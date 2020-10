Chile: Constitución que nace torcida, ¿jamás su tronco endereza?

La fecha para el plebiscito en Chile es el 25 de octubre. Dos respuestas quedarán claras: por una parte, se buscará saber si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente que genere una nueva Constitución, y, en caso de aprobarse, determinar el mecanismo para ese proceso, anunciado el 15 de noviembre de 2019, tras un mes de protestas en todo el país. Hay, todavía, voces dispares. ¿Qué sucederá dentro de unos días, cuando se inicie el plebiscito? La antigua Constitución nació en dictadura y, para muchos, nació torcida.

Las boletas

Los chilenos que asistan a la votación dispondrán de dos cédulas para marcar su preferencia.

Una, que tendrá la pregunta "¿Quiere usted una nueva Constitución?", a la cual se podrá responder:

Apruebo

Rechazo

Una segunda cédula tendrá la pregunta "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?", en la cual se optará por:

Una “Convención Mixta Constitucional”, compuesta en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio.

Una “Convención Constitucional”, integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente.

Las opiniones

Serán 14,8 millones de personas las que estarán convocadas a las urnas en una elección de participación voluntaria. ¿Qué sucederá? ¿Qué comentan los diferentes medios?

No todos creen que la Constitución deba cambiarse. Los partidarios del "rechazo" se localizan en la extrema derecha y defienden que cambiar la Constitución podría traer consecuencias que desestabilicen a la nación, por lo que optan, únicamente, por hacer modificaciones.

A pesar de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19, muchos chilenos continúan protestando en las calles. Fuente: EFE

En ese sentido, el secretario general de la ultraconservadora y oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Salaberry ha insistido en que "no necesitamos una nueva Constitución para mejorar la vida de los chilenos, hemos demostrado que se puede hacer con buenas leyes".

Sin embargo, algunos sectores de la sociedad chilena se preguntan por qué esas buenas leyes no han impedido las movilizaciones que han tenido lugar en Chile y que llevaron a esta consulta popular.

Pinochet y la ilegitimidad de origen

"La Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena tiene un origen ilegítimo", así lo considera el profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile Gilberto Aranda.

Por su parte, la profesora de Derecho Constitucional y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Miriam Henríquez Viñas señaló que se trata de una Constitución "muy rígida" y que para modificarla se requieren mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.

“Por ello –destaca Henríquez Viñas– pese a las reformas de 1989 y del 2005, persisten enclaves autoritarios, es decir, hay ciertas normas que hacen prácticamente imposible, si no muy dificultoso, reformar ciertas disposiciones".

Pero, ¿qué dicen las encuestas?

En agosto pasado, concluyó un sondeo realizado y publicado por la compañía encuestadora mexicana Mitofsky. El sondeo afirmaba que, entre 19 presidentes de toda América, Piñera, con el solo 16 por ciento de aprobación, es el menos popular. ¿Hay correlación entre esos números y los que reflejan las encuestas sobre el plebiscito? ¿Fue Piñera quien colmó la copa?

El 1 de octubre, la encuestadora Criteria señalaba que el 72 por ciento de los chilenos votaría por el apruebo; y el 19 por ciento, por el rechazo.

En cuanto a la posibilidad de concurrir a votar en el plebiscito, el 63 por ciento respondió que definitivamente sí votará, un 22 por ciento dijo que lo hará probablemente, y solo el 5 por ciento refirió la inasistencia. Además, el 28 por ciento respondió que prefiere la Convención Constitucional Mixta (que incluye al 50 por ciento de parlamentarios), mientras que un 59 por ciento se inclinó por la Convención Constituyente.

Por su parte, la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research considera que un 53,1 por ciento de la población (votante probable) de Chile acudirá a votar, es decir, aproximadamente 7.856.780 votantes.

El rango de estimación del votante probable, considerando el margen de error, está entre 50,5 y 55,7 por ciento. Un 83,0 por ciento votaría “Apruebo” y un 13,4 por ciento votaría “Rechazo”, mientras que un 3,6 por ciento aún no sabe.

Fuente: Activa Research

¿Cómo recibe Chile el plebiscito?

La economía chilena retrocedió un 11,3 por ciento interanual en agosto, según la cifras reveladas por el Banco Central de Chile. El desempleo, por su parte, se mantenía en los niveles más altos en una década y su registro resultó 5,3 puntos porcentuales más alto frente a igual periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por su parte, el presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, declaró que durante el año 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) en Chile caerá entre -4,5 y -5,5%. Sin embargo, aseveró que “este escenario sigue rodeado aún de altos niveles de incertidumbre e importantes riesgos”.

Además, las protestas parecen estar lejos de terminar. Este 2 de octubre, miles de personas se reunieron a protestar y se enfrentaron a la Policía que utilizó un fuerte despliegue con carros blindados lanza-aguas y gases lacrimógenos.

En este sentido, se viralizó en redes sociales un video que mostraba al mundo cómo un miembro de los Carabineros empujaba a un menor de edad sobre la barandilla de un puente en medio de las protestas. El video que muestra los hechos fue grabado el pasado 2 de octubre, en medio de las protestas cerca a la Plaza Italia, renombrada por los manifestantes como Plaza Dignidad, y produjo el rechazo de parte de la sociedad chilena y la comunidad internacional.

Un camino y… ¿dos pronósticos?

El investigador judicial y activista chileno Alir Álamo parecía mostrar un camino cuando, refiriéndose al plebiscito, aseguró en entrevista a teleSUR que "la forma y el proceso en sí, no andan ni cerca de una Asamblea Constituyente. En primer lugar, debe ganar el Apruebo, en segundo lugar, debe ganar la Convención Constitucional”.

Para el activista chileno, de ganar el Apruebo y la Convención Mixta “los cambios no será muy significativos (…) Este sistema está repleto de trampas y esta es una más. La convención Mixta es una de ellas”.

El segundo mandato del presidente Sebastián Piñera culmina en marzo del 2022. Fuente: EFE

Pero lo curioso es que ciertos sectores de la derecha chilena parecen dudar de la capacidad de Piñera para dirigir. ¿Está la derecha chilena en una grave crisis sin salida?

El investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad Pablo Ortúzar no cree que el jefe de Estado chileno termine su mandato "el presidente está solo, aislado en un estado que se está cayendo a pedazos.

Para el académico de la Universidad de los Andes e investigador asociado al Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Daniel Mansuy, “el piñerismo no estaba preparado para nada de esto. Lo pilló muy desnudo política e intelectualmente (…) No deja de ser sintomático que un presidente que habla decenas de veces -tanto en el contexto de la crisis social de octubre, como ahora en la sanitaria-, ninguna de sus intervenciones ha marcado un rumbo, un punto de inflexión. El presidente no logra persuadir ni articular políticamente. Es una palabra gastada”.

Un chile desconsolado, espera

De momento, mientras llega la fecha del plebiscito, el coronavirus muestra en Chile cifras alarmantes. El 4 de octubre, según el Ministerio de Salud, el país reportaba 1708 casos diarios y 60 fallecidos, lo que arrojaba un total de 470.179 casos, desde que comenzó la pandemia. Los fallecidos por el Covid-19 alcanzan ya los 12.979.

¿Votará Chile por cambiar una Constitución que, según dijera a teleSUR Alir Álamo, es una constitución rígida, ideológicamente de derechas y con componentes para anular a los ciudadanos y a los parlamentarios?

Los chilenos tienen la palabra.