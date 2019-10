Esto dicen los candidatos presidenciales de Argentina sobre el aborto

La punición del aborto solo ha servido para desamparar a las mujeres pobres que no pueden recurrir a la asistencia pública para interrumpir un embarazo. El aborto no es una cuestión moral o religiosa. Es una cuestión de la salud pública. Es hora de despenalizarlo! #AbortoLegalYa

En marzo de este año, Roberto Lavagna se manifestó, en lo personal, en contra de la legalización del aborto. Pero también sostuvo que a pesar de no estar de acuerdo con la Ley que promueve la interrupción legal del embarazo se debe aplicar el fallo de la Corte Suprema en todo el país sobre el aborto en casos de violación o peligro de muerte para la madre. También aseguró que le gustaría “una consulta popular en materia de valores”.

En lo que se refiere a las propuestas concretas de los espacios políticos en sus plataformas electorales, el FIT-Unidad es el único que incorporó una postura expresamente a favor de la legalización. “Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Plata para combatir la violencia de género, no para el FMI. Por los derechos de las mujeres trabajadoras. A igual trabajo, igual salario”. En el primer debate presidencial que se realizó en la provincia de Santa Fe, uno de los bloques temáticos trató el tema de los derechos humanos, diversidad y género.

En ese contexto, del Caño expresó: “El año pasado debatimos en el Congreso el derecho al aborto legal, ahí vimos como senadores tanto de Cambiemos como del ahora Frente de Todos votaron en contra de un derecho elemental de las mujeres. Mucho de esa decisión tuvo que ver con el interés de las cúpulas de las iglesias que quieren anteponer sus creencias a una cuestion de salud elemental. No son provida, son antiderecho. No son provida son proaborto clandestino. Nosotros vimos de esa fecha hasta ahora como en Tucuman Juan Manzur obligó a parir a una niña de 11 años, lo mismo sucedió en Jujuy. Nosotros tenemos listas 100% a favor del aborto legal, con mi compañera Myriam Bregman y Romina del Pla y estoy convencido que las mujeres volverán a salir a las calles y que será ley”.

Si bien en el Frente de Todos hay propuestas concretas en materia de equidad de género, y programas de protección para víctimas de violencia de género, entre las que destacan la creación de un Programa Federal de Protección Integral de las Mujeres contra hechos de Violencia y Discriminación, no hay una referencia concreta al tema de la interrupción voluntaria del embarazo en la plataforma electoral.

Sin embargo, una vez más, en el debate presidencial Alberto Fernández volvió a expresar su postura, que repitió en distintos medios de comunicación cada vez que le consultaron sobre el tema desde que se anunció su candidatura: “No voy a escapar al tema del aborto, todos saben lo que yo pienso. En la Argentina los abortos ocurren y seguir castigando lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización porque con la legalización le vamos a dar la oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de ascepcia como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. les pido que terminemos con la hipocresía”, sostuvo el candidato del Frente de Todos.

En Juntos por el Cambio, incluyeron en su Plataforma para 2019 un apartado en favor de alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, aunque en la práctica durante los casi cuatro años de gestión el Estado no garantizó esa política. Pero tampoco hicieron mención expresa al tema de la interrupción legal del embarazo. En el debate presidencial, Macri no hizo ninguna referencia al tema.

Consenso Federal no incluyó el tema del aborto en su plataforma y Lavagna no hizo mención alguna al tema en el debate.

Entre las propuestas de campaña, el Frente Despertar que lidera José Luis Espert, dejó plasmado que la despenalización del aborto no será un eje en su gestión de gobierno. “Hay otros temas que serán tratados con mayor prioridad. No obstante, debe quedar claro que si José Luis Espert accede a la Presidencia, se compromete a no vetar ninguna ley, sea esta a favor o en contra de la despenalización del aborto”.Al igual que Macri y Lavagna, evitó clarificar su postura en el debate.

En la plataforma del Frente NOS no se menciona explícitamente la cuestión del aborto, aunque sostienen que desde el espacio abordarán “la problemática social desde la perspectiva de familia, como respuesta a la nefasta tendencia de los últimos años dominada por la ideología de género. Enseñar valores desde la temprana edad, priorizando la defensa de la vida desde la concepción, el amor por la patria, sus símbolos, sus próceres, su historia, su geografía y sus recursos naturales”. Pero, más allá de su plataforma, la posición en contra del aborto ocupó un eje central en el spot de campaña de este espacio político. Allí Gómez Centurión aseguró: “Si votas los Fernández, votás aborto. Hacé algo, votanos”. En el debate, el candidato presidencial de NOS expresó: “decimos que en Argentina algún día tenemos que empezar a hablar de obligaciones, pero vamos a empezar a hablar de un primer derecho único que es el derecho a la vida. Me opongo sistemáticamente a cualquier modelo de ley del aborto y de sus atajos legales que son los protocolos. El derecho del niño por nacer tiene rango constitucional y vamos a defenderlos vetando cualquier ley del aborto que proponga el Congreso. La vida del niño por nacer no se plebiscita ni se debate”.

De todas maneras, más allá de la postura individual de cada candidato, el debate está instalado y desde el movimiento de mujeres y diversidades seguirán reclamando que se garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.