…

No se puede dejar de lado el detalle político de entonces. Gobernaba en Venezuela férrea y dictatorialmente Juan Vicente Gómez, quien ya había abierto las puertas a numerosas empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses para la explotación de hidrocarburos. Eran tiempos duros en los que incluso la Universidad de los zulianos estaba inactiva. La Bendición para Rafael Augusto fue venir al mundo en un hogar pleno de modestia, sí, pero igualmente pleno de arte, de pintura, de música, de alegría y belleza. Indudablemente esto incidiría en su vocación.



Soberana





El aire sencillo



Gracias al profesor Benito Irady se pudo entrevistar a Rincón González en su casa de Maracaibo. Además de la impronta musical interesaban su activismo cultural a través de la crónica hecha pregón y danza, sus amigos, y la receta para soportar el asedio de quienes se creían superiores. No todo fue alfombra de pétalos en la trayectoria de Rafael Rincón González, el que metió mentiras para poder tener una guitarra, el que trabajó en farmacias y sastrerías, el que se integró a tríos y duetos, el que fue amigo de amigos y el que nunca hipotecó sus vivencias en el Maracaibo donde transcurrió su trayectoria. Fue maestro normalista pero inclinó la docencia hacia el lado musical.

Rafael Rincón tuvo conciencia de que lo que se le venía encima a su tierra, culturalmente hablando, era mucho. Era su estado el lugar donde los ojos avaros se posaban, la tierra que daría riquezas al país y que tendría que soportar el embate de la penetración económica y cultural. Lo sabía. A la vuelta del tiempo uno piensa que la generación de este compositor tuvo conciencia y defendió sus tradiciones y musicalidad. Pero es que Rafael Rincón González fue un poco más allá porque, no es que se propuso defenderlas: Es que genéticamente era un defensor de la tradición del Zulia, y, por supuesto, de Maracaibo. Fue así desde muchacho, cuando le dio por componer danzas y hasta gaitas de las que muchos se reían porque pensaban que no trascendería. “Ahí están los Mayores y no lo lograrás” le decían. No lo conocían, porque a Rincón González no le interesaba competir sino hacer. Ese fue su periplo existencial que comenzó en controversia y terminó siendo apoyado por sus padres, sobre todo Neptalí, el padre, quien inicialmente se había negado a comprarle una guitarra.



Un paisano

Ramón Soto Urdaneta, experimentado conocedor de la historia de los personajes marabinos, presentador, locutor y gremialista, cuenta: “Cada tema de Rafael era una suerte de pincelada, ciertamente historias pequeñas y grandes están reflejadas en su creación. Fue muy apegado a la zulianidad, y más allá de la gaita Rafael impulsó la danza, el vals, la contradanza, allí vació su inventiva en ese crisol que fue su musa”.



Maracaibo florido





“Fue pianista y guitarrista y recuerdo que con sus casi 90 años abundaba en detalles de episodios de su juventud y niñez en El Saladillo, de su tiempo de sastre, de botiquero”.

Soto Urdaneta comenta que Rincón González era muy amigo de otro inolvidable músico zuliano, Jesús Reyes, ‘Reyito’ y que hay una anécdota muy buena vinculada a los dos y a Cuba. Soto Urdaneta cuenta lo que le dijo Rafael Rincón: “Yo compuse un pregón porque Reyes me lo pidió pues lo habían invitado a cantar en Cuba pero él no quería cantar sones sino pregones alegando “no quiero llevar chivos para Coro” en alusión a ir a cantar en Cuba lo que cantaban los cubanos.



Pregones zulianos

Al profesor Benito Irady, igualmente gran amigo de Rafael Rincón González Rafael Rincón se lo contó así: “…Ese pregón lo escribí yo un día 3 de julio del año 1944 y lo escribí porque Jesús Reyes “Reyito” el negro hermano mío me lo pidió. Él fue una persona que quise mucho y que siempre recuerdo. El cantaba mis canciones y también el punto y el son cubano y un día me dijo “mira Fucho, yo voy pa’ Cuba, tengo un contrato con la CMQ de Cuba y RHC Cadena Azul, pero yo no voy a cantar punto cubano porque allá están está Guillermo Portabales y todos esos dragones del punto cubano, yo lo que voy a cantar allá es música tuya, la música de Maracaibo”, entonces me dijo “¿Por qué no me hacéis un pregón?”, y de tantas cosas que le había escrito se me ocurrió entonces hacerle el pregón. Un día fui a despedir a mi hermano José con llanto y todo, como si se fuera para otro mundo, porque iba a viajar para Caracas y se podía tardar más de una semana saliendo desde Maracaibo, porque eso era muy difícil en aquel tiempo. Yo estaba muy joven, era maestro cortador de sastrería y cuando voy regresando para mi taller, camino mezclado entre los vendedores y los que gritan las noticias del Panorama y el otro y qué se yo, bueno y me inspiro allí y escribo la canción como a las seis de la mañana y como a las diez ya se la llevo a “Reyito” y “Reyito” la cantó y la estrenó y se la llevó para Cuba y desde ese tiempo del año 1944 para acá esa canción anda zapateando por todas partes, no solamente aquí en Venezuela, sino que además de tenerla la Sinfónica de Maracaibo me la grabó la Orquesta Filarmónica de Londres y esas son las canciones que ya no se van del pueblo, porque el pueblo lo dice y el pueblo nunca se equivoca…Claro, se equivocaron los ortodoxos”.



Pregones zulianos



Con un Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad del Zulia y todos los reconocimientos posibles, Rafael Rincón González fue expresión viva de la musicalidad zuliana.

Soto Urdaneta cuenta cómo fue presentador de Rincón González en el Poliedro en 1995 para el evento “El Zulia Canta a Caracas”, y lo recuerda como un momento importante. Además de Rincón estuvieron, entre otros Gladys Vera, Tino Rodríguez, Miguel Ordóñez y los grupos gaiteros Coquimba y Candela. Fueron inolvidables las expresiones de cariño por parte de los capitalinos, y Rincón los cautivó, indica Soto Urdaneta.



Legado en Centenario

“Es imposible luchar contra la penetración de la migración, pero he tratado de preservar mis costumbres. El marabino se encandiló con la música norteamericana, pero rechazar lo nuestro es como pretender que un inglés sienta la gaita como un zuliano”, dijo Rincón en una entrevista para referirse a una de las consecuencias de la explotación petrolera en la región zuliana, y para apuntalar el trabajo que había realizado al ser, indudablemente un cronista, un juglar, un griot zuliano que fue preservando en sus letras y melodías de decenas de personajes, episodios, ritmos, frases creadas y dichos por su pueblo. A Rincón González no le sedujo tanto el vuelo poético como la conservación de la imagen de las cotidianidades marabinas. Se le debe mucho que no se perdieran y quedaran plasmadas en el lienzo de sus temas. Por eso es llamado “Pintor musical del Zulia”.



Maracaibera



Este creador legó al Zulia más de 600 temas y cerca de cien álbumes, algunos en colaboración con otros trovadores. Entre sus temas se destacan Pregones zulianos, Maracaibo Florido, Soberana, Maracaibera, Danza Zuliana, Cosas de ayer, Chinquita, y muchos más.

A través de su obra Rafael Rincón González expresó y conservó la identidad zuliana y sobre todo la marabina.

El Zulia se prepara entonces, para festejar el centenario del natalicio de uno de sus fundamentales juglares.